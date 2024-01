No Soy Yo (Capítulo 3) 3

Capítulo3

Rutina de ejercicios y hambre

Ya solo en la habitación empezó a forzar los dedos de los pies y el resto de las piernas una por una, con mucho dolor y con bastante insistencia lo repetía una y otra vez quedándose dormido entre tanto esfuerzo, sin embargo al despertar seguía con lo mismo y cuando le dolía pasaba a los dedos de las manos y los brazos hasta que en uno de esos esfuerzos la máquina monitora sonó la alarma, la cual lo asustó pues no se había percatado que con los movimientos del brazo se le había obstruido la entrada de uno de los sueros, en ese momento entró la enfermera y sorprendida le reconectó el suero y le dijo que era la primera vez que le pasaba eso y lo que usualmente pasa era que al salirse la aguja siempre sangraba pero que a él ni siquiera se le podía ver de dónde se le había salido esta, el piloto le apachó un ojo y ella se sonrió diciéndole que era increíble todo lo que podía hacer estando en esas condiciones después del golpe en la cabeza, en ese momento se percató que él estaba sudando, a lo que le preguntó si sentía fiebre, él le apachó los ojos dos veces, sin embargo sacó el termómetro y lo colocó sobre la frente y rápidamente la banda no cambio, de color, por lo que le dijo que no había temperatura alta pero que no comprendía por qué sudaba, le preguntó que si quería que le enfriara más el cuarto, a lo que él apachó los ojos dos veces y ella comprendió y le preguntó si necesitaba algo, a lo que él le movió los labios como ya queriendo decirle no, pero con todo lo que tenía en la boca no pudo por lo que le apachó los ojos dos veces, a lo que ella respondió diciéndole que ella creía que cuando le extrajesen las cánulas él iba a poder hablar, el piloto le apachó un ojo y ella se sonrió y le puso el botón de servicio bajo los dedos que el movía y se retiró, él siguió su rutina y después pasó al ejercicio de los labios y la lengua, como a los quince minutos se durmió.

Lo despertó el doctor y le preguntó que cómo se sentía para hacer la prueba, el piloto le apachó un ojo y con los dos ojos y medio moviendo el cuello vio la silla, el doctor entendió que el piloto quería que se sentara y este lo hizo no sin antes felicitarlo por el movimiento del cuello, el piloto le apacho un ojo y el piloto en el cuerpo del doctor se levantó y fue a la estación de las enfermeras y les pidió una hoja de papel y regresó al cuarto del piloto y escribió una nota que decía cómo se sentía, el doctor se despertó con la pluma en la mano leyendo lo que había escrito, y con su letra, sorprendido le preguntó quién le había dado el papel, el piloto solo vio la puerta y el doctor le pregunto si él había salido a traerla, el piloto le contestó apachándole un ojo este se despidió y se fue a la estación de las enfermeras y le pregunto a la enfermera que estaba de turno, que cuantas hojas le había pedido a lo que ella contestó que una, el solo la vio y ella como si nada hubiese pasado contestó el teléfono y el doctor se retiró no sin antes pasar al baño a mojarse la cara con agua fría, estaba asustado.

El piloto se percató que le dolía todo, sin embargo, continuo con su rutina esta vez ya no con tanto esfuerzo y se dio cuenta que podía mover el pie derecho pero también se le movía el izquierdo, no podía mover solo uno y se recordó que le había sucedido lo inverso con los ojos que solo podía mover uno, se imaginó que con el tiempo y los ejercicios lo lograría, ya se acercaba la hora de visita y quería ver la reacción de su papá y esperaba que Licho ya le hubiese informado a su papá el sistema de comunicación, se le había olvidado mencionárselo. Llego el papá y lo primero que hizo fue acercársele y darle un beso en la frente diciéndole que estaba muy contento de verlo pues después de ver la foto del avión no sabía cómo se había salvado, se fue a sentar y puso su mano bajo los dedos del piloto y este le comunicó que él también estaba contento de estar vivo y de verlo, el papá le dijo que no le transmitiera las palabras tan rápido, pues el ya llevaba varios años de haber dejado el telégrafo antes de Licho y eso ya era muchos años de no tocar un telégrafo, el piloto medio se sonrió y su papá le dijo que el doctor mantenía informadas de los avances a sus hermanas y que una sin conocimiento de la otra le había contado todo desde el día del accidente, que la única que no sabía era su mamá, pero que lo sabría esta noche, a lo que el piloto hizo un leve movimiento con la cabeza quedando sorprendidos los dos.

El piloto le comunicó a su padre que si le podía escribir unas preguntas al doctor y este jaló la máquina más cerca sin perder contacto, puso la fecha y le dijo que empezaran, esta primera pregunta era si las inflamaciones cerebrales desaparecen por áreas, la segunda si con el progreso que se está logrando se podría obviar las conexiones al monitor de las funciones que tenía en la boca pues ya creía el que podría respirar solo pues la máquina no se activaba tan seguido, el papa le pregunto que cómo sabía él que ya podría respirar solo, este le dijo que viera el monitor y se diera cuenta como la máquina mandaba oxigeno cuando era necesario y cuando no y le dijo ahorita no está mandando nada y el padre se percató que en efecto estaba en cero y el piloto le dijo que llevaba bastante tiempo de mantenerse así´, pues él escuchaba cuando esta se activaba y no lo había hecho en mucho tiempo, en ese momento la hermana llegó y le preguntó que cómo se sentía y él se comunicó con su padre y así´ empezaron una charla, este preguntándole de los sobrinos y el cuñado, que mañana estaría Licho y en la visita del doctor pues según las órdenes de este ya podrían visitarlo dos o tres personas y a la hora que fuese, después de unos minutos más se despidieron y cuando las enfermeras llegaron a cambiarlo de ropa y darle un baño con esponja, al terminar ese procedimiento llegó el enfermero ya listo para ver el partido a lo cual el piloto le apachó un ojo dándole a entender que estaba de acuerdo.

