Teorema

Según su perfil en Linkedin, Luis Assardo, es guatemalteco, experto de Open Source Intelligence, con sede en Berlín, investigador laureado sobre temas de discurso de odio, desinformación y radicalización. Assardo ofreció en el campus central de la UVG (13.2.2019), una conferencia titulada NetCenters: el negocio de la manipulación en elecciones. En ella refirió: En el período de Elecciones Generales de Guatemala de 2015, una organización de NetCenters ofrecía una campaña con 60 personas que tenía la capacidad de cambiar un tema, posicionar un hashtag o crear campañas de desprestigio contra periodistas y líderes de opinión por US$250 mil mensuales.

Los NetCenters ―dice Assardo―, son conocidos en Guatemala como un grupo de personas pagadas para crear, manipular e incluso deshacer la reputación de una figura pública, institución o situación. Tienen como objetivo cambiar la percepción de quien lee un post u opinión en las redes sociales. Es decir, cuando alguna figura política es cuestionada o “atacada” por algún medio ―continúa Assardo―, los NetCenters se dedican a dirigir la atención hacia un tema a favor de la persona.

Permítame explicar mi interpretación de la exposición de Assardo con un ejemplo: Muy pocos guatemaltecos conocen las instituciones del Estado en nuestro país. Sospecho que, si se pregunta a un grupo de personas con un alto nivel de escolaridad, como ingenieros, médicos, o economistas ¿cuál es la diferencia entre un Magistrado de la Corte de Apelaciones y uno de la CSJ?, la mayoría respondería con un lacónico No sé. Si la pregunta es ¿cómo funciona el Ministerio Público? posiblemente se obtiene otro: No sé, tan auténtico como rotundo. Entre la mayoría de los pobladores con poca escolaridad, que viven en ciudades del interior, el conocimiento de las instituciones del Estado se limita a la municipalidad, la escuela, la policía y el centro de salud. Saber que existe un juzgado, donde queda y para qué sirve ya es mucho. En la Guatemala profunda, dentro de ese amplio sector rural de población, tal conocimiento no solo es menor sino llega a ser ínfimo, incluso inexistente.

El pasado mes de septiembre y octubre un sector mayormente indígena del interior bloqueó carreteras y destruyó propiedad pública y privada. Sus carteles de sus manifestaciones exigían la renuncia o la destitución de la Fiscal General. ¿Cómo fue que lo hicieron citando su nombre y apellido? ¿Cómo entender que los pobladores de esa Guatemala Profunda sabían lo que muchos ignoran? ¿Cómo se explica el asalto a la dignidad y la honra del fiscal Curruchiche, cuando éste, hasta por razones étnicas, debió ser motivo de orgullo para muchos de esos pobladores? Mucha gente, no solo de esa Guatemala profunda sino también de sectores académicos altos, profesionales distinguidos y ciudadanos destacados “compraron” esa narrativa. Algunos de ellos, actualmente, siguen convencidos de que se trata de verdades que no requieren demostración. Creo que terció un equipo de NetCenters, quienes bajo pago se habrían comprometido a destruir la reputación de ambos. Otros fiscales de la FECI quizá no formaban parte del posible contrato ya que fueron aludidos sólo tangencialmente.

¿Quién cubrió sus emolumentos? El costo es particularmente alto. Creo que ninguno de los millonarios locales con capacidad para pagar tan elevados honorarios abriría su chequera, la que maneja con extrema cautela. Además, no se expondría a la posibilidad de ser presa del temible Ministerio Público que ahora, más que antes, ha demostrado ser implacable. Así que debo sospechar que debió tratarse de fondos públicos provenientes de los impuestos pagados por personas en otros países. Posiblemente los mismos que después mantuvieron intensa presión sobre el Gobierno de Giammattei desde tribunas diplomáticas, como lo denunció el patético expresidente en un discurso que, si bien fue digno, en el lugar y ante el auditorio adecuado, fue atemporal.

