Cómo manipulan la democracia los socialistas = izquierdistas = liberales

Debemos Saber La Verdad

Se ha permitido en nuestras sociedades que las mentes de las nuevas generaciones hayan sido infiltradas por los socialistas repitiendo públicamente muchas mentiras para que les crean que son verdades.

Así los socialistas para todo se presentan como la solución y hacen creer que los responsables de las desigualdades en el mundo son los países que apoyan y creen en la libertad del individuo, que ellos tienen principios y valores para gobernar en forma transparente.

Los socialistas tienen programas hechos por ellos, que influyen en las escuelas para reducir la creencia de Dios de la mente de los jóvenes, en las cortes judiciales para que las leyes no funcionen bien y rápido, dando derechos humanos igualitarios a todos incluyendo a delincuentes, para hacer creer que todo les es permitido.

No obstante que la libertad del individuo es superior a la igualdad de todos, los socialistas hacen ver qué los derechos de los grupos superan los derechos individuales, para favorecer los derechos de masas, queriendo poner menos libertad, privacidad y recursos económicos en manos de las personas y más recursos en manos de los políticos socialistas, quienes dicen son los salvadores de la humanidad y que traerán un nuevo orden mundial de paz y justicia para todos.

Los socialistas hacen creer que solo los gobiernos que ellos promueven y controlan tienen la capacidad de guiar las vidas de los pueblos, dejando a un lado los valores y principios, Judeo Cristianos, que fue el fundamento de nuestras naciones y constituyen el bastion seguro de la continuadad de nuestros pueblos en libertad.

Además hacen ver que vivimos una crisis de desigualdad debido al poder de los ricos e inversionistas privados, diciendo que les han robado a los pueblos las igualdades y lo hacen también para crear su nuevo orden mundial para salvar al mundo pidiendo apoyos para el Acuerdo de Paris, Trado Transpacífico y otros tratados internacionales que más les convenienen y el uso de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como una plataforma para imporner sus planes en todo el mundo.

Los socialistas que están atrás de las campañas electorales es para imponer sus planes y apoyar el lanzamiento de su orden mundial y como unos ejemplos ver que han hecho en Argentina con la señora Cristina Fernaández de Kirschner, la responsable de muchos de los males que tiene ese país; en Colombia Gustavo Petro un guerrillero responsable de enfrentamientos armados en los que mataron a muchas personas; crisis en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Cuba.

Para enfrentar lo que estan haciendo los socialistas, se debe tener la voluntad política para considerar la globalización mundial, la interconexión electrónica actual y la producción mundial de alimentos y medicinas, que ahora se produce más de lo que somos capaces de consumir los humanos, y así plantear transparentemente la forma de gobernanza para beneficio de todos.

Sí se debe terminar con la desigualdad, pero permitiendo la libertad individual por encima de la igualdad de masas y/o grupos, debe exisitr la voluntad política transparente para promover una vida decente a todas las personas, se deben aplicar las leyes en forma rápida y justa y deterner conflictos armados internos e innecesarios.

Debemos hacer ver a todos los políticos que tienen la responsabilidad de:

La reorganización de la gobernanza debe ser transparente en cada país, planteando algo concreto y realizable para beneficio de los pueblos.

Ya que hay abundancia de comida y medicinas, manejarla en forma eficiente para que sea suficiente para todos.

Hacer que las leyes funcionen bien y rápido, castigando a los delincuentes, mareros, a funcionarios corruptos y personas irresponsables.

Manejar la globalización y el internet actual para beneficio de los pueblos de cada país y el impacto que tienen en las sociedades.

Controlar y reducir el gasto público, presupuestos de gastos e ingresos, utilizarlo para financiar estrategias de desarrollo, reducir el déficit fiscal, reducir los niveles de deuda insostenible y suprimir los gastos innecesarios en gobiernos nacionales y municipales.

Lograr un pacto fiscal moderno que permita el desarrollo, por medio de acuerdos políticos transparentes con procesos que definan el tipo de sociedad en la que se desea vivir, con la garantía del pacto fiscal moderado que promueva el crecimiento económico sostenible, la gobernabilidad y la verdadera libertad.

