Cómo gerenciar el narco en democracia

La droga nos acompaña

El mundo está conmocionado, el negocio de las drogas es un alto porcentaje de la producción nacional en todos los países. La división del trabajo se expande al mundo de la delincuencia, que desde mediados del siglo pasado se presenta como un negocio rentable, resiliente, innovador, emprendedor, generador de altos ingresos y que conforma, al generar la plusvalía un elevado número de rentistas, como el mejor negocio capitalista pueda soñar.

Ahora ya no existen solamente los agricultores que producen hortalizas, frutas, y todo tipo de productos agrícolas, los abogados que generan litigios, los medios que producen diversión y noticias, los curas y pastores producen sermones, los profesores clases, los banqueros manejo del dinero, etc. El narco se ha diversificado tiene los productores directos de materia prima para las drogas en el agro, industriales que manipulan la materia prima y la transforman en productos más complejos y éxtasis más profundos, los transportadores y distribuidores que son los canales de traslado de drogas, incluso entre continentes. Además, de los vendedores al por menor y al por mayor, los organizadores de la venta, mercadeo y convencimiento del consumo, los contadores que reciben el dinero y lo lavan en la banca, las finanzas, los negocios, la política, etc. En fin, todo un nuevo mundo económico, violento y organizativo que pone en bancarrota la existencia de los Estados.

El narco genera, además, una gran serie de actividades productivas. Al ser prohibido tiene que generar legislación para combatirlo, se necesitan diputados que discutan y aprueben leyes determinantes para diluir el delito y tratar de minimizar sus impactos negativos. También surgen los analistas del mercado del narco, así como profesores de derecho que expliquen el delito, las leyes y sus impactos en las facultades.

El mercado de la droga, ese producto tan rentable, genera además la competencia entre las bandas que lo manejan. Y no es una competencia solamente de precios, calidad o costos. También involucra infiltraciones en los órganos del Estado y en las pandillas contrarias. Además de la organización, preparación y acción de bandas armadas que realicen operativos de violencia para atemorizar a la población, a los consumidores, principalmente los que no mantienen al día sus deudas de consumo, a los órganos policiales, a otros órganos armados del Estado, a jueces, funcionarios, diputados, ministros, en fin, medio mundo.

A las almas en pena no nos gusta el tema. Pero, el mercado a crecido tanto, maneja enormes sumas de dinero, que incluso terminan en la contabilidad del PIB y en los fondos del ministerio de hacienda, que tienen que provocar la atención de la población en general.

El mercado de la droga está con nosotros

Carlos Wagner, en su trabajo Las drogas sagradas en la antigüedad, deja claro que la droga y los mitos para mantener el orden social nos han acompañado siempre. En los libros antiguos aparecen continuamente los bailes, las drogas y los chamanes. Como dice la literatura, el humano es el único ser vivo consciente de su propia muerte. Los humanos saben cuando nacieron, y saben que su vida tendrá un final. Buscan afanosamente alguien que les prometa un más allá, otra vida. La encuentran en las creencias o en algunas visiones de un estado onírico, un estadio parcialmente voluntario de inconsciencia, que semeja un éxtasis, un estado de trance, y durante el cual se aparenta vivir fuera de los problemas cotidianos y del atropello de sueños fallidos y deseos incompletos.

La fuerza de las ideologías, así como el mercado de la droga con su inmenso peso sobre los ingresos y sobre las consciencias desarrollas el emprendedurismo, el aventurerismo, la ilusión del poder y la gloria. Por esa razón, ese mercado no puede esconderse. Ya que crea nuevas necesidades, nuevos métodos de satisfacerlas y poderes de gobierno, gerencia de sectores y control de las personas que son un elevado incentivo.

En su amplia labor de marketing la delincuencia trata de generar una impresión de bondad en sus acciones, genera toda una nueva cultura, con géneros musicales, películas de narco, rancheras, reguetones y mitologías, que le muestran al joven las delicias de participar en el consumo, trasiego y confrontaciones de esos productos.

Los carteles aparecen en el cine, la televisión y la prensa como estrellas de tragedia, humor, padrinos y grandes líderes contra el sistema. Así, este mercado genera un nuevo mundo con arte, literatura, pintura y mitología.

Aquel mundo de monotonía, de vidas cotidianas sin rumbo, se ve acicateada por las luchas violentas de los carteles. La industria de armas, muy legal y bonachona en las sociedades industrializadas emerge como surtidora de potencial de confrontación frente al Estado. La competencia de mercado, esencia del capitalismo se ve empujada a un mundo lleno de sorpresas, sicarios infalibles, generando desasosiego y tensión en toda la sociedad.

Alguien podría preguntarse, si el crimen organizado no es una forma de redistribución de la riqueza. Sí muchos pobres no logran sobrevivir y sobresalir, aunque sea por un instante, gracias a estos mercados. Acaso la clandestinidad no es una fuerza atractiva para juventudes sin rumbo y sin retos sociales. Este mercado es una fuente de empleo para la superpoblación en todo el mundo. El humano es desplazado por la tecnología, cada vez aumenta el promedio de desempleo de las naciones, y este tipo de organizaciones le ofrecen una salida al que no tiene esperanzas.

