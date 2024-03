Uno en Dos

Capítulo 2

El Show

Le dije a mi esposa que si se recordaba que ella había mencionado acerca de hacer un show, ella me respondió que sí y que era lo que tenía en mente, le dije que ya que todavía estaban en contacto con los socios del colegio donde había trabajado hacia un tiempo atrás, que llamara y que viese la posibilidad de programar un show para un viernes, ya que ese día los niños terminan las clases y se retiran al terminar su almuerzo, ella dijo que sería una buena idea y me pregunto que si usaría al jardinero, yo dije que no, que iba a usar personal del colegio para que fuese más real. Le dije que les dijera a las socias del colegio que este se trataría de lo que una persona, usando el poder de su mente podía realizar en la mente y cuerpo de otros.

Ella llamo a una de las socias que estaban en la directiva del colegio y le dijo al respecto de organizar el show y que ella ya lo había visto y que le había impactado fuertemente y que los niños y el personal no iban a quedar desairados. También le dije que, ya que había padres de familia que estarían recogiendo a sus hijos, que también podrían llegar un poco más temprano para también presenciar este show. Era miércoles, por lo que tenía tiempo de ir y alquilar un disfraz y se me ocurrió que trataría de que fuese similar al de Mandraque, y rentaría un carro ya que los de él y su esposa eran conocidos en el colegio, le pregunte a mi esposa si quería asistir ya que la idea había sido suya, ella me dijo que si y que le iba a decir a su hijo que la recogiese ya que este llevaría a su esposa. Le dije que se me había ocurrido usar a uno de los jardineros del colegio y que iba a ser el que trabajaba, caminaba y hablaba con una lentitud de tortuga, también invitaría a un par de profesores a ser parte del show.

Al día siguiente después de unos ejercicios y el desayuno, me despedí de mi esposa y fui a buscar el disfraz, no lo encontré, lo único que compre fue un antifaz que cubría casi toda la cara, este fue excelente ya que no quería que nadie me identificase, también un sombrero no tan alto como el de Mandraque pero muy similar, luego fui a un lugar que alquilan trajes para bodas y me probé una levita, me quedo un poco ajustado pero me dijeron que lo arreglarían y lo tendrían listo para la tarde a lo que acepte. Usualmente no almorzaba en casa, lo hacía en el club de pilotos o me juntaba con algunos amigos en otros lugares.

Cuando lo hacía en el club de pilotos como en este día, nos quedamos un par de horas platicando de los tiempos como fumigadores aéreos y de los avances en esa rama de la aviación, nos despedimos y me fui a recoger el traje y lo iba a llevar a la oficina, pero decidí enseñárselo a mi señora, en el camino se me ocurrió que no rentaría carro ya que el que usamos en la oficina para mandados, lo usaría yo para ir al colegio. Llegue a la casa y le dije a mi esposa que iba a practicar unos pasos de baile, fui a la sala y puse un disco con esa música y empecé haciendo unos pasos ya con el disfraz puesto, y mi esposa me secundo y bailamos por unos minutos, mi esposa me dijo que no había preparado nada para la cena, que mejor nos fuésemos donde los sobrinos a cenar, me cambie y nos fuimos al restaurante, al llegar a la mesa donde usualmente nos sentaban estaba ocupada por lo que asignaron otra, no les molestaba, no era la primera vez ni seria la última, el sobrino vino y se sentó después de saludar, platicaron por un rato y él se levantó y fue a saludar a otras personas, pidieron una segunda bebida y ella ordeno su carne al estilo café de parís término medio con papas fritas y él una trucha con croquetas y vegetales, ya se habían terminado una entrada de dolmas, estas son unas mini albóndigas de carne y otros aditivos, envueltas en hojas de uva, con un excelente sabor, usualmente se acompañan con yogurt natural, ya no ordenaron postre ya que con la cena habían tenido suficiente, si pidieron un licor de durazno para ella con hielo y uno de menta con un hielo para él, nos despedimos y nos fuimos a casa. Vimos un poco de noticias por la televisión y nos dormimos.

