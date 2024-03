El presidente de las maras

Debemos Saber La Verdad

El Presidente para administrar el gobierno de Guatemala debe tener políticas claras contra las pandillas, la corrupción que existe y la delincuencia en todo el país, para evitar el peligro que enfrenta Guatemala.

Se debe luchar abiertamente para limpiar Guatemala sin dar aclaraciones a organismos internacionales, ya que los funcionarios de esos organismos solo ven los derechos humanos de los delincuentes y mareros, pero no consideran los derechos humanos de los guatemaltecos que son asesinatos, extorsionados, etc. por los mareros y los delincuentes.

Estos funcionarios internacionales y nacionales organizan ONGs locales e internacionales para hacer estudios sobre la delincuencia y mareros, etc. y así poder seguir cobrando sus altos salarios y gastos que les dan, pero al final no dan soluciones que beneficien a Guatemala.

Las pandillas de mareros y delincuentes han tomado control de muchas zonas de la ciudad, de municipios y de la sociedad y por eso es necesario arrestar y castigar a los corruptos, a los crimínales y a los mareros y también destituir a los jueces corruptos.

Se debe tener la visón, voluntad y el coraje para hacer lo necesario para identificar a estas fuerzas del mal que conspiran en contra de Guatemala.

Estás políticas deben tener el respaldo de la buena población y no dejarse influenciar por las críticas que hacen los defensores de derechos humanos, quienes solamente defienden los derechos humanos de los pandilleros y de los mareros y critican sus arrestos con poca evidencia o al acceso al debido proceso.

Es necesario gobernar con mano de hierro para acabar con la corrupción, la delincuencia y las padillas de mareros.

Se necesita el apoyo de Dios y un milagro para lograrlo, pero si se puede lograr.

Hemos tenido varios años de guerrilla, muchas muertes por asesinatos, y mucha gente se va a otros países a trabajar porque hay menos violencia causada por delincuentes y mareros y así se puede ganar más trabajando y vivir mejor.

Debemos tener un hombre inteligente y decidido y con mano dura, lo que haria la diferencia para acabar con la corrupción, la delincuencia y con los mareros.

Le pido al señor presidente que mi voz no caiga en su olvido ahora que está gobernando, le digo de nuevo que no nos mienta más, eso será demagogia engañando a la gente. Ahora que si puede lograrlo cumpla usted lo que ha dicho y estoy seguro que si puede lograrlo. Guatemala necesita que no haya corrupción en el gobierno, que los mareros ya no controlen muchos lugares del país y que no tengamos delincuencia en las calles.

Libre emisión del pensamiento.

