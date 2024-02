De la ley de competencia y el precio de las medicinas

Una Guatemala Diferente Es Posible

¿Por qué en nuestro país las medicinas tienen un precio tan alto y nadie hace absolutamente nada para que estos precios bajen?

Un día de estos, cualquier día, me reuní con unos amigos a tomar café, lo cual hago casi siempre y volvió nuevamente a salir, en nuestra conservación, el tema de los precios tan altos de las medicinas; me comentó uno de ellos que uno de sus hijos tiene que tomar una pastilla para evitar las convulsiones, su costo: Q250.00, cuando en México ese mismo medicamento tienen un precio mucho más bajo, Q50.00; otro me comentó que tiene que comprar medicamento para un adulto mayor para la demencia senil o Alzheimer que aquí en el país cuesta Q.1,000.00 mientras que en El Salvador ese mismo producto cuesta el equivalente a Q.400.00 ¿Por qué en nuestro país las medicinas tienen un precio tan alto y nadie hace absolutamente nada para que estos precios bajen? me estoy refiriendo a los funcionarios del Ejecutivo o a los diputados al Congreso de la República quienes, en lugar de aprobar leyes para controlar estos desmanes, simplemente la han engavetado por muchos años a costa de la vida y salud de los guatemaltecos, la verdad es que a los funcionarios ya citados no les importan las penalidades de millones de guatemaltecos que no tienen acceso a medicina por los precios tan altos.

En el año 2014, uno de los medios de comunicación de nuestro país, realizó una investigación para comparar precios de productos como la leche de fórmula, medicina para la hipertensión y problemas gástricos y analgésicos, lo que le permitió establecer que todos estos productos y los mismos medicamentos difieren de sobremanera en precio y son más baratos en otros países de la región, como El Salvador, Honduras, Nicaragua y México, puedo asegurarles que los precios en nuestro país se han incrementado, definitivamente las grandes farmacéuticas, y las farmacias en Guatemala saben, positivamente, que no hay ningún tipo de control sobre los precios a que se venden las medicinas y al no existir una Ley de Competencia que sancione a los carteles empresariales que se coluden para estandarizar los precios de venta al público, simplemente se sigue afectando la vida y la salud de millones de guatemaltecos; la Ley De Competencia tiene muchos años de estar engavetada por lo que ningún diputado de los reelectos debe rasgarse hoy las vestiduras, aduciendo que lo desconocía y vaya usted a saber cuál era el precio para mantenerla engavetada.

Quisiera entender estas diferencias de precios y que la grandes corporaciones farmacéuticas o sus distribuidoras en nuestro país nos expliquen la lógica de estos precios tan altos en Guatemala y por qué sus mismos productos tienen un precio muy bajo en el resto de los países de la región y México, ¿Qué tiene de especial Guatemala para que los precios sean tan altos, será la riqueza de todos los guatemaltecos, o la corrupción de sus funcionarios?

En muchas ocasiones se nos ha planteado a los guatemaltecos que la Diaco y el Ministerio de Salud, realizarían acciones conjuntas para determinar los precios de costo de salida de las medicinas producidas en los laboratorios y los precios de venta en las farmacias, que hoy en día, son los mismos en todas ellas, y cuando alguna cadena de farmacia quiere bajar los precios son obligados a mantenerlos igual que el resto de las demás farmacias; de allí la importancia de mantener una vigilancia para evitar la colusión entre distribuidores de medicinas, con el fin que no se afecte a la población.

Los precios de las medicinas post pandemia se incrementaron y siguen en aumento, las grandes corporaciones siguen llenándose los bolsillos con ganancias exorbitantes y no hay quien ponga un hasta aquí a los altos precios de las medicinas que pone en riesgo la salud y la vida de miles de guatemaltecos. Espero que en el Congreso de la Republica se agende rápidamente la Ley de Competencia y el Ministerio de Salud, cumpla con su trabajo.