Nos levantamos al día siguiente, fui a hacer unos ejercicios y ella mientras preparo el desayuno, platicamos de cómo estaría el programa del día y le dije que lo seguirían como lo habían platicado con anterioridad, me despedí siendo ya como las nueve y media, le dije que se verían en el colegio y que, si le preguntaban por él, que les dijera que ya llevaba varios días de estar afuera del país. Llegue a la oficina, me cambie y me puse un overol sobre el disfraz, deje las llaves de mi picop por si necesitaban hacer algún mandado, el resto del disfraz ya en una bolsa, tome las llaves del carro de la oficina y me fui al colegio. Siendo ya las once con cincuenta minutos, los niños ya habían empezado a tomar sus lugares, varios de los papas también, yo con el overol y un sombrero de trabajo que usaba en su casa lo había llevado para despistar a quien me viese, como estaba avisado el encargado para que dejara entrar a los invitados, no tuvo necesidad de que le solicitaran su identificación, me encamine al área de servicio, ya en el baño, me puse la careta que me cubría la cara, y estando en la parte de atrás del gimnasio donde ya estaban terminando de llegar los alumnos y el resto de los profesores, me quite el overol, saque de la bolsa el sombrero del disfraz, el saco de levita, y metí el overol en la bolsa, vi que el administrador estaba con el jardinero a la par y este con el micrófono en mano, se les ordeno a los alumnos que podían empezar a degustar su lunch y se oyó el ruido de las loncheras, yo ya no tenía duda del poder de mi mente en el cuerpo y la mente de otra persona, ya lo había logrado con el jardinero de la casa.

En ese momento el jardinero del colegio se subió al podio y en ingles dio la bienvenida a los invitados, todos se asustaron y los alumnos que en oportunidades lo imitaban caminando como si fuese en cámara lenta no lo podían creer, la pronunciación del idioma inglés tan buena o mejor que la de varios profesores y alumnos, luego les pregunto que si querían que hablara en otro idioma y le contestaron que sí, entonces les dijo lo que estaba sucediendo, que el señor Mandraque, que fue uno de los primeros superhéroes de la historia del mundo los estaba acompañando, que él era el que resolvía los problemas del mundo por medio de magia, antes de Superman y Batman y que hoy por medio de esa magia haría cosas que no las habían visto antes, con el micrófono en la mano derecha levanto y apunto con la izquierda hacia donde venia caminando Mandrake, todos voltearon a ver y sorprendidos oyeron cuando el jardinero les dijo que lo recibieran con un aplauso, todos aplaudieron y muchos de los niños sin terminar sus sándwiches los guardaban y serraban sus loncheras y aplaudían, el silencio se apodero del gimnasio, entonces les dijo que iba a voltearse a modo de no poder ver a Mandrake y que iba a hacer lo que este hiciese, en ingles dijo, mano derecha arriba y con una sincronización como si hubiesen practicado por años los dos levantaron la mano, luego dijo izquierda arriba y los dos con las dos manos arriba, luego les dijo a los alumnos que les daría la espalda a ellos y que uno de ellos moviese las manos o los pies, que él lo repetiría, uno de bachillerato se paró y el jardinero le dijo estoy listo, en ese momento el alumno cruzo los brazos y el jardinero hizo lo mismo casi al mismo tiempo, el alumno bajo los brazos y al mismo tiempo lo hiso el jardinero, el alumno hizo como que aplaudía y el jardinero exactamente lo repitió, levanto una pierna y fue imitado al mismo tiempo, dio una vuelta y lo mismo hizo el jardinero quien en ingles le dijo que ya era suficiente y que se sentara y que le agradecía su intervención, en ese momento se dio media vuelta y con la mano libre lo señaló y le dijo que se parara y este se paró algo asustado y todos los alumnos y los invitados aplaudieron, luego este pregunto si entre los profesores habría algún voluntario, todos los alumnos diciéndoles a sus profesores que fueran ellos los voluntarios, una maestra se puso de pie y subió al podio, el jardinero le entrego el micrófono y se bajó de un salto, se paró de manos y camino de manos hasta llegar donde estaba el administrador con una velocidad jamás vista en él, paso de estar de manos a sus pies e hizo una cata de karate, todos los alumnos se pararon y le aplaudieron, especialmente los que recibían esa clase, al estar de frente con el administrador le pregunto si todavía lo necesitaba y este le dijo que no y que continuara con sus labores, le entrego el micrófono y en ese momento regreso a su forma de actuar, con la lentitud de siempre, todos los alumnos se levantaron y le dieron un gran aplauso, este se volvió y como si nada, se retiró causando risas entre los presentes, el administrador le entrego el micrófono a la profesora, ella ya en el podio les pidió a los alumnos que se sentaran y les pregunto que si creían que tanto el jardinero como ella habían practicado esta demostración, a lo que ellos contestaron que no, ella les dijo que era imposible ejecutar los movimientos con tanta exactitud ya que aunque estuviesen de frente, los movimientos variarían suficiente para que se pudiese observar la diferencia y dándose vuelta con las espaldas a Mandrake comenzaron una rutina con mayor velocidad que con la usada con el jardinero, marchando dando vueltas exactamente al mismo tiempo, los aplausos no paraban especialmente los de los alumnos de la profesora que estaba en el podio, se dio vuelta viendo al público y pregunto si había otro voluntario.

