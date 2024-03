Presentación

En el primer libro escrito por El Piloto “No Soy Yo”, el cual ha sido publicado en 7 entregas por El Siglo, se ha observado un estilo de escritura muy peculiar al hacer uso de una narrativa que cuenta una historia verdadera, con acontecimientos que parecieran irreales y que solamente los personajes protagonistas pueden corroborar su veracidad o fantasía. La mente inquieta de El Piloto, lo ha llevado a escribir un segundo libro que ha llamado “UNO EN DOS”, que hoy nos place publicar su primer capítulo, para ofrecer a nuestros lectores un estilo literario que consideramos puede ser una forma de acopiar el denominado REALISMO MÁGICO, del cual a continuación mencionamos algunas de las principales características.

El realismo mágico es un movimiento literario y pictórico que surge a principio del siglo XX, como parte de las vanguardias y se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común.

Características del realismo mágico

Los siguientes elementos están presentes en muchas obras del realismo mágico, pero no necesariamente todos se encuentran en ellas. Además, algunas obras pertenecientes a otros géneros también pueden presentar características muy similares:

Predominio de «narrador impasible». El narrador presenta los hechos generando una atmósfera de normalidad aunque se trate de sucesos extraordinarios.

Contenido de elementos mágicos/fantásticos percibidos por los personajes en general como parte de la «normalidad».

Elementos mágicos tal vez intuitivos, pero (por lo general) nunca explicados.

Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad.

Presencia del paisaje y/o climas reforzando las emociones de los personajes.

Alusión a referencias socioculturales de los ámbitos más populares y/o pobres de las comunidades.

Los hechos son reales pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos no tienen explicación, o es muy improbable que ocurran.

Lo verídico: ciertos hechos precisos ocurridos en Latinoamérica participan de la irrealidad y constituyen la base de muchas narraciones.

Los personajes pueden sufrir ciertas metamorfosis como lo hacen en los cuentos maravillosos.

Tiempo

Encontramos cinco posturas:

Temporalidad no lineal: Las acciones no siguen el curso lógico del tiempo. Ruptura de planos temporales: mezcla de tiempo presente con tiempo pasado (regresiones) y tiempo futuro (adelantos). Además, se fragmenta el texto en secuencias que no concuerdan en tiempo ni espacio. Tiempo estático: El tiempo cronológico se detiene, es como si no trascendiera. En cambio, fluyen los pensamientos de los personajes. Tiempo invertido: Es el más contradictorio. Se trastoca el curso del tiempo y se cambia la secuencia natural del día hacia la noche o viceversa. Por ejemplo: «Era el amanecer. Se hizo la noche».

Narrativa circular: el final lo pasa al principio

El realismo mágico y la literatura fantástica

Ambos son producto de la transgresión del límite entre lo real y lo irreal. El realismo mágico forma parte de la literatura fantástica y a la vez se diferencia. Forma parte porque muchos de los procedimientos que emplea son los mismos: la metamorfosis, tratar lo desconocido como real, la visión subjetiva de los hechos, la irrupción de lo inverosímil, etc. Es decir, lo fantástico es la irrupción de lo irreal en lo real y funciona como una advertencia; el realismo mágico es lo irreal en el mundo real como espectáculo.

Se diferencia de la literatura fantástica porque esta tiene su poderosa manifestación romántica en el siglo pasado en Europa; en Latinoamérica tiene caracteres propios. El realismo mágico no tiene sus mayores referentes en Europa, es casi exclusivo de Latinoamérica. También podríamos considerar que la literatura fantástica, Garmendia, Borges y Cortázar, es urbana; el realismo mágico pertenece a los poblados, al campo, a la montaña.

En este libro El Piloto retoma los acontecimientos narrados en su primer libro y cuenta otra historia como colofón de lo iniciado en su primer escrito, mezclando un poco con la realidad nacional y el deber ser de los acontecimientos contemporáneos que suceden en Guatemala.

Capítulo 1

Entrar a la mente de una persona

Cierto día después de unos quince años, desayunando con mi esposa, le conté todo lo que había estado haciendo por varios años después del día que me había accidentado, ella me contesto que sabía que algo se estaba confabulando desde hacía mucho tiempo, pero que como me había dicho muchos años atrás, que no le interesaban los proyectos que yo tenía en mente, ya que posiblemente se volvería loca, me dijo que lo único que me pedía, era que no fuese a perjudicar a nadie y en especial yo, de esa manera es que nos hemos llevado tan bien en los años que llevamos de casados.

