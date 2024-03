A oídos del presidente

Debemos Saber La Verdad

Soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto como el que usted pedió a tanta gente a la que había convenido. Muchas personas le otorgaron su voto y esperan confiados a que cuando sea presidente, se vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido.

No es fácil gobernar a todo un pueblo sin tener problemas, cuando los guatemaltecos nos esforzamos todos los días por llevar el pan a nuestras mesas.

Los guatemaltecos esperamos que el nuevo presidente pueda lograr lo que ha prometido, sin hacer excepciones que vayan a la cárcel los que deben pagar por todas sus corrupciones.

Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser, somos gente de paz que no desea que tenga ocasión de ganar el ladrón y el corrupto, porque el nuevo presidente nos juro proteger la nación.

Los guatemaltecos debemos saber que se espera del nuevo presidente y que hará con la corrupción y la inseguridad con las que hay que acabar y que deben ser una prioridad.

No sigamos igual como nos está dejando el último gobierno, porque esto va para mal y hay que entrar en razón, esto debe cambiar, con firmeza y acción, desde el principio cuando el nuevo presidente esté gobernando.

El nuevo presidente irá protegido entre luces y motos por la policía, y los guatemaltedos estamos expuestos al crimen de noche y de día.

Si el nuevo presidente no hace halgo desde el inicio. no se podrá vivir no se podrá salir de una forma decente, ya que no seremos una nación viviremos en el reino de los delincuentes.

El nuevo presidente nos podrá ayudar, no se quiera quedar como un elegido no se deje llevar por esa tentación de cambiar la nación y arreglar a su hechura y a su conveniencia las leyes y la constitución.’

El nuevo presidente debe crear un país en donde la inversión, productividad y comercio internacional sean factibles en condiciones competitivas con los países y regiones más desarrolladas y paralelamente se establezcan bases reales para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo social guatemalteco y de medio ambiente.

También el nuevo presidente debe exigir que se cumplan las leyes, que no se manipulen, para que se ejecuten rápido y sin privilegios.

El nuevo gobierno debe estar basado en principios que norman la conducta, defender y promover los valores establecidos y gobernar en base a la verdad.

Un buen presidente debe reconocer el poder local y promover la participación no comprometida, debe lograr un compromiso general de todos los ciudadanos y habitantes para promover la representatividad y participación de todos los sectores.

Un buen presidente públicamente debe rendir cuentas de sus acciones, reconocer y fortalecer el estado de derecho, la vida, libertad y propiedad privada, para servir a todos, vigilar y obligar el cumplimiento de la ley estableciendo seguridad y justicia para todos, para logar la inversión, la producción y el desarrollo nacional.

El nuevo gobierno debe fortalecer la institucionalidad al servicio de los ciudadanos y ningún funcionario deberá involucrarse en hacer negocios personales de infraestructura, educación, salud, seguridad, etc. o recibir comisiones o regalos.

Se debe promover la imagen de Guatemala y las relaciones internacionales para el bienestar de todos los ciudadanos.

El nuevo presidente debe reducir el tamaño del estado, para que sea más eficiente y alcance el presupuesto nacional y obligar a que los funcionarios y empleados públicos sean eficientes, puntuales, atiendan bien y rápido al pueblo.

Guatemala tiene una ubicación geográfica privilegiada, tiene un clima para la producción agrícola, biotecnología, desarrollo industrial y turismo. Guatemala por su clima puede atender los mercados del mundo durante todo el año.

El mercado guatemalteco debe funcionar sin intervención estatal en el proceso de oferta y demanda. Tenemos que ser competitivos porque hoy existe más información, se exige más calidad y mejores precios y como el mundo se ha globalizado, tenemos que mantener el país eficiente para administrarlo bien.

El nuevo gobierno debe tener la capacidad de mantener el marco legal, dar certeza jurídica, dar seguridad real, facilitar la educación, mejorar la infraestructura, ser ágil y simplificar los procesos comerciales e industriales. Principalmente no ser un gobierno corrupto ni irresponsable.

Ahora le pido el nuevo presidente que mi humilde voz no siga en su olvido cuando esté gobernando, no nos mienta jamás, eso será demagogia engañando a la gente, cumpla usted con honor lo que ha dicho este mensaje va con todo respeto nuevo señor presidente.

Libre emisión del pensamiento.