El piloto seguía con sus ejercicios tratando de separar los movimientos de las manos como la de los pies y moviendo la cabeza levemente pero ya cada vez que él quería, al igual que la lengua, pero como no la podía sacar debido a las cánulas que tenía insertadas en la boca y en el cuello no se lo permitían, por lo que él empujaba la lengua contra las mejías haciendo notar que tenía un poco de fuerza en ella, sentía que todos los movimientos de los pies y piernas ya se notaban a través de la sábana que lo cubría. Se durmió durante parte del juego pero no le importó al enfermero, pues aparte de estar oyendo a los comentaristas en la televisión estaba conectado por medio de su celular a una estación de radio que trasmitía el juego, el esfuerzo que hacía el piloto con sus ejercicios lo cansaban bastante ya que era demasiado constante, se terminó el juego y el enfermero le dijo que si no le importaba si se quedaba viendo los comentarios a lo que el piloto le dijo que no había problema.

Fue entonces que ya habiendo descansado aprovechó para entrar en la mente y cuerpo del enfermero y se fue a la biblioteca, y como le había dicho el doctor habían dos libros en la mesa de conferencias, se sentó y procedió a abrir el primero que contenía lo que era el sistema nervioso, su relación con el cerebro y como este ordenaba todo lo relacionado al movimiento muscular voluntario e involuntario, como el corazón y los órganos vitales, como el aparato digestivo, circulatorio, respiratorio, auditivo y el resto, siempre cuestionándose el porqué de ciertas funciones como respirar, si la persona quiere puede dejar de respirar hasta cierto punto en el que el mismo aparato respiratorio lo obliga a respirar, pero al estar dormido automáticamente respira, otro como la audición que no deja de funcionar pues estando dormido al existir un ruido la persona despierta, la visión se puede bloquear cerrando los párpados, sin embargo al estar la persona dormida estos no se activan, aunque el piloto tenía un compañero que dormía a veces con los ojos abiertos y cuando calladamente los compañeros lo iban a ver sin despertarlo, y le preguntaban si los había visto cuando lo visitaban durante la noche y este contestaba que no, todo esto no creía que era importante para él.

Él lo que quería era ver cómo podía controlar los órganos que se mueven involuntariamente como el hígado, cómo hacerlo segregar más bilis, y cómo poder controlar sus funciones ya que trabaja por medio del sistema nervioso sanguíneo, aprendió que las conexiones entre las neuronas es esencial para que el cerebro funcione a porcentajes altos, también leyó al respecto que si los dos hemisferios del cerebro funcionaran unidos, el porcentaje de uso del cerebro se multiplicaría en cantidades inimaginables, pensó que con el golpe que sufrió en el accidente, algo sucedió en él para haber adquirido el control de su sanación y lo que estaba experimentando.

Posiblemente más tarde localice de dónde se diversifican los nervios del cerebro al plexo solar, qué grupo de nervios va a cada uno de los órganos. Las hojas las pasaba rápidamente, dedicándole unos segundos a lo que le interesaba y escribiendo lo que le preguntaría al doctor por medio de Licho y su padre que estarían presentes para la visita de este en el siguiente día, no habiéndose percatado que en la biblioteca había una cámara él siguió hojeando el libro, en el otro lado de la cámara en la pantalla de la estación de las enfermeras, quien estaba de turno se percató que el enfermero en la biblioteca era quien estaba asignado al cuidado del piloto en el área de recuperación, y ella se imaginó que el piloto lo habría mandado a buscar algo, sin embargo no creía que estaba autorizado para visitar la biblioteca, tampoco iba a reportarlo ya que no era su obligación, si lo ven los superiores en las grabaciones de los videos ya será problema de él, pensó la enfermera, esta visita a la biblioteca, llevó como dos horas y media, el piloto decidió regresar a su cuarto pues ya se sentía con un poco de sueño, cerró el libro y junto con el otro los puso en una mesa de noche que tenían a la par de un sillón de cuero muy elegante y se retiró, en ese tiempo leyó casi la totalidad de los dos libros. Al hacer el cambio a su cuerpo ya no quiso hacer más ejercicio y se durmió sin apagar la televisión, para que al despertarse el enfermero lo hiciese él para que pareciese más natural, dejando la nota sobre la máquina para que Licho se la entregara al doctor.

Al día siguiente se despertó con el ruido de la puerta cuando las enfermeras entraron a monitorear cómo estaba el porcentaje de oxígeno en el piloto pues él para las enfermeras no era el paciente si no el piloto, ya era parte del complejo hospitalario, todos los trabajadores les preguntaban a las enfermeras sobre los adelantos del piloto, era ya casi rutina en los pasillos del hospital oír comentarios de él. El oxígeno estaba normal al igual que la presión arterial y el resto de las funciones que tenían como procedimiento diario, le dijeron que le cambiarían las sábanas y su bata pues olía a sudor como si estuviese saliendo de la sala de ejercicios y terapia, él moviendo la cabeza asintió y sorprendió al grupo de enfermeras, unas diciendo que de repente les iba a platicar, el piloto apachando un ojo y medio sonriendo y murmurando, ellas procedieron a cambiarlo notando que los movimientos de las piernas y los brazos eran bastante evidentes, como si les estuviese ayudando a que fuese menos el trabajo de ellas, la que estaba a cargo del grupo le dijo que se relajara pues sudaría y habría que cambiarlo otra vez a lo que todos incluyéndose él se sonrieron, terminaron y le preguntaron antes de retirarse si necesitaba algo y el piloto moviendo la cabeza de lado a lado sonrió y murmuró un no, todas se retiraron y como diez minutos más tarde entro el doctor preguntándole cómo se sentía y que estaba muy contento de verle el buen semblante que tenía, el piloto le respondió moviendo la cabeza y apachando un ojo y medio murmurando un ajá, el doctor se sonrió y le dijo que regresaría cuando estuviese Don Licho para platicar ya que las enfermeras le habían reportado que todo estaba normal, antes de retirarse le puso la mano sobre la pierna izquierda y le dijo que la levantara, este lo hizo y los dos se percataron que no se había movido la derecha al mismo tiempo lo cual significaba que había independencia entre ellas, luego le puso la mano en la pierna derecha y le repitió que la levantara, a lo que el piloto lo hizo independientemente de la izquierda alcanzando una altura de alrededor de cuatro pulgadas, lo mismo con los brazos, estos ya alcanzando el doble de altura, muy contentos los dos se sonrieron al unísono.