El profesor de educación física se paró y se encamino al podio, la profesora le cedió el micrófono y este lo tomo y dijo que si alguien le podía tapar los ojos con una venda, la Doctora del plantel le dio las llaves de la clínica a una de las alumnas y le dijo que fuera a traer una a la clínica, mientras el profesor y Mandraque hacían las rutinas similares a las anteriores del jardinero y la profesora, con la diferencia que con el profesor de educación física, estaban haciendo despechadas, simulaban correr y todo sin fallar un paso, la alumna llego y la Doctora tomo la venda y se la puso al profesor y este con la venda puesta le dijo al administrador y a la profesora que había participado, que se mezclaran entre los alumnos, todo esto en inglés, todos asombrados pues sabían que el profesor no dominaba el idioma, les dijo a los alumnos que no hicieran bulla al llegar el administrador y la profesora para que no fueran a creer que los había detectado por el ruido, mientras eso pasaba les dijo que cuando él había nacido ya Mandraque había sido reemplazado por varios de los Superhéroes que dominaban los programas en la televisión, pero que si estuviese vivo, posiblemente podría solucionar los problemas mundiales, pregunto que si ya estaban entre los alumnos que contestara uno de los profesores, la Doctora le contesto que ya estaban listos, el administrador estaba agachado atrás de varios alumnos que lo estaban cubriendo, la profesora estaba sentada como si fuese una alumna, entonces el profesor con los ojos vendados. apunto a donde estaba el grupo de alumnos que estaban escondiendo al administrador y les dijo que lo mostraran, este se paró y todos aplaudieron, luego dijo que se iba a bajar del podio para llegar a donde estaba la profesora, dio un par de vueltas, llego al final del podio lentamente y levanto una pierna como que si estuviese dudando y a punto de caerse y todos niños más chiquitos gritándole que no caminara más, él les contesto que era una broma que el sabia en donde terminaba el podio, retrocedió como cuatro pasos y pregunto si estaban listos para que el saltara del podio, los pequeños decían que no y los grandes que sí, este apresuro sus pasos y salto afuera del podio como que si no tuviese los ojos vendados, luego después de los gritos de los pequeños y los aplausos de los invitados y los alumnos más grandes se dirigió a donde estaba la profesora sentada, le extendió la mano para que la acompañase al podio, la ayudo a subir y luego retrocedió como cinco pasos y corrió al podio saltando y cayendo de pie a la par de la profesora, todo el mundo se paró y no dejaban de aplaudir, la profesora le quito la venda, él le dijo a la audiencia que tomaran asiento ya que Mandraque quería decirles algo y le dio el micrófono, este les dijo, que lo que él quería que supieran es que por alguna razón después de un accidente, se le habían unido las dos partes del cerebro, por lo que usaba el noventa por ciento del cerebro comparado con el de la gente normal que únicamente usan el diez por ciento, más sin embargo con la edad y la lectura y el ejercicio mental, como es hacer crucigramas, sudoku y aprender otros idiomas, este porcentaje se incrementa y los resultados de las decisiones de los mayores son más acertadas que de los ejecutivos más jóvenes, la mayor parte del tiempo, y lo que les recomendaba a ustedes alumnos, es que aprendan de las acciones de los mayores responsables, especialmente de sus profesores y sus padres, que los escuchen, que nunca dejen de aprender y leer, que sean disciplinados, que no usen ni consuman lo que es dañino para su organismo, y que nunca ofendan a sus compañeros y que se recuerden de tratar a quienes estén cerca de ustedes como ustedes quieran que los traten, ya que eso está escrito en el libro sagrado, todo esto que hablo lo hizo con la vos del profesor y este moviendo la boca lo que causaba risa y admiración entre los presentes, ya el show había terminado, sin embargo, nadie se quería levantar, todos comentando lo que habían presenciado, le devolvió el micrófono al profesor y este ya viendo a Mandrake le pregunto que si quería que lo acompañase al parqueo a lo que yo asentí bajando la cabeza, luego le dijo a la doctora que le vendara los ojos otra vez, ella tomo la venda y se la coloco a modo que él no pudiese ver, Mandrake saludo a la concurrencia levantando la mano y el profesor también al mismo tiempo y retrocediendo unos cuatro pasos, corrió y saltando del podio cayo enfrente de Mandrake y se fue caminando e imitando los movimientos y pasos del mago, ambos sincronizados a la perfección, todos los presentes se pusieron de pie y no dejaban de aplaudir, a medio camino hacia el parqueo el profesor despertó se quitó la venda y algo desorientado me pregunto que si nos conocíamos y como respuesta recibió un no por medio del movimiento de la cabeza, luego me pregunto cómo le había ido, yo sin contestarle le di una seña de ok, pensé que si hubiese hecho la señal del dedo pulgar hacia arriba que usamos los pilotos, este podría haber dudado de estar en lo correcto ya que él sabía que mi profesión era la de un piloto fumigador.

