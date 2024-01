Las expectativas para el período 2024-2028

Una Guatemala Diferente Es Posible

Como en la gran mayoría de países de Latinoamérica, la llegada de un nuevo Presidente de la República genera diversos comentarios, unos a favor otros en contra, lo cual puede considerarse normal en cualquier país que vive en democracia y Guatemala no es una excepción, pero las criticas destructivas deben de quedar fuera de esos comentarios, nuestro gran objetivo como población, ahora que asumió la Presidencia de la República Bernardo Arévalo, debe ser cerrar filas para procurar encauzar el país en la vía del Estado de Derecho y mejorar en lo político, económico y social.

En su discurso de toma de posesión, el Presidente Arévalo abordó múltiples temas que afligen a la población guatemalteca, como el tema de trabajo, para bajar los índices de la informalidad; dotar a una gran mayoría de la población rural de acceso al agua y electricidad; la salud, lo que implica construcción hospitalaria, mejora de equipamiento, medicinas, personal médico y sanitario y los más importante y que afecta a un gran número de la población, bajar el precio de los medicamentos para que sean accesibles para una gran mayoría; se refirió igualmente a la educación como una de sus prioridades, lo que resulta fundamental en pleno siglo XXI, hay que hacer cambios de fondo que permitan que los niños y jóvenes, alcancen la suficientemente preparación para competir en el mundo actual.

De igual manera, se refirió a la construcción de infraestructura vial de carreteras primarias, secundarias y caminos rurales, lo cual sin lugar a duda, mejorará la economía de los lugares más remotos del país, y a la vez se impulsará la micro, pequeña y mediana empresa; para empezar a solucionar el problema del tránsito en la capital se refirió al metro para cubrir múltiples áreas cercanas a la urbe, lo cual no solo ayudará a la movilización de personas, si no mejorará su vida social y productiva.

Dentro de los ejes de trabajo también señaló medio ambiente, energía, integración centroamericana, seguridad, economía, migración, entre muchos otros; así mismo, prometió trabajar por los pueblos originarios, combatir el autoritarismo y la corrupción que se ha convertido en un flagelo que produce daño a la sociedad porque funcionarios inescrupulosos se roban el dinero del erario destinado a mejorar las condiciones de vida y generar oportunidades a la población.

Las instituciones políticas guatemaltecas son infuncionales, están totalmente oxidadas, no hay capacidad de respuesta institucional a la problemática nacional por lo que, implementar todas las reformas que el Presidente Arévalo expresó durante su discurso, no va a ser tan fácil porque significa cambios que no únicamente están en sus manos, en el Estado hablar es fácil, ejecutar es más complicado, es por eso importante que la ciudadanía entienda el contexto institucional en el que este nuevo gobierno tendrá que gobernar, para que el electorado modere sus expectativas, estar en oposición es una cosa, gobernar es otra.

Creo, sin lugar a duda, que es una agenda muy ambiciosa para cubrir en 4 años de gobierno, por lo que es importante señalar que este gobierno igualmente enfrentará limitaciones económicas, una férrea oposición, logrará muy pocos consensos políticos, lo que no le permitirá poder llevar a cabo en su totalidad su agenda, revertir el daño que se ha ocasionado a la institucionalidad en el país, y remontar la deuda social que se tiene con un gran sector de la población va a ser difícil y complicado, pero por algo hay que empezar.

