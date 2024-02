Larios arte y cultura desde la música

La progresión y el crecimiento que está viviendo este artista, más conocido como Larios, no acaba de empezar y es un camino que se ha retomado con mucha fuerza con sus últimos trabajos. Con colaboraciones con otros grandes cantantes urbanos ahora tenemos la oportunidad de conocer mejor al que es para muchos una figura destacada de la música urbana internacional.

El panorama de la música actual es muy variado y rico y no solo se queda en un género determinado.

Larios, es un artista nicaragüense que lleva afincado en Estados Unidos desde el año 2022 y lleva la música con una carrera ya muy asentada, aunque se tomó un pequeño respiro ahora la ha retomado y se ha volcado de lleno no sólo en componer, sino en producir sus nuevos temas.

Un artista comprometido y que se encuentra también muy vinculado con la difusión cultural y el mundo de la literatura.

Es mucho el talento nicaragüense que desde 2018, especialmente, está buscando refugio en la tierra de las oportunidades que siempre ha sido Estados Unidos y que se ha caracterizado por acogerlo y la historia de Estados Unidos así siempre lo ha demostrado.

¿Quién es Larios? ¿Desde cuándo se profesionalizó su carrera?

J Larios, un músico y compositor, mi llegada a Estados Unidos en 2022 marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida y carrera.

En este país, encontré la libertad y las herramientas necesarias para explorar y desarrollar mi pasión por la música de una manera más profunda y significativa.

Establecer mi propio home estudio fue un paso crucial en este viaje, permitiéndome perfeccionar mis habilidades en producción musical y dedicarme a escribir mis propias canciones.

Esta experiencia ha sido fundamental en mi crecimiento artístico y en la definición de mi identidad como músico y compositor, permitiéndome expresar mis experiencias y emociones a través de la música de una manera auténtica y única.

¿El ascenso que está viviendo, le hace sentir más presión o motivación por seguir creciendo? ¿Se ha dado cuenta ya en algún aspecto de que su vida esta cambiando?

El ascenso que estoy experimentando definitivamente trae consigo tanto presión como motivación. Por un lado, la presión aumenta a medida que las expectativas sobre mi trabajo y mi desempeño se elevan. Sin embargo, esta presión actúa como un impulso para seguir creciendo y superándome a mí mismo. Cada nuevo logro y éxito me motiva a esforzarme aún más y a continuar creciendo en mi carrera.

En cuanto a si he notado algún cambio en mi vida, definitivamente sí. Este ascenso ha traído consigo una mayor visibilidad y responsabilidad en mi trabajo, así como también cambios en mi estilo de vida y en la forma en que me relaciono con mi entorno. Estoy aprendiendo a equilibrar las demandas profesionales con mi vida personal y a adaptarme a los cambios que vienen con este nuevo nivel de reconocimiento y éxito.

En sus apariciones siempre le vemos vinculado a su tierra. ¿Cómo se siente cuando está lejos de su país?

Cuando estoy lejos de mi país, siento una mezcla de emociones. Por un lado, siento nostalgia por mi tierra, por la cultura, por la gente y por las experiencias que me han moldeado. Extraño los lugares familiares, los olores y los sonidos que me recuerdan a casa. Por otro lado, también siento una responsabilidad y un compromiso con mi país y con mi gente, especialmente si están enfrentando desafíos políticos o injusticias. Aunque esté físicamente lejos, mi corazón y mi mente siguen estando con mi patria. A través de mi arte, como tu canción dedicada a Nicaragua, puedo expresar mis sentimientos, transmitir un mensaje de paz, unión y justicia, y contribuir desde la distancia a la lucha por un país mejor. Mi voz se convierte en un medio para inspirar cambios positivos y para mantener viva la esperanza en un futuro mejor para Nicaragua.

De Nicaragua han salido grandes artistas como Katia Cardenal, Guardabarranco, Milly Majuc, y tantos otros. ¿Quiénes son sus mayores influencias o referentes musicales? ¿Se siente mejor actuando en un escenario o haciendo música en el estudio?

Como artista nicaragüense, me siento inspirado por una variedad de influencias musicales. Algunos de mis mayores referentes pueden ser artistas locales como los mencionados Katia Cardenal, Guardabarranco y Milly Majuc, quienes han dejado una huella significativa en la escena musical nicaragüense con su talento y compromiso artístico.

Además, también encuentro inspiración en artistas internacionales de diversos géneros musicales. Estos pueden incluir músicos de América Latina, como Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa o Rubén Blades, cuyas letras profundas y melodías conmovedoras han dejado una marca indeleble en la música latinoamericana. Asimismo, artistas de otros lugares del mundo también han influido en mi estilo y enfoque musical.

