Los senderos que se bifurcan

Para muchos guatemaltecos, después de El Salvador, el país con el que nos identificamos mejor es Argentina. Antes veíamos hacia el Norte, brincando México. Ahora ya no. Los EU nos han causado daño grave y en los patriotas hay resentimiento. En cambio, esa lejana tierra del extremo Sur nos resulta muy querida. Intentaré explicar por qué.

Desde Guatemala no se pueden entender los detalles de lo que sucede en la República Argentina. No sólo porque nos separan más de 6 mil km, sino porque hay una brecha cultural innegable. En Guatemala leemos menos de un libro por año y solo 1% de los lectores lo hace por placer. Los argentinos leen 4.5 libros por año y 85% lo hace por gozo. Sus instituciones académicas y científicas son más desarrolladas. Tienen calles más amplias y los edificios antiguos, de varios pisos, dibujan una cosmópolis de mayor envergadura. Nosotros tenemos una historia precolonial más rica, no tenemos climas extremos como ellos y el carácter de las personas es… menos engreído. Somos más abiertos, más “sencillos”.

Nuestras cifras macro son definitivamente mejores. No conocemos tasas de inflación severas. En los últimos 25 años el crecimiento de los precios fue de un solo dígito. Antes de 1970 fue casi nula, a veces negativa. La deuda total en 2023 fue de US $24 mil millones (la mitad externa), con un PIB de US $95 mil millones. La tasa de cambio entre el quetzal y el dólar ha permanecido sin alteración desde 1999.

Argentina conoció una hiperinflación de hasta cuatro dígitos. En 1989 y 1990, alcanzó 3,079% y 2,614%, cifras difíciles de visualizar. Por ejemplo, quiere decir que, si en enero un par de zapatos costaba 500, ese mismo par en diciembre ya costaba 15,400 ¡Un par de zapatos! Entre 1970 y 1992, el gobierno argentino quitó trece ceros a su moneda. También requiere de un ejemplo para visualizar esa magnitud. Significa que un centavo de 1970 equivale a cien millones de millones de ARS de 2023. ¡Increíble! En 1981, antes de ese sin sentido, estuve en Buenos Aires. El taxista que me llevó al aeropuerto me dio, como parte del vuelto, un billete de un millón de pesos, que aún conservo.

Al margen de tales diferencias, hubo una semejanza permanente entre Guatemala y Argentina: La dirigencia política que ellos llaman “la casta” y aquí “la rosca” o “la piñata”, refiere a un grupo amplio de seres que, cuando asumen el poder político, lo usan en su beneficio. Se rotan entre ellos y cuando alguno muere o se retira por enfermedad o ancianidad, sucede toda una movilización vertical para ocupar ese puesto. Son permanentes, casi inamovibles. El 15 de agosto de 1982 Ríos Montt, persuadido de que Planificación Económica era un reducto guerrillero, asistió en persona a sus oficinas y ordenó la destitución inmediata de la mayoría de sus funcionarios. Al día siguiente las oficinas estaban casi vacías. Empero, una semana después “la rosca” los había instalado en otras oficinas del Estado. Con la nueva Constitución de 1985 y su primer gobierno (1986 a 1991), la rosca se amplió y fortaleció aún más.

Desde aquí, algunos nos preguntamos ¿cómo es posible que, con su cultura superior los argentinos hayan votado a los candidatos de un partido político que, fundado hace 77 años (21.11.1946), no les acercó una sola vez a la época dorada que tuvieron un siglo atrás, pero sí los llevó a una hiperinflación? ¿Cómo es que hayan reincidido una y otra vez? Aún peor: ¿Cómo fue que votaron por las viudas de sus presidentes? ¿Algún vestigio monárquico de su herencia italiana?

Nuestra historia también es tremenda: En Guatemala, Álvaro Colom formó la UNE a principios de este siglo (2002). Sandra Torres, siendo su esposa, le arrebató el partido; que ha conservado y fortalecido. Ha sido su candidata exclusiva en los últimos cuatro comicios. En 2011, estando entre los punteros, fue excluida de la contienda. En las tres elecciones siguientes consiguió el primero o segundo lugar de la votación en la primera ronda, pero en balotaje solo obtuvo 31%, 42% y 21% de votos. Sus atributos de honorabilidad, honradez y rectitud son precarios. Ha sido inculpada de secuestro de personas y de asesinato, pero nunca fue llevada a juicio por esas razones. Estuvo en prisión, pero bajo cargos de financiamiento electoral ilícito.

