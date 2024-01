No Soy Yo (Capítulo 2) 3

Las enfermeras querían el turno de la noche para estar solas con él pues era muy interesante el caso del piloto; en las estaciones de las enfermeras los doctores hablaban de lo ortodoxo de la recuperación del piloto. Esa noche a la enfermera jefe del departamento se le ocurrió preguntarle al piloto, que si ella le dictaba el alfabeto y él por medio del parpadeo de los ojos seleccionaba la letra que él quería que apuntase en un cuaderno de notas y así´ podían tener una conversación, él asintió y empezaron con la A y al llegar a la C él parpadeó y ella apuntó la C y empezó otra vez con la A, a lo que el piloto cerró los ojos y ella comprendió que él quería que siguiese de la C para adelante, lo cual los dos estuvieron de acuerdo, al llegar a la O pararon y ella apuntó la O, iba a seguir con la P y él cerró los ojos, a lo que ella comprendió que él quería que empezara con la A y ella consintió y empezó con la A, al llegar a la D este le indicó que la apuntara, siguió sin regresar, al llegar a la I este consintió y apunto la I, el piloto cerró los ojos y ella regresó a la A, al llegar a la G él parpadeó a lo que ella apuntó la G y mencionó la palabra Código, el asintió y le preguntó si estaba cansado a lo que este parpadeó dos veces y la enfermera empezó con la A y paró en la M y como acordado siguió y paró en la O, ella siguió hasta que paró en la R y ella terminó diciendo la palabra MORSE y ella repitió Código Morse y él parpadeó una vez y ella le preguntó si sabía el código y él le parpadeó dos veces.

Ella siendo la jefe de enfermeras, tenía que enfrentar a los doctores a cada rato y al mismo tiempo aprendía mucho de ellos, ya casi era doctora y muchas veces los residentes que la respetaban mucho le consultaban cuando no estaban muy seguros de alguna medicina o algún procedimiento, ella se levantó y le dijo que si quería que le aplicara unas gotas en los ojos, a lo que él parpadeó una vez, al estarle aplicando las gotas le dijo que iba a platicar con los familiares para pasarles la información del avance, a lo que él asintió.

Esta tarde era la primera vez que iba a recibir visitas. Al llegar a la sala donde estaban los familiares les platicó de cómo se estaban comunicando y de la mejoría del paciente, a lo que todos respondieron con una sonrisa, entonces les comentó lo del CÓDIGO MORSE, a lo que le respondieron que el único en la familia que lo sabía, ya que por varios años lo practicó era su padre, pero que no le habían contado lo del accidente pues ya era mayor de los noventa y no querían asustarlo, tampoco a la mamá, pero sin embargo lo llamarían para ver si tenía algún amigo ferrocarrilero que estuviese en la ciudad para platicarle y ver si él podría ayudar. El hermano abrió su minicomputadora y entró a buscar algo al respecto del Código Morse, siendo la hora de visita, subió la hermana ya sabiendo cómo comunicarse con él, cuando le preguntó cómo se sentía le parpadeó una vez y así´ fue como lograron la comunicación y ella le preguntó acerca del Código Morse, a lo que él miró al cuaderno de notas y ella comprendió que lo que él quería era un manual de aprendizaje del Código Morse.

Como eran únicamente diez minutos de visita por persona ella se fue y entró el hermano con una hoja en la cual estaba el alfabeto con los puntos y las rayas para cada letra de este Código, dicha hoja la había sacado de internet y se la habían impreso en la recepción en lo que la otra hermana lo había visitado, este le pregunto que si quería que se lo pegara con Micropore en el azafate para que lo viera mientras ya no fuese la hora de visita, a lo que le parpadeó una vez pero esta vez solo apachó un ojo a lo que los dos se sorprendieron pues se dieron cuenta que había independencia en los párpados; al terminarse la visita salió el hermano y el piloto se puso a practicar punto y línea con los dedos, punto y línea, dos puntos una línea, dos líneas y un punto hasta que llegó la enfermera a despedirse pues no habría necesidad de estar presente en la visita del doctor, ya que le había informado de su mejoría, este le apachó el ojo y la enfermera se rió sorprendida pues también se percató del progreso en los movimientos musculares.

