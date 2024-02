No Soy Yo (Capítulo 7) 3

Capítulo 7

Entrar a la mente de una persona en coma

En una de las pláticas con el doctor de la ciudad le contó que lo que quería hacer era entrar en la mente de un paciente que estuviese en coma ya que tenía la curiosidad de ver qué había más allá, el doctor le dijo que si no creía que era muy riesgoso a lo que el piloto le contestó que si el paciente seguía en coma no habría problema y que sería su responsabilidad de mantenerlo en esa situación mientras él regresaba a su cuerpo, ya que si algo fallase por lo que él había estado experimentando no sabría qué pasaría con las mentes de todos los involucrados incluyéndolo a él, ya que sabe que algo de ellos sigue en algún lugar al dejar de latir el corazón, y que le presentaría a su hijo quien ya sabe cómo continuar con la Fundación del jardinero. En algún momento, lo cual ya estaba plasmado en un documento, que el día que él faltase sería únicamente su hijo el que tendría la firma en las finanzas de la Fundación. El doctor le dijo que tendría lo mejor en el tiempo que el creyese que fuera necesario, el piloto le dijo que con media hora sería suficiente y que posiblemente menos, el doctor le dijo que vería qué encontraba en el hospital ya que este era de los mejores en el país y que le avisaría de un paciente que sus vitales estuviesen en buenas condiciones para no correr ningún riesgo aparte del que el estaría por tomar, sin embargo con la tecnología con que cuentan los hospitales podrían mantener a un paciente en coma respirando por semanas, se despidieron y el piloto regresó a la oficina para hablarle a su compañero piloto al respecto de quedarse con la empresa de aviación.

Lo llamó y le dijo que se juntaran para platicar al respecto de la empresa a lo que procedieron a platicar, este le dijo que todavía tenía unas hojas vacías en su bitácora de vuelo y las quería llenar y que estaba de acuerdo si el banco les ayudaba a lo que el piloto le dijo que ya el banco le había hablado y confirmado que los ayudarían en cualquier decisión que tomasen, cómo no los iba a ayudar si la firma de él estaba registrada en la cuenta de la Fundación y que la mayoría de cheques para la compra, donaciones y otros eran las del piloto, fue entonces que decidieron cambiarle el nombre a la empresa y llamar al jefe de mecánicos para que con los aviones que tenían contratara a la gente necesaria y unos extra para reparar otros dos aviones más empezando una semana después del convivio del cierre de la antigua empresa para la que habían dejado varios años de sus vidas. Salieron de la oficina y ya habiéndole dado instrucciones al contador, quien sin que el compañero supiese, ya había iniciado los trámites de la adquisición de la empresa, se encaminaron a la oficina del licenciado su amigo, con el que habían iniciado la Fundación mucho tiempo atrás y quien ya sabía y estaba informado de lo que el piloto le había propuesto y lo único que faltaba era la firma del compañero, ya platicando este le dijo al piloto qué hubiese pasado si hubiese dicho que se retiraba y que ya no quería volar, le contestó el piloto que él ya sabía que eso no sucedería ya que de las pláticas que habían sostenido ya habían más o menos quedado que se quedarían con la empresa, pero que de todos modos refiriéndose al licenciado este sacó del archivo otro documento exactamente igual sin firmar con el nombre del jefe de mecánicos, diciéndole el piloto al licenciado que ya podría desechar ese documento y le pasó al compañero piloto el documento por firmar y que le adjuntara una fotocopia de lo que estaba firmando y que si ya todo estaba arreglado con el banco a lo que él le contestó que no iba a estar el banquero con el que trataba, pero que la secretaria de este tenía los documentos por firmar para la apertura de la cuenta, se despidieron y se fueron al banco, en el camino le preguntó el compañero qué nombre tenía la empresa ya que ni había visto el encabezado de la página que estaba firmando, el piloto le recordó que eso lo habían planeado con anterioridad y que hiciera memoria, al llegar al banco se fueron directamente a la oficina del banquero con el que la fundación trabajaba y la secretaria quien ya los estaba esperando les ofreció una taza de café a la que los dos declinaron ya que solo venían a firmar, el compañero lo firmó al igual que con el licenciado sin ver más que su nombre y el espacio para la firma, despidiéndose el piloto le dijo a su compañero que llamara a la oficina para que le llevasen su carro al club, ya que se encaminaban a este y que no había prisa. Ese fue el inicio de lo que ahora es una de las mejores y más grandes empresas del país.