¿Cómo el crimen organizado mejora la tecnología? Los fraudes bancarios, el saqueo de cuentas bancarias presionan la mejora del software dedicado a detener el crimen. Los billetes de banco mejoran para evitar la falsificación. Las cámaras de seguridad surgen y se mejoran por el aumento de los asaltos, robos y disparos callejeros. La ciencia química mejora para evitar la adulteración de medicinas y alimentos.

Se puede alegar ha de haber algo putrefacto en la médula misma de un sistema social que aumenta su opulencia sin reducir su miseria, y aumenta en crímenes aún más rápido que en reducir el analfabetismo y el hambre, y aumenta más rápido la producción y uso de armas de grueso calibre que los esfuerzos por encontrar la paz.

Como opera la delincuencia organizada

Leyendo a Jorge Luis Borges nos parece encontrar el significado de nuestras vidas tan ilusorias y finitas. Son como el Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas del 2023. Las redes sociales, medios de publicación más poderosos que el invento de Gutenberg del siglo XV, es una de las grandes paradojas humanas. Por un lado permite que todos expongamos nuestra opinión sobre todos los asuntos del mundo. Por otro lado diría Borges tiende a multiplicar hasta el vértigo textos y comentarios innecesarios.

Imaginemos, que a toda hora del día ocurren hechos, tragedias, comedias en todas las sociedades y prevalece la superstición de que es una vergüenza ignorar todos estos eventos. Es tanta la información que nos bombardea que no tenemos idea de como clasificarla y como darle un sentido. Qué nos afectará, cómo enfrentarlo, qué es lo más importante, que el dólar pierde poder, que Trump será presidente de nuevo, que Rusia se empantanará por décadas en Ucrania, que el Real Madrid esta frente al muro del City, que Israel se quitó la careta de víctima en Gaza, que Guatemala nunca clasificará al mundial.

Según Jorge Luis, todo se lee para el olvido, las redes a cada minuto borran trivialidades y las reponen con otras. El cambio climático, los calores nos ahogan, y las demás informaciones son parábolas para el olvido. Ya nada importa, todo pasa y nada queda.

La gente peca de ingenua, todos creen que el nuevo anuncio les trae un mejor producto, nadie ignora que es el propio distribuidor el que cambia constantemente el color y el envase. La delincuencia se mira como algo natural. La frecuencia de los delitos solo son una redistribución del dinero. El dinero mismo ya no tiene la magia de la mercancía universal.

Según la JIFE los grupos delictivos organizados internacionalmente utilizan eficientemente las tecnologías de Internet para traficar con drogas, estos grupos son expertos en el uso de teléfonos inteligentes modificados, “criptófonos” o teléfonos con “PGP” que ejecutan EncroChat y softwares similares. Se da una lucha y convivencia entre autoridades y delincuentes que se modernizan mutuamente para trasladar y descifrar conversaciones. Dice la JIFE que “desde 2021 han desmantelado varios objetivos de alto valor. Tan solo en Francia, la Gendarmería Nacional recopiló más de 120 millones de mensajes de texto de 60.000 teléfonos móviles, cuyos datos llegaban a más de 100 países. Tan solo un profesor de Costa Rica, al hacer pagos en un banco le informaron que las cuotas de sus 14 teléfonos estaban al día. La sorpresa era que el tenía solo un teléfono. Los otros 13 eran clones usados por las bandas a su nombre.

Como una fantasía tremebunda de Edgar Allan Poe, las mafias utilizan las criptomonedas, esas famosas monedas virtuales, ubicadas en las redes más oscuras para lavar, invertir, ahorrar en grandes bancos transnacionales y paraísos fiscales. En forma tenebrosa la web profunda tiene contenidos no indexados por los buscadores, por ejemplo banca en línea y correo web, y representa el 96 % de todo el tráfico de Internet. La JIFE señala que los mercados de la red oscura solo son accesibles mediante software específico, como la red proxy anónima The Onion Router (Tor), y utilizan cifrado PGP para ocultar correos electrónicos y criptomonedas para los pagos.

La historia se nos va a las redes, existen los criptomercados que aparecieron en público en 2013, cuando se detuvo al administrador de Silk Road 2.0. Criptomercados que sin duda mejoran el tráfico de estupefacientes, blanqueo de dinero y permiten la confabulación y la corruptela a escala global. La organización UNODC de naciones unidas “señaló que el valor total del comercio de drogas en los criptomercados rondaba los 315 millones de dólares por año, mientras que otras estimaciones indicaron que las ventas totales en plataformas individuales ascendían a entre 36 y 221 millones de dólares anuales.

Entramos a un mundo oscuro, que llena todos los intersticios sociales, generando ilusiones y fantasías. La JIFE informa que alrededor del 10% de los anuncios de drogas en los criptomercados se refieren a opioides y menos del 1%, al fentanilo. Con unos 300 vendedores activos de fentanilo, se calcula que durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 27 de marzo de 2019 había en el mercado entre 27,3 kg y 39,3 kg de esta sustancia77 (1 kg de fentanilo puede llegar a matar a 500.000 personas).

Tendría razón Poe al decir que los humanos tenemos una invencible tendencia a hacer el mal por el mal mismo, tendencia que no admite el análisis o ni la solución con una lógica de futuro.

La humanidad tiene un nuevo reto, que junto con proteger la existencia de las especies vivas que aún existen puedan reorientar el camino hacia una sociedad-naturaleza mejor.

