Siempre Amigos

Nacimos en los 40, 50 y 60; crecimos en los 50, 60 y 70; estudiamos en los 60, 70 y 80; enamoramos en los 70, 80 y 90; nos casamos y descubrimos el mundo en los 70, 80 y 90; nos aventuramos en los 80 y 90; nos estabilizamos en los 2000; nos hicimos más sabios en los 2010; vamos más firmes atravesando el mundo por los 2020; así hemos vivido ocho décadas diferentes, dos siglos diferentes y dos milenios diferentes.

Hemos pasado por el teléfono con operadora para llamadas de larga distancia, hasta las videollamadas a cualquier parte del mundo; pasamos desde los slides hasta YouTube; desde los discos de vinilo hasta la música online; desde las cartas escritas a mano al correo electrónico y al WhatsApp; desde escuchar partidos en la radio, en la TV blanco y negro y hasta verlos en la TV HD; fuimos al video club y ahora miramos Netflix.

Conocimos las primeras computadoras, las tarjetas perforadas, los diskettes y ahora tenemos Gigas y Megas en la mano en el celular o en el IPad.

Usamos pantalones cortos durante la niñez y después pantalones largos, oxford, bermudas, etc.

Esquivamos la parálisis infantil, la meningitis, la gripe H1N1 y ahora el COVID 19.

Anduvimos en patines triciclos, carritos inventados, bicicletas, ciclomotores, autos con gasolina o Diesel y ahora andamos en autos híbridos o 100% eléctricos.

Si pasamos por muchas cosas pero que gran vida la que hemos tenido.

Nos podrían calificar de exennials gente que nació en aquel mundo de los cincuenta que nunca tuvo niñez analógica y una edad adulta digital, somos una especie que ha visto de todo, literalmente nuestra generación ha vivido y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida.

Es nuestra generación la que reamente se ha adaptado al cambio.

Un gran reconocimiento a los miembros de una generación muy especial que será única, ya no estamos en edad de posponer nada.

Ojalá tengan tiempo de compartir este mensaje, sino déjenlo para después y verán que nunca lo compartirán, hay que estar siempre juntos, siempre unidos, siempre hermanos, siempre amigos.

Este debe es un mensaje agradable y muy verdadero que se debe recibir de un amigo y enviar a otro amigo.

El tiempo no se detiene, la vida es una tarea que tenemos para hacer esta relación.

Hay que ver que cuando uno sale ya son las seis de la tarde; cuando uno mira ya es viernes; cuando uno lo ve ya se termina el mes; cuando uno mira ya se terminó; el año; cuando uno se da cuenta ya se pasaron los 50, 60 y 70 años.

Cuando uno mira ya no sabemos por dónde están nuestros amigos.

Cuando uno se da cuenta perdimos el amor de nuestra vida y hora es tarde para volver atrás. No dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo; no dejes de tener alguien a tu lado, porque tus hijos pronto no serán tuyos; tendrás que hacer con ese tiempo que resta en lo donde lo único que vamos a extrañar será el espacio que sólo se puede disfrutar con los amigos de siempre, ese tiempo que lamentablemente no vuelve jamás.

Siempre juntos, siempre unidos, siempre hermanos, siempre amigos.