Las farmacéuticas con todos sus tentáculos lograron averiguar cómo se había iniciado todo y han tratado de desvirtuar todo lo que los hospitales del consorcio de la Fundación habían logrado hasta ahora y por medio de presiones internacionales han obligado al departamento de salud del país a pronunciarse en contra de esos tratamientos que se efectúan en los hospitales y su cuerpo médico hasta llegar al colmo de revocarles los permisos de operación, sin embargo el ministro de salud a estas personas les afirmaba que lo haría público, pero cuando salía en las noticias enfrente de las cámaras apoyaba a los hospitales y la Fundación lo cual no entendían los de las farmacéuticas ya que les había asegurado que desvirtuaría a esa Fundación, cuando se presentaba con ellos les explicaba que no sabía nada de lo que le estaba pasando ya que su intención era lo platicado y que viéndose en las grabaciones que le presentaban no se lo podía explicar, ya que no era él el que estaba enfrente de las cámaras, pues no recordaba nada de lo que estaba viendo, el piloto como en el hospital en sus primeras inmersiones en la mente de una persona había logrado el no estar enfrente de la persona, que bastaba verla en la televisión y lo hacía cada vez que el ministro salía en la televisión dando declaraciones, lo que el piloto estaba tratando era de ver cómo conseguía una foto de uno de los representantes de las farmacéuticas para probar qué tan efectivo era su poder mental ya que solo con una foto nunca había probado, comunicándose con el departamento de migración y por medio de un amigo que laboraba allí logró averiguar que el martes habían ingresado al país dos personas como representantes de una farmacéutica y que se habían registrado el hotel La Libertad, muy popular para los turistas adinerados y estaba en la zona exclusiva de la ciudad, el piloto tomó la decisión de ir y fotografiar a estas personas, al día siguiente siendo las siete de la mañana le dijo al jardinero que se cambiara ropa y que lo acompañara para hacer un par de mandados, este se cambió y salieron hacia el hotel, parquearon el carro y se fueron al lobby del hotel y le dijo al jardinero que se sentara y que si quería un café mientras él hacia unas preguntas en el escritorio a lo que este le contestó que un vaso de gaseosa sería mejor, el piloto se dirigió al bar del lobby y pidió una gaseosa y un tequila con Seven up, se los sirvieron y regresó a sentarse con el jardinero, se tomó un par de tragos y le dijo al jardinero que se sentía un poco cansado y que si se dormía un momento que no lo despertara ya que sus amigos no habían llegado.

