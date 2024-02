La alianza opositora al rescate de República Dominicana: una alianza mas que aliada, enredada

Si en República Dominicana las elecciones presidenciales fueran hoy, de acuerdo con las encuestas que se vienen publicando desde el año 2023, Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganarían en primera vuelta.

Estos resultados han generado movimientos en los partidos de la oposición con miras a fortalecer sus estructuras y lograr resultados positivos tanto a nivel municipal en febrero como en lo presidencial y congresual en mayo de 2024. Aunque cada uno de los partidos principales señalan estar en posiciones cómodas de cara a las próximas elecciones, los pronunciamientos y las alianzas realizadas por estas organizaciones, indican todo lo contrario.

Al parecer, los números de la oposición no están tan altos como dicen -percepción mía-, la reciente “alianza opositora al rescate RD” conformada por tres de los partidos principales de oposición de la República Dominicana, Partido la Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), así lo evidencian. Esta alianza busca sacar del gobierno al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y con ello, cortar las aspiraciones reeleccionista del presidente y candidato Luis Abinader. Pero sorprende, que partidos antagonistas estén llegando a acuerdos por un fin común; ante lo cual me surge la duda, ¿tienen la suficiente fuerza y arrastre que les ayude en sus aspiraciones o tienen cola que le pisen que le impidan alcanzar sus objetivos?

Llama mi atención sobre esta “alianza” que no ofrecen nada nuevo, ni siquiera sus principales figuras gozan de buena reputación, algunos han sido señalados de “acto indelicado” en el ejercicio de la función pública. Esta alianza parcial tiene dentro de los acuerdos, ir como aliados en distintas alcaldías y distritos municipales, así como en la senaduría. Para la parte presidencial, se acordó que el candidato que quedé en primer lugar o segundo en las elecciones presidenciales será apoyado por las demás fuerzas que componen la alianza, esto también evidencia que saben que sus números están por debajo, dejando ver en el fondo cierta desesperación. Sobre su posición en relación con los números que cada uno maneja, definitivamente, no les dan. Nadie en buena posición anda buscando alianza. En definitiva, cuando el descaro se convierte en política, da como resultado este tipo de alianza. Al pueblo creo que se le pueda engañar en estos tiempos, las redes sociales han abierto un abismo para el ejercicio político, convirtiéndose en la memoria de los que no tienen memoria y se quieren vender como los impolutos. Tres partidos con un historial de su paso por el Estado nada prometedor.

Ya en una pasada publicación señalaba que, “con la posición que en ese momento ostentaba el presidente Luis Abinader, incluso si se uniesen los cinco principales partidos opositores (entre ellos, PLD, PRD y FP), los números en relación con el PRM estarían por debajo de cara a las elecciones de mayo de 2024, y que los resultados de las elecciones municipales serían el termómetro para medir lo que pueda ocurrir en las presidenciales y congresuales”. Esta alianza, me da en parte razón, Abinader está en una posición cómoda frente a sus principales opositores. Reitero, aún con la gestión que ha desempeñado el gobierno actual, con sus metidas de pata, mantienen una buena posición, fundamentada principalmente en la figura de Luis Abinader que tiene una tasa baja de rechazo y continúa siendo bien valorado.

Ya con el inicio formal de la campaña electoral, el PRM gobernando, Abinader con una buena aceptación como candidato, y un pueblo que no ha olvidado 16 años de gobierno donde los principales protagonistas fueron los mismos actores que hoy integran la “alianza”, el presidente y candidato a la reelección por el PRM, sigue teniendo ventaja. Ahí se puede aplicar una frase de las 48 Leyes del Poder: “Haz que tu reputación sea mejor que tu realidad”, entiendo que este es un factor determinante en la valoración que la población tiene del presidente.

Lo anterior se ve reflejado en las distintas encuestas que se han publicado desde 2023 hasta la fecha, los datos divulgados por encuestadoras como Gallup en junio de 2023 señalan, que en un escenario general donde estos fueran los candidatos, así quedaría el panorama, Luis Abinader 47.7%, Leonel Fernández 28.9% y Abel Martínez 19.9%. En todos los escenarios planteados por esta encuestadora, Luis Abinader sale favorecido. Los resultados arrojados en esa encuesta, sustentan aún más mis planteamientos sobre esta “alianza”, Leonel sigue teniendo la mayor tasa de rechazo rondando el 44%, sin embargo, va en segundo, lo que indica que de darse el escenario de que finalmente este quede en segundo lugar en las elecciones y haya segunda vuelta, la alianza tendría que convertir el rechazo del 44% del Leonel y el 18% de Abel en votos, y esa es una tarea que la tienen difícil frente a la maquinaria reeleccionista que cuenta con los recursos que en su momento estos candidatos le dieron uso desmedido, es decir, los recursos del Estado. Sin lugar a duda, esta alianza ha cimentado sus aspiraciones en una posible segunda vuelta y el partido de gobierno hará “lo que nunca se ha hecho” para irse en una primera vuelta.

Otra encuesta de la firma peruana ABC Marketing, al mes de agosto, el presidente Abinader mantenía buena imagen personal con un 72.2% y en las elecciones ganaría con el 53.1%, frente a un 20.9% del opositor más cercano, Leonel Fernández. Resulta interesante las diferencias marcadas entre la encuesta Gallup de junio donde Abinader marcaba 47.7% y Fernández 28.9% y esta reciente de ABC. Esto sin aún ser el candidato oficial, pues las primarias se celebrarían el 1ro. de octubre.

Al mes de diciembre de 2023, de acuerdo con la encuesta RD Elige, el presidente Luis Abinader ganaría en primera vuelta las elecciones del 2024 con el 52.9% de los votos; Leonel Fernández, aspirante presidencial por la Fuerza del Pueblo, con un 28.7%, y Abel Martínez, candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llegaría a un 16.9%. La publicación más reciente de la firma Estudios e Investigaciones Profesionales ACXIONA de febrero 2024, Luis Abinader alcanzaría un 54% de la intención del voto, el que también aspirante a la candidatura presidencial por el partido Fuerza del Pueblo y Aliados Leonel Fernández, obtuvo una intención de votos por parte de los ciudadano de un 24%, Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana y Aliados un 9% y un 13% expreso estar indeciso.

No se puede negar que las encuestas son las herramientas técnicas científicas por excelencia de recolección de datos para conocer la opinión sobre un tema determinado; y aunque estas no son palabra de rey y pueden variar en cualquier momento, los resultados que se obtienen son muy cercanos a la realidad.

Los resultados de las primarias del PRM dejan evidenciado la cohesión a lo interno del partido, afianzando aún más mis planteamientos, sin temor a equivocarme, no hay fuerza política que sola le haga frente al partido de gobierno y unidas, la tienen difícil. Hoy domingo 18 de febrero será el termómetro para medir la temperatura de los partidos. Pero como dicen, en política y en pelota no hay nada escrito, y el standing puede cambiar en el último inning, aunque al final la alianza más que aliada, salga enredada.

Libre emisión del pensamiento.