Todos debemos tener la voluntad política para que los ciudadanos tengamos una vida decente con alimentos y medicinas, lo que si se puede lograr si presionamos e influimos en los políticos y funcionarios públicos que ganan sus sueldos de nuestros impuestos, para que sean responsables, honestos y hagan bien las cosas en forma realmente transpararente.

Partidos y movimietos políticos

La democracia no es solamente tener procesos electorales y partidos electoreros.

Para que haya verdadera democracia, como ciudadanos debemos valorarnos y no dejarnos manipular por partidos electoreros y por políticos socialistas y sus aliados.

Los partidos políticos no deben ser máquinas electoreras para justificar la democracia, sino deben ser verdaderos partidos políticos para dar a los ciudadanos asistencia y orientación en tiempos electorales y tiempos no electorales, deben dar apoyo y soluciones reales a las necesidades que se presentan en los pueblos y que se conozcan los elementos y problemas de la sociedad para una mayor participación de los ciudadanos.

Los objetivos de los verdaderos partidos políticos son fortalecer la democracia que garantice el bienestar del pueblo, sobre la base de ideologías claras con principios y valores, que se permita la inscripción de ciudadanos para participar en cargos de elección popular con capacitaciones sobre programas ideológicos, no permitir que las personas electas sean corruptas, oportunistas y que solo trabajen para sus intereses personales.

Los partidos políticos deben tener verdadera democracia para su organización interna, para eligir sus candidatos a cargos de elección popular, para el nombramiento de funcionarios a cargos públicos, para la supervisión del trabajo de los funcionarios electos y nombrados y para promover el castigo jurídicial rápido a quienes no cumplan con sus funciones y sean corruptos.

A través de la participación de verdaderos partidos pólíticos se deben reorganizar los gobienros y la gobernanza, con lo cual se permitirá que el gobierno y municipalidades tenga mejores servicios para el pueblo, que las políticas a seguir sean para beneficio de todos los ciudadanos y que se mejoren y sean eficientes los presupuestos nacionales y municipales.

Para mejorar los presupuestos del gobierno y municipalidades, los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y los alcaldes deben realmente controlar y utilizar bien sus ingresos y egresos, además deben ser responsables en la contratación de personas capaces para los puestos públicos, y no permitir el pago de favores políticos con dinero de sus presupuestos todo lo que debe ser público y no manipulado.

En el gobiernos y municipalidades se deben cambiar a las personas incapaces, aprovechadas, quienes han sido empleados públicos sin cumplir sus funciones y obligaciones, habiendo estado en sus puestos por mucho tiempo.

Para mejorar y ahorrar el gasto público gubernamental y municipal, se deben reducir las plazas o puestos de empleados públicos para que no haya duplicidad de funciones o requerimientos, para no tener puestos ficticios y plazas fantasmas, y se debe demostrar públicamente que no hay corrupción respaldada por funcionarios electos y/o nombrados, también se debe castigar en forma muy rápida a todos quienes se involucren en actos de corrupción y hacerlo público.

Se debe eliminar la publicidad estatal innecesaria utilizandola para informar a los ciudadanos sobre las mejoras que se hacen y sobre catástrofes o situaciones similares.

Se deben reducir los sueldos, gastos de representación, dietas en juntas directivas, etc. de los de funcionarios públicos, incluyendo presidente, vicepresidente, secretarios de estado y gerentes de organismos estatales, diputados, alcaldes y consejales, etc.

Los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y alcaldes, no deben ser quienes negocian precios y condiciones de compras o servicios del gobierno central y alcaldías, sino que se debe permitir públicamente que sea a través de la verdadera competencia y así se obtengan los mejores precios y condiciones posibles en poco tiempo, para reducir gastos y dar más beneficios al pueblo.

Para realmente iniciar a lograr lo anterior debemos involucrarnos públicamente más en asuntos nacionales y en verdaderos partidos políticos y no solo ir a votar en procesos electorales, para luego decepcionarnos con los resultados, criticarlos y decir que no se resuelven los problemas nacionales.

Libre emisión del pensamiento.