En ese momento entró en la mente de la recepcionista y empezó a ver en el libro de registros los nombres de dos hombres que se habían registrado el día martes de esa semana, eran John Smith y Karl Pras y estaban en el nivel cuatro en las habitaciones cuatro cero dos y cuatro cero tres, regresó y salió del cuerpo de la recepcionista y se tomó otro trago de su bebida preferida, le preguntó al jardinero si quería más de tomar y este le dijo que no, se levantó el piloto y fue al escritorio de recepción y le preguntó a la señorita si los señores Smith y Pras ya habían salido a desayunar a lo que ella le contestó que no pero que no tardarían pues eran muy puntuales para hacerlo este le agradeció y le preguntó si podía llamarlos del teléfono de huéspedes y ella le dijo que sí que solo marcara cero más el número del cuarto y que si lo sabía a lo que el piloto le dijo cuatro cero dos y tres a lo que ella se lo confirmó, este agradeciendo se dirigió al teléfono y fingió una llamada y haciendo tiempo con los ojos en el elevador colocó su celular de tal manera que quien saliese de este ya solo lo activaría y tomaría el video de las personas, terminando de iniciar el teléfono cuando salieron dos caballeros que venían del nivel cuatro los videograbó y esperó un momento y como ellos tenían que pasar por enfrente del escritorio de recepción para ir al comedor, el piloto confirmó con la recepcionista que si los señores que habían pasado eran Pras y Smith, ella le contestó que sí a lo que el piloto se dirigió al comedor también y observando lo que había en el buffet se esperó que terminaran de servirse y ya con la cámara del teléfono activada los volvió a videograbar, se esperó un par de minutos, entró a su cuerpo y salió del comedor, se despidió agradeciendo a la señorita que estaba en recepción y se fue a donde estaba el jardinero, se tomó lo que estaba en su vaso y le dijo que se fueran, en el camino a la casa el piloto no necesitó hacer ningún uso del cuerpo y mente del jardinero. Ya con el video y las fotos en su poder pensó cómo haría para confundirlos a modo de que abandonaran el país, se divertiría un poco en el proceso.

En los dos años que estas instituciones han estado en el país tratando de desvirtuar y atacar a la fundación y los hospitales sin lograr mucho, las declaraciones de los ministros de salud con las intervenciones del piloto, este ministro siempre hablaba bien de los resultados obtenidos por los hospitales nacionales y los logros obtenidos por estos, era ya el segundo ministro en proceso de que fuese destituido ya que el mensaje enfrente de las cámaras no era lo que le habían instruido presentar a los medios de comunicación. En ese tiempo la empresa de aviación había duplicado la cantidad de aviones y plantaciones para trabajarlas y manteniéndolas limpias de la contaminación de hongos que arruinan la fruta, claro esto ya no era algodón, el banano había reemplazado a este cultivo que le llegaron a nombrar oro blanco, ahora este ya se le llegaría a nombrar oro verde a estas plantaciones bananeras que desde antes del algodón estuvieron en estas tierras del sur del país, pero que fueron afectadas por los sindicatos de trabajadores, por lo que hubo una migración del banano a la parte norte del país. Ya el piloto tenía todo el tiempo necesario para mantener la Fundación y los hospitales bajo control y su amigo piloto era quien dirigía la empresa aérea en compañía con el hijo del piloto.

Al día siguiente regresó al hotel donde se hospedaban los representantes de las farmacéuticas y solicitó una habitación y le asignaron la cinco cero dos, cabal a un nivel de distancia de ellos, ya le había dicho a su esposa que saldría para la costa a ver la operación agrícola, lo cual haría al salir del hotel el día siguiente, cenó en el hotel y se fue después de Smith y su compañero, cerciorándose que estos fueran a sus habitaciones, esto monitoreando el elevador viendo que pararan en el cuarto piso, subió por las gradas, siempre le gustaba caminar un rato después de cenar donde estuviese, al llegar a su cuarto de su valija sacó una foto de Smith y una de Pras, las dos de un pie cuadrado, las pegó en la parte trasera de la valija que estaba abierta y volteada a modo de recostarse y tenerlas enfrente de él, luego se concentró en Smith, quien estaba viendo las noticias ya que el ministro iba a dar unas declaraciones en una entrevista que le iban a hacer a las diez de la noche, las cuales iban a estar plasmadas enfrente de las cámaras para que no se equivocase, ya esto planeado de antemano y las preguntas ya las conocía el entrevistador, faltaban cuarenta minutos, suficiente para divertirse un poco con los huéspedes de los cuartos cuatro cero dos y tres y también para concentrarse en el ministro a las diez, ya en la mente de Smith que se estaba duchando, se enjabonó, tomó su celular, el cual era similar al de él y lo puso en modo de video, salió de la ducha y llamó por medio del teléfono del cuarto a su compañero Pras quien en un momento contestó, le dijo a Pras que si tenía tiempo para un whiski antes de las noticias, a lo que este le respondió que iba a dejar la puerta abierta, salió Smith enjabonado y sin ropa al cuarto de Pras y este al verlo cómo venía lo cubrió con una de las batas que estaban en el baño y lo regresó a su cuarto, Smith se terminó de duchar sin tener conocimiento de lo acontecido. El piloto entró en la mente de Pras y fue a la habitación de su compañero, cuando escuchó a alguien tocando en la puerta la cual lo sorprendió al ver a Pras completamente desnudo, este tomando una de las batas que había en el baño lo regresó a su cuarto, se sentó en la silla del escritorio del cuarto y continúo haciendo el reporte que había empezado antes de la cena.

