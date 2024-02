Debemos Saber La Verdad

Hay que salvar a Guatemala de los políticos que dicen ser socialistas = izquierdistas = liberales = similares que son los que dicen que trabajan para el pueblo, porque todos estos enfrentan a las sociedades.

Se debe tener cuidado con el nuevo gobierno de Guatemala, porque estos políticos pueden promover o respaldar manifestaciones, enfrentamientos, no combaten la delincuencia, no evitan robos o extorciones, ni actos de brujerías para hacer a un lado a las iglesias, ocupaciones de iglesias y destrucción de imágenes religiosas, quitan la patria potestad a los padres de sus hijos para mentalizar a las nuevas generaciones como lo hicieron en Cuba y Venezuela, desestabilizan todas las instituciones del estado (cooptando los gobiernos), crean guardias nacionales en lugar de los ejércitos, como fue en Cuba, provocan y organizan migraciones masivas a la frontera de USA y cuando de los USA mandan de regreso a inmigrantes ilegales, estos se convierten en mareros y organizan las maras locales.

Hay que darse cuenta que el ejército nacional tiene mandato Constitucional y las guardias nacionales no lo tienen y por eso los socialistas y similares cambian al ejército por las guardias nacionales y con eso pueden hacer lo que quieran.

Hay que recordar lo que hizo Lenin en Rusia en 1916 al fundar el partido comunista y crear el Ejército Rojo del partido comunista para controlar a la población, así la dictadura de Stalin mando a matar en la URSS más personas de las que murieron en la 2a guerra mundial

Hay que ver que los socialistas y similares, en varios países en del continente americano han hecho crisis, porque necesitan el caos y que no haya control de las autoridades, esto que están haciendo no es improvisado, no hay errores, no es accidental, todo está programado porque ellos quieren enfrentar a la población.

Los socialistas y similares ganan elecciones ofreciendo de todo para arreglar los problemas de la pobreza, las necesidades del pueblo y normalizar el país. Al llegar al poder cooptan el estado para controlarlo, cambian o manipulan las constituciones nacionales para quedarse varios años en el poder, como los casos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, así logran tener tiranías justificadas.

Podemos ver lo que han hecho los socialistas y similares organizado manifestaciones públicas contra el gobierno, han manipulado las elecciones para permanecer en el poder y cuando se les presiona para que renuncien, se van a países amigos que los reciben, y desde esos países siguen provocando enfrentamientos y problemas en la población de su país, para dificultar al gobierno no socialista y que no pueda resolver los problemas que dejaron los gobiernos socialistas y similares.

Debemos ver que la Democracia no es solamente tener procesos electorales, como lo plantean los grupos socialistas y similares, sino que es una forma de organización del Estado en la que las decisiones colectivas se hagan en forma legítima mediante mecanismos de participación indirecta o directa por verdaderos representantes de los ciudadanos.

Todos debemos respetar la Constitución de la República y el sistema legal y no permitir que sean politizadas y/o manipuladas por grupos socialistas y similares, nacionales o extranjeros, diciendo que lo hacen en nombre de la Democracia y por el bien del pueblo, como lo están haciendo en muchos países con grupos socialistas y similares, adaptándola a sus intereses.

No se debería aceptar lo que dicen muchos políticos socialistas y similares, porque la forma en que actúan es diferente y es una falta de respeto a los ciudadanos y hacen publicidad sobre lo que el pueblo quiere oír, repitiendo sus mentiras muchas veces para que las crean.

Lamentablemente muchos ciudadanos sabiendo que no es verdad lo que les dicen y ofrecen los socialistas y similares, lo aceptan y los apoyan con manifestaciones, esto hará que las futuras generaciones vivan peor, a pesar de lo que la mayoría deseamos que es, vivir en paz y el bienestar de todos los guatemaltecos.

En Guatemala se debe participar y expresarnos pacífica y legalmente, haciendo ver por todos los medios a los ciudadanos que no se dejen utilizar y engañar por los socialistas = izquierdistas = liberales y similares.

Los seres humanos debemos valorarnos y darnos cuenta qué sólo un pueblo que se valora es capaz de vivir mejor y en libertad.

Tenemos que valorarnos como ciudadanos y no segur siendo pueblos complacientes que se dejan manejar por políticos socialistas y similares.

Para resolver los problemas del país, más que reaccionar, debemos actuar y tener el valor para afrontar las realidades con todos los problemas, sus durezas, con todas sus consecuencias y así obligar al gobierno socialista y similares a que se cumplan las leyes, y de la misma forma para todos, sin manipuleos, ni para sacar ventajas personales o de grupo.

La frase más temible que hay de los gobiernos socialistas y sus similares es que dicen: soy el gobierno y estoy aquí para ayudar.

El punto de vista del gobierno socialista y similares sobre la economía puede resumirse en las siguientes frases: si se mueve hay que ponerle impuestos, si se sigue moviendo hay que regularlo y si ya no se mueve hay que subsidiarlo o eliminarlo.

No hay arma o arsenal en el mundo que sea tan grande como la voluntad y el coraje moral de seres humanos libres, definidos, responsables y honestos, quienes actúan por el bien de toda la población. Si se nos olvida que debemos estar en una nación moralista y justa, entonces estaremos en una nación que se está hundiendo.

Lo anterior es filosófico, pero es una realidad y para empezar a cambiar por el bien del pueblo, tenemos que actuar, no dejarnos manipular y hacer ver lo anterior a los ciudadanos.

Para iniciar a resolver los problemas políticos que tenemos, debemos valorarnos como ciudadanos y hacer ver a todos las siguientes reflexiones:

A medida que los pueblos son irresponsables, se dejan manipular y son violentos, los gobiernos y los políticos se hacen violentos, corruptos, no resuelven problemas, por eso aumenta la necesidad de la sociedad para tener dictadores o tiranos. Esto lo han aprovechado los socialistas y sus similares.

Cuando el pueblo, los políticos y/o el gobierno ponen la igualdad por encima de la libertad, entonces la sociedad acabará sin igualdad ni libertad y así se compra la voluntad de mucha gente.

Los socialistas y similares repiten mucho las mentiras para convertirlas en realidades y es la primera fuerza que están utilizando. Así a través de los gobiernos que ellos controlan, pero no resuelven problemas, los subsidian ante los ojos del pueblo y consiguen que sus intereses egoístas parezcan como intereses nacionales y encarecen la vida de los ciudadanos.

Todos los ciudadanos estaríamos preparados para hacer sacrificios mientras de que el gobierno demuestre claramente cuales son sus metas y que tengamos la seguridad de que los dirigentes hacen lo que pueden y deben hacer y lo hagan con liderazgo, transparencia y sin corrupción.

La virtud inherente a socialistas y similares es el equitativo reparto de la miseria y de las necesidades.

Cuando las compras y las ventas están controladas por los socialistas y similares a través de sus gobiernos, lo primero que se compra es a los funcionarios, a los legisladores y a la gente.

Donde quiera que acabe la Ley o su correcta aplicación, allí comienza el libertinaje y luego sigue la dictadura o tiranía.

Los gobernantes socialistas y similares son quienes ofrecen mucho siendo generosos con lo ajeno, pero lo propio lo esconden o lo guardan y se lo roban. El problema son los mismos socialistas y similares en el gobierno.

Libre emisión del pensamiento.