El profesor regreso al gimnasio cuando ya todos los invitados estaban saliendo y al pasar lo felicitaban unos le preguntaban que como se sentía a lo que él les contestaba que se sentía bien, pero como que se había perdido parte del espectáculo, a lo que le decían que él había sido parte de este y se sonreían y lo felicitaban y los que por medio de sus hijos sabían que él no hablaba el idioma inglés, le decían que tenía una excelente pronunciación y él se sonreía y les decía que tendría que verlo en la pantalla y se despedía de los padres que lo estaban escuchando, al llegar y devolverle el micrófono al administrador, le pregunto que si habían grabado toda la presentación y este le contesto que ya había mandado a un grupo de conserjes para habilitar un pizarrón inteligente en el cuarto de maestros para que lo pudiesen ver, el administrador le pregunto que como se sentía y este le dijo que si no le hubiesen hecho esa pregunta, él no se percataría de la pérdida de tiempo, o un lapso en su memoria, y con lo de hablar en otro idioma si lo tendría que ver.

Me fui a la oficina a cambiarme y a entregar la levita que había alquilado, cuando mi celular se activó, era mi esposa diciéndome que me fuera al restaurante de los primos, ya que así se trataban mis hijos con los de mis demás hermanos, que como no habían comido nada en el colegio lo iban a hacer allí, también me dijo que ya le habían dicho a la nuera, que yo había arribado al país por la mañana y que por eso lo estaban llamando para almorzar, enfile para el restaurante sabiendo que tendría bastante tiempo para entregar el traje que había alquilado para el show, al llegar ya ellos habían pedido sus bebidas y la de él ya estaba en la mesa, ordenaron sus almuerzos y mi nuera me conto acerca de lo que habían presenciado y que era algo increíble y que lo tendría que ver, ya que con palabras no se podían expresar los movimientos tan exactos, de quien estuviese en el podio con Mandraque, yo le dije que iría al colegio a verlo.

Continuará…