El piloto quitó las fotos de Smith y Pras y colocó la del ministro de salud y viendo que todavía faltaban cinco minutos, sacó de su valija una media botella de tequila, la puso en el escritorio del minibar del cuarto, sacó una Seven up y se preparó uno de sus tragos favoritos, se tomó dos sorbos y bajó al lobby para decirle a la persona que estaba a cargo que si lo podían despertar a las siete con treinta, lo pudo haber hecho por teléfono pero él quería ver si había alguna clase de conmoción en el escritorio de recepción ya que sabía que habían cámaras en todos los niveles y se percató como lo había sospechado que sí´ los habían grabado, el recepcionista y su asistente se preguntaron si valdría la pena llamar a seguridad ya que nadie se había dado cuenta de lo acontecido, a lo que uno de ellos dijo que lo ignoraran y que si volvía a pasar pues que lo consultarían y que si alguno de los superiores viesen la cinta grabada que ellos no se habían percatado ya que a esa hora regresaban los turistas que habían salido a conocer la ciudad, el piloto regresó a su habitación y se concentró en la cara del ministro de salud ya en camino a su escritorio, ya con el entrevistador y las cámaras enfocándolo para la entrevista, después de todo el protocolo, la primera pregunta fue al respecto de cómo trabajaba el sistema sanitario en los hospitales, a lo que él debería responder que no creía que se estuviesen siguiendo las normas de sanidad para los tratamientos implementados por los hospitales, pero lo que dijo fue que no habían encontrado nada que fuese en contra de los protocolos establecidos por las normas internacionales, en ese momento el entrevistador ya no pasó a la segunda pregunta ya que le habían hecho señas de poner un anuncio, en ese momento el ministro se levantó y abandonó su despacho y llamando a su chofer le instruyó que se fueran a su casa, en el carro le dijo a su chofer que sentía como si se hubiese dormido a lo que el chofer le dijo que no, que había dado una corta entrevista y que después le había dicho que lo llevara a su casa que era para donde se dirigían y que no creía que la entrevista fuese tan corta pues debió haber contestado varias preguntas y que por lo menos tardaría no menos de veinte minutos, el chofer le dijo que solo una pregunta le habían hecho y que al terminar de contestarla hubo comerciales y se había terminado la entrevista. El piloto bajó y aprovechando que solo estaba uno en el escritorio de recepción, entró en la mente y el cuerpo de este y pausó la cámara de seguridad del hotel, retrocedió a la hora en la que había sucedido lo de las exposiciones desnudas de Pras y Smith y las grabó en su celular y después vio en el libro de registros del hotel y vio el número de celular de Pras y se fue a su cuarto y se le mando el video de los dos saliendo desnudos de sus cuartos.

