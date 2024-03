La decadente educación superior en Guatemala

Barataria

Hace muchos años la educación superior en Guatemala estaba a cargo únicamente por la USAC, este privilegio de ser la única universidad lo sostenía por los años que transcurrieron desde su fundación en tiempos de la Colonia hasta los años posteriores de la Guatemala independiente. Posteriormente y con el transcurrir del tiempo otras universidades privadas se fueron sumando a la misión de dotar de educación superior en el país, así surgieron las universidades Rafael Landívar, Francisco Marroquín y la Mariano Galvez; estas tres universidades juntamente con la única universidad nacional fueron pilares de la educación superior en Guatemala.

Los años pasaron y con la promulgación de la constitución de 1985 y la promulgación de la Ley de Comisiones de Postulación se buscó la forma en que, para la elección de los diferentes funcionarios tales como Magistrados de Corte Suprema y Corte de Apelaciones, Contralos General de Cuentas, Fiscal General y otros estuviera involucrada la academia, principalmente porque la academia siempre asume una función orientadora, investigadora y de análisis, sin embargo la academia no se resistió a jugar el juego político al que se han sumado en Guatemala muchas mas instituciones. Así el órgano encargado de autorizar la creación y funcionamiento de universidades en Guatemala, el Consejo de Educación Privada Superior -CEPS- empezó a autorizar universidades como tiendas de barrio, sin ningún criterio técnico, muchas de estas universidades se autorizaron sin siquiera contar con un campus formal, sino que muchas de ellas iniciaron literalmente en garajes o en los edificios de algunos colegios o iglesias. Este Consejo de Educación Privada Superior es una institución inoperante, no verifica la calidad educativa ni el funcionamiento de las universidades privadas, no se sabe que criterios tuvieron para autorizar universidades privadas pero lo cierto es que muchas de ellas ni siquiera tenían una sede cuando las autorizaron y podemos mencionar con toda propiedad a universidades como De Occidente, Da Vinci, Regional y San Pablo para citar algunos ejemplos cuyo objetivo principal fue que sus decanos de derecho y ciencias económicas participaran en las comisiones de postulación. Tanto así que muchas de estas universidades ni siquiera tuvieron estudiantes hasta mas de cinco años después de su creación. Pero al final el CEPS, siendo el amo y señor de la autorización de universidades las autorizó, más por favores políticos que por criterios técnicos.

Al final de cuentas, la educación superior en Guatemala en muchas de las carreras está en trapos de cucaracha. Basta con ver la calidad de egresados de la carrera de derecho, la cual conozco perfectamente por mi formación de Abogado para verificar la deficiencia con que muchos noveles Abogados y Abogadas son lanzados al ruego para hacer prácticamente del ejercicio de la profesión verdaderos mamarrachos.

Vivimos épocas de verdadera decadencia en la educación superior guatemalteca, algunas universidades que me consta continúan procesos de acreditación y buscan elevar el nivel académico de sus estudiantes verificando la calidad de la educación de sus docentes y esto ha resultado en que muchos de sus profesionales no tienen tropiezos a la hora de salir al ruedo del mercado laboral. Lamentablemente otras universidades continúan siendo “universidades de garaje” ofreciendo carreras de fin de semana sin verificación del cumplimiento de cargas académicas y horas de estudio verificables y por lo mismo, si se suma que muchas veces ni siquiera cumplen con las horas de clase ya que se pierden varios fines de semana al semestre no cumplen con sus objetivos. En algunas otras universidades, es normal que con el hecho de inscribirse y pagar puntualmente las mensualidades puedan cursas sus semestres y graduarse. Es muy normal oír como algunos se cambian de universidad con el argumento de que “en esa universidad me gradúo más rápido”.

Triste resulta el caso de la única universidad nacional la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por un lado debo de indicar el lastre y grave problema que nos dejaron los constitucionalistas al establecer un monopolio universitario con la USAC que es difícil comprender en pleno siglo XXI. No podemos comprender cómo en un país como Guatemala, la única universidad estatal deberá ser la USAC a la cual habrá que asignarle sí o sí una aportación presupuestaria no menor del 5% del total del presupuesto del Estado y con ello se le cierra las puertas a la educación superior guatemalteca, puesto que pudiendo fundar otro tipo de universidades que puedas disponer carreras tecnológicas o científicas de alto nivel nos tenemos que conformar con la USAC que ha caído desde hace más de 20 años en manos de una mafia rastrera, desvergonzada y ladrona que ha robado los recursos de esa casa de estudios manipulando elecciones de Decanos y Rector, llegando al punto del actual rector que es una vergüenza para el país, habiendo manipulado una elección decadente para enquistarse en el poder.

En la USAC las unidades académicas, facultades son parte de un botín político que poco le importa la calidad académica y la superación de los estudiantes. Asumo que las diversas facultades están en la misma situación pero en concreto quiero mencionar la facultad de Derecho de la USAC, en dónde no existe ningún criterio técnico para nombrar catedráticos, el sistema de mantener catedráticos interinos siempre da buenos resultados a los decanos los cuales mantienen a dichos catedráticos interinos a cambio de apoyo económico y manipulación estudiantil para que voten por determinados candidatos en las elecciones de vocales de junta directiva. Todo este sistema corrupto lo que ha hecho es demeritar la academia a tal punto que algunos han alcanzado el doctorado con unas tesis que dan vergüenza incluso el señor Valdizón, excandidato presidencial accedió al título de doctor con una tesis que luego fue objeto de acusaciones de plagio.

Así las cosas, la universidad superior guatemalteca viene en decadencia y en realidad urge que se realicen dos tareas fundamentales. Por un lado quitarle el monopolio de única universidad del Estado a la USAC, puesto que ya esta siendo mas politizada por todos aquellos que la ven como botin político y despilfarro de millones de quetzales al acceder a la Rectoría o las diferentes Decanaturas. Y por otro lado la supresión del Consejo de Educación Privada Superior, es urgente y necesario. Habrá que pensar en una institución que asuma el control de las universidades privadas y que su función sea la de verificar la realidad de su funcionamiento y la calificación de la calidad educativa. En ese sentido aunque el Ministerio de Educación actual necesita muchas reformas, es necesario que el control de la calidad de la educación superior en Guatemala vuelva totalmente al Estado. Asimismo, es necesario la creación de universidades en alianza publico privadas en las que el Estado tenga participación en tanto se reforma la constitución para eliminar el monopolio de la educación superior que tiene la USAC, y con ello pueda promoverse mayor cobertura de educación superior del Estado a efecto de que el acceso a la educación superior sea de calidad y bajo matriculas accesibles.

Algo habrá que hacer con la educación superior en Guatemala, porque de continuar de esta manera dentro de diez años tendremos dos promociones de profesionales mucho mas deficientes de las que han salido hasta ahora.

