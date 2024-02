Del desengaño a la realidad

La democracia en riesgo

Los graves problemas que arrastra el mundo, son imparables. La crisis financiera mundial, invisibilizada, pero latente puede agravarse en cualquier momento; el cambio climático es palpable en cualquier lugar del planeta; la matanza nazi en Gaza y el potencial de un arrasamiento de todo el medio oriente es un riesgo implacable; la confrontación en Ucrania puede terminar en un imposible acuerdo o en un desastre europeo más; la pérdida absoluta del ciudadano mundial en la democracia es claro, en cada proceso electoral más ciudadanos se retiran de las urnas y no esperan soluciones políticas por ningún lado; la gobernabilidad es impensable cuando los mismos poderes del Estado, ante la pérdida de credibilidad se devoran unos a otros; el sistema judicial en manos de mafias y sin peso para detener el crimen organizado; el ministerio público en el mundo en contra del poder ejecutivo; el poder legislativo socavando las iniciativas del poder ejecutivo; en resumen, el Estado democrático, que fue una ilusión, se hunde en sus miserables intereses de grupos corporativos que no pueden levantar una bandera de unidad nacional.

El mundo es inestable

Cuando el mundo analiza la situación económica, se encuentra que la estabilidad es débil. Por ejemplo, en la actualidad China es atacada por un shock inesperado, la deflación. La caída de los precios, que en Europa, Argentina y Estados Unidos sería recibida con alivio para el gobierno chino es un desastre. La caída de los precios es la señal de que los consumidores no tienen ingresos para gastar, que las empresas tienen que malbaratar sus productos y que la economía ya está en paro.

En Estados Unidos, la situación es paradójica, por un lado la producción aumenta, el desempleo disminuye levemente, pero el liderazgo de Biden no logra remontar pese a el uso intensivo de la fuerza en medio oriente, Europa oriental y Asia. Los economistas de los organismos internacionales siguen destacando efectos colaterales potencialmente dañinos del prolongado endurecimiento de las políticas financieras que intentan detener la inflación.

Tanto Estados Unidos como Israel han perdido este año el papel ficticio de líderes democráticos frente al atraso del tercer mundo. Se han mostrado ambos liderazgos como herederos del fascismo hitleriano. Israel pasó de víctima a victimario en Palestina, reflejando lo más absurdo de la gran inteligencia judía.

El tercer mundo sufre el impacto de las condiciones financieras y económicas recesivas. La globalización se estanca y no tiene planes de reactivación estables y pacíficos. Las industrias de armas y guerra, junto con la droga y el gigantesco lavado de dinero en la banca transnacional son los únicos que sostienen el sistema. Las tensiones geopolíticos no generan confianza en el futuro, las condiciones financieras estrictas afectan a los países más pobres y atrasados.

A la tendencia negativa sobre el futuro económico de países rezagados, como los centroamericanos se suman la incertidumbre de los factores geopolíticos, que se convierten en una fuente de volatilidad económica global, pero, los factores internos no son deleznables. En todos los países el poder ejecutivo está bajo el ataque de la delincuencia, el desgaste ante la opinión pública de la corrupción, el poder oscuro del narco, el lavado y el poder de amenaza de la delincuencia que socaba las débiles bases de la democracia.

A no dudar los poderes en la Colombia de Petro, la Argentina de Milei, el Chile de Boric, la Guatemala de Arévalo, El Salvador de Bukele, la Nicaragua del sandino-somocismo, etc. Muestran un panorama de trastorno de la democracia. Más aún sí al ver al norte el panorama es más oscuro. El ciclo electoral gringo parece traer resultados inusuales. Ni Biden, ni Trump son garantía de un líder mundial mejor.

El FMI señala que la desaceleración continúa en el 93% de las economías avanzadas. Los analistas no ven optimismo por ningún lado. Asia es la única que tiene perspectivas de crecimiento en el 2024. Pero, con la desgraciada excepción de China.

Los problemas del desarrollo en Centroamérica

Los factores de origen interno que engendraron la crisis de desarrollo de la región centroamericana, los podemos especificar como sigue:

AUSENCIA DE LA DEMOCRACIA

Muchos países han sufrido largos períodos históricos de gobiernos autoritarios, conservadores a ultranza que se han opuesto a cualquier mínima reforma social o económica. Que limitan en última instancia la libertad y creatividad de la población. El acceso reciente a la democracia cuenta aún con obstáculos que reducen los derechos de las personas algunos que podemos mencionar son grupos de poder muy cerrados, enormes concentraciones de riqueza y pobreza en polos opuestos, falta de educación y salud de la mayoría, así como poca experiencia política que permita conocer y ejercer los deberes y derechos de los ciudadanos.