En ese momento el ministro recibió una llamada del presidente en la que le pedía que se presentase en su despacho, el ministro le dijo a su chofer que se fueran a la casa presidencial ya que lo necesitaban allí, siendo ya como las once de la noche y no estando lejos de la casa donde lo estaba esperando el presidente en diez minutos ya estaban platicando, la pregunta del presidente fue que por qué no había leído lo que tenía que contestar a lo que el ministro le contestó que no se recordaba de la entrevista y que como el ministro anterior tuvo un lapso en lo que había sido el tiempo que se tardó esta y se despertó ya en camino de regreso en el carro dirigiéndose hacia su casa y le agregó que si no se podía servir un whisky pues se sentía bastante confuso, el presidente llamó al bar tender y le ordenó que les sirviese un doble a cada uno, degustando sus bebidas el presidente le dijo que él también estaba bastante confuso pues lo mismo había sucedido con el ministro anterior, se tomaron otra bebida solo que estas fueron sencillas y quedaron que se juntarían al día siguiente pero ya con los otros ministros a los cuales habían reemplazado, se despidieron y quedaron de regresar a las diez de la mañana los cuatro, mientras en el hotel Pras y Smith sorprendidos y preguntándose de lo extraño de los acontecimientos, primero su comportamiento y sorprendidos de la llamada que habían recibido del escritorio de recepciones en la cual les reprimieron de su comportamiento el cual no entendían y que cambiarían de hotel ya que creían que la comida o los cuartos podrían estar contaminados con alguna droga, platicaron de los ministros que no han podido desvirtuar los tratamientos de los hospitales y también de cómo cada uno de ellos se presentó desnudo en el cuarto del otro, como que si todo estuviese siendo orquestado por algo o alguien, en esas estaban cuando sonó el teléfono de la habitación de Pras donde se encontraban, este no quería contestar, sin embargo lo tuvo que hacer, una voz muy cortés les comunicó que sus problemas podrían ser causados por un ente superior a todas las drogas con las que ellos estaban contaminando al mundo y que mañana los estaría esperando el presidente para discutir los acontecimientos acaecidos en las últimas doce horas, a las diez de la mañana en la casa presidencial y que no se preocuparan de cambiarse de hotel ya que no era ni la comida ni la contaminación en las habitaciones, pero que pensaran muy bien lo que estaban tratando de hacer en contubernio con el gobierno en contra de la salud de la población, en ese momento Smit le dijo a Pras que ya era hora de dormir ya que este se había dormido en la silla un par de veces mientras platicaban, a lo que este le respondió que no se había percatado, claro no era él.

El piloto también se acostó y pensó salir del hotel después de la reunión en la casa presidencial. Se levantaron Smit y Pras, se ducharon con un poco de temor por lo que había pasado anteriormente, se rasuraron y bajaron a desayunar con un poco de más confianza, regresaron a su cuarto y se lavaron los dientes y se juntaron para ver qué reportarían a sus empresas o no reportaban nada, no sabrían cómo explicar lo sucedido en el día anterior y si se filtraba el video del hotel que posiblemente ya estaría en el archivo de recepción sería el acabose de sus carreras en la industria farmacéutica.

