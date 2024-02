No Soy Yo (Capítulo 4) 3

Capítulo 4

La nave de la prueba

Llegó a la pista y los mecánicos pararon lo que estaban haciendo y lo fueron a saludar, les caía muy bien a todos, sorprendidos de la rápida recuperación le dijeron que el avión que habían terminado de reconstruir ya estaba listo para que le hiciera el vuelo de prueba ya que la turbina era nueva y habría que volarlo y corregir los reglajes de los alerones que son superficies que están ancladas a las alas y que moviendo el timón de la cabina de la aeronave, las activa el piloto para dirigir el avión y los elevadores que también son superficies ancladas a la cola y que la función de estas es hacer que el avión suba o baje, claro todo este movimiento de los alerones, los elevadores y el rudder se hacen coordinadamente y si no están alineadas con la superficie del ala pueden hacer que el avión vuele con la nariz pesada, lo que significa que el piloto tiene que llevar el timón o bastón de mando con cierta presión haciendo así´ un día de trabajo cansado, al igual que si esto sucede con alguna de la alas, esta aeronave volará con el ala pesada, lo cual el piloto tendrá que corregir haciendo presión en el bastón de mando para que sea un vuelo recto y nivelado, el avión está diseñado para volar solo, claro está que eso sucede después que el piloto de prueba haya corregido esos pequeños desajustes que vienen de fábrica pues el piloto de prueba de la fábrica lo dejará en un modo que se ajusta más o menos a la mayoría de pilotos, pero cada piloto tiene sus propios ajustes por hacer.

El piloto accedió ya que el departamento de vuelo de aeronáutica civil le había permitido su regreso al trabajo. El piloto chequeador no había regresado así que habiendo tiempo se fue a la cabina y su sorpresa fue que ya estaba su casco de vuelo en el asiento de su nuevo avión y que iba a probar, ya la turbina la habían probado con anterioridad y los parámetros de temperatura, torque y otros ya estaban seteados para la operación del vuelo, siendo turbinas similares ya que en la empresa se trataba que todo fuese uniforme, procedió a ajustarse los cinturones de seguridad, se colocó el casco y le hizo señas al jefe de mecánicos para que este estuviese sobre el ala del avión y supervisara el arranque del motor, este lo hizo y fue el que anunció que se iba a arrancar la turbina, cuando el piloto está solo arrancando el avión antes del arranque obligadamente tiene que sacar la cabeza de la cabina y gritar libre a modo que los que están alrededor de la hélice se separen de ella y en respuesta el mecánico asignado a ese avión le contestará con una señal de la mano empuñada con el pulgar hacia arriba indicándole que no hay nadie alrededor de la hélice y que se puede proceder al arranque del motor, el arranque de la turbina fue exactamente como el avión que él volaba antes del accidente, una variación mínima en las temperaturas de arranque y en idle que más o menos significaría en un automóvil, neutro, el resto de los instrumentos similares entre los dos aviones, se bajó el mecánico y el piloto procedió con el inicio del despegue del avión, no despegó de inmediato, antes de correr el avión en la pista, probó los frenos y comprobó el movimiento de los alerones y los elevadores, probó el cambio de ángulo en la hélice, lo cual es mandatorio en ese motor y después empezó la carrera de despegue siempre monitoreando la indicación del torque y las temperaturas de la turbina, aceite y flujo de combustible, lo cual es sencillo ya que observar que ninguna de las indicaciones se salgan del color verde, con la velocidad el avión levantó la cola de la aeronave y poniéndola en actitud de despegue, cortó la potencia y bajó la cola a modo que la llanta trasera tocase la pista, dejó correr el avión y llegó al final de la pista, dio la vuelta y llamó al mecánico por el radio que está incorporado al casco y le dijo que despegaría hacia el norte ya que la pista está orientada de norte a sur, la mayor parte de ellas están orientadas de esa manera ya que la mayor parte del día el viento viene de esa dirección, el mecánico le dijo que estaba libre y que procediera a la prueba, lo cual el piloto aprobó e inició la carrera de despegue, las indicaciones de los instrumentos todos en verde sin llegar a los límites ya que el avión sin carga es bastante liviano, levantó la cola y a media pista las ruedas principales de la grama y aplicó los frenos para evitar vibraciones, ya que las llantas de los aviones agrícolas no se balancean al igual que las de los carros y por eso causan un poco de vibración, voló rasante pasando el hangar donde estaba el personal observando y despegó rozando la cerca y el árbol que se encuentran al final de la pista, todavía ganando altura redujo la potencia para vuelo normal vacío, que es menor al que se usa cuando ya el avión va con la carga necesaria para las aplicaciones en las plantaciones con carga, redujo las revoluciones de la hélice a lo recomendado para esa clase de vuelo y se dedicó a localizar los ajustes de los alerones, elevadores necesarios para que quedara lista la aeronave para el día de mañana que ya sería volando con carga y trabajando, si es que su finca no estaba asignada a otro piloto lo cual lo averiguaría al aterrizar, corrigiendo el alerón del ala izquierda, la cual se sentía algo pesada y los elevadores con un mínimo ajuste quedaría el avión como a él le gustaba, dio varias pasadas sobre la pista como si estuviese trabajando en la plantación de la finca bananera, aterrizó y enfiló hacia el hangar y dando una vuelta de ciento ochenta grados quedó con la nariz del avión hacia el sur.