Terminamos el desayuno y nos levantamos, le dije que me iba a quedar en casa ya que quería, trabajar con el jardinero, ella me pregunto a que me refería, y le explique que después del accidente, había adquirido un poder que me permitía, entrar en la mente de otras personas, y dominar las funciones mentales y físicas de esta, como caminar, hablar, sin embargo yo tenía que quedarme sentado y dormido, en algún sillón, pero ahora después de varias pruebas y con el tiempo, creía que podría entrar en la mente del jardinero sin salirme de mi mente y de mi cuerpo, podríamos conversar y saludarnos, claro los movimientos serian exactamente iguales y al mismo tiempo, él se estaría contestando las preguntas que yo le hiciese, pero para los que estuviesen viendo, creerían que éramos dos personas distintas platicando, ella me dijo que estaría pendiente en caso que fuese necesario tomar alguna acción, ya fuese llamar a los bomberos o algo así, con una sonrisa sarcástica, nos reímos los dos y luego me fui al jardín y lo llame y le dije que le quería platicar con respecto a su trabajo y que nos sentáramos, este me pregunto que si había hecho algo malo, a lo que le respondí que todo estaba muy bien y lo que le quería contar era, que en consenso con mi esposa creíamos que era tiempo de subirle el sueldo, ya que sus hijos habían empezado a ir a la escuela y necesitarían libros, uniformes y otras cosas que vienen con la educación de los niños, el me agradeció y me dijo que lo que él creía era que le iba a llamar la atención por las horas que con frecuencia se duerme, que no era intencional, y que el Doctor que él visito, un día que tuvo libre, este le mando a hacer toda clase de exámenes y que todo había salido normal y le pregunto que si el trabajo era excesivo que esa podría ser la causa de sus dormidas, o que si tenía que trabajar durante las noches que también, esa podría ser parte del cansancio, sin embargo él sabía que ninguna de las razones enumeradas por el Doctor eran validas, y le dije que la razón de la plática era el sueldo, el cual se lo incrementaría en un veinticinco por ciento, a lo que el con una sonrisa me agradeció y se durmió.

Me pare y entre en la mente de él, quien se paró rápidamente y me tomo de la camisa cerca del cuello, previniendo que yo me cayese, no sé si fue la adrenalina o qué, pero por primera vez mi mente se había separado en dos, con movimientos independientes, estábamos parados él y yo, mi esposa que estaba viendo, se apresuró y llego a preguntar que cual era el problema, a lo que yo en el cuerpo del jardinero le dije lo que estaba tratando de hacer y que ayudara a sostenerme, en ese momento él y yo regresamos a actuar como uno solo, hacia exactamente lo que yo hacía y decía, después de esa experiencia yo ya creía que si lo podía lograr, ya que por alguna razón lo acababa de hacer, nos reímos al unísono, en ese momento mi mente y la de él volvieron a ser una sola, él y yo, los dos la vimos y ella casi me suelta y sale corriendo, sin embargo se quedó sosteniéndome y me dijo que porque no nos sentábamos ya que a ella se le habían debilitado las piernas del susto, en ese momento nos reímos los tres y nos sentamos, viéndonos de frente los tres, yo levante el brazo derecho y el izquierdo, levante el brazo izquierdo y el, el brazo derecho, moví una pierna y el la opuesta, igualmente volví la cabeza hacia la izquierda y el hacia la derecha, todos estos movimientos aunque opuestos pero eran al mismo tiempo, le hable a mi esposa y el jardinero al mismo tiempo repitió lo que yo había dicho y nos reímos los tres, ya mi esposa no estaba tan asustada, él y yo le contamos a mi esposa que cuando habíamos empezado a volar aviones de control remoto cuando jóvenes, nos pasaba algo similar, que cuando el avión vuela alejándose de quien tiene los controles el avión vuela como cualquier avión, al dar la vuelta este y volar hacia quien tiene los controles estos responden opuestamente, esto lo hacen quienes ya tienen práctica, pero cuando uno empieza lo que hace es darse vuelta y voltear la cabeza con los controles enfrente de nuestros cuerpos, hasta cuando el avión de control remoto pasaba sobre quien tenía los controles, ya volteábamos la cabeza y controlabas el avión como se vuelan normalmente, esto se hace hasta que con la practica ya no tiene uno que voltearse, lo mismo con los carritos de control remoto, cuando uno va atrás, el carrito opera como un automóvil normal y uno da la vuelta atrás de él, pero si se queda uno sentado y el carrito viene hacia uno, pasa lo mismo que el avión de control remoto, como ya nunca volví a volar aviones de control, no podría decir cómo, ya que con los avances de la tecnología y robótica deberían estar mucho más adelantados.