El piloto había pedido que le subieran su desayuno a la habitación, se duchó, después de haber terminado se sentó y empezó a hojear el periódico mientras daban las diez, faltando cinco minutos vio la foto del presidente y se incorporó en el despacho presidencial, viendo a los ministros que ya estaban entrando le dijo al edecán que fuera a la sala de recepciones y que allí estaban dos gringos y que los fuese a traer ya que iban a estar presentes en la reunión, el edecán le dijo que en la agenda solo estaban los nombres de los tres ministros y este le respondió que se le había olvidado y los fuese a traer, al cerrar la puerta el presidente les dijo a los ministros que lo que había acontecido en la entrevista televisiva del día de ayer había sido muy similar a lo que les había pasado a ustedes exministros y les preguntó que si ellos habían experimentado un lapsus en sus entrevistas ya que no habían dicho lo que se les había instruido, los tres respondieron que sí, a lo que el presidente les preguntó que podría ser ya que no es normal que tres personas que se les ha instruido desvirtuar a los hospitales no lo han logrado, en ese momento tocaron la puerta y este grito para que entraran, el presidente les dijo que se sentaran y quería explicarles lo sucedido, a lo que Pras y Smit le empezaron a contar lo que les había sucedido explicándoles que desnudos se habían visitado uno al otro y que si estaba en su posibilidad de recuperar esa grabación de las cámaras de seguridad del hotel que se lo agradecerían ya que si se filtraba esa grabación podría ser el final de sus carreras, el presidente les aseguró que lo haría pero estaba consternado con lo que estaba sucediendo, esto no es normal y le preguntó a los presentes que si no creían que era mejor abandonar el proyecto de desvirtuar las buenas obras de los hospitales por un año y que después de ese tiempo se juntasen otra vez y verían que se podría hacer, todos estuvieron de acuerdo, entonces el presidente llamó al edecán quien era un oficial de alto mando y le dijo que averiguase quién era el que les daba mantenimiento de seguridad al hotel donde estaban hospedados Pras y Smit, este les preguntó que cuál era el nombre del Hotel, a lo que Pras dijo que era La Libertad, este se retiró y le dijo que en diez minutos regresaba con toda la información, el presidente se excusó para ir al baño y llamó para que le mandaran al bar tender y que pidiesen lo que quisieran y que este ya sabía lo que el quería y refiriéndose a Pras y Smit les dijo que lo que se había invertido en todo el proyecto quedaba en suspenso, a lo que Pras le dijo que no habría ningún problema y los ministros estuvieron de acuerdo en enterrar el proyecto, cerró la puerta de su baño y esperó como tres minutos que fue lo que tardó el piloto desde su cuarto en el hotel concentrarse en la foto del ministro, el presidente algo desorientado abrió la puerta del baño y se asustó de ver al grupo sentado enfrente de su escritorio y les preguntó que cómo habían entrado y que por qué no le habían avisado de su presencia a lo que llamando al edecán y este entrando con el bar tender y los vasos llenos de sus bebidas y la de él y alguien tocando la puerta y el edecán abriendo la puerta dejó entrar al oficial que se dirigió al presidente diciéndole que ya estaba en proceso la recuperación de la cinta que contenía la grabación de la noche anterior en el hotel, el presidente le preguntó que por favor le explicase lo que le estaba diciendo, él le contestó viendo a todos los presentes que él solo estaba cumpliendo las órdenes que le acababa de dar, el ministro tomando la palabra le confirmó lo que el oficial le había pronunciado y también el edecán que con el bartender estaban confirmando al igual que todos los presentes, el presidente se sentó en su silla y le pidió al oficial, al bartender y el edecán que estaba muy agradecido y al bartender que en cinco minutos regresase con otra tanda igual, al retiro de los tres el presidente le pidió al ministro que por favor lo pusiera al tanto de lo que estaba pasando, este le contó lo que habían platicado la noche anterior y que el citaría a los tres ministros y que a las diez de la mañana se juntarían pero que no había mencionado a Pras y Smith y que habían entrado sus colegas al mismo tiempo y que él llamando al edecán había ordenado que este los fuese a buscar a la sala de recepción, aunque no los había mencionado para ponerlos en la lista de los invitados, a lo que el presidente dijo que no los había invitado y dirigiéndose a ellos les preguntó que cómo se habían enterado de la reunión, Pras le dijo que alguien los había llamado para informarles de la reunión y que esta persona les había dicho que alguien superior a todas las drogas que estaban envenenando al mundo les recomendaba a ellos que desistiesen de tratar de controlar la salud de la población y que viendo lo que les acababa de pasar a todos los presentes que creían como había dicho, que mejor congelaran el proyecto por un año a lo que añadió que posiblemente él ya no regresaría y que confiaba en él para destruir el video del hotel, a lo que el presidente dijo que no sabía de lo que estaban hablando pero que mejor siguieran la línea de lo que se había acordado y se olvidaran del proyecto, levantó su vaso y brindó por el final de un proyecto fallido y que nunca creyó que celebraría una derrota pero así se sentía él en ese momento, el resto de los que estaban allí brindaron y le dieron la razón, el ministro mencionó que creía que el sistema de gobierno tendría que cumplir lo prometido en campaña pues si esta fuerza era capaz de controlar la mente de todos los presentes qué más podría hacer, levantando y terminando su bebida se levantó y se dirigió al balcón del despacho que daba al parque central, empezó a subirse a la baranda cuando uno de los otros lo sujetó de la cintura y preguntó qué era lo que estaba tratando de hacer y el otro le dijo que aparentemente parecía que quería saltar del balcón, un silencio profundo reinó hasta que el bartender asistido por el edecán entraron con la segunda ronda de bebidas, al retirarse estos el silencio continuaba hasta que Pras levantó su vaso y despidiéndose les dijo que había sido un placer conocerlos pero al mismo tiempo que los desconocía de por vida y que esta lección le serviría para cambiar su modo de tratar al mundo, uno de los ministros estuvo de acuerdo con él al igual que los demás, el presidente también se unió y les dijo a Pras y Smith que estaría el carro presidencial para llevarlos al salón de protocolo en el aeropuerto cuando estuviesen listos y que si querían ir a visitar el país, que tendrían uno de los carros para llevarlos y si necesitaban les asignaría un helicóptero para su uso.