El doctor entró al cubículo de intensivo asignado al piloto, lo saludó con papeles en la mano informándole que debido a su mejoría le iba a quitar las cánulas que tenía insertadas en su cuerpo menos la de la alimentación, orina y eses y que lo miraba el siguiente día, también se sorprendió que este le apachó un ojo a lo que también se sorprendió y especialmente cuando con los ojos miró hacia donde le habían pegado la hoja del Código Morse a lo que el doctor le vio mover los dedos como telegrafista, le puso otro azafate debajo de los dedos y sonó como si fuese un telégrafo, lo felicito y se despidió preguntándole si quería que le dejara este bajo los dedos, a lo que el piloto apachó los ojos asintiendo, el doctor antes de irse abrió el intercomunicador y se fue cerrando la puerta y al llegar a la estación de enfermería le dijo a la enfermera que apuntara la hora en la que el piloto dejaba de hacer ese ruido, claro solo se oía tic tic, tic.

La familia ya había contactado a un telegrafista amigo del papá que los conocía a todos desde que eran patojos y se iba a juntar a la hora de visita con él al día siguiente. Al llegar la enfermera encargada de hacer la ronda para chequear que todo estuviese conforme a las órdenes del doctor se percató que el piloto seguía con su práctica del código y le preguntó que si ya lo había aprendido, a lo que el piloto cerró los ojos dos veces indicándole que no; como ya era sabido por todas las enfermeras que estaba muy consciente, le preguntó que si en una semana ya lo podría aplicar, él cerró los ojos y ella le pregunto si en menos tiempo y él parpadeó una vez, le pregunto la enfermera será que mañana y él parpadeó una vez, la enfermera le dijo que si era broma, el piloto parpadeó dos veces, sin parar golpeando el azafate con los dedos.

Ella le preguntó que si podía estar practicando y poniéndole atención a lo que ella le estaba preguntando y él parpadeó una vez respondiéndole, ella le preguntó que si toda la vida había tenido tanto control de su cerebro, él parpadeó dos veces y la enfermera le preguntó que si creía que el golpe en la cabeza a causa del accidente podría ser factor en ese cambio, él parpadeó una vez, ella le dijo que esperaba su pronta recuperación ya que ella sabía que en un par de días estaría mucho mejor, ya que con esa voluntad lo lograría, el piloto le apachó el ojo izquierdo, a lo que ella se sonrió, se dio la vuelta y salió cerrando la puerta escuchando el tic tic en el azafate. Alrededor de quince minutos de que la enfermera saliera cerro los ojos y se durmió.

Se despertó al oír el ruido de la puerta y viendo al doctor con la enfermera a la par, este con una sonrisa le preguntó si había descansado cómodamente, el piloto le contestó cerrando los ojos una vez y golpeando el azafate varias veces, el doctor le preguntó si esos golpes en el azafate significaban si en Código Morse, el piloto le apachó los ojos una vez y el doctor le dijo que las enfermeras le habían contado que lo estaba aprendiendo y el piloto movió los ojos hacia donde estaba la hoja del alfabeto con los puntos y rayas para cada letra, el doctor se acercó a la hoja y le preguntó si la podía ver, el piloto consintió cerrando los ojos una vez y golpeando el azafate como lo había hecho anteriormente. El doctor despegó la hoja y la examinó y después de varios momentos le preguntó que cuánto había avanzado, el piloto le apachó los ojos varias veces, a lo que el doctor le preguntó si eso quería decir mucho, el piloto le apachó los ojos una vez y el doctor procedió a pegar la hoja en el mismo lugar; el piloto cerró los ojos dos veces y golpeando el azafate de distinta manera que cuando contestaba sí, el doctor se percató y le dijo que si ya no la iba a necesitar, el piloto cerró los ojos dos veces y golpeo el azafate de la misma manera siempre distinta al sí, el doctor procedió a chequear la presión y el resto de lo que la máquina presentaba y viendo que la bolsa de orina estaba vacía le preguntó si se sentía embotado o con ganas de orinar, el piloto cerró los ojos una vez, el doctor sorprendido le preguntó si quería orinar y el piloto cerró los ojos una vez y el doctor le dijo que orinara y el piloto liberó lo que tenía en el organismo, sorprendiendo al doctor y la enfermera preguntándole que si creía que si lo desconectaban de la máquina que lo alimentaba y le ayudaba a las evacuaciones tal vez podría hacerlo él por sí solo, a lo que el piloto cerró los ojos dos veces y en azafate el par de tic tic, fue en ese momento que la enfermera preguntó que si solo le desconectaban las cánulas para la alimentación intra estomacal, lo cual, el piloto cerró los ojos una vez golpeando el azafate, el doctor le preguntó que si podía él regresar a la hora de visita cuando estuviese el amigo telegrafista pues quería platicar más con él y el piloto asintió cerrando los ojos una vez golpeando el azafate.

