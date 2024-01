¡Tienen derecho!

Conversemos Acerca De:

Apreciaba hace poco dentro de los tantos melodramas[1] hoy en días en varias plataformas de streaming[2], en la cual una abuela joven (40 – 60 años de edad) encanecida la cual disfrutaba con su cabellera blanca, en su piel se reflejaban ciertas manchas café que suelen acompañar los años.

Intelectual, docente de muchos años, un gran prestigio entre sus compañeros de labor y muy respetada por sus estudiantes, ¿su vida personal? Unos 6 nietos/as, hijos/as adultos/as que solían visitarla frecuentemente, donde en muchas ocasiones estos últimos le otorgaban algo así como el rol de directora de guardería.

Hecho que disfrutaba, la hacía feliz (no lo dudo) pero que le limitaba en su tiempo de descanso en equilibrio con la preparación de sus clases para el inicio de semana; vida que transcurría semana, tras semana, lo que parecía ser una rutina.

¿Amistades? Solamente a través de las redes sociales, compartiendo, dando likes, eso sí subía poca información, lo cual le afectaba el contacto con el “exterior” y no salir más allá que: institución – casa – compras.

¿Y su vida social real? Su esposo había fallecido hacía algunos años, por ende, su entorno de retroalimentación en cuanto a afectos, sentimientos un tanto se había “apagados” más allá de los familiares antes referidos.

¿Un nuevo amor? Hubo de conversarlo con su hija mayor, cuya primera reacción fue “…mamá no eres ya un poco mayor para ello, además que puedes recibir que no te demos nosotros (hijos, nietos, etc.)” La reacción, obviamente la golpeó, ya que esa no era la respuesta esperada, al menos en su imaginación.

¿Por qué no la posibilidad de conocer a alguien con quién compartir un café, pasear o al menos esperar a las 12 de la noche sin importar que la carroza se convierta en calabaza?

Biológicamente – según estudios científicos[3] – perfectamente pueden llevar una vida sexual activa, ligado a la realización de ejercicios y en general una vida sana.

Donde todo parte de una química sexual, que se convierta en un compromiso y un amor, y si los dos están de acuerdo con la evolución sexual de ambos, todo irá bien.

La probabilidad de tener sexo en la cocina o de alta intensidad, tal vez no, pero una buena sesión de besos o un masaje lento y concentrado, bien vale la pena. No queda dudas que el sexo es el vínculo que tenemos sin distinción de edad. “Nos mantiene felices, juveniles y vivos».

Días después la mamá en cuestión, recibió un chat de su hija con la cual anteriormente había consultado acerca del tema de una nueva pareja, donde expresaba: «mami, lo he pensado bien, tienes derecho del mundo… si tú te sientes bien con una nueva pareja, nosotros todos tus hijos/as, nos sentiremos bien. Eso sí, ¡!!!! nos lo presentas!!!!!

[1] Obra literaria, teatral o cinematográfica destinada al gran público, que presenta sucesos dramáticos o violentos para exaltar los sentimientos, a menudo de modo exagerado y con una escasa elaboración psicológica y artística.

[2] l Se refiere a cualquier contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que se puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles a través de internet y en tiempo real. Los podcasts, webcasts, las películas, los programas de TV y los videos musicales son tipos comunes de contenido de streaming.

[3] Según la creencia popular, el deseo y la actividad sexual menguan con la edad, especialmente en las mujeres. Pero una académica de la Universidad Americana de Washington, en Estados Unidos, encontró que las mujeres mayores de 50, 60, 70, 80 e inclusive hasta los 90 años disfrutan de la mejor actividad sexual de sus vidas.

I. Krasnow, autora y profesora de Periodismo y Estudios de la Mujer

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...