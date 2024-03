El narco o la vida

Sueños…

Poder internacional del narco

El capital financiero, el poder militar y su influencia en la política son hechos que no pueden seguir ocultándose. El narco invade todos los rincones de nuestra vida. El narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción de empresarios, políticos y burocracias medias es una realidad que acongoja y amenaza a toda la sociedad. ¿Cómo combatirla?, ¿cómo adaptarse a su poder?, ¿cómo sobrevivir con ella?

Recientemente se habla, en organismos internacionales de economía, gobiernos y centros geopolíticos, que los grandes carteles son transnacionales, están totalmente globalizados, tienen intersticios que los agrupan alrededor de todo el mundo. Por lo tanto, hay que generar un organismo de combate globalizado. ¡Let’s do the same! Así que para la América nuestra se estaría proponiendo una OTAN, organización trasatlántica contra el narco.

Un ejemplo es la información sobre las fabulosas ganancias que se extraen de la extorsión. Los investigadores internacionales, en setiembre del 2022, afirman que las ganancias por extorsión en el Triángulo Norte superan US$1.1 mil millones al año.[1]

En uno de los centros de poder financiero del mundo, Washington, la Global Financial Integrity (GFI), menciona que la extorsión en este triángulo dorado afecta a individuos y empresas, y que al menos 330.000 personas son víctimas de extorsión cada año en el Triángulo Norte de Centroamérica. Las estimaciones señalan que los ingresos por este lucrativo y libre negocio varían en los tres países así: Guatemala entre 40 millones y US$57 millones; El Salvador, entre US$190 millones y US$245 millones, y Honduras entre US$30 millones y US$50 millones. Es más complicado inferir información de las extorsiones a empresas y comercios.

Sigue siendo un enigma fácilmente descifrable en donde se depositan estos dineros. En bancos y financiera. Como se reinvierten por profesionales de contabilidad y finanzas en el comercio y empresas. Por el momento las estrategias anti-lavado y contra la financiación de bandas fuertemente armadas, mejor que la policía y hasta los ejércitos, es bastante nula de resultados.

La economía del narco

¡Es economía estúpido!, fue una frase lapidaria de Bill Clinton en contra de George Bush padre en la campaña de 1992. Hoy también explica el poder asumido por el narco, sus carteles y el lavado. ¡Poderoso caballero es don dinero! El asunto es que los ingresos y gastos que genera el narco, así como la inversión, el empleo y el derroche a lo largo del sector público y privado son muy superiores, aparentemente, a los costos en seguridad, tranquilidad y convivencia de los seres humanos en sociedad.

¿Qué hará la sociedad?, combatir el mal, o ya echó raíces y forma parte de la estructura económico-social, que harían los empresarios, gobiernos y bancos sin este enorme sector que genera tan enormes ganancias e ingresos.

Los autores de aquel inocente informe, GFI, indican sus principales hallazgos, que no son conclusiones como para ganar el Nobel. La extorsión interactúa con el lavado de dinero, la financiación de la violencia, y la corrupción de políticos, empresarios, burocracias estatales y grandes medios y héroes de la diversión (deportes, cantantes, reguetoneros, etc.). En general, los recursos financieros provenientes de estos negocios terminan en las arcas de grupos organizados y bancos y financieras.

Donde se busca lavar más en negocios con alto flujo de transacciones en efectivo, así como abrir cuentas bancarias a nombre de terceros para encubrir el origen ilícito de los ingresos y su conexión con redes criminales. Conciertos de la farándula, gran variedad de campeonatos de futbol con enormes cantidades de países con representación que generan enormes masas de gastos difíciles de seguir la pista.

Sin menospreciar el atractivo de extorsión a las autoridades gubernamentales, que si no pliegan por el beneficio económico, sufren intimidaciones y amenazas que los obligan a soportar ser parte del lavado o retirarse a las actividades de dar clases.

¿Qué se recomienda?

Asegurar que las instituciones financieras tengan la información suficiente para identificar “alertas rojas” de posibles casos de extorsión. Es una recomendación baladí. Qué pasa si con mayor información le es más fácil al funcionario, político o empresario generar una cuota suficiente. Hay casos en Costa Rica en que funcionarios salen de los bancos con bolsas llenas de dinero. Que nadie sabe cómo son indetectables.

En algunos casos se sospecha que las leyes, emanadas de los diputados, no están diseñadas para conocer a los beneficiarios finales para abordar la problemática de las empresas fachada en casos de extorsión y lavado de dinero. Si no, todo lo contrario. Hay leyes que minuciosamente se redactan para facilitar la “inocencia” de los imputados en estos potentes negocios.