El doctor llamó a la enfermera de cabecera y empezaron a quitar un par de las sondas que tenía en la boca dejando únicamente la de alimentación y en la parte de abajo las de descargo de orina y heces, para el oxígeno le colocaron únicamente una manguera sobre la nariz, todavía no tenía libre la boca pues la alimentación entraba por esas cánulas que tenía en la tráquea, el doctor le dijo a la enfermera que viendo todos los resultados de sangre conteos de glóbulos, albúminas, con un sistema inmunológico como presentaba el cuadro que creía que con los sueros aguantaría hasta que pudiese tragar algún alimento, a lo que la enfermera con más años de ejercer que el doctor, le dijo que lo mismo pensaba ella y viendo al piloto el doctor le pregunto si creía él que podría tragar algún líquido, el piloto le respondió que sí´ por medio de la cabeza y murmurando que sí, el doctor le dijo que podrían quitar la última sonda, corriéndose el riesgo de tener que insertarla nuevamente, preguntándole que si estaba de acuerdo, el piloto moviendo la cabeza dijo que sí´.

El doctor llamó al anestesiólogo y le dijo que trajera algo para aliviar el proceso y cuando este entró al cuarto traía una jeringa en la mano y el piloto moviendo la cabeza de lado a lado y murmurando no, entonces el doctor comprendió y llamó a otra enfermera y le dijo que jalase una silla y que se sentase ahí´ por si la necesitaba. El doctor sabiendo lo que iba a pasar le dijo al anestesiólogo que no creía que iba a ser necesario ningún sedante, a lo que este le dijo que jamás había visto que pudiesen hacer el procedimiento en vivo, pero que era su decisión, diciéndole al doctor que si se podía quedar tal vez podría ayudar en algo, a lo que el doctor le dijo que estaba bien. El piloto cerró los ojos viendo el procedimiento desde el cuerpo de la enfermera que estaba sentada al pie de la cama, terminó el doctor y la otra enfermera limpiando y guardando la sonda le dijo al doctor que el piloto no había movido un solo músculo, este le respondió que este paciente era un caso especial, ella le dijo al doctor que el piloto le había respondido varias preguntas que le había hecho y que él le había con sus movimientos de la cabeza contestado ella había comprendido o interpretado que después del golpe en la cabeza había adquirido unas destrezas que nunca las había tenido, sin saber que este la estaba escuchando en el cuerpo de la enfermera sentada al pie de la cama. El doctor volviendo la cabeza para ver a la enfermera sentada, esta le apachó un ojo, el doctor se sonrió sorprendiendo a la enfermera asistente y al anestesiólogo; terminado el procedimiento el doctor quitándose los guantes y la mascarilla solo dijo manos de seda a lo que respondieron casi al unísono la enfermera y el anestesiólogo que si no lo hubiesen visto no lo creerían, el doctor dijo que dejaran a la enfermera cuidando al piloto y que se fueran a tomar un café que él invitaba y que llegaría en unos momentos.

El piloto por medio del cuerpo de la enfermera le dijo al doctor que él sentía que con unos días más y con el programa de ejercicios que se había diseñado estimaba que en uno días podría ya hablarle y levantarse, que le agradecía la entrada a la biblioteca y que eso le estaba ayudando a comprender todo lo que el cerebro es capaz de hacer estimulando ciertas áreas de este, tales como regular la temperatura, presión sanguínea y varias actividades corporales más y que él posiblemente podría por ejemplo hacer que si algún órgano estaba operando en un porcentaje que no fuese óptimo, que posiblemente podría incrementar el flujo de glóbulos rojos y llevarle más oxígeno a modo de una recuperación más rápida de lo normal, el doctor le contestó que si eso fuese posible podría ser que sin necesidad de medicinas se podría ayudar a un paciente a una recuperación más sana y más rápida ya que con ciertas medicinas se ayuda a un órgano causando daños menores a otros órganos.

El piloto le preguntó que si él podría seguir visitando la biblioteca pues estaba aprendiendo mucho de la cantidad de experimentos que se han llevado a cabo con animales insertándoles electrodos en el cerebro y por medio de choques eléctricos en determinadas áreas el animal se comporta de distintas maneras ya sea violentamente o echándose a dormir. Estudios hechos muchísimos años atrás, el doctor le dijo que sí y que cuando él quisiese y más de todo lo que está en los libros, que le gustaría hacer un experimento con un paciente con problemas hepáticos, el piloto en el cuerpo y la mente de la enfermera se sonrió y le dijo que le encantaría ver los resultados.

El doctor le dijo que iba a mandar a la enfermera que trajera un poco de agua para ver cuál era la reacción, a lo que el piloto ya en su cuerpo le movió la cabeza afirmando, la enfermera respondió diciéndole al doctor que la disculpara, pero creía que se había dormido un ratito, a lo que él le contestó que no había problema y que le trajese un vaso con agua tibia y un gotero y ella prontamente se retiró. El doctor levantó la cabecera de la cama y ya en posición de casi sentado esperaron que la enfermera regresase, el doctor le preguntó al piloto que si de verdad creía que podría auto estimular el cerebro para hacer que su corazón palpitase más lento o más rápido, el piloto asintió bajando y subiendo la cabeza un par de veces, el doctor se puso el estetoscopio y se lo colocó en el pecho diciéndole que acelerara latidos y el piloto lo hizo, subiéndolos de setenta a ochenta y luego a noventa y luego regresó a setenta y luego a sesenta y llegó a cincuenta y de regreso a setenta, el doctor le dijo que si estaba pensando en ejercicios para lograr el incremento de los latidos y él asintió con el movimiento de la cabeza y un sí´ bucal.

Ya la enfermera estaba esperando órdenes, el doctor le dijo que iba a proporcionarle varias gotas y que no tratara de tragarlas tan rápido y mutuamente asintieron, fueron cinco gotas a lo que el piloto las asimiló perfectamente, luego diez, igualmente no hubo problema, el doctor le preguntó que, si ya no experimentaba ningún dolor, el piloto le dijo que no oralmente. El doctor le comentó que los resultados de los exámenes de sangre, pulmones y otros estaban normales y que, ya controlando el sistema de orina, que si él estaba de acuerdo solo le dejaría las sondas intestinales y de la vejiga hasta que se pudiese parar e ir por sí solo al baño, el piloto se sonrió y haciendo la señal del puño cerrado con el pulgar hacia arriba, señal muy usada en aviación para decirle al personal de asistencia en tierra que todo está bien ya que por el ruido del motor no se puede de otra forma.

