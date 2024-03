La mediocridad en la política

Una Guatemala Diferente Es Posible

En sociedades como la nuestra en la que cada cuatro años disfrutamos de un evento electoral, que es un proceso esencial del juego democrático para elegir autoridades, es en ese proceso preelectoral precisamente que la figura del político adquiere un protagonismo y un relieve especial, siempre bajo el cobijo de los símbolos de los partidos políticos porque es a través de estos que aparecen un sin número de ciudadanos dispuestos a participar en el evento electoral, de quienes conocemos sus nombres y apellidos en algunos casos, pero de los cuales desconocemos sus capacidades y calidades, así como su oferta política y en muchos de los casos, estos son electos no precisamente por su capacidad o calidad, si no que por el símbolo del partido, o por la compra de voluntades, esa es una trágica realidad, aunque no nos guste, pero es la realidad por lo menos en nuestro país, con las excepciones del caso.

Investigaciones recientes afirman que la política en América Latina está tomada por la mediocridad, desde luego hay muchos presidentes y funcionarios que están preparados para gobernar, incluido el nuestro, por lo que no se puede generalizar, pero la mediocridad mina la credibilidad de la democracia en la población, es este justamente el problema de la democracia, los desatinos que la sociedad detecta en la gestión gubernamental se deben a que los políticos no están a la altura de las exigencias de los puestos que ocupan en el gobierno central o en cualquiera de los organismos del Estado, lo cual, desde cualquier punto de vista, no es culpa de la democracia, la culpa es de la mediocridad imperante en nuestro continente a todo nivel, tampoco es producto de falta de inteligencia, lo que existe es una improvisación y un empirismo generalizado de aquellos que ganan las elecciones, y quienes creen que sólo con su experiencia de vida y su sentido común pueden gobernar y manejar el poder, consideración que es un error porque gobernar significa moderación y ponderación en el actuar de los funcionarios con el fin de soslayar la confrontación política, confrontación que no conduce más que a las crisis; además, hay que comprender que cuando el evento electoral finaliza se convierte en parte del pasado y lo que sigue es gobernar, porque las demandas de los ciudadanos no van a esperar, al final todo se reduce a lograr la estabilidad en el país.

Es lamentable que hoy pocos oficios estén más devaluados y denigrados que la política y sin lugar a duda el punto de partida de esa desvalorización es innegablemente la mediocridad; la política actual, la política de nuestros días se ha convertido en un espectáculo de redes sociales y televisión en el que proliferan los shows de aprendices de dictadores, populistas, payasos, títeres, patanes, religiosos, criminales, etc. y vemos como en muchos lugares se vota por ellos, de esa cuenta tenemos un abanico variado de personajes participando en política en nuestro continente y el problema es cada día más complicado, porque el desencanto por la democracia cada vez se profundiza más y vemos como se le disfraza para lograr el continuismo en el poder lo que permite ver que hoy el debate de ideas pasó a un segundo plano o es inexistente.

GUATEMALA AL RESCATE.

GUATEMALA NECESITA A SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

