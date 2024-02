¿Es mejor la dictadura o la democracia?

Ventana Cultural

Hace un poco más de un año, hablaba sobre las dictaduras. Hoy no voy a hablar ni a favor ni en contra, sino, de una forma neutral, analizando la situación política que ocurre en El Salvador, para ser precisos, tomando en cuenta detalles del libro “La República” de Platón, donde, a través de sus diálogos con su maestro Sócrates, hace un esbozo de lo que debe ser el Estado Ideal.

Todos tenemos la idea que la democracia es la mejor forma de gobierno. Pero, está totalmente comprobado que no es así, y menos bajo la visión filosófica platónica. Platón destaca en La República que el mejor sistema de gobierno es el aristocrático, o gobierno de los sabios, en cambio, la democracia, que tiene un tiempo de poco más de 3 mil años de antigüedad, ya que empezó en la antigua Grecia, ha demostrado su poca eficacia, ya que está un paso de llegar a una tiranía.

Bajo esta premisa, sabemos que la democracia, y más tal y como la conocemos hoy en día, no funciona. El mismo Platón en el libro VII de la República habla de la corrupción y de como uno, como ser humano, al no saber gobernarse, al no saber dirigirse, puede llegar a corromperse. Sabemos que todos los que están en las altas esferas del poder, han llegado a ese punto. Pues, como dice el dicho: “El que nunca tuvo y llega a tener, loco se puede volver”.

Como mencioné, estoy haciendo un análisis neutral, sin defender ni denigrar a nadie. Muchos países, como Rusia, por ejemplo, China, algunos países de Europa prefieren un gobierno antidemocrático que funcione, aunque tengan sus opositores, a un gobierno democrático que a la larga no va a funcionar.

Algo que debemos tomar en cuenta es que todo tiene sus ciclos. Momentos de gloria y esplendor y momentos de caídas. En cada uno, todos los miembros de este Estado, debemos de trabajar para que este barco se mantenga a flote y llegue a buen puerto. Llegaremos a un momento, un punto de quiebre en que tendremos que tocar fondo y volver a surgir.

Estaba leyendo un artículo muy interesante. La pregunta sería ¿Es mejor la democracia o la dictadura? Muchos dirán que prefieren vivir en democracia. Por lo que se ve en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela en el caso de Latinoamérica, la gente lo que quiere es comer, trabajar, seguridad, techo digno, salud y educación. Lo demás viene por añadidura.

Que hay sectores que les afecta la forma de gobierno, si, que van a hacer algo para bloquear las acciones, también. Aunque no podemos mantenernos con pan y circo, o con cortinas de humo para el beneplácito de unos, siempre he tenido la convicción que, independientemente quien quede en el gobierno, todos y cada uno de nosotros debemos remar para que todo fluya hacia buen término.

Todos sabemos que Nayib Bukele va a ganar. Que hizo fraude, en las elecciones anteriores hubo fraude también y nadie mencionaba nada. Todo estaba orquestado desde un principio con el cambio de los magistrados del Órgano Judicial (CSJ, TSE, CC) a pesar que hicieron resoluciones a favor de la reelección sabiendo que hay 6 artículos de la constitución que habla expresamente de su prohibición. Hay uno que obliga a la población a la insurrección, y hay otro artículo que quita la ciudadanía y derechos de ciudadano al avalar estos actos. Pero, como dijeron anteriormente, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad se acatan.

¿Será que El Salvador esté mejor con una dictadura? Históricamente, han pasado 92 años en que se instituyó la primera o segunda dictadura en el país. El dictador es el que dicta, el que dice que hacer, tiene un objetivo claro y no solo es mantenerse en el poder, da una dirección hacia donde quiere dirigir al país como Gadafi en Líbano, Hussein en Iraq, o Putín en Rusia.

En tiempos difíciles y ante tantos obstáculos que allanen el camino, es necesario tomar medidas extremas. Aunque Bukele no sea santo de mi devoción, hay cosas que hay que reconocerle: la actuación rápida ante la pandemia, la vacunación efectiva, la seguridad, que definitivo hay que combatir el crimen y el régimen de excepción fue la forma efectiva de hacerlo, llevar internet y equipos electrónicos para los estudiantes para que no dejen de estudiar.

Aun hace falta mucho por hacer. Reforzar la educación, fortalecimiento de las escuelas, mejoras en la salud pública, fortalecimiento de la agricultura ya que El Salvador, desde antes de la conquista y el período colonial, ha sido un país agrícola, fortalecimiento y desarrollo del arte y la cultura, el país ha sido guerrero como él solo que no se deja amedrentar. En cinco años, un presidente no puede hacer mucho de lo que tiene que hacer, aunque a nadie le guste estar debajo de la bota, a veces, es necesario para lograr los objetivos trazados.