El doctor le dijo a la enfermera que fuera a llamar a un residente para que lo asistiera a quitarle la sonda que estaban usando para alimentarlo a lo que el piloto sonrió y con un dedo señaló a la enfermera y después señaló la silla, el doctor asintió preguntándole que si de esa manera no sentiría las molestias que ese procedimiento causaría y este le contestó con un sí entendible. Al llegar la enfermera y el residente el doctor ya estaba quitándole el dispositivo que tenía en la nariz para el suministro de oxígeno y le dijo al residente que empezara con el procedimiento y a la enfermera que por favor se sentara y que si la necesitaba le avisaría, el residente sorprendido le preguntó que si lo harían sin anestesia, viendo que los ojos del paciente estaban enfocándolo y parpadeando como si estuviese despierto, el doctor le dijo que en dos minutos cerraría los ojos y estaría listo. Terminando de decir eso el doctor y los ojos del piloto se cerraron y quedó inmóvil, al ver eso el residente le dijo que ya había oído del piloto, que era un caso especial, al terminar la extracción de la cánula el doctor dijo que iba a decirle a la enfermera que limpiase todo y que había estado muy bien el procedimiento, no había terminado de hablar el doctor y en ese momento el piloto abrió los ojos y viéndolos a los dos volvió a cerrar el puño con el pulgar hacia arriba indicando que todo estaba bien y con una sonrisa ya sin ninguna restricción en la garganta y la boca medio dijo gracias, el residente se agarró de la cama como si estuviese mareado y le dijo al doctor que definitivamente lo que había presenciado no tenía precedentes en lo que él sabía de medicina.

Doctor… tengo hambre

Al irse la enfermera y el residente el piloto le dijo al doctor que sentía hambre, no tan claro como una persona normal pero suficiente para que él le entendiera, el doctor le dijo que iba a consultar con el departamento de nutrición y que haría lo posible para que fuese algo sabroso; ya se iba cuando el piloto le dijo que quería una enfermera que viniera a hacerle compañía pues tenía que hacer sus ejercicios antes de la cena y después iría a la biblioteca, él le preguntó que si no se cansaba y él le contestó que su cuerpo estaba falto de ejercicio ya que tenía varios días de estar en reposo y que se recordara que el cerebro nunca descansa y que cuando la persona duerme este está tratando de reparar todo lo que se deteriora durante el día y que si le diésemos tiempo al organismo en lugar de apresurarse a tomar medicinas el solo se recuperaría, el doctor le dijo que el día siguiente iba a sorprender a la familia ya que él entendió todo lo que platicaron y le preguntó si necesitaba algo más y le contestó que nada gracias y antes de irse le dijo si el resto de los pacientes fueran como usted ya hubieran quebrado los hospitales y yo no tendría trabajo.

Ya el piloto logró mover las piernas y los brazos a discreción y lo pasaron a una silla ortopédica para recibir a sus visitas, las cuales ya entraban a cualquier hora, la dieta alimenticia ya era libre y platicaba con sus familiares y amigos que lo visitaban, acordaron con el doctor que la sonda de la orina y las heces las remover al terminar con las visitas, a lo que el piloto estuvo de acuerdo y cuando ese momento llegó el doctor le preguntó si quería algún sedante a lo que este respondió que no lo creía necesario pues probaría bloquear las incomodidades que esto provocaría, a lo que el doctor consintió y llamó a la enfermera, mientras esta llegaba el doctor le preguntó que cuándo quería probar a trabajar con el paciente de los problemas hepáticos, que el especialista estaría de acuerdo en asistir el procedimiento sin que supiese el cambio de personas, el piloto le dijo que para mañana ya estaría sin ninguna sonda y que ya podría rasurarse y caminar con la asistencia de un andador y ya bien desayunado a lo que quedaron de acuerdo que a las nueve y que creía conveniente que estuviese él en el cuarto contiguo al paciente pues sería la primera vez que probarían el cambio a cierta distancia y sin ver a la persona y que si no funcionase que talvez con una cámara y viendo al paciente, a lo que el doctor quedó de acuerdo para hacerlo de esa manera.

Al llegar la enfermera iniciaron la extracción de las cánulas y el piloto al sentir las molestias se concentró haciendo mínimo el dolor, la enfermera incrédula del procedimiento sin ni siquiera una anestesia local, le participó al doctor que no se había percatado de un cambio en el semblante del piloto a lo que tanto ella como el doctor se sonrieron y después del procedimiento el piloto le dijo a la enfermera que lo asistiera para ir al baño pues tenía ganas de orinar, a lo que esta asistió y el doctor le dijo al piloto que estaría con él a las nueve de la mañana, a lo que el piloto sonriendo le dijo que estaba de acuerdo y que la familia estaba muy agradecida con él por el empeño que había puesto para su recuperación, el doctor le contestó que la recuperación había sido de él y lo que había hecho era mínimo y despidiéndose el piloto entró al baño asistido por la enfermera, este cerró la puerta y le dijo que creía que ya podría regresar a la silla solo, sin embargo la enfermera le dijo que estaría allí´ hasta que estuviese sentado en la silla pues ya las visitas estarían viniendo en unos minutos, al salir este y ya sentado en la silla con muy poca asistencia le dijo a la enfermera que si le pudiese decir al doctor que si le podría dejar un libro que el pudiese leer relacionado con las funciones hepáticas del organismo y él le preguntó si lo quería en la biblioteca o en el cuarto y este le respondió que en la biblioteca como lo hacían con los otros libros en otras oportunidades. Antes que el saliera ya estaba entrando su papá con su mamá, ella nunca supo de la gravedad del impacto ni vio las fotos de cómo había quedado la aeronave, según ella lo que tenía era una intoxicación por los productos químicos que aplicaban.

La mayor parte de los pilotos agrícolas usan gorra, y el al ponérsela, ya no se le miraba la pérdida de pelo debido al golpe que sufrió en el accidente. Después de las visitas este se fue a la biblioteca y en veinticinco minutos vio lo que quería del libro que el doctor había dejado para que aprendiese algo del funcionamiento hepático. De los libros que leyó aprendió que el hígado se puede regenerar solo ayudado con algunos hepatoprotectores. Hay alimentos que ayudan a mantenerlo sano, como también hay otros que lo pueden dañar. Este se regenera por medio del crecimiento de la cantidad de células hepáticas, para eso una célula se divide en dos exactamente iguales y así´ su crecimiento, el cual es llamado mitosis. Estas células atraen a células vecinas que se activan en el mismo sentido diferenciándose y dividiéndose para así´ seguir el proceso de regeneración hepática, todo eso lo sabrá el hepatólogo por lo que ya ni pensó en esas terminologías ni procesos, lo que él quería era ver si como podía acelerar los latidos del corazón podría controlar esos procesos naturales o sea la regeneración de los órganos vitales.

