A manera de introducción al tema, he de reconocer con la candidez del caso: me sorprendió, aun no se sí, gratamente o no, ver y escuchar en el programa de televisión que el ahora entrevistador y Ex Presidente del Congreso de la República de Guatemala, Roberto Alejos dirige, entrevistando a un buen amigo, Diputado por segunda vez al Congreso de la República, electo por el partido político Cabal, Nery Rodas, en su rol de tercer vicepresidente de la actual legislatura.

Me sorprendió porque el programa casi estuvo centrado en conversar sobre “Dignidad de los diputados”, uno de los valores más vilipendiados por una gran mayoría de legisladores, quienes con una clara ignorancia del concepto de “Dignidad”, y más complejo aun para sus pobres mentes, la hermosa idea de “dignatarios de la nación” como les concede definirse nuestra Constitución Política.

Hoy y desde hace muchos años, diputados de diferentes signos políticos vienen logrando que el Congreso de la República y los diputados, gocen del nivel de desprestigio, reputación y desconfianza más bajo entre todas las instituciones del país. Esto obliga a realizar una afirmación muy clara, al menos desde la perspectiva de quien escribe: solamente personas dignas y capaces de cultivarse como tales en su gestión de diputados, podrían darle a la posición la titularidad de dignos y merecer llamarse “dignatario de la nación”, de lo contrario tendremos lo que ya tenemos y que, aplicado al tema de justicia, San Agustín de Hipona enmarco muy bien en su ya célebre pregunta:

“Sin la justicia, ¿qué serían en realidad los reinos sino un vasto pillaje? ¿Y qué son las bandas de ladrones, sino pequeños reinos?», escribió San Agustín de Hipona en La ciudad de Dios“

Alejos y Nery Rodas, hicieron lo posible por revalorizar la función legislativa buscando como ofrecer una versión de “Dignificar” la función de Diputado en el país, no sin estar conscientes de la cruda y merecida indignación que los ciudadanos tenemos en contra de quienes pretenden funcionar como diputados, pero no solo incumplen su mandato constitucional sino además, han convertido el Congreso de la Republica en una entidad de negocios personales y en favor de jefes de distinta calaña.

Esta dignificación, el Diputado Nery Rodas, la aborda desde la parte de su labor como tercer vicepresidente de hacer operar en espacios físicos decentes a un conjunto de 160 personas que deben desempeñar su labor y a ello le agregaban otros extraños comentarios sobre lo bajo del salario, que por supuesto es osado tan solo hacerlo, porque si asociamos el valor con que los diputados cumplen sus tareas para bien del país, estaríamos muy claro que no existe merito alguno para obtener un nivel salarial como el que tienen y menos aun pensar en mejorarlos.

Peor aún, en la conversación entre dos bomberos – Rodas y Alejos – está claro que mejor no machucarse la manguera y es por eso por lo que intentar vender bajo la idea de “Dignidad” mejoras que se quisieran hacer para los diputados, sería pecado capital para el Congreso mismo como institución.

Llegaron incluso a comentar como deseable, la construcción de un edificio nuevo para el Congreso de la República, sin considerar que hoy por hoy sería como construir la más grande escuela del crimen en Guatemala. Señores, seamos serios.

El concepto de dignidad es la expresión profunda del respeto por los seres humanos, de la empatía que existe entre todas y todos nosotros y del valor de cada individuo. La dignidad es un valor compartido por todas las personas y todas las culturas.

La dignidad o «cualidad de digno» hace referencia al valor inherente del ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad. No se trata de una cualidad otorgada por alguien, sino consustancial al ser humano.

Por supuesto siendo un diputado un ser humano, parte como todos de la prerrogativa de contar con esa dignidad con que Dios nos crea y al mismo tiempo con los dones naturales de la vida y la libertad con que también nacemos. Esto viene acompañado de la responsabilidad también inherente al individuo que como todos, toma decisiones que en el devenir de su vida le van acreditando el nivel de dignidad que luego genera respeto y reputación que la vida en sociedad le reconoce.

Es en estas consideraciones que la mala fama, imagen y reputación de la cual gozan hoy nuestros mal llamados dignatarios de la nación, ha sido construida por ellos, por su actuar individual y colectivamente. Aquí es de donde emana la falta de dignidad. Se desprende desde la misma forma en que la Constitución de la Republica los define en el Articulo 161.-

“Prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de las siguientes prerrogativas:

Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto. Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente.

Esta prerrogativa ha sido objeto de abuso a diestra y siniestra, convirtiéndose en licencia para delinquir.

Irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa y por la manera de tratar los negocios públicos, en el desempeño de su cargo.

Esta otra prerrogativa ha sido convertida también por las costumbres y mentalidades abusivas e irresponsables de una buena parte de diputados, en otra forma de delinquir y licencia casi absoluta para cubrir una vida de abusos.

Libre emisión del pensamiento.