Ya de regreso en casa y desayunando con su esposa, le contó todo lo que estaba haciendo desde el día del accidente, ella le contestó que sabía que algo se estaba confabulando desde hacía mucho tiempo, pero que como le había dicho muchos años atrás, que a ella no le interesaban los proyectos que él tenía en mente, ya que posiblemente se volvería loca, lo único que le pedía era que no fuese a perjudicar a nadie y en especial a él, de esa manera es que se han llevado tan bien en los años que llevan de casados. Terminaron el desayuno y se levantaron, él le dijo que se iba a quedar en casa ya que quería trabajar con el jardinero pues cree que puede sin salirse de su mente entrar en la mente del jardinero y caminar los dos juntos y tal vez entablar una conversación, claro él se estaría contestando las preguntas que formulase, pero para los que estuviesen viendo, creerían que son dos personas platicando. Se fue al jardín y llamó al jardinero y le dijo que le quería platicar con respecto a su trabajo, que se sentaran, este le pregunto que si había hecho algo malo, a lo que el piloto le respondió que todo estaba muy bien y que le quería contar que en consenso con su esposa creían que era tiempo de subirle el sueldo ya que sus hijos que ya habían empezado a ir a la escuela, necesitarían libros y uniformes, el jardinero le agradeció y le dijo que lo que él creía era que le iba a llamar la atención por las horas que con frecuencia se duerme, que no es intencional, pero el doctor que él ha visto cuando tiene días libres, le ha hecho toda clase de exámenes y todo sale normal y le preguntó que si el trabajo era excesivo que esa podría ser la causa de sus dormidas, o que si tenía que trabajar durante las noches que esa podría ser también parte del cansancio, sin embargo él sabe que ninguna de las razones enumeradas por el doctor son válidas, el piloto le dijo que la razón de la plática era el sueldo, el cual se incrementaría en un veinticinco por ciento a lo que el jardinero con una sonrisa le agradeció y se durmió.

