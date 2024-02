Un Director super blando

Conversemos Acerca De:

No quedan dudas que una persona que ocupe la responsabilidad de dirigir – entiéndase, ‘Hacer que una cosa en movimiento avance hacia una dirección determinada sin desviarse’ –, tendrá que lograr que ‘esa cosa’ avance, se desarrolle, crezca y que no muera.

Y, ¿lo de desviarse? Diría, modificando un tanto la acepción anterior, que de ser necesario sobre la base de ensayo – error y con mucho consenso y decisión propia -para lo cual deberá asumir entera responsabilidad –, «nos vamos por aquí»

Ocupar el puesto, el cargo de director, no resulta tan sencillo, ya que la persona cualquiera fuese desde el punto de vista de formación o no (¿nació para dirigir?, ¿fue el mejor graduado en el curso de formación de directores?)

Un ‘director’ nato, que demuestra desde pequeño, la cualidad de que todos le sigan, por diversos factores: defiende a sus amiguitos, el que en el juego gana, pero también pierde y lo reconoce, el que ayuda a sus compañeros de estudio en la clase y después de ella; el que le lleva las notas de clases a aquél o aquella que faltó a clase…; pero que además tuvo apoyo de sus padres, que lo orientaban, que le exigían, que le enseñaron que para llegar a ser (Nota: no, a hacer. Espero no cometer ningún error ortográfico, los cuales se me escapan muy a menudo para evitar que la ‘musa se me vaya’, aunque no es justificación…, pero…), es actuar con un sinnúmero de cualidades como el respeto, la colaboración desinteresada, escuchar, la tolerancia… y, me detengo, perdonen estimados lectores ¿acaso todo esto, que llamo cualidades, no son competencias blandas?

En lo personal – disculpen que me auto cite – mis padres no tuvieron la opción de ‘pisar’ una secundaria básica y mucho menos una universidad, que si pasaron fue porque el bus (guagua) pasaba frente a la escalinata de la misma, sin embargo, a la hora de exigirme, parecían rectores, «eso no se hace, debiste… estás castigado…»

Y, ¿si el futuro director no demuestra sus cualidades desde un comienzo, o sea ‘no nació’ con ellas?; los que somos docentes, posiblemente tenemos un sentido desarrollado, que es el de la agudeza[1], de ver dentro de nuestro estudiantado, aquellos que se ‘despegan’ del resto porque se destacan en el estudio, que demuestran madurez sin restarle su participación en bromas y juegos producto de su edad, que cuando se equivocan asumen con responsabilidad el error cometido, que es honesto, sencillo, humilde (donde no ostenta de sus virtudes, cualquiera sea su procedencia social) y a esos jóvenes los tomamos equilibradamente como ejemplos a seguir, con reconocimientos mesurados.

Concluye ese ‘director en potencia‘ la universidad (aunque no todos pueden llegar a ella), carrera técnica, cursos…, aunque independientemente del ’camino de formación’ llegue a ocupar la responsabilidad de director, donde deberá ser una persona sobresaturada – término empleado en la ciencia Química[2]-, que de establecer una analogía, el soluto serían las competencias blandas y el disolvente las competencias duras.

¿Competencias blandas, duras? Concluyo con definiciones y un ejemplo:

Son los conocimientos y aptitudes de cada persona y que va adquiriendo a lo largo de su formación, experiencia y actividades y que permite desempeñar funciones específicas requeridas para ciertas posiciones, que has aprendido a hacer o a usar a través del estudio o la experiencia misma, mediante la experimentación u otras herramientas como las tecnológicas[3]. Son fáciles de medir o verificar a través de diversas evaluaciones. Son aquellos rasgos interpersonales que has desarrollado con el tiempo, como el comportamiento, su desempeño social, liderazgo y manejo emocional. También llamadas no cognitivas. No son tan fáciles de medir Competencias duras Competencias blandas

¿Ejemplo?

«Como ingeniera puedo afirmar que siempre hay más por hacer del tiempo que realmente disponemos; así que debemos ser estratégicos con el uso que hagamos de nuestro tiempo. Usamos los datos para orientar nuestras decisiones, lo que nos ayuda a enfocarnos en el trabajo clave. Los datos son esenciales para todo lo que hacemos. Podemos usar como herramienta las métricas de North Star para definir nuestras prioridades de la hoja de ruta u observar las tendencias de datos agregados para entender cómo los clientes usan nuestras funciones». «Cuando me organizo, puedo descubrir oportunidades y lograr trabajos que tienen un mayor impacto en el futuro; también me conecto y me concentro en el progreso, en los avances que necesito lograr a diario»; «ser organizada me ayuda a identificar cuáles son las 4 o 5 tareas críticas que debo llevar a cabo todos los días y asegurarme de que el trabajo siempre avance». Competencias duras Competencias blandas

[1] Rapidez o facilidad para entender y captar la naturaleza oculta de las cosas, especialmente de las confusas o complicadas, de un modo rápido, claro y acertado, o para pensar con rapidez e ingenio la respuesta a una pregunta, la solución a un problema o a una dificultad, etc./ Habilidad o desarrollo de la vista, el oído o el olfato que permite percibir las sensaciones con detalle.

[2] Una solución sobresaturada es aquella que contiene más soluto que la cantidad soportada en condiciones de equilibrio por el disolvente, a una temperatura dada.

[3] Suelen considerarse competencias técnicas por ajustarse más al campo laboral.

