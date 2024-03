De la ley de competencia y el precio de las medicinas (2)

Una Guatemala Diferente Es Posible

El objetivo de la Ley de Competencia es regular la protección a pequeños y grandes competidores en contra de la utilización de monopolios, prácticas de concentraciones y carteles en el mercado, ley que de aprobarse implica a futuro un avance del desarrollo económico, mejores precios y generación de empleo.

Guatemala es uno de los pocos países en el mundo que no cuenta con una Ley de Competencia, la ruta para su aprobación, aparte de parecer tortuosa, deja muchas dudas en la forma en que se ha trabajado en el Congreso de la República ya que no ha podido ser aprobada por los diputados por muchos años, piense mal y adivinará, sabiendo ellos que esta ley es tan importante para sanear nuestra economía, alejándola de prácticas anticompetitivas y de abusos de posición de dominio en muchos mercados; al final, parece ser que todo se limita a intereses poderosos de pequeños grupos empresariales, dentro de estos los laboratorios farmacéuticos y políticos comprometidos con éstos para no aprobar la ley, olvidándose del beneficio que la aprobación de esta ley significaría para toda la sociedad, esta ley trae aparejados beneficios importantes; se terminan los monopolios, los oligopolios, los carteles, que tanto daño hacen a la economía, y por otro lado se promueve la eficiencia en las empresas al aumentar su producción local, se reducen sus costos de producción, bajan los precios de sus productos y, paralelamente en el Estado, los procesos de compras se vuelven transparentes, abiertos y competitivos, ajustados a la ley, lo que al final redunda, en una mayor participación de empresarios, en igualdad de condiciones.

Pero ustedes se preguntarán a qué viene que escriba sobre la Ley de Competencia en estos momentos, la razón es que se ha integrado una mesa técnica en la Presidencia del Congreso, para su consenso con diversos sectores y que esta pueda ser discutida abiertamente, aparte de que se buscará la participación de expertos en este tema, mucho de lo cual ya fue realizado, y plantea el Presidente Arévalo que podría estar lista para el año 2025, la realidad es que es un tema de voluntad política y podría estar lista en pocos meses, si se quiere hacer se puede hacer; hay que tener claridad que post Covid 19 se incrementaron los precios de muchos productos de una manera dramática y que estos siguen subiendo, afectando los bolsillos de una gran mayoría de guatemaltecos, tema que debe de convertirse en una prioridad para desarmar esa constante alza de precios de toda la canasta básica y de las medicinas. Para reafirmar lo dicho, no hay necesidad de hacer una investigación, o me van a salir con que hay que hacer una investigación para verificar si los precios de la canasta básica y medicinas han subido, simplemente hay que preguntar a nuestros amigos y familiares que deben tomar una medicina regularmente y ellos contarán los sacrificios que tienen que hacer para poder comprarlas en el mercado guatemalteco. Las autoridades guatemaltecas no deberían, en ningún momento, preguntarse ¿Por qué el contrabando de medicinas se ha incrementado de manera exponencial? Todos conocemos la respuesta, muy simple, los precios son más bajos en El Salvador y México y ojo, quien viaja a cualquiera de los países vecinos a comprar sus medicinas, por lo general, salen de madrugada, compran diversos productos incluida sus medicinas y regresan al país, aún así, les sale más barato.

Es muy fácil escribir o hablar cuando se tienen los recursos para comprar la canasta básica o medicina, sin detenerse a ver los precios, pero cuando una gran mayoría de nuestra población vive en la pobreza y la pobreza extrema y simplemente no pueden comprar, debe dejar de comer por lo menos un tiempo o hacer mayores sacrificios para comprar las medicinas, no se vale, es injusto porque en nuestro país, mucha gente muere por no tener acceso a medicina o no poder comprarla, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, “recomiendan a los Ministerios de Salud, como entes rectores, fortalecer las acciones de control y regulación de precios de medicamentos, que implementen un sistema de vigilancia de precios de medicamentos vendidos al por menor y que estos valores sean accesibles públicamente a los ciudadanos”.

Le pido al Presidente Bernardo Arévalo que no piense en tanto tiempo para que sus diputados puedan aprobar la Ley de Competencia y que ordene al Ministerio de Salud integrar equipos de supervisión para revisar los precios de las medicinas, usted sabe que el alto precio de las medicinas mata gente.