En cuanto a si me siento mejor actuando en un escenario o haciendo música en el estudio, creo que ambos tienen su encanto y su importancia. Actuar en un escenario me brinda la oportunidad de conectarme directamente con mi público, de transmitir emociones en vivo y de compartir la energía de la música en un ambiente vivo y emocionante. Por otro lado, hacer música en el estudio me permite explorar mi creatividad de una manera más íntima y detallada, experimentando con sonidos, arreglos y producciones para llevar mis ideas musicales a la vida. Ambas experiencias son enriquecedoras y complementarias, y disfruto tanto del proceso de actuación en vivo como de la creación en el estudio

En la música urbana, no existe mucha cultura en cuanto a la colaboración entre artistas. ¿Por qué piensa que es así? ¿Con que artista colaboraría si pudiera elegir a uno?

En la música urbana, la colaboración entre artistas a veces puede ser menos común debido a diversos factores, pero creo firmemente en el poder de trabajar juntos para crear algo único y significativo. Si tuviera la oportunidad de colaborar con un artista, elegiría a Nach, un destacado rapero de conciencia y narrativa. Admiro profundamente su capacidad para transmitir mensajes poderosos a través de sus letras y su estilo único en el rap. Creo que nuestra colaboración podría resultar en una fusión de estilos que resonaría tanto con nuestros seguidores como con la industria en general.

¿Cómo ocurre, generalmente, el proceso de creación de un tema? ¿En qué se inspira?

El proceso de creación de un tema puede variar significativamente de un artista a otro, pero en mi caso, suele comenzar con una chispa de inspiración. Esta inspiración puede provenir de una variedad de fuentes, como experiencias personales, eventos actuales, emociones intensas o simplemente una idea creativa que surge de la nada.

Una vez que tengo esa chispa inicial, comienzo a desarrollarla, ya sea en mi mente o a través de la escritura de letras y la producción musical. A menudo, la música y las letras se alimentan mutuamente, con la melodía inspirando las palabras y viceversa. Es un proceso iterativo en el que voy puliendo y refinando el tema hasta que estoy satisfecho con el resultado final.

En cuanto a mis fuentes de inspiración, me inspiro en una amplia gama de experiencias y emociones. Puedo encontrar inspiración en mi entorno, en las personas que me rodean, en libros, películas, arte y, por supuesto, en la música misma. También me gusta explorar temas profundos y significativos en mis canciones, como la vida, el amor, la sociedad y la búsqueda de significado.

Con respecto a los lanzamientos y la planificación de cuando publicar música, ¿cómo funciona?

El proceso de lanzamiento de música implica varios pasos clave. Comienza con la creación de la música, seguida de una planificación estratégica que incluye la selección de la fecha de lanzamiento, la coordinación con distribuidores y la creación de una estrategia de promoción. La promoción es fundamental e implica la creación de contenido promocional, el envío de comunicados de prensa y la organización de eventos de lanzamiento. Una vez que todo está listo, la música se distribuye a través de plataformas digitales y puede haber lanzamientos físicos también. Después del lanzamiento, la promoción continúa para mantener el interés y aumentar la audiencia

¿En que proyectos está centrado para este 2024? ¿Alguna colaboración sorpresa, un álbum…?

Para este 2024, estoy enfocado en varios proyectos emocionantes que incluyen tanto colaboraciones sorpresa como la preparación de mi próximo álbum, titulado ‘Cuello Blanco’. Este álbum representa una exploración profunda de mi identidad artística y una oportunidad para compartir mi historia a través de la música. Al mismo tiempo, estoy comprometido con la creación de colaboraciones sorprendentes que fusionen estilos y culturas musicales de todo el mundo. Cada proyecto que emprendo este año está diseñado para ofrecer nuevas experiencias y emociones a mis seguidores, y estoy emocionado por lo que el futuro tiene reservado

Hábleme de su trayectoria de compositor, productor, cantante y escritor. ¿Cuál es la música que le sirve de inspiración?

Mi trayectoria como compositor, productor, cantante y escritor ha sido una evolución constante, marcada por la pasión por la música y el compromiso con la autenticidad en cada paso del camino. Desde mis primeros días como aspirante a músico hasta ahora, he buscado constantemente nuevas formas de expresión y creatividad en mi trabajo.

Como compositor, me inspiro en una variedad de géneros y estilos musicales, desde el rap hasta el pop y más allá. Encuentro inspiración en artistas que han desafiado las convenciones y han creado música que resuena en un nivel emocional profundo.

Como productor, mi objetivo es fusionar elementos de diferentes géneros para crear un sonido único y distintivo que sea fiel a mi visión artística. Me inspiro en la experimentación y la innovación en el estudio, buscando constantemente nuevas formas de elevar mi música a nuevas alturas.

Como cantante, mi objetivo es transmitir autenticidad y emoción a través de cada nota y cada palabra. Me inspiro en artistas que han dejado una marca indeleble en la historia de la música con su voz única y su interpretación apasionada.

Como escritor, busco contar historias que resuenen con mi audiencia y que reflejen mis propias experiencias y emociones. Me inspiro en la vida misma, en todas sus complejidades y matices, y en la capacidad de la música para unir a las personas y trascender las barreras del idioma y la cultura.

En resumen, mi trayectoria como compositor, productor, cantante y escritor ha sido un viaje de descubrimiento y crecimiento constante, impulsado por la pasión por la música y el deseo de compartir mi arte con el mundo.

