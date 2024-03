En palabras de la señora Vicepresidente

Zoon Politikón

Para conocer un poco acerca de la actual Vicepresidente, cabe mencionar que Karin Larissa Herrera Aguilar es política y Química Bióloga. Es hija única y proviene de una familia de clase media, con una madre con inclinación hacia ideas comunistas.

Herrera estudió en el Colegio Belga, una institución católica lastimosamente influenciada por la teología de la liberación a raíz de lo cual tuvo una fuerte presencia en las regiones más afectadas por el enfrentamiento armado interno. Durante sus estudios en este establecimiento, fue grandemente influenciada por la maestra y activista de izquierda María del Rosario Godoy, quien además era una lídereza dentro del Grupo de Apoyo Mutuo, algo que la misma Vicepresidente reconoce.

La influencia de la maestra Godoy en la Vicepresidente Herrera es evidente en su discurso pronunciado durante el acto de “Cambio de la Rosa de la Paz en conmemoración del Día Nacional de Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno”. En este, Herrera demuestra claramente su postura política, la cual no es pasajera ni circunstancial, sino que refleja una adhesión política que ha sido moldeada a lo largo de muchos años.

En general, pronunció un discurso que utiliza una combinación de elementos retóricos para comunicar su mensaje y movilizar emocionalmente a la audiencia. Además, se enfoca en dar importancia a la memoria histórica y la dignificación de las personas afectadas, haciendo hincapié en el compromiso con la memoria histórica como motor de avance hacia una sociedad con tinte socialista.

En principio es necesario mencionar que, en su alocución, la Vicepresidente Herrera hace referencia a personas que no son consideradas como un referente, ni ante su propio pueblo ni como símbolo de unidad y paz, como Rigoberta Menchú, pero que si es parte de la otrora guerrilla guatemalteca.

De manera explícita, deja clara la intención del gobierno de promover nuevamente un proceso de recuperación y tratamiento de los archivos del antiguo programa nacional de resarcimiento, a pesar de las malas prácticas en las que se incurrió en el pasado. Además, se compromete a implementar nuevamente medidas para el pago de resarcimientos.

También revela una posición parcial con respecto al tema de los afectados del enfrentamiento armado interno, ya que no contempla a todos los que fueron dañados; lo cual plasma su carácter dogmático producto de una ideología radical. Por lo que puede ser considerada como el arquetipo del intelectual de izquierda que se autodenomina progresista. Muestra un claro rechazo hacia cualquier pensamiento opuesto, así como un concepto de Estado orientado hacia el beneficio de sus allegados, pues destaca como víctimas a los docentes y estudiantes líderes de la USAC, olvidando por completo a los miles de guatemaltecos que sufrieron daños en múltiples aspectos debido a la supuesta «búsqueda de una mejor Guatemala«. No menciona que esta búsqueda se llevó a cabo mediante la violencia armada, el secuestro, la extorsión, el asesinato y la destrucción de bienes públicos y privados.

En su diatriba, utiliza repetidamente expresiones de antagonismo; por ejemplo, usa términos como «conflicto armado y guerra, justo reclamo, desmemoria y compromiso con la memoria histórica». Estas expresiones reflejan claramente una inclinación hacia la terminología socialista ya que buscan resaltar y promover reclamos monetarios como forma de compensación. Además, al utilizar estos, se evidencia una mentalidad de venganza que busca mantener viva la confrontación y no fomenta una verdadera reconciliación en la sociedad. Asimismo, se evidencia su simpatía hacia el globalismo al utilizar lenguaje inclusivo y feminista, agregando innecesariamente el complemento femenino con el uso de «todas y todos, compañeras y compañeros». Sin embargo, su postura parcial en cuanto a las víctimas del conflicto armado interno genera controversia.

Por un lado, resaltó, de manera sutil, la importancia de revivir y continuar con el enfrentamiento, para mantener viva la memoria histórica. Por otro lado, esta postura suscita inquietudes y plantea interrogantes acerca de las consecuencias y la posibilidad de prolongar el conflicto en lugar de buscar una reconciliación genuina. Además, a pesar del tiempo transcurrido y del daño ocasionado, insiste en el resarcimiento y reconocimiento de organizaciones propensas a la continuación de una guerra. Utiliza esto como excusa para la defensa de la democracia.

Desde la perspectiva de la agresión sufrida por el Estado y los perjudicados que no formaban parte de las fuerzas insurgentes, Herrera da más importancia a su versión de la memoria histórica. En realidad, se evidencia una falta de reconocimiento del sufrimiento y daño ocasionado a toda una nación que estuvo envuelta en un enfrentamiento armado interno, resultado más de ideologías ávidas de poder que de circunstancias reales en busca de soluciones.

En general, se considera que un cambio generacional abarca aproximadamente de 20 a 30 años, ya que durante este período surge una nueva generación de individuos, caracterizada por diferencias en valores, actitudes y experiencias en comparación con las generaciones anteriores. En el próximo año 2026 se cumplirán 30 años de la firma de los mal llamados «acuerdos de paz». Sin embargo, en esta arenga pronunciada para enardecer los ánimos de los oyentes, se refleja la intención tacita de revivir el conflicto provocado por el enfrentamiento armado interno de 36 años que sufrió Guatemala y no de construir un futuro.

En resumen, el discurso de la Vicepresidente Herrera enfatiza su versión de la memoria histórica, pero no promueve una verdadera reconciliación en Guatemala, ya que no considera ni aborda las diferentes dimensiones de la afectación. Esto incluye a soldados heridos y mutilados, así como a sus viudas y huérfanos y a todo aquel ciudadano afectado directa o indirectamente, que no era parte de las organizaciones alzadas.

En conclusión, si existiera una verdadera preocupación por las diferentes personas dañadas, se evidenciaría dicha preocupación y se buscaría una mayor atención y reconocimiento de todas las partes. La Vicepresidente abogó por la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado interno. En contraste, negó implícitamente que se necesita una visión más amplia que incluya también a los soldados heridos y sus familias, ya que estos son también aspectos importantes que deberían ser considerados en cualquier política integral de atención a las víctimas de un conflicto.

Lamentablemente, su visión parcial y su inclinación hacia una ideología radical generan controversia y plantean interrogantes sobre la posibilidad de prolongar las divisiones en la sociedad. Por lo tanto, es importante buscar un equilibrio y reconocer el sufrimiento de todas las personas afectadas por el conflicto para lograr una reconciliación genuina y construir un futuro basado en la paz y la justicia.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...