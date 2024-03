Petardo

Darío primero Según el relato tradicional, basado en el historiador griego Heródoto, ascendió al trono tras asesinar al usurpador Gaumata, o falso Esmerdis, con la ayuda de otros seis aristócratas persas, siendo coronado a la mañana siguiente.

La inscripción de Behistún, mandada a realizar por Darío, confirma su participación en la captura y muerte del usurpador, un miembro de la tribu de los magos, de origen medo según ambas fuentes, pero no coincide completamente con el relato griego. El nuevo soberano tuvo que hacer frente a numerosas revueltas desde el comienzo de su reinado, sofocándolas con la ayuda de la nobleza aqueménida. También, amplió las fronteras del imperio conquistando Tracia y Macedonia, e invadiendo las tierras de los saces, una tribu escita que había luchado con los medos y eran considerados responsables de la muerte de Ciro II el Grande.

Dirigió asimismo una expedición punitiva contra Atenas por la ayuda brindada por esta a los griegos de Asia Menor durante la revuelta jónica. Entre sus logros se destaca la reforma administrativa y financiera del Estado; dividió el territorio conquistado en satrapías, asignando su gestión a un poderoso gobernador, con amplios poderes, el sátrapa. Implantó un sistema monetario unificado, organizó los códigos legales tradicionales de Egipto, por lo que Diodoro Sículo le llamó «el último legislador de Egipto» e hizo del arameo el idioma administrativo de las regiones occidentales del imperio.

También impulsó proyectos de construcción, en especial en Susa, Pasargada, Persépolis, Babilonia y Egipto. Entre los documentos primarios de su reinado se destaca la ya mencionada inscripción de Behistún, una autobiografía de gran valor para la historia y para el desciframiento de la escritura cuneiforme. Así paso el tiempo mejorando lo anterior.

Hace un millón de años, los humanos primitivos a veces usaban el fuego, pero con dificultad. Luego, hace 500.000 años, el cambio tecnológico se aceleró cuando aparecieron puntas de lanza, la producción de fuego, hachas, cuentas y arcos. Esta revolución tecnológica no fue obra de un solo pueblo. La rueda, inventada en algún momento antes del cuarto milenio antes de Cristo, es una de las tecnologías más ubicuas e importantes. Este detalle del «Estándar de Ur», c. 2500 a. C., muestra un carro sumerio.

La tecnología evoluciona en tres fases: herramientas, máquinas y automatización. Incluso hoy en día sigue siendo importante, ya que las tres etapas esbozan los tipos fundamentales de tecnología. La tecnología aparece cuando surge la palabra en el mundo anglosajón en el siglo XVII-XVIII. La tecnología debe ser considerada una construcción histórica, que crea un espacio, y dicho espacio caracterizará el surgimiento de una institución: el laboratorio industrial. Tecnología quiere decir arte, oficio o destreza. Por lo tanto, la tecnología no es una cosa sino un proceso, una capacidad de transformar o combinar algo ya existente para construir algo nuevo o bien darle otra función.

La tecnología bien aplicada nos ayuda, por ejemplo: a organizarnos mejor, a aprender cosas nuevas, a llevar registro de nuestras metas y avances personales o a acortar distancias con amistades o familiares. Queda en la juventud el avance de nueva tecnología en el país.

Libre emisión del pensamiento.

