Guatemala, crisis internacional y frío otoño

Desde que surge la economía de mercado marca, con sus principales características, el futuro de la humanidad. La competencia, la innovación, la expansión mundial, la homogenización cultural, productiva, consumista son la esencia de un fenómeno arrollador. Cualquier organización, cualquier empresa, sea pública o privada, que quiera participar en este proceso tiene que someterse a esas características. La empresa que no compite agoniza. En Guatemala se inicia un proceso de cambio de gobierno que promete hacer reformas que pongan al país en la senda política que abra espacios a la democracia. El entorno se muestra complejo y complicado.

El inicio del nuevo gobierno es angustiante, la toma de posesión se prolongó más de ocho horas, en medio de vuelo de helicópteros y aviones militares, que anunciaban golpe de Estado o pugna en el ejército, el presidente del congreso electo solo tuvo tiempo de poner la cinta de presidente a Bernardo Arévalo y fue depuesto al día siguiente, en fin será un gobierno apocalíptico. Lleno de ilusiones por las probables reformas y oscuro por las fuerzas que se moverán con el fin de paralizarlo.

Elecciones 2024 gringas, una situación explosiva

Por ejemplo, habrá cambios políticos en los Estados Unidos. Los escenarios son variados para Centroamérica. Por una parte, ganan las próximas elecciones los demócratas, Biden continúa en el poder, Centroamérica sigue siendo un segundo plano, pero con ofertas de inversión extranjera y financiamiento para proyectos de infraestructura y sociales. Por otro lado, gana Trump, el sistema internacional se derrumba, el nuevo presidente reconstruye la estrategia gringa, abandono de Ucrania, presiones sobre Israel, profundización de las soluciones de liberalización en la economía. Además, el mundo se estremece sorpresivamente gana Robert F. Kennedy las elecciones presidenciales de los Estados Unidos[1]. La región viviría momentos de tensión, ya que se pronosticaría una plataforma populista contra los demócratas belicistas (afectando a los grandes inversionistas: petróleo, armas, bancos transnacionales) y habrían enfrentamientos con las élites corporativas de los demócratas tradicionales como frente a los partidarios de Trump. Podría el inédito gobierno alejarse de la plutocracia y elaborar una agenda para reducir la desigualdad e injusticia y el fin de las guerras eternas.

John Hardy, analista del Saxo Bank suizo indica que este resultado se perfila en la medida que la recesión no cede en los USA, lo que provoca la sensación de un cambio radical en las actitudes de los votantes. El votante parece harto de candidatos geriátricos no sabemos si cambiaría por un Kennedy, cuyo apellido es atractivo. No es la época de las históricas revueltas contra la elevados presión guerra de Vietnam, pero la población está agotada por el desempleo, los de alimentos y materias primas, los aumentos del petróleo y alquileres. Biden no se encuentra en buena posición. Por su parte los votantes de Trump se muestran entusiastas, pero no disminuye por los riesgos que aparenta de su narcisismo y lo errático de sus discursos. Al hijo de Robert y de su tío John F. Kennedy le respaldan esos nombres de leyenda.

La incógnita es sí podrá fraccionar a los partidos tradicionales. Hardy concluye “que el mensaje de Kennedy a favor de la paz y su promesa de poner fin a los abusos del sistema de salud de EE.UU. y acabar con el exceso de poder corporativo hace que las empresas de defensa, farmacéuticas y sanitarias caigan en picada, y que los monopolios de Internet y la tecnología de la información operen nerviosamente por la preocupación de que se produzca una guerra más amplia contra las empresas monopólicas.”

La inteligencia artificial, IA, acelera nuestra vida

Otro analista de Saxi Bank, Peter Garnry, nos trae otra predicción escandalosa. El impacto, consciente o inconsciente de la IA sobre sociedad y la política. Como todo fenómeno social o natural, es ambivalente. Nos presenta varias caras. Por un lado eleva la productividad, el capital acumulado en la tecnología desplaza rápidamente al humano y eleva la cantidad de productos producidos y consumidos. Su lado negativo, amenaza la seguridad nacional, así como la vida privada de ciudadanos, empresas y gobiernos. Que le queda a los Estados, principalmente en la región. Emitir nuevas regulaciones y sanciones, que no son tan admitidas en la medida en que ralentizan el uso de estas nuevas tecnologías y pueden atentar contra la opinión e información de personas e industrias.

