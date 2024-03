Aprender en ambientes agradables

Tanmi Tnam

Todos conocemos algún centro educativo, ya sea las que se encuentran en la ciudad o en el campo. Hay que reconocer que muchos de estos edificios no reúnen los requisitos de atraer al estudiantado debido a que no están pintados, los pupitres están descompuestos y despintados, el piso viejo con poca o nada de limpieza, no hay espacios para la recreación, falta un espacio para que las y los estudiantes se sientan a gusto para consumir los alimentos y no hay jardín para alegrar la vista. Junto a este ambiente poco agradable, en algunos casos hay docentes inclinados a practicar la discriminación y el racismo, especialmente en escuelas ubicadas en el área rural. En algunos casos de acciones racistas y discriminatorias son consecuencia de contenidos de áreas curriculares desde la visión de la cultura dominante. Esto se comprueba con una breve revisión de cualquier libro que se utiliza en el nivel primario y en el nivel medio, todo el contenido expuesto se refiere a una sola cultura y sus respectivos conocimientos. El estudio y reflexión sobre las culturas originarias están ausentes. También el ambiente de aprendizaje se percibe inadecuado cuando el docente está malhumorado, enojado, sin disponibilidad de guiar diversidad de relaciones alrededor de acciones de aprendizaje.

El pensamiento y práctica que se tiene acerca de la niña. Todavía está presente en las aulas y en los textos escritos el trato preferencial a los varones. La niña y la mujer adulta casi están ausentes del currículum escolar debido a la cultura patriarcal que impera en el ambiente. En muchos casos, algunos deportes son de uso exclusivo para varones. Generalmente, los varones tienen más oportunidades de recreación y consideraciones. El país cuenta todavía con centros educativos donde un docente atiende estudiantes del nivel preprimario y a los del nivel primario. En estas condiciones la atención para cada estudiante y a los que integran un grado se vuelve complejo.

La comunidad educativa cuenta con oportunidades de comparar ambientes donde la población en edad escolar asume los argumentos y las mejores prácticas como impacto del aprendizaje para desenvolverse mejor en todos los ámbitos. Se aprecia la libertad, el juego, los gustos, el afecto, la atención individual y los hechos prácticos del ambiente familiar. Se identifica con facilidad que lo aprendido en la escuela desconecta con el contexto y pocas veces tiene aplicación en la vida cotidiana, salvo el fortalecimiento y uso de los idiomas.

Es de tener presente que las niñas y los niños inician su predisposición de asistir a la escuela con la idea de ir a aprender, a jugar, a conocer a otras niñas y a otros niños, conocer al docente, curiosear por todos los ámbitos del centro educativo y a hacer uso de su creatividad. Esta inclinación por el estudio debe ser alimentada con actividades, reflexiones e interacciones que presenten a la escuela como uno de los mejores ambientes para el aprendizaje.

En educación escolar, uno de los desafíos a atender es el hecho de hacer que la escuela y el personal que allí labora tengan la capacidad de hacer sentir al estudiante con seguridad, atención y ocupado de manera divertida y agradable. Es recomendable el uso de palabras y expresiones que provocan motivación, reflexión, acercamiento, armonía y paz. El uso de la poesía, el canto, la danza, la recreación, la libertad, la solidaridad y el centro educativo limpio, ordenado y seguro son indicadores de buen ambiente para aprender. La educación intercultural fomenta autoestima, comprensión y diálogo entre pueblos.

