Los nuevos gobernantes deben arreglar Guatemala (Parte 2)

Para iniciar a arreglar Guatemala, el gobierno con el nuevo presidente, vicepresidente y alcaldes deben tener el plan de gobierno con conceptos claros y así lograr las mejores soluciones para los problemas que estamos viviendo.

Deben conocer y entender bien los problemas que existen y sus soluciones, para prevenir, rediseñar, cerrar lo malo del gobierno y de las municipalidades actuales, mantener lo bueno y privatizar todo lo que se pueda, para beneficio de los guatemaltecos.

El nuevo presidente, vicepresidente y nuevos alcaldes y sus funcionarios deben seguir los principios básicos que a continuación identifico, los que deben normar la vida de ellos y de los funcionarios, las instituciones, de candidatos y del pueblo. Debemos respetarlos y ver que cumplan lo que han dicho para lograr vivir en un estado en paz, armonía y con los siguientes principios:

La VERDAD lo disponible y hace posible tomar decisiones confiables.

El DERECHO las normas legales, generales y abstractas que aplican para todos sin distinción, pero que si se castiguen a quienes las incumplan.

La JUSTICIA el trato igual en condiciones iguales y el trato justo en condiciones desiguales.

La DIVERSIDAD oportunidades iguales para todos, sin obligar a que todos tengan las mismas aptitudes.

El SERVICIO trabajar para los demás sin que prevalezcan los intereses o ambiciones personales y la corrupción.

LOS RECURSOS que necesita Guatemala para cumplir con estos principios son:

El proceso electoral que debe ser igual para todos, sin beneficiar a candidato alguno y transparente para que todos lo aceptemos.

La propiedad y los derechos fundamentales que son tan universales como los seres humanos y las culturas que los sustentan.

La división del trabajo que es hacer aquello que cada uno hace mejor, para servir a la mayor cantidad de seres y que todos ganen.

Mantener una moneda estable que es un medio para preservar el valor de todo.

La función empresarial que es tomar recursos escasos y hacerlos disponibles al mayor número de personas al menor costo posible.

EL ESTADO DE DERECHO – Son los derechos superiores al Estado y municipalidades que son la vida, la libertad y la propiedad. El derecho natural es el respeto de la ley común para todos por igual y debe reconocerse, protegerse y respetarse el estado de derecho.

LOS REQUISITOS DE LA LEY – Son reconocer y proteger el estado de derecho y sus acuerdos además de la propiedad de todos. La ley debe proteger la vida, la libertad y la propiedad.

LA LEY SIRVE CUANDO – Dignifica al ser humano, garantiza la vida, la libertad y la propiedad, hace predecible la conducta del ser humano, facilita la convivencia humana, facilita y armoniza la relación de las partes y el trato entre personas, regula el trato entre funcionarios de gobierno y los guatemaltecos (el pueblo), logra la gobernabilidad al balancear el poder con pesos y contrapesos.

OBEDECER LA LEY Y EL COMPORTAMIENTO – Se debe enseñar desde la niñez a obedecer la ley y el comportamiento, para que no afecte a los demás, ni a sí mismos, transforma la desobediencia o rebeldía que natural de los seres humanos en obediencia y las normas legales se reciben por amor, por convicción y por fuerza. Quien no obedece la ley y no se comporta debe ser castigado muy rápido.

JUSTICIA – Hacer que la ley se cumpla y todo se haga con justicia.

SEGURIDAD – Hacer que haya paz sin violencia y que se pueda estar en las calles sin peligro.

CÁRCEL – La muerte es la separación total y la cárcel es la separación social. Todo infractor de la ley debe ir a la cárcel para que no siga dañando a la sociedad. La cárcel debe ser un lugar de conversión del infractor y devolver a la social un nuevo ser humano. No debe permitirse que las cárceles sean centros de organización criminal y debe legalizarse la pena de muerte para quienes irrespetan totalmente la ley.

EL PAPEL DE LOS NUEVOS GOBERNANTES – Los representantes de la autoridad son el ejecutivo, legislativo, judicial y alcaldes quienes:

Deben proveer justicia y seguridad para todos por igual.

Deben usar su poder político para proteger al débil y asegurar la defensa del derecho ajeno.

Deben proteger y exaltar al ser humano.

Deben servir al ser humano y dirigir el gobierno, congreso y municipalidades responsable y honestamente para que todo se cumpla.

Para lograr lo anterior los guatemaltecos debemos involucrarnos más para arreglar Guatemala y no solo ir a depositar el voto en cada proceso electoral.