Ya con la ventana abajo se acercó el mecánico a ver qué ajustes tendría que hacer, escuchando a lo que el piloto reportaba llamó a dos ayudantes de mecánico para que fueran a hacer los ajustes, uno en el alerón del ala izquierda y el otro en los elevadores en la cola, el mecánico le preguntó acerca de la potencia y las indicaciones de los instrumentos a lo que el piloto respondió con el pulgar de la mano derecha hacia arriba, terminaron los ayudantes y el mecánico le dijo que lo fuese a probar otra vez, el piloto cambió el ángulo de la hélice el avión empezó a moverse y al terminar ese procedimiento el piloto gradualmente aplicó la potencia e inició la carrera de despegue de la misma manera que el anterior, probando el avión a unos mil pies sobre el terreno, soltó el bastón de mando y con un leve ajuste en el tren el avión estaba volando recto y nivelado sin la asistencia del piloto, haciendo esas pruebas el piloto notó que aterrizaba una aeronave, haciendo uso del radio se reportó y enfiló hacia la aeronave que se acercaba, está siendo la de su chequeador, se saludaron y volaron en formación hacia la pista, el chequeador le dijo que lo dejara aterrizar y que diera dos pasadas sobre la pista y aterrizara, tocando ruedas en la pista y habiendo disminuido la velocidad el chequeador, el piloto continuó a ras de la vegetación que se encuentra al lado de la pista llegó al final e inició una vuelta de trabajo en línea, lo cual significa que después de una pasada asperjando producto en la plantación se ejecuta la vuelta, para regresar a donde acababa de terminar la pasada solo que veinticuatro metros al lado de la salida, en dirección opuesta y así´ sucesivamente hasta terminar la carga o la parte de la finca asignada para ese día.