Este es un tema de la modernidad. La IA mejora las comunicaciones y el intercambio de información. Pero, a la vez genera desconfianza por la intromisión total en nuestras vidas, y en la seguridad de procesos productivos, inversiones financieras y compras por internet.

En todos los países surgen iniciativas de ley para limitar la información por las redes, generando un choque de opiniones entre los que atacan las fakenews y los deepfake y los que defienden la libertad de expresión.

Pago de intereses de los gobiernos

Conforme las crisis se acumulan, aunque sean llamadas recesiones, el pago de intereses ahoga a los gobiernos. Un mayor pago de intereses significa que el gasto del gobierno se orientará en forma improductiva, ya que tiene que escogerse entre pagar la deuda o invertir en educación, salud y empleo.

El pago de intereses de la deuda pública desorienta el gasto público. En el siguiente gráfico vemos el impacto del pago de deuda en varios países.

Fuente: CEPAL. Informe preliminar de la economía de América latina.

Podemos observar que algunos países ya dedican la tercera parte de sus ingresos al pago de la deuda. Imagínense ustedes que de su salario mensual tuvieran que pagar el 30% solo para pagar intereses.

Esta presión no genera apoyo al crecimiento. Aunque Centroamérica tiene las mejores expectativas para el 2024. Veamos en el siguiente gráfico la proyección de crecimiento de la CEPAL para el 2024.

Fuente: CEPAL, informe preliminar.

Vaivenes del mercado del petróleo

Durante muchas décadas más los derivados del petróleo serán el sustento del ser humano. De allí que la evolución de los precios de esta materia sea esencial para vislumbrar el futuro. Abajo mostramos el vaivén de este elemento esencial. En general, en el Saxo Bank, los analistas Ole Hansen y Kim Cramer Larsson, juegan a las predicciones asombrosas. Nos dicen que sí el petróleo llegara este año a 150 dólares, los saudíes podrían comprar toda la franquicia de la Liga de Campeones de Europa. Aquí comentamos que Arabia Saudita, tiene la visión estratégica de alejarse de su dependencia de los ingresos del petróleo para convertirse en una potencia del turismo, el ocio y el entretenimiento.

Los precios del petróleo pueden aumentar más por las confrontaciones militares en Ucrania y Gaza-Palestina, por el deterioro de la figura de víctimas que exhibían astutamente los israelitas y por el resurgimiento de pandemias de salud. Una de las razones de la estabilidad financiera de los países árabes productores de energéticos es que la economía verde no despega, que las COP-¿? Se han convertido en turismo ecológico sin ningún impacto real en la economía mundial. Además de que la OPEP+, liderada por Arabia Saudita, mantiene un firme control sobre el suministro.

Conclusión

En un mundo sujeto a la incertidumbre por los bruscos cambios en las realidades económicas, políticas, sociales y ambientales. En el marco de una realidad más compleja, donde cada vez dependemos de un mayor número de factores y realidades, que hace difícil predecir qué es importante y qué no, las organizaciones, los países y las personas buscan formas de adaptarse. En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, donde se enfrentan cada vez más mercados y competidores, cuando los consumidores son diferenciados y buscan productos diferenciados y a la medida, la toma de decisiones sufre un proceso de descentralización total.

Los países de Centroamérica buscan generar estrategias que permitan fortalecer una visión de mediano plazo. Un empowerment, irrumpir en la nueva realidad con un proceso de compartir el poder y el delegar la toma de decisiones. El objetivo es facilitar la organización y la conducción de los negocios y las políticas estatales con base a otorgar poder y confianza a todos los segmentos de la sociedad. Los gobiernos de cada país de la región centroamericana debieran buscar estructuras organizativas flexibles y más horizontales. El futuro ya llegó.