Mejorar la calidad de la información de las estadísticas oficiales de extorsión, lo que al realizarse nos deja la impresión de poca efectividad de las políticas y acciones de las autoridades nacionales e internacionales.

Una paradoja esencial es la relación entre prisiones y control de las telecomunicaciones, las cárceles de muchos países se convierten en los centros de fraudes financieros, amenazas y extorsiones. Las empresas de telecomunicaciones tienen filtros que no permiten el control de la delincuencia electrónica. Sin duda, los carteles contratan personal de alta preparación para el diseño de aplicaciones utilizadas para estos fines. O, tienen suficiente dinero para preparar a sus propios cuadros, lo que les permite extraer dinero de cuentas de personas y empresas y trasladarlas a bancos y financieras del país o paraísos fiscales.

Sin olvidar que las empresas de transporte, en un grueso volumen ya son parte de la infraestructura de transporte de dinero o estupefacientes. Casi cualquier empresa de transporte o trasiego de mercancías está sujeta a colaborar en estos divinos trasiegos.

Hablando con entusiasmo se puede decir que el flagelo ya está enquistado y es casi imposible erradicarlo. Se necesitaría de una nueva visión estratégica nacional, de un Estado dispuesto a recuperar los valores del honor para enfrentar esta pandemia. Si no existe colaboración de gobiernos, sociedad civil y sector privado, para reconstruir una sociedad sana, estaríamos a las puertas de un nuevo modelo de desarrollo basado en el intensivo consumo de drogas, la impunidad y el crimen.

La pobreza y el abandono el caldo de cultivo del narco

En un reciente informe el BID daba cuenta del atraso social que martiriza a la región. La discriminación racial hacia el indígena, su desnutrición, el hambre, malos tratos, explotación, bajos salarios se han soportado durante los 300 años de la colonia y los 200 años de regímenes serviles, semifeudales en todos los países de la región. La vida independiente es una serie de desaciertos que no han terminado de construir repúblicas democráticas en el 90% de los países de la región. En la mayoría se vive un capitalismo de materias primas y bienes de consumo primario, en que indígenas y ladinos soportan la falta de derechos, de educación y de salud. La historia muestra que América Latina y el Caribe ha batallado con una desigualdad estructural por no contar con sectores gerenciales modernos, durante siglos.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más pobre. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad y va de 0 (igualdad perfecta) a 1 (completa desigualdad) es 0.46 en la región, cifra significativamente superior al promedio de 0.32 en los países desarrollados.

La desigualdad en los ingresos es la muestra de toda la discriminación social en la región. La desigualdad se manifiesta, además, en falta de acceso a la salud y la educación, con una mínima protección de los grupos más vulnerables. En estas condiciones solo queda emigrar hacia el norte, o delinquir, o vivir en la miseria.

Otro dato nos indica que de acuerdo con UNICEF aproximadamente 12 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe no participan en el sistema de educación formal. Los organismos internacionales coinciden en que esta situación de baja escolaridad es causada por varios factores sociales y económicos como los ingresos de sus familias, las áreas en las que viven, los grupos a los que pertenecen (migrantes, poblaciones indígenas, afrodescendientes) y su exposición a la violencia, lo que fractura aún más la concordia ciudadana.

Los peligros no cesan al intentar migrar, escapar a las sórdidas condiciones de estos países. El migrante se encuentra con peligros y enemigos de la misma etnia. El migrante se expone a riesgos como la trata de personas, la obligación a delinquir, el tráfico ilícito de migrantes con accesos a una migración segura, ordenada y regular, asistencia humanitaria, mecanismos de protección, redes y otros sistemas de apoyo, publicitados falsamente por esos mismos organismos de Naciones Unidas.

La delincuencia organizada es cada vez más poderosa y activa, generando violencia sexual, robos y el uso excesivo de la fuerza, tanto de la delincuencia como de las fuerzas armadas del Estado.

En resumen, la única alternativa posible consiste en la creación de partidos democráticos alternativos. Que levanten la bandera de construir una república democrática basada en los derechos humanos y la protección de todas las especies vivas.

En fin, las personas realmente democráticas y defensoras del ambiente tienen que trabajar en todas partes por la unión y el acuerdo entre los partidos democráticos. En realidad, es cierto, los humanos ante los riesgos de hundir la democracia, exterminar las especies y destruir las condiciones de vida en el planeta.

Se necesitará una gran amenaza para que el humano comprenda que tiene que cambiar de sistema de producción para poder vivir en paz y convivir con todas las especies. En ese nuevo mundo ¿Habrá necesidad de empresarios? ¿necesitaremos de un gobierno? No lo sabemos.