Antes que el chequeador llegase a su hangar ya el piloto venía iniciando su primera pasada, lo hizo no ras de la pista si no a la altura requerida por los ingenieros cuando se vuela asperjando sobre la plantación, dio la vuelta al llegar al final de la pista e inició el segundo pasón he hizo el tercero para quedar en posición de aterrizaje, lo cual lo efectuó normalmente, enfiló y fue a parquear el avión donde le estaban indicando los encargados del hangar, en lo que se quitaba el casco y el guante derecho que es el único que usaba, pasaron los tres minutos de enfriamiento requeridos por el fabricante de las turbinas que usan, se bajó del avión, fue a la oficina de pilotos para abrir su locker y sacar su libro de vuelo para que el chequeador se lo firmase ya que antes del vuelo de prueba ya había ido a dejarlo ahí´ con un par de guantes que había comprado antes de venir a la costa, agradeció a los mecánicos y se atravesó la pista para platicar con el chequeador y firmar en el libro la aprobación del chequeo para el retorno a las actividades aéreas requeridas por Aeronáutica Civil. Después de saludarse el chequeador le dijo al piloto que firmara la forma que habría que mandar a Aeronáutica y que le iba a firmar el libro de vuelo para terminar el proceso, lo cual lo hicieron y el chequeador le dijo que ya había echo arreglos con varios de los pilotos que se encontraban en el área para juntarse a la hora del almuerzo y degustar un par de cervezas en el club de la colonia o la Champa, que era como le llamaban al restaurante, terminada la papelería cada uno enfiló hacia donde estaban sus carros, el piloto pasando a dejar su libro de vuelo a su locker en la oficina de pilotos y despidiéndose de los mecánicos y preguntando si tenía trabajo al día siguiente, uno de ellos se fue a la pizarra y chequeó que su nombre no estaba en la lista para el siguiente día pero que el próximo día sí´ y por dos días seguidos para terminar la finca ya que estaban en el periodo de cambio de aplicaciones del producto, lo cual significaba de cambiar las fechas de aplicación de cada siete días a diez, lo cual el piloto le agradó ya que tendría más tiempo con los doctores y tendría libre el sábado para ver los resultados del paciente del trasplante de hígado, se subió a su carro y enfiló hacia la Champa.

Al llegar ya se encontraban un par de pilotos de las otras empresas que operaban en el área y el chequeador y ya en la mesa una cubeta de cervezas y una botella de tequila pues sabían que al piloto le gustaba y lo mezclaba con Seven Up, se tomó una cerveza para hacer base como decían todos para luego cambiarse al tequila, les agradeció el gesto y degustaron la cerveza. Se acercó a la Champa un vehículo, el cual todos reconocieron pues era de otro de los pilotos, varios le preguntaban si estaba tomando alguna medicina, a lo que respondía no pues todo el organismo estaba en óptimas condiciones, que el único problema había sido el golpe en la cabeza y que por no llevar el casco puesto casi se mataba, otro carro de otro piloto se acercó y otro atrás es la hora en la que la mayor parte de los ingenieros de las plantaciones cancelan aplicaciones por temperatura y otros y programan únicamente una cantidad de hectáreas para cubrir durante ese día, lo cual está entre tres horas y media y algunas veces cuando el tiempo lo permite se adelanta el trabajo del día siguiente pues la idea es que es mejor aplicar que no aplicar especialmente en tiempo de lluvia, pues en ocasiones la lluvia cae más temprano de lo programado y eso atrasa las aplicaciones. Ya eran como diez los presentes, la mayor parte pilotos y el resto ingenieros agrícolas, la cubeta no dilató mucho y el piloto pidió dos más, para los cerveceros y una botella de whisky para los que se cambian después de un par de cervezas, empezaron a venir las tortillas con carne, con aguacate y con frijoles, aparte la crema y el queso, algo que a todos les gustaba y al rato vendrían los camarones ya que estando tan cerca del mar había bastante marisco.

Siendo ya las seis de la tarde varios pilotos se despidieron ofreciendo ayudar con la cuenta, a lo que el piloto rechazó pues decía que era la celebración de su segundo cumpleaños ya que había logrado regresar a la vida. Ya finalizando llegaron un par de pilotos que habían tenido un par de días libres y regresaban a sacar la tarea de la semana, se sentaron a convivir con quienes todavía se encontraban acompañando al piloto y al piloto chequeador. A las nueve de la noche todos se fueron ya que al día siguiente el único que no trabajaba era el piloto, se despidieron y agradecieron a la cocinera y se fueron a sus apartamentos.