Como había quedado con el doctor el hepatólogo llegó al cuarto vecino del paciente con el que iban a hacer el cambio, ya no estaba usando el andador, únicamente con un bastón y ya sin mucho problema al caminar, el doctor lo vio venir y entraron a la habitación contigua a la del paciente, un televisor de pantalla grande y en ella a todo color vio al paciente con unas cánulas en sus brazos con los ojos abiertos y hablando con el hepatólogo, este no sabía de lo que iba a acontecer y nunca lo supo al igual que el paciente.

No fue tan fácil el cambio, hubo más concentración y más tiempo en la transición en el intercambio, sin embargo ya en el cuerpo del paciente, le preguntó que si le podía explicar cómo el hígado se podía regenerar, también que le explicara el proceso natural del organismo para llegar a esa regeneración, y como si fuese el examen de la tesis que le hicieron en la universidad antes de graduarse como hepatólogo, este accedió y ya como habían hablado con el doctor, el hepatólogo comenzó a explicar todo lo que sabía al respecto de este proceso. Mientras él hablaba viendo el monitor se percató que las pulsaciones del corazón del paciente se incrementaban hasta llegar a límites bastante altos, el doctor le dijo al hepatólogo que no se preocupase pues ya habían notado esos cambios en el paciente y que el cardiólogo los tenía controlados y que no había peligro, este siguió con la charla y como a los cuarenta minutos con varias preguntas bastante técnicas del paciente la sesión terminó.

El doctor y el hepatólogo se retiraron viendo en el monitor que las pulsaciones estaban altas pero estables, este le preguntó al doctor que de dónde sabía tanto de los órganos vitales el paciente y que si él hubiese sido parte de la terna que lo había examinado posiblemente le hubiese costado más tiempo terminar el examen y con posibilidad de un ataque al corazón a lo que los dos se rieron bastante. El hepatólogo se despidió y le pregunto al doctor que, si iba a ver continuidad en el tratamiento, este le dijo que viniera en dos días para platicar y ver los resultados de la intervención y comparar los resultados de los exámenes que le harían hoy contra los del paciente que fueron hechos a su ingreso una semana atrás, siempre en espera de encontrar un hígado para el trasplante que estaba programado para el paciente.

Al salir del cuarto donde se encontraba el piloto, ya en el corredor platicaron con el doctor y este le comentó que no había sido tan fácil hacer el cambio, sin embargo, se había concentrado en todo lo que el hepatólogo decía y que sintió un cambio en el cuerpo del paciente al final de la sesión. También le dijo que él ya estaba listo para irse a su casa pues cada día se sentía mejor y sus pasos ya eran mucho más firmes y estaba recuperando la fuerza de sus brazos, manos y dedos, a lo que el doctor le respondió que tenía razón y que estaba de acuerdo con la condición que lo llamase en dos días ya que el hepatólogo vendría y que le contaría lo que este recomendaría.

El piloto se recordó que hacía unos días atrás la enfermera le contó que su mamá tenía problemas de várices y que la tendrían que operar y le dijo que si esto funcionaba que quería ver si podrían ayudar a la mamá de la enfermera que no se encontraba en buenas condiciones, que repitieran la misma operación que hicieron con el paciente del hígado y que solo la citara en su clínica en un sábado por la tarde cuando se haya retirado la secretaria y que llegaría allí sin que nadie se percatase, que le dijera a la enfermera que él ya se lo había ofrecido y que la consulta la pagaría él. El doctor estuvo de acuerdo y le dijo que no podía decir que no pues él podría cambiar con él y programar todos los arreglos, a lo que el piloto le respondió que no tuviese pena que él no haría ningún cambio si no habría un acuerdo entre los dos, el doctor le dijo que tendría un poco de miedo si no lo conociese desde que volvió a nacer y se percató que este era una persona correcta y con muy buenas intenciones, el piloto se sonrió y le contestó que no lo iba a desairar.

Cuando llegó su hermana con su papá el piloto ya tenía las maletas hechas y cancelado las cuentas del hospital, con el seguro que había adquirido por medio de la empresa. Quedaron sorprendidos los del Departamento de Contabilidad de lo poco que salió la cuenta para la condición en que este había llegado, sacaron un total de los gastos de otro paciente que había estado en condiciones similares por un accidente en carro, que estuvo dos meses y medio y quedó en silla de ruedas; la cuenta era seis veces más aproximadamente comparado con la semana y dos días que este había estado en el hospital.

Salieron del cuarto y este se pasó despidiendo de las enfermeras y le dijo a la enfermera principal que el doctor le iba a hablar con respecto a su mamá en un par de días. El piloto ya iba jalando su valija y casi no se le notaba la lentitud comparada con la de su hermana, más bien a la velocidad del papá por lo que los que lo miraban pensarían que por la lentitud del paso del papá este lo acompañaba a la misma velocidad. Ya en la casa de sus papás estaban un par de compañeros que no tenían trabajo programado ya que con el accidente se habían desprogramado las aplicaciones de la empresa aérea pero que ya todo marchaba bien, se le había hablado a los clientes y todos estuvieron de acuerdo con la nueva programación de los trabajos, el piloto ya había hablado con ellos y les dijo que estaría en casa de sus papás en esta semana en la capital, ya que él tenía su apartamento en el pueblo donde tenía su trabajo, estando como soltero no había necesidad de una casa y estando este en un complejo cercado y con canchas de tenis, restaurante y seguridad no había necesidad de algo más grande, y que por el resto del mes estaría en la casa de sus padres, mandaron a comprar unas cajas de pollo con ensalada y puré de papas y alegremente degustaron unas cervezas ya que había salido del hospital sin medicamentos prescritos.