El doctor lo mandó a otra visita al laboratorio de rayos, pues quería ver cómo estaba por dentro ese cerebro, diciéndole que la recuperación física estaba muy bien, pero quería ver cómo podían acelerar la parte funcional del cerebro, el piloto asintió de la manera usual, el doctor se fue y la enfermera se quedó y le preguntó si no lo cansaban las constantes preguntas, el piloto cerró los ojos dos veces, ella lo felicitó por el aprendizaje del código en tan poco tiempo y le dijo que iba a regresar al terminar las rondas con el doctor.

El piloto, percatándose que sentía la incomodidad de las cánulas que le entraban unas por la boca y otras por el cuello y empezó a sentirlas con la lengua y las podía forzar a moverlas de un lado a otro y también que podía mover los labios, creía que sentía un poco de humedad en la lengua y trató de tragar, no teniendo nada más que cánulas, le dio vasca y mejor ya no trató más.

La hora de visita

La hora de visita era a las diez con treinta y Licho, el telegrafista, sería la primera visita fuera de la familia, al regresar del laboratorio ya estaba Licho en el cuarto, lo primero que dijo fue patojo te ves muy bien, como si no han pasado los años por vos, el piloto le apachó un ojo y se medio sonrió sorprendiendo a la enfermera y a Licho quien lo felicitó pues ya le habían contado de lo rápido que se estaba recuperando. La enfermera le enseñó a Licho la hoja que contenía el abecedario con los signos del Código Morse, le preguntó que si ya había aprendido algo el piloto, le apachó un ojo y Licho acercando la mano con ayuda de la enfermera que levantó la mano del piloto para colocársela sobre la de él, percatándose que ya el piloto estaba comunicándose con él, lo primero que sintió fue lo que el piloto le trasmitió por medio de la presión de los dedos sobre su mano, dándole los buenos días y Licho le contestó verbalmente buenos días y preguntándole que cuándo había empezado con el programa de aprendizaje, la enfermera le contestó que había sido ayer, ella verbalmente y el piloto por código al mismo tiempo, a lo que Licho sorprendido le preguntó si había practicado con su padre con anterioridad y el piloto le contestó que muy poco y le transmitió que si podía decirle a la enfermera si era posible que le facilitaran una máquina de escribir para que Licho pudiese plasmar en papel lo que platicasen, para enseñárselo al doctor.

Licho se lo comunicó a la enfermera y ella se levantó y les dijo que creía que no habría problema, sin embargo que esta era una vieja que tenían para emergencias, que la usaban muy poco y que no era eléctrica pero que la traería, el piloto por medio de Licho se lo agradeció y ella se retiró del cuarto, Licho le dijo al piloto que mejor pues a él nunca le gustaron las eléctricas pues por la presión que ejercían en el telégrafo la ejercían en las máquinas de escribir eléctricas y se repetían dos o tres veces las letras a lo que los dos sonrieron. Licho le preguntó al piloto que cuándo le iba a decir a su padre lo del accidente, el piloto le dijo que ya podría pues ya tendría comunicación con él por medio del código diciéndole que si creía que su padre se recordaría, Licho le contestó que algo que se había aprendido a los once años y haberlo practicado por más de quince no se olvidaría jamás.

El piloto le preguntó cómo estaba su horario para los siguientes días, Licho le respondió que mientras estuviese en el hospital él estaría allí´ hasta que fuese necesario, el piloto le dijo que en la tarde solicitaría que su padre llegase, antes que se pusieran a pensar que algo sucedía y empezaran a preocuparse. Licho le contestó que al salir se lo comunicaría y le preguntó que cómo se sentía y el piloto le contestó que muy bien y mejorando pues ya podía mover los ojos, un poco los labios y la lengua y que si no fuese por las cánulas en la boca creía que podría tragar algún líquido y sentía que empezaba a mover el lado derecho de su cuerpo. Licho le preguntó que si podía él ejercer presión sobre el hombro para ver si sentía algún movimiento, el piloto le dijo que sí, se levantó de la silla y llegó a los pies de la cama y puso la mano sobre el pie derecho y el piloto intentó moverlo sin ningún resultado más que un leve pero perceptible temblor, le dijo que lo repitiera y este lo hizo, la respuesta fue que los dos lo habían sentido, subiendo la mano al muslo le dijo que lo moviera, el piloto lo trató de mover sintiendo más movimiento que el pie, sonriendo Licho que lo sintió con más fuerza le dijo que probaran con el brazo, cuando el doctor abrió la puerta con la enfermera atrás ya ella con la máquina en la mano, el doctor se presentó con Licho y este contestándole que era el intérprete le comentó lo que acababan de experimentar.