El piloto se paró y entró en la mente del jardinero quien se paró rápidamente y lo tomó de la camisa cerca del cuello previendo que el piloto se cayera, la esposa que estaba viendo, se apresuró y llegó a preguntar que cuál era el problema, a lo que el piloto en el cuerpo del jardinero le dijo lo que estaba tratando de hacer y que ayudara a sostenerlo ya que creía que sí lo podía lograr y se sonrieron al unísono el piloto y el jardinero y los dos la vieron y ella casi lo suelta y sale corriendo, sin embargo se quedó sosteniéndolo y le dijo que por qué no se sentaban ya que a ella se le debilitaron las piernas del susto, en ese momento se rieron los tres y se sentaron, el piloto levantó el brazo derecho y el jardinero el izquierdo, movió una pierna y el jardinero la opuesta, igualmente volvió la cabeza hacia la izquierda y el jardinero hacia la derecha, todos estos movimientos aunque opuestos pero eran al mismo tiempo, el piloto le habló a su esposa y el jardinero al mismo tiempo repitió lo que el piloto había dicho y se rieron los tres, ya la esposa no estaba tan asustada, el piloto le contó a su esposa que cuando habían empezado a volar aviones de control remoto les pasaba algo similar, que cuando el avión vuela alejándose de quien tiene los controles el avión vuela como cualquier avión, al dar la vuelta este y volar hacia quien tiene los controles se operan opuestamente, esto lo hacen quienes ya tienen práctica, pero cuando uno empieza lo que hace es darse vuelta y voltear la cabeza hasta cuando el avión de control remoto pasa sobre quien tiene los controles, esto se repite hasta que con la práctica ya no tiene uno que voltearse, lo mismo con los carritos de control remoto, cuando uno va atrás, el carrito opera como un automóvil normal y uno da la vuelta atrás de él pero si se queda uno sentado y el carrito viene hacia uno, pasa lo mismo que el avioncito.

El jardinero se paró y con ayuda de la esposa le dieron vuelta a la silla del piloto y se volvió a sentar, el piloto de espaldas al jardinero levantó el brazo derecho y el jardinero también levantó el suyo, lo mismo pasó con la cabeza, los dos a la misma dirección, habrán muchas horas de práctica dijeron el piloto y el jardinero, la esposa preguntó a quién le contestaba, lo que causó risa a los tres, se levantó el jardinero y ayudó a que el piloto se parara, la esposa ayudo también y logro quedarse de pie, tendría que dividirse en iguales proporciones la función cerebral, para ser el primer intento, se había logrado más de lo que él esperaba, el piloto le dijo a su esposa que fueran a tomar algo a la casa ya que habían pasado un par de horas en la práctica, se levantó y con su esposa del brazo se fueron, entrando a la casa le dijo que viera al jardinero despertándose, él estaba parado y viendo a su alrededor, se imaginó que el piloto se había ido debido a que él se había quedado dormido.

A la semana de trabajar juntos con el jardinero, logró el piloto separarse unos veinte metros del jardinero y los dos caminar hacia un mismo punto, saludarse y darse la mano, con lo de la plática era espontánea pero las mismas palabras, gestos y movimientos eran exactamente iguales, el piloto llamó a su esposa y al llegar los vio hacer los mismos pasos de baile, los mismos movimientos de pies y manos, ella dijo que talvez podían hacer un show de baile ya que el chasquido de los dedos de ambos eran exactamente al mismo tiempo, el piloto sonriendo le dijo a su esposa que lo tendrían que probar en la calle, ella le dijo que mejor sería que se lo demostraran solo a su hijo, él le dijo que lo llamara ya que estaba en la ciudad, a los veinte minutos ya el hijo estaba en la casa y después de saludarlos le extrañó que el jardinero estaba imitando a su papa en todo lo que él hacía y decía, después de la explicación en coro, este se le acercó al hijo y le extendió la mano, fue allí donde se dieron cuenta que el piloto no había extendido la mano y estaba en total control de la situación, había logrado estar mentalmente en dos cuerpos con movimientos independientes, siempre controlados por él. El piloto les dijo que mandaría al jardinero al lugar donde había empezado la sesión para que al despertarse no se sintiese como un sonámbulo, al verlo sentado salió de la mente de él y este se despertó. Estaban tomándose un refresco cuando el teléfono del piloto se activó y vio el nombre del doctor de la ciudad, contestó y viendo a su esposa y a su hijo después de un par de minutos les dijo que él había platicado desde hacía rato con el doctor con respecto a entrar en la mente de una persona que estuviese en coma, para ver qué pasaba en el ínterin entre la vida y la muerte, la esposa dijo que no lo hiciese, el hijo se quedó callado, él sabía que el piloto lo iba a hacer y fríamente le dijo a su madre que lo peor que podría pasar era que regresase en el cuerpo de Elvis, se rieron un rato, sin embargo no la habían conseguido convencer.