Ya despidiéndose les dijo que le programaran su trabajo para el lunes él creía que ya estaría en condiciones para trabajar y que si le podían decir a algunos de los compañeros que usualmente suben a la ciudad que si le daban jalón para llegar al trabajo a lo que uno de los dos le contestó que él al salir del trabajo el domingo lo vendría a traer para que en la tarde probara el avión que ya tenían asignado para él y le contaron que era lo que había pasado con el motor del avión accidentado, según el inspector del departamento aeronáutico y coincidentemente con el jefe de taller, la caja reductora de las revoluciones del motor hacia la hélice se había destruido por la falla del cojinete central y al frenar todo lo movible del motor este se rompió internamente y para ponerlo en una forma más sencilla le dijeron que se imaginase una rueda de bicicleta con su dueño cruzando a velocidad máxima y que alguien metiese un hierro entre los rayos de la llanta delantera los resultados serian catastróficos para la bicicleta y su conductor, sus amigos se despidieron ya con la consigna que pasarían por alrededor de las once, así´ aprovecharían para ir a almorzar en el camino ya que querían regresar a tiempo para que practicase unos despegues y aterrizajes antes que le programaran su trabajo, siendo miércoles les dijo que iba a programar una visita con el doctor de aeronáutica para que le hiciese una evaluación y que le permitiese continuar con su trabajo, estos le respondieron que esperaban que tuviese tanta suerte, ya que en esas dependencias se entrampaban ciertos trámites pero que siendo compañero del subdirector y que con el aval del doctor no creería que hubiera problema, se despidieron y este se quedó platicando con sus papás, su hermana y su esposa, en la tarde llegaron el resto de la familia y hubo que mandar a traer más comida ya que el piloto cuando estaba en la casa de sus papás no permitía que aparte del desayuno la cocinera trabajase más de lo necesario, o los llevaba a comer a algún restaurante o pedían lo que a ellos se les antojase.

Algunos ejercicios por la mañana

La cena estuvo muy alegre pues después de haber visto las fotos de cómo había quedado el avión todavía estaban sorprendidos de cómo él estaba en una sola pieza, después de la despedida platicaron un rato más y tanto sus papás como el ya estaban listos para ir a la cama. El día siguiente antes del desayuno se puso a ejercitar con unos aparatos que tenía desde el tiempo que era soltero y vivía con ellos, en uno de los cuartos de la casa ya que siendo esta bastante grande y con varios cuartos no les afectaba en lo absoluto que este usara dos de los cuartos de la casa además que el papá aprovechaba el caminador eléctrico que ya se le había indicado su uso, al igual que la mamá, lo cual era muy raro que la usaran, pues a ellos les gustaba salir a la calle a caminar, pues se encontraban con varios de los vecinos y se iban platicando, las mujeres adelante y los hombres atrás, hizo varias repeticiones de abdominales, una que otra sentadilla y otros, y se sintió muy bien, serían unos quince minutos sin dolor o algún problema, no quería extralimitarse, sin embargo como él había aprendido por las lecturas efectuadas en los libros de la biblioteca del hospital, que cuando una persona está dormida el cerebro nunca descansa, empieza a reparar lo que se dañó en el organismo o en los músculos durante el día. Después del desayuno con los papás y su esposa, les dijo que era lo que iba a hacer durante la mañana y que no se preocupasen del almuerzo ya que no creía que fueran tan rápido los trámites que estaría realizando, se despidió y pidió un taxi para ir al departamento de Aeronáutica.

El taxista ya siendo conocido de toda la familia le preguntó que cómo se sentía ya que él también se había enterado del accidente por medio de la prensa y que también estaba sorprendido de verlo caminar como si nada hubiera pasado, este le contesto al taxista que si el tuviese conocimiento de cómo los aviones que ellos vuelan están construidos no se sorprendería mucho de los resultados después de los accidentes aéreos, estos usan materiales más fuertes en el área donde el piloto opera el avión, cabalmente para protegerlo en cualquier eventualidad, igualmente que en las lanchas de carrera y los automóviles de carrera, a esa parte le llaman la jaula y es lo que salva a los pilotos.

Agradeciéndole por el viaje se despidió y le dijo que lo llamaría en un par de horas si lo necesitaba, extendiéndole la mano le dio un billete de a diez quetzales, siempre lo hacía era el único de la familia que le daba propina a pesar de que él le pagaba mensualmente los viajes que hacía para sus papás.

Al arribo al departamento médico de aeronáutica la secretaria le dijo que el doctor estaba examinando a otro piloto que estaba renovando su licencia y que si el también venía a renovar licencia a lo que le respondió que era para una evaluación física y ella le respondió que tomase asiento y que le diera su nombre y número de licencia para buscar su expediente y se lo entregase al doctor para la entrevista, tomó una revista y se puso a ver el contenido de esta, como a los diez minutos salió el piloto, quien lo reconoció inmediatamente y se saludaron y se despidieron ya que la secretaria le dijo que el doctor tendría que subir a una reunión con el Director en media hora y que aprovechara esos treinta minutos.