Al día siguiente lo despertó la primera turbina que arrancó en la pista, pero sabiendo que no había trabajo se dio media vuelta y se durmió otra vez, se levantó como a las ocho, se bañó y se fue a desayunar, encontró a unos ingenieros, uno había estado con ellos la noche anterior y los otros entraban de la ciudad e iban a las plantaciones, después del desayuno cada uno se fue a iniciar sus labores, el piloto pasó al apartamento a lavarse los dientes y enfilar a la pista. Al llegar se subió al avión y llamó al mecánico para que estuviera presente para el arranque y después se fue a practicar un poco más para estar listo al día siguiente, estuvo en el aire como una hora y regresó a la pista, aterrizó y chequeó la pizarra y viendo que su nombre estaba en ella se despidió del personal del taller y se fue al apartamento, se cambió y se fue a la Champa ya que a la par estaban las canchas de tenis y si no había nadie del grupo siempre estaba el entrenador, quien era de los que mejor jugaba del grupo, a menos que llegaran los doctores, ellos sí practicaban duro todos los días y eran los mejores, pero les gustaba jugar con el piloto pues este era muy bueno cuando jugaban dobles y se ponía pegado a la net, ese día no llegó más que uno de los doctores y cuando lo vio lo llegó a saludar y se pusieron a jugar y el entrenador salió de la cancha pues ya no había otro para jugar dobles, jugaron como una hora, ya que es el tiempo que ellos tienen libre antes de reabrir las clínicas.

Se quedó en la Champa, pidió una cerveza para refrescarse y esperar que le diera hambre y almorzar de una vez, llegaron dos pilotos de la otra empresa con la que compartían la pista y pidieron sus cervezas y empezaron a platicar al respecto de la buena temporada que venía para aplicar abono y sulfato en el cultivo de la caña de azúcar, llegó otro piloto y se sentó con ellos y la plática seguía con lo de la caña de azúcar, como a las tres cervezas pidieron sus almuerzos, la cocinera tenía un menú bastante atractivo pero la mayor parte del tiempo los pilotos paraban comiendo carne, al piloto le gustaban mucho los pescados fritos especialmente una variedad que se le llama mojarra y cuando habían, era lo que pedía y si no ordenaba los filetes de robalo fritos con ajo, terminaron y pidieron una taza de café con champurradas y cada uno a su apartamento a descansar. El piloto usualmente regresaba al hangar a ver los trabajos que se estaban realizando en el avión que estaban reconstruyendo y el mantenimiento que a diario les hacían a los otros aviones, salía antes que el personal y se regresaba al apartamento, usualmente llamaba a sus papás y a su esposa, siempre tenía uno o dos proyectos en los que se conseguía un socio para cada uno de ellos, el problema era que no siempre, uno o a veces los dos se dedicaban a lo que ellos hacían para generar el diario sustento y los proyectos del piloto tardaban una eternidad, pero era parte de su entretención.

