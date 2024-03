Petardo

Los primeros habitantes de América llegaron desde Asia en tres oleadas distintas. Según la teoría más conocida y aceptada sobre el poblamiento de América, los indígenas americanos descienden de grupos de cazadores recolectores de origen siberiano que migraron a América por el estrecho de Bering durante la última glaciación Würm. Sin embargo, ciertos descubrimientos controvertidos recientes, como Pedra Furada, en Brasil, y Monte Verde, en Chile, parecen contradecir esta teoría, e indican una posible colonización anterior a la siberiana.

Como en el resto del mundo, excepto en África, la colonización humana de estas tierras vino acompañada de la práctica extinción de toda la megafauna local, exceptuando algunos bóvidos, como el bisonte. Hacia el 2500 a. C. había ya importantes comunidades agrícolas, como la civilización de Caral, en el Perú, cuyos indicios más antiguos se remontan al 3000 a. C. La Cultura Valdivia, por su parte, es una cultura que se desarrolló entre el 3800-3500 a. C. en la actual provincia de Santa Elena del actual Ecuador, convirtiéndose en la Cultura cerámica más antigua de América, aunque hay que mencionar que 10 000 a. C. en Ecuador ya existían la Cultura Las Vegas de la que se cree domesticó la calabaza y el mate, y la Cultura La Tolita de 600 a. C. quienes fueron los primeros en la historia de la humanidad en hacer orfebrería con platino.

Se cree que, en el siglo XI de nuestra era, vikingos de origen noruego establecieron las primeras colonias europeas en América, concretamente en lo que hoy se llama Nueva Escocia, aunque su estancia debió de ser muy breve y su repercusión sobre los indígenas americanos no muy importante. Los amerindios en conjunto representan una de las poblaciones humanas donde más frecuente es el grupo sanguíneo O dentro del sistema ABO. En ningún otro continente la población nativa tiene un porcentaje tan alto de ese grupo sanguíneo. El análisis de ADN en sus tres diferentes campos (genética autosomal, mitocondrial y del cromosoma Y) demuestra que hay una cercanía evidente entre todos los pueblos nativos de América. Así, encontramos alta uniformidad genética a lo largo del continente, mayor que en cualquier otro. Al mismo tiempo, estos análisis confirman las teorías del poblamiento de América a partir de la región de Siberia hacia el final de la Edad de hielo. Los términos “pueblos”, “integridad territorial” y “territorio” son utilizados en su sentido general, y su uso no deberá interpretarse como teniendo implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dichos términos en el derecho internacional.

