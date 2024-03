Ventana Cultural

Hace algunos años, cayó a mis manos esta obra. No a todos los amantes de la lectura les gusta Paulo Coelho, pero, bajo punto muy personal, y luego de tener otras lecturas, no puedo denigrarlo como autor e investigador, aunque su literatura sea muy ligera. Muchos, tal vez, van a discrepar en esto conmigo, pero, como este escrito no busca quedar bien con nadie, sino, emitir una opinión y un análisis de esta obra: El Alquimista.

No cabe duda que, si uno está inclinado a buscar la filosofía, y no encuentra medios para acceder a ello, Paulo Coelho es un buen inicio y abrirá puertas hacia conocimientos más profundos, más prácticos, ya que, la filosofía, no solo radica en hacerse preguntas, sino, contestarlas a través de la práctica y la experiencia.

Históricamente, el alquimista era el equivalente que conocemos ahora al científico. El transformar el plomo en oro va más allá de tener una forja y trabajar en los metales. Esta transformación se da en nuestro interior. Mejorando todas tus circunstancias y forma de enfrentar los obstáculos. Este libro da una pequeña guía de cómo sortear y enfrentar las dificultades y convertirlas en oportunidades.

De este libro podemos sacar algunos pensamientos o máximas que podemos tomar como guías o banderas que nos lleven a la realización personal. Por supuesto, tomaré lo que han estudiado algunos autores que hablan del libro y tomaré algunas máximas que nos harán ver las cosas diferentes:

“Es justamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hace a esta vida interesante”. ¿Cuál es tu mayor sueño? Ponle fecha y hazlo una meta.

“Cuando se ama no tenemos la necesidad de entender lo que sucede, porque todo pasa a suceder dentro de nosotros, y los hombres pueden transformarse en vientos” … el amor no es un sentimiento, es un estado del Espíritu del ser humano. Una persona sabe amar, cuando se ama a sí misma.

“El amor nunca impide a un hombre seguir su Leyenda Personal. Cuando esto sucede, es porque no era el verdadero Amor, aquel que habla el Lenguaje del Mundo”.

De este libro podemos destacar algunas enseñanzas:

“Todo lo que emprendas siempre trae consigo una dosis de miedo, pero la recompensa es mayor. El miedo es un obstáculo mayor que el obstáculo en si mismo”. Ningún corazón ha sufrido jamás cuando va en busca de sus sueños. “Lo verdadero siempre perdurará”. Habrá cosas que son efímeras, a la vez necesarias, peldaños hasta llegar a la meta. Cuando buscas la decisión correcta, será la que resista las pruebas del tiempo y el peso del escrutinio. “Rompe la monotonía”. Muchas veces, para lograr algo, una meta, un sueño o un objetivo a largo plazo, tienes que transgredir lo prohibido. El mismo Carl Jung decía de manera muy sabia: “si quieres resultados diferentes, no puedes hacer siempre lo mismo”. – Parafraseando la máxima. “Acepta el presente”. El pasado es origen de lo que estás viviendo. Las decisiones del pasado definen tu actualidad, y las decisiones actuales, construirán y forjarán tu futuro. Vivir “solo por hoy” no quiere decir que no hagas planes para el futuro, solo no hay que enfrascarse en ello. “Tu éxito tiene un efecto dominó”. Convertirte en la mejor versión de ti mismo conlleva muchos sacrificios, pero tiene un impacto en cascada. Tu trabajo es contigo mismo, quieres que tu mundo cambie, que ese cambio empiece por ti. Cambia tú, y cuando hagas esos cambios, por muy pequeños que sean, todo tu entorno cambiará contigo. “Toma la decisión”. Cuando alguien toma una decisión, en realidad se está sumergiendo en una fuerte corriente que lo llevará a lugares que nunca había soñado cuando tomó la decisión por primera vez. “No seas realista”. El aceptar la realidad tal y como es, puede llegar a frustrar y deprimir. La base de los grandes logros y avances es una mentalidad que descarta lo imposible. “No te rindas”. No importa cuantas veces te caigas, siempre tienes que levantarte, y seguir adelante. “Concéntrate en tu viaje”. Está bien tomar consejos, pero no te fíes de aquellos que quieran meter zancadillas, especialmente, des oír de las intenciones de la familia. “Actúa siempre”. La mejor manera de aprender es haciendo las cosas. El aprendizaje va más allá del conocimiento de datos, si no, de saber cómo enfrentar las situaciones y resolverlas.