Entrando la noche o un poco antes ya se juntaban en la Champa para la cena, la cual casi siempre era liviana, una sopa con un sándwich de queso y tomate o algo por el estilo y cada uno regresaba a sus apartamentos y a dormir ya que a las cuatro de la mañana llegan rápido. Sonó el despertador, se levantó y ya se olía el café, se sirvió una taza y le agrego azúcar y leche, la noche anterior ya había preparado un licuado de frutas que era lo que se llevaba para las dos horas y media que duraba su trabajo, mientras acompañaba con un par de tostadas con jalea el café, todo esto poniéndose la ropa de trabajo, botas y salía a arrancar el carro, él le gustaba calentar el motor antes de usarlo y usualmente en lo que se lavaba los dientes ya está listo para ir a la pista. Llegó y parqueó en su lugar, sacó lo que tenía que llevar y se subió al avión, esta vez ya no llamó al mecánico para el arranque, le conectaron la potencia externa para el arranque y grito libre a lo que el encargado de conectar la potencia externa le contestó con la mano empuñada y el pulgar hacia arriba, lo que significaba que al empezar la hélice a girar no iba a golpear a nadie, inició el arranque según el procedimiento indicado por el fabricante y todos los instrumentos indicando los parámetros de un arranque exitoso, le hizo señas al personal en tierra a modo que quitasen la potencia externa para que la usase otro avión, con las indicaciones de los instrumentos en verde salió del hangar y se puso en posición de despegue, chequeó el paso de la hélice las tres veces que el fabricante recomienda, todo bien y un último chequeo con las revoluciones del motor altas a lo que el manual del motor recomienda y viendo que todo estaba normal levantó el puño con el pulgar hacia arriba y el equipo de tierra contestó de la misma manera indicando que todo estaba libre, encendió las luces de despegue y aceleró lo necesario para elevarse, no le gustaba usar la potencia más de lo necesario, al igual que los frenos en el aterrizaje, siempre entraba lento para no sobre usarlos, todavía estaba obscuro pero en unos treinta minutos ya empezaba a clarear, y con la ayuda de las luces de aterrizaje y despegar se podía ver si no había un tractor o algún animal que se hubiese salido de los potreros de los vecinos ganaderos, al aterrizar ya la carga estaba hecha, conectaron la manguera y empezaron a cargar el agua ya mezclada con el producto que se aplicaría en ese día, se acercó el ingeniero y compararon las áreas programadas y estando de acuerdo cerró la ventana ya con la hélice cambiando el ángulo para despegar y aplicando la potencia despegó y enfiló hacia el área ya determinada, centró las luces que le indican que está sobre la primera línea del área a aplicar y esperando que en la barra de luces prendiera la que le indica al piloto que tiene que activar la bomba que genera la presión para que el producto salga por los booms o sea unos tubos con forma aerodinámica en los cuales hay alrededor de cuarenta boquillas que es por donde sale el producto, estas están anguladas a modo que cuando sale el producto el aire golpea y entre todas forman lo que se conoce como la cortina de aspersión, la cual llega a cubrir veinticuatro metros o lo que los ingenieros soliciten y así entre pasada y pasada queda cubierta la plantación uniformemente, claro que eso comprende tres o cuatro vuelos, paso a la otra parte de la aplicación e hizo los tres vuelos que se necesitaban y aterrizó, la aplicación terminada como siempre, él ya llevaba como tres años de aplicar esas áreas por lo que usualmente no había ningún problema, llegó el ingeniero y se firmaron las boletas de lo aplicado, los tiempos sobre la plantación y cada uno a su casa, se despidieron y quedaron de juntarse en la Champa, los ingenieros llegaban como a la una de la tarde, para ese tiempo ya el piloto habría jugado su hora de tenis o un poco más cuando había con quién jugar y ya estaría sentado esperándolos, con una limonada o una cerveza.

El día siguiente fue muy similar. Terminó su trabajo, pasó al apartamento a bañarse, se vistió y se fue a la ciudad, tenía que hablar con el doctor para ver los resultados del paciente que estaba esperando el trasplante del hígado, llegó a su casa, ya había hablado con la esposa para ver si necesitaba algo, a lo que ella le respondió que irían al supermercado ya que ella ya había pasado todo lo que usaron en la casa de los papás para los días que estuvieron conviviendo con ellos antes de la salida del hospital. Al llegar a su casa parqueó su carro y se fueron al supermercado para abastecerse de lo que les gustaba tener, usualmente lo que compraban les duraba una semana aproximadamente.

Al regresar a la casa llamó al doctor y le preguntó que cuando se iban a juntar con el hepatólogo para ver los resultados del paciente a lo que el doctor le respondió que ya no iban a juntarse pues el hígado del paciente ya había empezado a recuperarse, al grado que ya no había necesidad del trasplante y que posiblemente en unas tres semanas más lo mandarían a su casa ya que se estaba recuperando tan rápido como se había recuperado él, sin embargo el doctor ya había hecho la cita con la mamá de la enfermera para el sábado en la tarde y con el doctor especialista en el problema de las arterias y circulación de la mamá de la enfermera, el piloto le dijo al doctor que si le sacaba un poco de su sangre y se lo aplicasen como un extra, a lo que el doctor le dijo que no creía que fuese necesario ya que con el paciente del hígado no se había hecho y que el paciente ya estaría en camino a su casa con un hígado funcionando normalmente, el piloto no contento y con mucha curiosidad le replicó que él quería probar con algún paciente, ya sea de deficiencia cardiaca o alguna otra enfermedad y ver si solo con una mini transfusión de su sangre y evitarle al paciente una intervención quirúrgica, el doctor le propuso que buscarían uno para hacer la prueba quedando contentos los dos.

