Se denomina “energías renovables” a aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal -entre otras-.

Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles –como sucede con las energías convencionales-, sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Las energías renovables se dividen principalmente en: energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica, energía de la biomasa y energía del mar. La energía renovable es una energía limpia, que no contamina el entorno y que no tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Nos ayudan a reducir nuestra dependencia de energías fósiles, como el carbón o el petróleo, que liberan emisiones contaminantes a la atmósfera.

Un recurso renovable es aquel que es susceptible de restaurarse mediante procesos naturales con una rapidez superior a la del consumo de los seres humanos. Los recursos renovables son aquellos que nos proporciona la naturaleza y que no están alterados por el ser humano. Una de las características más relevantes de los recursos renovables es que pueden regenerarse de manera natural a una velocidad superior a la de su consumo. El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad.

El concepto de crisis energética aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad se agotan o se encarecen drásticamente. Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía. Puesto que las fuentes de energía fósil y nuclear son finitas, es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros nuevos métodos para obtener energía: estas serían las energías alternativas. Las energías renovables han constituido una parte importante de la energía utilizada por los humanos desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica.

La navegación a vela, los molinos de viento o de agua y las disposiciones constructivas de los edificios para aprovechar la luz del sol, son buenos ejemplos de ello. Energía hidráulica o hidroeléctrica: la energía que se obtiene de los ríos y corrientes de agua dulce. Biomasa y biogás: la energía que se extrae de materia orgánica. Energía geotérmica: la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra. Energía mareomotriz: la energía que se obtiene de las mareas. La energía de la lluvia podría ser la próxima gran fuente de renovables del futuro.

Científicos chinos han diseñado un generador eléctrico, bautizado como Electrec, que consigue transformar la energía de lluvia en electricidad. Amaterasu, el rayo cósmico de ultra-energía de origen desconocido que acaba de impactar contra la Tierra. Un rayo cósmico de ultra-alta energía ha impactado contra la Tierra. Tiene un millón de veces más energía que el acelerador más potente jamás creado por el hombre. La NASA Sus inventores afirman que la tecnología ha sido desarrollada usando inteligencia artificial y será capaz de ahorrar los millones de megavatios-hora que actualmente se pierden en las redes de distribución eléctrica. Las mezclas de cemento hechas con residuos de centrales eléctricas podrían servir para construir, por ejemplo, edificios que sirvan de baterías. En Francia, la firma de ingeniería Colas fue pionera en construir carreteras fotovoltaicas. Instaló varias en todo el país, así como en algunas zonas de Japón y de Estados Unidos. Por lo tanto, los automóviles y camiones que viajan a lo largo de superficies de carreteras especiales equipadas con dispositivos piezoeléctricos podrían generar energía. Los peatones podrían hacer esto mismo en pavimentos especiales.