Creo que nunca podrá ganar en balotaje. Empero, como si se tratara de un maleficio, consigue que sus candidatos a diputado y alcalde sean electos. Como ella, los méritos de sus postulados son exiguos y a veces, también como ella, sindicados de crímenes. Aun así, quienes adquirieron su apoyo, han sido mayoría en el Congreso y en la ANAM.

Nuestro período más oscuro (2015-23) aconteció cuando en Estados Unidos gobernaron Obama, Trump y Biden. Biden, siendo vice de Obama, mantuvo negocios oscuros con el IGSS. A través de Robinson, su embajador, sustentaron con poder y dinero a Velásquez en la CICIG. Robinson impuso a Gloria Porras en la CC y a Jordán Rodas como PDH. A su vez, Velásquez presionó para que Morales nombrara a Rivas en Gobernación, a J. F Solórzano en la SAT, Hernández Mack en Salud, a Leticia Teleguardio en Trabajo y Morales en la Cancillería. Robinson forzó la selección de T. Aldana en el MP y el ascenso de J. F. Sandoval a Jefe de la FECI. Mario Taracena presidía el Congreso… Y fueron ellos quienes, con el mayor descaro, denunciaron un “pacto de corruptos”. Pérez, Morales y Giammattei gobernaron Guatemala aquellos años. Pérez fue encarcelado por Velásquez. Morales, sometido por Trump, nos convirtió en “Tercer país seguro”. Giammattei permitió la ignominiosa lista Engel, el retiro de visas y que con esos medios viles EU haya comprometido el prestigio de conciudadanos valiosos.

En la Argentina de 2015 concluían 12 años de gobierno de los esposos Kirchner, siendo los últimos ocho de Cristina, quien en 2010 quedó viuda. En diciembre de 2015 Mauricio Macri asumió la presidencia; era la segunda vez en 70 años que los peronistas perdían una elección (antes, en 1983, Raúl Alfonsín de la UCR les había ganado). El reto de gobernar Argentina resultó superior a las posibilidades políticas de Macri quien, habiendo ganado mediante una alianza multipartidaria, no consiguió consensuar con sus aliados las políticas que permitieran superar la debacle heredada de Cristina. En 2019 Alberto Fernández y Cristina Fernández ganaron la elección. En los años que siguieron, los argentinos tuvieron el mayor hundimiento en su historia.

Así, hasta 2023, Guatemala y Argentina deambulaban hacia el futuro caminando hacia los lados o yendo hacia atrás, con pocos y tímidos avances. Fuimos compañeros de camino muchos años, con infortunio, sin una luz, sin saber adónde íbamos. Hubo corrupción en esos gobiernos, quizá más en Guatemala, donde los funcionarios vendían plazas de enfermero, de inspector de aduana, de policía, de maestro… El comprador se sentía con derecho a cobrar un sueldo haciendo lo mínimo para merecerlo. Además, buscaba recuperar su inversión con exacciones ilegales, “mordía” a quienes habían cometido infracciones o pequeñas faltas y hasta a los mismos delincuentes. ¡Atroz! Guatemala y Argentina formaban parte de ese amplio grupo de países sin futuro.

En 1941, J. L. Borges publicó un cuento que tituló “El jardín de los senderos que se bifurcan”. Tomo prestado de él, parte del título y la concepción del laberinto. La ficción es sobre Argentina y Guatemala que caminan por uno de sus muchos senderos. El laberinto tiene una regla pétrea: Ante una encrucijada, seguir recto o cruzar a la izquierda. Pero Argentina, después de muchos años de ser obediente, se rebela. La razón le ha dicho que, de seguir cruzando hacia la izquierda se acerca cada vez más a ese centro, que es en extremo oscuro y siniestro. En cambio, si toma hacia la derecha, podrá salir del laberinto, donde hay claridad y domina la esperanza. Así, al llegar a la siguiente bifurcación, toma hacia la derecha. Guatemala, terca y obediente dice que la agenda 2030 ordena tomar hacia la izquierda. Argentina persiste y obstinada le dice adiós. Guatemala responde: “Hasta pronto”. Argentina replica: “No, hasta pronto no. ¡Adiós! A menos que en la siguiente bifurcación tomes a la derecha, seguirás perdida en el laberinto y cada vez será peor.”