El piloto entró y saludó al doctor ya que este le hacía sus exámenes cada año pues según las leyes, los pilotos tienen que hacer sus exámenes en el departamento médico de aeronáutica. El doctor al verlo le preguntó lo mismo que todos, que cómo era posible que estuviera tan bien en tan corto tiempo, a lo que este le respondió que abriera los sobres en los que tenía los últimos exámenes de oídos, vista, pulmones y el resto de los resultados de sangre que le habían hecho antes de salir del hospital, el doctor después de verlos le dijo que por procedimiento le iba a tomar la presión y después de ver el resultado le firmó el certificado de salud, el cual no contenía ninguna restricción o ningún impedimento para reanudar sus labores aéreas, eso tomó quince minutos, despidiéndose se dirigió al Departamento de Licencias acompañado con el certificado de salud del doctor; al verlo la encargada del departamento lo saludó pues ya llevaba muchos años de ser ella la encargada del departamento y todos los pilotos tenían que llegar a su escritorio, después de ver el certificado médico le dijo que no había ninguna ley que mencionara tiempo en contra de salud por lo que le autorizó que podía regresar a trabajar si el chequeador le hacía un vuelo de prueba y que no era necesario que regresase a entregar el resultado ya que lo podía enviar por correo electrónico; después de agradecer la prontitud del proceso se despidió y llamó al taxista para llevar la papelería a la oficina del seguro, el agente del seguro era amigo de los pilotos de la empresa ya que cada vez que había que reanudar una póliza él llegaba a tomarle fotos a los aviones y platicar con los pilotos que estuviesen por allí´ y como ya estos sabían de sus intenciones, las cuales eran que le dieran una vuelta en uno de los aviones, lo cual lo hacían sabiendo que el piloto más nuevo era el que lo tenía que llevar sin poner una excusa, llegó directamente a la oficina del agente el cual se sorprendió de verlo pues él había llegado a hacer la inspección de la aeronave accidentada, después de saludarlo le contó que ya había recibido los reportes del inspector del departamento de Aeronáutica y del jefe de taller, no teniendo cómo alargar el pago de la aeronave le dijo que se esperara un momento mientras él subía a que le firmaran unos papeles, llamó a su secretaria para que le sacara fotocopias a los papeles que le había entregado el piloto y se fue, la secretaria discretamente le preguntó sobre que se sentíaa caerse en un avión, el piloto le contestó que todo pasaba tan rápido que uno no se percataba de mucho, más que lo que le enseñaron en la escuela, lo que consistía en apagar todo lo que era eléctrico y cerrar la llave de combustible, eso se hacía en tres segundos o menos y esperar los resultados, ya que las posibilidades de hacerlo a ciento cincuenta metros de altura son mayores que cuando sucede sobre la plantación cuando la aeronave va cruzando a ciento cuarenta millas por hora y a cinco metros de altura, ella le preguntó que si iba a regresar a volar después de tan fuerte accidente y él le dijo que definitivamente sí pues su trabajo le gustaba mucho, a lo que ella le dijo que tuviese cuidado y buena suerte y se fue a sacar las fotocopias, el agente regresó con todos los papeles firmados y le comentó que no esperara el cheque mañana pero que ya estaba en proceso y serían unos veinte días o algo así´ a lo que el piloto le contestó que él solo venía a entregar la papelería y que le agradecía mucho su atención, la secretaria entró con las copias y se despidió, preguntando si había algo más que necesitaba, la respuesta fue que no ya que todo estaba arreglado, despidiéndose prestó el teléfono de la oficina y llamó al taxi diciéndole que iba caminando sobre la calzada y los colores de la ropa que llevaba puesta ya que no era el mismo chofer, en el camino se puso a pensar que tendría que hablar con el chequeador pues el seguro no se había percatado del requisito del chequeo, tendría que ver dónde estaba el piloto designado para el vuelo ya que él también era piloto agrícola, por lo que decidió ir a almorzar al club de pilotos y prestar un celular ya que el de él se había perdido en el accidente, cuando sonó la bocina del taxi que era conducido por el primo del taxista de la familia, este paró y el piloto entró en el auto y se fueron al club que no estaba muy lejos de donde lo había recogido el taxi, al llegar al club se bajó y agradeció al chofer dándole una propina ya que era lo que él hacía todo el tiempo, llegó al comedor y le dijo al taxista que si quería almorzar y este le dijo que sí, el restaurante del club se dividía en dos, una parte para los socios y otra para los trabajadores. El Club se encontraba en el lado este de la pista del aeropuerto internacional, entraron a la parte de los trabajadores y lo sentó en una mesa haciéndole señas a una de las meseras para que lo atendiese y que la cuenta se lo sumaran a la de él, se despidió del taxista y se dirigió a la parte de los socios.

El chequeador designado contestó y después de platicar un rato el piloto le dijo que lo tenía que chequear, este le contestó que conociéndolo desde hacía mucho tiempo no creía que habría ningún problema y que él tendría que trabajar al día siguiente y que se juntaran en la pista y efectuaría el chequeo con mucho gusto, agradeciéndole se despidió de él y al mismo tiempo de la dueña del restaurante del club. El taxista ya había terminado de almorzar y estaba esperándolo en el carro, el piloto le dijo que lo llevara a la casa de sus padres, al llegar vio que su carro estaba enfrente de la casa, entró y su mamá le dijo que llamara a Carlos, quien fue el que le trajo su carro, este era otro de los pilotos de la empresa que creyendo que iba a estar en casa para hacer la entrega del vehículo solo le había dejado las llaves con su mamá diciéndole que lo llamara, este lo llamó y le agradeció la traída del carro y le contó que tendría que hacerse el chequeo al día siguiente. Carlos le dijo que él tendría libre el día siguiente que celebraran el chequeo cuando él estuviese en la pista, a lo que el piloto contestó que lo celebrarían dos veces. No era la primera y no sería la última vez que celebran dos o más veces un acontecimiento.

Como había sobrado el menú del almuerzo, el piloto había llevado del plato que a sus papás les gustaba y les dijo que ya tenían cena pues había sobrado bastante y lo había llevado. Arregló su ropa y otras cosas y se despidió sabiendo que saliendo a esa hora el tráfico para la costa que era el lugar donde se encontraba la pista sería un poco más fluido ya que cuando salen después de la hora en que se termina el trabajo en las dependencias del gobierno y mucha gente viviendo en pueblos afuera de la capital toma sus vehículos y enfila hacia sus hogares haciendo el trayecto una hora y media más de tiempo en la carretera.

Se despidió de sus papás y de su esposa y salió en su carro con destino al pueblo donde estaba la empresa, sin haber dificultades en el camino llegó a su apartamento, descargó un par de cosas que llevaba en el carro, se refrescó un poco y se fue al restaurante de la colonia, encontrándose allí´ con uno de los pilotos, compañero de él en la empresa y el piloto que lo iba a chequear y firmar su libro de vuelo para estar al día con todos los requisitos que le exigieron para volver a estar en el aire, los acompañó con un par de cervezas mientras ordenaban la cena, el piloto pidió un pedazo de carne acompañado de arroz y una ensalada, terminaron la cena y quedaron de juntarse en la pista después de que terminara el trabajo para efectuar el vuelo de prueba.

Esa noche viendo un programa de televisión llamó al doctor y le dijo que sintonizara el canal de la geografía americana que estaban pasando algo que le interesaría a los dos y que platicaba al fin de este programa a lo que el doctor le dijo que no lo podría ver ya que estaba en una cena, disculpándose el piloto le dijo que se lo comentaría otro día y continuó viendo el programa el cual demostraba que una persona podría manejar la mente de otra persona por medio de cables conectados a una computadora y un programa diseñado por un neurocirujano, en los mismos lugares del brazo de cada uno y cuando uno de los dos movía la mano automáticamente la mano de la otra persona involuntariamente este hacía lo mismo y así el otro también podía mover su mano causando el mismo efecto en la otra. El piloto pensó que él sin alambres podía no solo mover la mano de otra persona, él podía entrar en el cuerpo y mente de cualquier otra. Se recordó que el sábado que era dentro de tres días tendría que hacer la prueba con la mamá de la enfermera y al mismo tiempo hablar con el doctor para ver los resultados del paciente del trasplante del hígado.