Llego el sábado y ya en la clínica del doctor, ya recluidos en una oficina el piloto solo acomodado en un sillón y en la clínica la mamá de la enfermera y los doctores, ni la enfermera ni el doctor sabían de la presencia del piloto en la oficina, el piloto ya en el cuerpo de la mamá de la enfermera le preguntó al doctor cuál era la razón de su problema, este consistía en una forma de flebitis con venas varicosas, el doctor empezó a informarle que habían varias razones, empezando por trombos en la circulación de las venas y arterias y que si se usasen los anticoagulantes adecuados se podría sanar en unos tres meses y comiendo bastante ajo, perejil y frutas rojas y ejercicios moderados le ayudarían bastante, siguió el doctor dándole recomendaciones y la paciente haciendo varias preguntas, ya que el piloto medio había leído algo al respecto a lo que el doctor le preguntó que cómo sabía ella tanto de su enfermedad, el piloto en la mente de la paciente le contestó que su hija trabajaba en el hospital con el doctor allí presente, se terminó la sesión y el doctor se despidió y se fue, el doctor le preguntó a la paciente que como se sentía, ella le dijo que muy bien y que la disculpara ya que se había dormido, el piloto ya en su cuerpo esperó a que la enfermera se llevara a su mamá y entró en la clínica a platicar con su nuevo amigo el doctor, se despidieron no sin antes el piloto haberle dicho al doctor que esta hubiese sido la oportunidad de la transfusión de sangre, el doctor le dijo que habrían más oportunidades en el futuro, se despidió el piloto y le preguntó que cuánto había costado la sesión a lo que le respondió que el otro doctor le debía un par de favores por lo que no tuvo ningún costo.

Ya en su casa el piloto le preguntó a su esposa si quería salir a cenar, ya que no tendría trabajo si no hasta dentro de tres días, a lo que su esposa le respondió que fuesen a donde no tendría que cambiarse de ropa y se fueron al restaurante de los sobrinos. Al llegar saludaron a uno de ellos que los salió a atender y los llevó a una mesa donde él se sentaba, varias preguntas al respecto de la salud del tío, a la que él le contaba que ya estaba de nuevo trabajando y jugando tenis, claro que el sobrino como muchos de los amigos que habían visto las fotos del avión accidentado no creían lo que el piloto les explicaba que era lo mismo que los accidentes de las carreras de Nascar y otras, en las que más de diez carros se deshacen y nadie se golpea a lo que muchos de los que preguntan hasta que se les explica que esos carros van más rápido que el avión y que tanto la cabina de estos como la de los aviones de fumigación, están hechas para soportar esos accidentes, el sobrino les preguntó que si tomarían lo de siempre, a lo que ellos respondieron que sí, el bar ténder que los estaba observando vio la señal del sobrino y empezó a preparar un tequila añejado acompañado de Seven Up con un cubo de hielo para el piloto y un vodka con Seven con varios cubos de hielo para la tía, siguieron platicando de los primos y el resto de las familias mientras llegó el mesero con las bebidas felicitando al piloto por su pronta recuperación, ellos llegaban al restaurante bastante seguido cuando el cuñado del piloto estaba vivo, él había sido quien empezó el restaurante hacía ya más de veinte años y los sobrinos y la hermana del piloto lo seguían administrando, uno de los mejores de la ciudad, ordenaron una trucha en salsa de almendra para él acompañada de arroz y croquetas y ella un steak a la pimienta con croquetas y vegetales, la carne término medio, el sobrino se disculpó pues fue a saludar a otros clientes quienes pasaron saludando sin parar lo cual le agradó al piloto pues ya no quería seguir explicando al respecto de su salud, sin embargo lo hacía ya que comprendía que la magnitud del accidente había sido significante y era él bastante conocido con los clientes del restaurante, terminaron la cena y el sobrino les trajo un postre para que lo compartieran y opinaran al respecto ya que posiblemente si a la mayor parte de los clientes les gustaba lo incluirían en el menú, el piloto y su esposa no eran de postres, ellos preferían otra ronda de sus bebidas pero estaban a favor de que se incluyese en el menú, se terminaron la segunda ronda y se despidieron y en la salida pasaron saludando a unos conocidos y se marcharon a casa.

Continuará…