No sé si existen organizaciones de NetCenters locales de ese calibre en Guatemala. Habría que preguntar a Rodrigo Polo, el experto más confiable en esos temas de quienes conozco. Al señor Assardo solo lo conocí a través de un artículo con los datos antes referidos. Entiendo que un NetCenter experimentado y eficaz podría ser extranjero, ya que por la misma naturaleza de su trabajo puede estar ubicado en casi cualquier parte del mundo. Recuerdo una entrevista video grabada a un NetCenter mexicano difundida por la internet hace unos ocho años. Él explicaba con algún detalle su forma de operar (quizá se estaba promocionando). Hoy, ganar una elección sin tener apoyo popular, ya no precisa de acarrear electores o comprar votos como antaño. Todo se reduce a los NetCenters y programas electrónicos para el cómputo de los votos, aunque lo último precisa de corrupción en las autoridades electorales.

No pretendo hacer una defensa de la Fiscal Porras, pero sí apoyar mi tesis de la posible intervención de un NetCenter. Debo recordar, para ese propósito, que la única acusación seria y con evidencia concreta en su contra se refiere a haber copiado parte de su tesis doctoral y no haber hecho la obligada referencia. Este, empero no constituye un delito penal sino una falta académica o a la moralidad, si se quiere.

En contraste, quienes tachan a Porras son los mismos que alaban a la exfiscal Aldana, perseguida penalmente con evidencia contundente y confesiones firmadas, de haber comprado, con sobreprecio, un edificio inadecuado para el Ministerio Público en la zona 5. Además, un juez competente después de estudiar el caso dictó orden de captura contra ella. En vez de comparecer ante los tribunales de justicia Aldana huyó y permanece prófuga ¿Cómo explicar esta disparidad? El NetCenter que persigue a Porras, podría tener bajo su cargo proteger a Aldana. La acusación de los manifestantes y otras personas y entidades contra la fiscal por “corrupción” y formar parte de ese “pacto de corruptos” que vive en el imaginario popular, muestran la vaguedad jurídica, en el mejor de los casos, propia de las narrativas de los NetCenters.

La efectividad de los NetCenter tiene que ver con su conocimiento de psicología de masas aplicada, informática y recientemente de inteligencia artificial. Un personaje inexistente crea un mensaje falso que es replicado miles de veces mediante un programa que realiza automáticamente tareas repetitivas. Hashtag, troll y bots son “palabras” nuevas que se desprenden de su actividad.

También requieren de eco proveniente de entidades conocidas por el público. El magnate de los medios Keith Rupert Murdoch posee un imperio mediático en Estados Unidos, Australia, Inglaterra y otros países europeos. Sus propias empresas, muchas veces tildadas como amarillistas y también cadenas noticiosas como CNN y la mayoría de los medios de prensa estadounidenses replican las narrativas de los NetCenters con versiones propias. En América Latina George Soros, a través de la Open Society Foundations financia una amplia variedad de programas, principalmente, medios de prensa. En Guatemala muchos periodistas y sus medios reciben fondos de esa fundación. Proyectos como la CICIG recibieron importantes donaciones de Open Society. Estas organizaciones trabajan en libertad dentro de los lineamientos de sus particulares interpretaciones de rendición de cuentas y transparencia; debate político y diálogo; derechos humanos y seguridad ciudadana. Pero también incursionan en la política partidista, al lado izquierdo del espectro.

Un tercer grupo, importante por su número, está constituido por pobladores, generalmente jóvenes, con una educación pobre, que han dejado de estudiar, que no tienen empleo, que se saben fracasados… ¡Pero tienen un celular inteligente! Su vida gira alrededor de ese artefacto que usan para escuchar música, ver vídeos, interactuar con sus conocidos y amigos e ingresar en redes sociales. Ellos son los primeros en ser convencidos por las falsedades con ropaje de verdad de los NetCenters. No entienden el fondo de lo que se discute, pero si comprenden que los Formadores de Opinión ponen luz sobre las mentiras por ellos aceptadas. Se rebelan y los atacan. A falta de argumentos, lo hacen con insultos, por lo general repetitivos.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...