El doctor dijo que cada día se sorprendía más pues no era clínicamente posible lo que estaba experimentando con el piloto, quien lo vio y le sonrió, algo que el doctor no había visto, sorprendido le preguntó que cuándo había empezado a mover los labios, Licho puso su mano bajo la del piloto y este presionando sus dedos sobre la mano del ahora intérprete, le contestó que anoche, la enfermera colocó la máquina cerca de la silla que ocupaba Licho y le dijo que estaba lista y le pregunto al doctor si la iba a necesitar, el doctor le dijo que no y ella se retiró, el piloto por medio de Licho le dijo que pusiera su mano en el pie derecho, este hizo lo que el piloto quería y también sintió el leve movimiento, también por medio de Licho, que moviera la mano hacia el muslo y al igual que con Licho se sintió con más fuerza subiendo el brazo y el hombro también más fuerte. El doctor les dijo que por estar más cerca del cerebro las respuestas eran más prontas y enseñándole los resultados del examen y apuntando con la pluma sobre la placa de rayos X les comentó que esa mancha que aparecía en el cerebro era un coágulo que el neurocirujano quería entrar a extirpar, por lo que le preguntó al piloto si quería que lo hiciesen.

Licho le dijo que no, que le dieran un par de días y dependiendo del progreso físico se tomaría la decisión que eso era lo que el piloto le había comunicado, el doctor le dijo que eso fue lo que él le dijo al neurocirujano y especialmente con el progreso que estaba viendo creía que no habría necesidad, el piloto le preguntó que cuánto tiempo disponía para hacerle algunas preguntas, el doctor le dijo que tenía tiempo, el piloto le contó que creía que ya podría tragar algún líquido pues ya podía mover la lengua y sentía que ya podía tragar, pero que las cánulas que tenía entre la boca se lo impedía, se sonrió y le mostró la lengua, el doctor se puso un guante y le dijo que la sacara otra vez, este la sacó por el único lado que podía pues con tanta cánula, solo había una abertura, el doctor la presionó y le preguntó si sentía la presión que ejercía y el piloto consintió apachándole un ojo, el doctor le preguntó si la podía retraer, el piloto lo hizo y en ese momento sintió un poco de náusea y el doctor se disculpó, el piloto por medio de Licho le dijo que no había problema, pues él no podía mantener una pluma o lápiz entre los dientes pues le daba la misma sensación.

El doctor le dijo que esperaran un día más con las cánulas y dependiendo de los resultados lo harían, el piloto le dijo que le prometía que en un día más estaría con un alto porcentaje de mejoría, el doctor respondió que no lo dudaba, este sacó una pluma que en lugar de punta tenía un punzón, levantó la sábana y empezó con el pie izquierdo ejerciendo presión en cada dedo observando la reacción del piloto y a veces solo amagando para ver la reacción, Licho le tradujo que él no le iba a mentir, pues sabía que lo único que se lograría sería una pérdida de tiempo y lo que él quería era regresar a lo que a él le gustaba, que era volar, el doctor le explicó como medio disculpándose de las experiencias que había tenido con otros pacientes, prosiguió y se percató que había respuesta en el lado derecho y un poco menos en el izquierdo, pero había respuesta en todo el cuerpo.