Apagó las luces y la televisión y se durmió. Al día siguiente al arrancar el primer avión en la pista que en línea recta no está a más de 2 kilómetros de distancia de la colonia donde viven los pilotos, se despertó siendo las cuatro y media de la mañana, ya se iba a preparar para ir a trabajar, pero se recordó que no tenía trabajo por lo que se dio un lapso de un par de horas más en la cama mientras habrían el restaurante para ir a desayunar ya que habían varios ingenieros agrícolas que vivían también en la colonia y ellos desayunaban alrededor de las siete de la mañana. Estos trabajaban para los ingenios de caña de azúcar y también otros en las fincas de banano.

Durmió como una hora y media y se despertó a tiempo de estar ya vestido y listo para ir a desayunar, estando cerca del restaurante decidió irse a pie ya que no había prisa, en el camino paró uno de los ingenieros, lo saludó y le dijo que si al restaurante iba que lo llevaba o si necesitaba lo llevaría donde él quisiera, el piloto se subió, era muy difícil no identificar a un piloto ya que estos andan casi siempre con gorra, el ingeniero le dijo que era sorprendente el estado de salud en el que se encontraba ya que después de ver las fotos del avión después del accidente no se imaginaría nadie de cómo habría salido con vida, l agradeció y le dijo que si supiera cómo construyen las cabinas de los aviones tendría otra opinión. Llegaron al restaurante y enfilaron a la mesa donde se encontraba otro de los ingenieros, al llegar este se paró y se encaminó a encontrarlos y saludó al piloto y lo felicito por lo bien que se miraba y cómo que si nada hubiese sucedido, el piloto le agradeció y se sentaron y uno de ellos pidió una jarra de café y degustar una taza del café de la finca donde él trabajaba ya que el dueño de la finca también sembraba café en las montañas del occidente del país y les regalaba para surtir la cafetera del Club de la costa que los ingenieros y los pilotos frecuentan; era un café estrictamente duro, al que se tiene uno que acostumbrar ya que para muchos es muy ácido y para otros muy amargo, sin embargo, a muchos les gustaba mezclarlo con leche y azúcar, siendo el piloto uno de ellos. El ingeniero que ya estaba allí´ cuando ellos llegaron les preguntó que si él quería ordenar su desayuno que lo hiciera ya que venía en camino otro ingeniero y lo iban a esperar, el piloto dijo que también esperaría y que desayunarían juntos, se platicó del precio del azúcar estando este lo suficiente bien para que los cañeros pensaran en abonar el cultivo y dirigiéndose al piloto le advirtió que posiblemente habría que asperjar bastante fertilizante y potasio esta temporada.

Cuando esto sucedía los pilotos al terminar sus trabajos en las fincas de banano y regresar a la pista, siendo este el nombre común de los aeropuertos en las áreas donde se cultivan el banano y la caña de azúcar, se iban a desayunar rápido ya que sabían que les esperarían varia horas de trabajo, esto lo hacían ya que tenían por lo menos cuarenta minutos de tiempo mientras en la pista los mecánicos y el resto del personal cambiaba el sistema de aspersiones líquidas a sólidos lo que conlleva cambiar un par de piezas en el avión y ese es el tiempo que los pilotos aprovechan, esto es lo que comúnmente se le advierte a la finca, que el avión llegará a segunda hora ya que a primera hora es cuando el avión llega a la finca a las cinco de la mañana para iniciar el trabajo antes de que salga el sol para iniciar sus trabajos en el banano, ya que la humedad es un factor importante en las aplicaciones del banano al igual que la temperatura y el viento y es allí´ donde los ingenieros que están presentes en todas las aplicaciones que se hacen en las fincas, monitorean que la aplicación se haga con los parámetros establecidos por las compañías fabricantes de los productos a aplicar, es por eso que en este cultivo las horas son limitadas durante el día, usualmente no más de tres horas ya que cualquier combinación de dos de los elementos del viento, temperatura y humedad que se combinen, se suspende la aplicación. No así´ en la caña, la cual requiere de cero humedad sin importar mucho el viento y la temperatura, ya que al aplicar el fertilizante cuando el cultivo está húmedo, este se pega en las hojas y cuando sale el sol este lo seca y como está pegado a la hoja le causa manchas o quemando la hoja como le dicen los ingenieros y se reduce la circulación de la sabia restándole oxigenación a la planta, lo que puede llegar a disminuir el crecimiento afectando así´ la producción total de la plantación, es por eso que se puede llegar a efectuar más de sesenta vuelos en un día sin que los ingenieros agrícolas interfieran, el otro lado de la moneda es que cuando se aplican los líquidos, mientras más vuelos aguante la luz solar más rápido sale el trabajo, que no mucho le gusta a los demás involucrados pues es duro y todo el día bajo el sol, el piloto siempre contento pues sabe que cada vuelo efectuado, es lo que al final del mes reflejará en su salario. Claro está que después de sesenta y pico de aterrizajes y despegues ya el piloto entra en modo de automático, sin embargo, es cuando más se le atiende de parte de los ingenieros pues ya le llevan algún refresco a la cabina pues el piloto ya no tiene agua para tomar ya que parte de esa agua la usan para echársela en la cabeza y en la camisa para que penetre en el cuerpo y así mantenerse alertas y frescos.

Terminaron el desayuno que a muchos les gusta, que son huevos estrellados, frijoles parados, pan francés o tortilla, crema y queso, y bastante salsa ranchera de tomate y cebolla, se despidieron y le ofrecieron llevarlo a su apartamento, a lo que el piloto agradeció y les dijo que caminaría un poco ya que el ejercicio le caería bien tanto físicamente como digestivamente ya que se había sobrepasado con el pan y la salsa y de todas maneras tendría que esperar para efectuar el chequeo de vuelo. Después de lavarse los dientes salió del apartamento enfilándose a la pista, el carro que tenía era un picop Chevrolet sencillo, no creía en gastar dinero más de lo necesario para moverse de un lugar a otro y siempre lo cambiaba cada dos años para que fuese un vehículo en el que se podía confiar que arrancara sin problemas y seguro en las carreteras ya que hay veces que un piloto se enferma y el que está libre en su casa, recibe la llamada de ser el designado a sacar la tarea del compañero, eso es tener que salir a las tres y media de la mañana de la ciudad, que es donde viven cuando tienen uno o dos días libres, y es cuando se cierra el ciclo de aspersiones para la finca donde cada piloto es responsable de estas aplicaciones y cada piloto le llama su finca.

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...