El con ayuda de mi esposa le dieron vuelta a mi silla y se volvió a sentar, en ese momento hubo un desprendimiento en nuestros cerebros ya que yo permanecí sentado y le dije a mi esposa que si había notado la separación entre él y yo, sin embargo, en ese mismo instante nos volvimos a unir mentalmente con él, yo ya tenía controles independientes de dos personas en una, en ciertos momentos, yo ya sentado de espaldas al jardinero levante el brazo derecho y el también levanto el mismo, lo mismo con la cabeza, los dos a la misma dirección, habrán muchas horas de practica dijimos con él, al mismo tiempo, mi esposa pregunto a quien le contestaba, lo que causo risa a los tres, el ayudo a que me pararse, mi esposa ayudo también y logre quedarme de pie, otra vez me había separado de la mente de él, tendría que dividir en iguales proporciones las funciones cerebrales, para ser el primer intento, se había logrado más de lo que yo esperaba, le dije a mi esposa que fuéramos a tomar algo a la casa ya que habían pasado un par de horas en la práctica, él se sentó yo salí de la mente y cuerpo del él y nos fuimos del brazo con mi esposa , entrando a la casa le dije que viera al jardinero despertándose, él ya estaba parado y viendo a su alrededor, se imaginó que nos habíamos ido debido a que él se había quedado dormido.

A la semana de trabajar juntos con el jardinero, logre sin problemas de balance, separarme unos veinte metros de él y los dos caminar hacia un mismo punto, saludarnos y darnos la mano, con lo de la plática era espontanea pero las mismas palabras, gestos y movimientos eran exactamente iguales, otra vez independientemente entre los dos, llame a mi esposa y al ella llegar nos vio hacer los mismos pasos de baile, los mismos movimientos de pies y manos, ella dijo que tal vez podían hacer un show de baile ya que el chasquido de los dedos de ambos eran exactamente al mismo tiempo, sonriendo le dije a mi esposa que lo tendrían que probar en la calle. Seguí trabajando con él y en dos días ya lo había sentado en el carro y el arrancarlo y moverlo hacia adelante y hacia atrás, ya independiente del uno del el otro, sin embargo no lo lograba hacer cuando yo quisiera era involuntario, pero funcionaba como yo quería que el actuase.

Un día después de desayunar le dije a mi esposa que quería demostrar lo que podíamos ejecutar con el jardinero y ella me dijo que sería mejor que se lo demostráramos a ella y a nuestro hijo, en ese momento le dije que lo llamara ya que él estaba en la ciudad, a los veinte minutos ya mi hijo estaba en la casa el tenía un control remoto de la puerta del garaje, entro y parqueo cerca del carro de mi esposa, después de saludarnos le extraño que el jardinero estaba imitándome en todo lo que yo hacía y decía, después de la explicación en coro, ya que el jardinero repetía todo lo que yo hacía y decía, este se le acerco mi hijo y le extendió la mano, fue allí donde se dieron cuenta que yo no había extendido la mano y que yo estaba en total control de la situación, había logrado demostrarle que yo podía estar en dos mentes y cuerpos siempre controlados por mí pero a modo independiente, mi esposa ya lo había presenciado con anterioridad, luego les dije que ya había logrado que el jardinero que nunca había manejado un carro, lograra arrancarlo y moverlo para adelante y para atrás.

Le dije a mi hijo que me ayudara para ver cómo nos iría en la calle en dos carros, uno siguiendo al otro con las luces de emergencia, como lo hacen los vehículos de las escuelas de enseñanza de manejo, el jardinero iba a entrar al asiento del chofer del carro de su mama y que él se iba a sentar en lado del pasajero y que el llevase su carro y que fueran al centro comercial que estaba en las cercanías de la casa para hacer unas pruebas, le pregunte a mi esposa si quería acompañarnos, ella sin decir una palabra se dirigió al carro y se sentó en el lugar del pasajero y se fueron al centro comercial, al llegar al lugar mi hijo se bajó y se acercó al carro donde estaba yo con el jardinero, ya con el carro apagado, le pregunte a mi hijo que como había visto el manejar del jardinero, él me contesto que lo había visto tan normal y que parecía como si este hubiese manejado por años, el uso de los pide vías, para cambios de carril con el tiempo suficiente para que quien viniese atrás se percatara de las intenciones de él, luego me baje y el jardinero antes de arrancar nos vio y procedió como que si fuese normal lo que estaría haciendo, no podía ser de otro modo ya que era mi mente en el cuerpo de él, ya los movimientos de ambos separados en independientes, el jardinero arranco y puso en marcha adelante y dio dos vueltas en la área del parqueo que estaba sin mucho movimiento, puso marcha atrás y se parqueo a la par del auto de mi hijo sin ningún problema, tanta fue la confianza, que le pregunto si quería irse de regreso a casa con él, mi hijo dijo que si y se fue a la par del jardinero de regreso a casa yo con mi esposa, mi hijo le hizo unas preguntas pero este no le contesto. Al llegar a la casa se bajaron de los vehículos y el jardinero se fue caminando a donde había empezado la sesión para que al despertarse no sintiese como un sonámbulo, salí de la mente de él y este se despertó caminando, ambos lo felicitaron y le aplaudieron ya que había logrado, estar en dos cuerpos con movimientos independientes, no sabía para que lo iba a usar, sin embargo, se le vinieron a la mente mil usos.

Continuará…