El piloto ya en el cuerpo de Licho le preguntó si podía proporcionarle una enfermera que se quedase con él durate la noche, ya que quería visitar la biblioteca y que si le podía dejar un par de libros que tuviesen que ver con el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, el doctor le preguntó cuál era el sentido de eso, en ese momento Licho le contestó, diciéndole que él estaba en el cuerpo de Licho y que por eso le contestaba, que él había tenido esa experiencia después del accidente con una persona que estaba ayudando a sacarlo del avión y que también lo había tenido con los paramédicos que lo ingresaron al hospital, fue entonces cuando el doctor le preguntó si él tuvo algo que ver con la enfermera en la sala del intensivo, que se sintió mal y el piloto en el cuerpo de Licho le contestó que sí´ y que esa era la razón para lo de los libros pues él creía que podía aprender algo que les beneficiaria a los dos en el futuro, el doctor le pregunto que si creía que podría entrar en la mente o el cuerpo de él y el piloto le contestó que posiblemente, el doctor le dijo que lo probarían más tarde ya que ahora tenía un paciente y que al terminar regresaría para probar y que de todos modos dejaría escrito en el escritorio de las enfermeras que le dejaran una enfermera en la noche y que él iba a seleccionar los libros que estarían en la biblioteca esa noche y por el tiempo que quisiese, el piloto le dijo que eso que le estaba sucediendo solo lo sabían ellos dos y nadie más.

El doctor le dijo que Don Licho se podía quedar el tiempo que quisiese ya que en la sala de recuperación que es donde estaría ya esta tarde o si quería que desde ya lo sacarían del intensivo, pues ya no ameritaba su estadía ahí´, el piloto le dijo que su intérprete iba a escribir lo que se le ocurriese y que se lo presentaría en la próxima visita, el doctor se despidió de los dos y se retiró no sin antes presenciar el cambio y platicarle a Don Licho, el piloto consintió y regresó a su cuerpo.

El doctor le preguntó a Licho que, si quería un pastel y café o algo, a lo que este le respondió que no le caería mal ninguno de los dos, el doctor le dijo que iba a llamar a la enfermera y presionando el intercomunicador escuchando a la enfermera decirle que iba en camino, el doctor le preguntó a Licho si se sentía bien, Licho le respondió que sí pero que disculpara pues como que se había dormido por unos minutos. Al llegar la enfermera Licho le pidió un café negro con cualquier pastel o pan dulce, ella amablemente consintió y el doctor vio al piloto, quien le apachó solo un ojo y medio se sonrió, el doctor se retiró.

El piloto le preguntó a su intérprete que si creía que su padre sospechaba algo del accidente, Licho le dijo que no, pero lo que sí sabía era que su padre iba a estar sorprendido de la velocidad con la que se comunicaba, la enfermera llevo el café y el pastel que le habían pedido, Licho lo empezó a degustar, el piloto le comunicó que lo dejaría que terminara y que al terminar le contara cómo estaba su familia, en eso estaban cuando llegó el equipo de enfermeras y enfermeros a sacarlo de intensivo y pasarlo a recuperación, en lo que lo cambiaban a una camilla ya le habían indicado a Licho a dónde lo iban a llevar para que él llegara al terminar su café pues iba a llevar unos quince minutos, él consintió y se adelantó sin dejar su café.

El piloto al llegar a su nueva habitación se sintió mucho mejor, pues no tenía que escuchar las máquinas de los demás pacientes, aquí´ era solo la de él, era más privado y después de haberse ido la última enfermera, uno de los enfermeros le preguntó por medio del intérprete si le molestaba que fuera él el que lo acompañara esa noche, el piloto le dijo que no le causaba ningún problema, este le explicó que esa noche había un juego de pelota y no se lo quería perder ya que si lo mandaban a intensivo se lo perdería pues el único paciente que no estaba en coma era él y por eso lo habían bajado a recuperación, el piloto pensó que tendría que visitar la biblioteca después del juego pues no quería que se lo perdiese el enfermero por estar dormido, de todos modos ya el piloto pensó que se relajaría un poco viendo el juego.

Licho ya había terminado el café y también le había platicado acerca de su familia, preguntando al patojo como él lo llamaba si quería que regresase mañana, este le contestó que si no le era problema que lo esperaba, pues le quería contar ciertas cosas al doctor y que el único medio era en papel por lo que si lo necesitaba, también le dijo que le iba a preguntar a su papá para que alternaran las visitas, a lo que Licho le respondió que si él podía venir también pues así´ platicaría con su amigo de la infancia y trabajo, el piloto le dijo que ya en la sala de recuperación no habría problema, pero que de todos modos se lo consultarían a doctor. Licho se despidió y le dijo que mañana lo visitaría y que le había agradado mucho la visita y salió de la habitación.

Continuará…