La falta de la democracia conduce hacia grupos autoritarios insensibles al cambio, eliminando la posibilidad de procesos gerenciales ágiles y participativos. La poca cultura democrática afecta a los sectores productivos del país en varios sentidos:

Por un lado, en lo nacional, la existencia de argollas de influencia política en la asignación de los recursos desde instituciones públicas orientan a las empresas a buscar la rentabilidad basados en cortejar a los grupos y círculos políticos antes que en mejorar la eficiencia productiva; la democracia participativa limitada en la escogencia de los dirigentes de las instituciones públicas y sociales que no se basan en la sana competencia en procesos electorales abiertos y participativos, sino que están diseñados para que pequeños grupos se enquisten en el poder (no hay procesos electorales obligatorios y que eliminen la reelección en sindicatos, cámaras patronales, partidos políticos, cooperativas y otras instituciones de interés público); la falta de transparencia y el caudillismo fomenta un espíritu conservador y de padrinazgo que no da lugar a la competencia y a la participación activa de las mayorías.

En lo regional, cada país se ve afectado en sus procesos de modernización y organización para la eficiencia, en la medida en que los países con los que mantiene lazos geográficos, culturales y económicos mantienen regímenes autoritarios que se desgarran en continuas confrontaciones intestinas y que provocan inestabilidad, para la región y condiciones de vida para sus pobladores de enfermedad, ignorancia y desempleo, los cuales finalmente repercuten al interior el sistema nacional.

ESTADOS BASADOS EN LA FUERZA Y LA COERCIÓN

Estados fuertemente armados, enfrentados a grupos de presión también militarizados, que aparentan una sociedad de confrontación y violencia sistemática. Fuertes en la coerción son Estados débiles para formular políticas estables en el tiempo, institucionalizadas y de acatamiento por la población civil.

Las características de muchos estados es que son altamente centralizados y poco cumplidores de las leyes por ellos mismos emitidas o distorsionadas.

En lo nacional, el estado es cuestionado por su crecimiento poco operativo y sin rumbo en cuanto a un diseño integral de política económica y social. La reforma del estado tiene que orientarse hacia la redefinición de las funciones del mismo y su papel como órgano estratégico de la sociedad.

La pérdida de credibilidad es completa en el mundo. Por ejemplo, los procesos electorales de dos países del istmo muestran el abandono por incredulidad de los procesos electorales. El último proceso en Guatemala mostró un del 55% en la segunda vuelta del 2023.

Cuadro 1

Guatemala

Elecciones presidenciales 2023

Del desengaño a la realidad 4

En Costa Rica el resultado es más abrumador, el 68% abandonó las urnas, en la democracia más sólida de la región, los electores ya no creen en los políticos.

Cuadro 2

Costa Rica

Elecciones de alcaldes

Febrero 2024

ESTRATEGIAS ECONÓMICAS POCO VIABLES

Al finalizar la guerra mundial en 1945, Asia se abrió al mundo. Con una estrategia de apertura, sin ninguna razón económica sólida América del sur del río Bravo se lanzó al proteccionismo. La estrategia de crecimiento hacia adentro que por la vía de la sustitución de importaciones pretendía industrializar los países usando en forma generalizada el proteccionismo arancelario y no arancelario, terminó en un estancamiento generalizado en América Latina.

No se tomaron en cuenta aspectos cardinales como la promoción de la competencia en el sector industrial como método probado de acrecentar los procesos industriales, no se consideró la posibilidad de impulsar patrones de redistribución del ingreso más amplio y equitativo, la deuda social se vio incrementada por la violencia estatal y la ideología contestataria que responde “ojo por ojo”, generando en algunos casos países muy empobrecidos y confrontados por el odio y la frustración.

REZAGO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

No ha sido una fuente de preocupación permanente el generar sistemas científicos y tecnológicos propios que permitieran desplegar ventajas competitivas dinámicas, basadas en el acervo de recursos naturales y el conocimiento acumulado por los distintos sectores de la sociedad.

Somos usuarios de bienes y servicios portadores de tecnologías generados en otros ambientes, con escaso esfuerzo por asimilar esas tecnologías y dotarlas de conocimientos nuestros.

RELACIÓN SOCIEDAD-NATURALEZA

Durante un largo período los países de la región han sido proveedores de materias primas y bienes primarios para los mercados de Europa y los Estados Unidos, que por sus bajos precios y oscilaciones frecuentes en la demanda, obligaron a una explotación intensiva de las riquezas de la naturaleza, especialmente los bosques, la flora y la fauna, hasta el punto de estar en proceso de extinción la mayoría de mamíferos en Centroamérica y con una sustancial reducción del bosque.

Ni los empresarios ni los dirigentes del gobierno fueron capaces de diseñar una actividad productiva racional en la utilización económica de los recursos naturales. Incluso, la población pobre, que vive un sistema de subsistencia, es factor de exterminio de la riqueza ecológica.

Los países de la región enfrentan un mundo de cambios. ¿Podrán estos países diseñar una estrategia positiva para mejorar el nivel de vida de todos y proteger el ambiente?

