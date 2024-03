Estados Unidos cree ser Amo y Policía del Planeta

Preludios Opinionistas

Este tema que quede escrito para los anales de la historia y la conciencia universal, y todos lo que he escrito en los diversos Periódicos y Diarios del mundo y todos mis libros. Vivir por nada o morir por algo, ese es el lema. En consecuencia, cada país tiene sus normas. El gobierno de EEUU., debería estar claro que, es un país más del planeta. No debe, ni debería estarse entrometiendo en los asuntos internos de los diversos países del orbe, de manera directa e indirectamente a través de las diferentes empresas políticas y/o ONG (oenegés) como la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la OEA (Organización de Estados Americanos)

El pueblo de EEUU., es totalmente diferente, incluso, la nueva población de antaño que ha ido increcendum como: los inmigrantes latinos, africanos, asiáticos y etc. Antes de todo es importante y necesario que el mundo conozca, y esté claro que, LA ONU (Organización de Naciones Unidas) Y OEA (Organización de Estados Americanos) no tienen valor jurídico creado por ley coercitiva. Inclusive, no existe Asamblea Legislativa Internacional como: Diputados, Senadores, Congreso legalmente instituida, que los avale otorgando esa facultad. Sencillamente están en categoría de ONG (oenegés) de hecho, nacidas de la nada, y son la nada jurídica. Y lo que se refiere a la DEA, la CIA, FBI, es igual, estos son organismo de carácter interno, de uso exclusivo para sus países, no para el mundo exterior. Igual sucede con la KGB ahora FSB, en Rusia. LaSS Y STASI en Alemania, y etc., estos organismo también los crearon para uso exclusivo interno de sus países, no para andar haciendo de las suyas ante el mundo. Por tanto: Ni la DEA; CIA; FBI; La KGB o FSB; SS Y STASI, entre otras, tienen facultad legal de manosear al mundo. Asimismo, es igual con las potencias como: CHINA la inventora y poderosa en tecnología, electrónica de primer orden, son los vendedores de esto al mundo y económicamente más poderosa que EEUU., y Japón es la potencia que avanza calladita como Alemania por algo se unieron la RDA Y LA RFA, la unidad no es por antojo lleva intereses comunes para fortalecerse en todo. La Unión Europea, la OTAN es una alianza en familia incluyendo a EEUU., para buscar presuntamente la paz, lo cual es lo menos que hacen, más bien intervienen, diplomáticamente, ¿existe Poder Legislativo en el planeta tierra, que los haya creado o avalado legalmente? Por supuesto no existe. A contrario sensu, sería excelente que pregonen al mundo lo que tengan a bien. Más creo que son abusivos sin justificada causa, todos, no se escapa ninguno.

Óigase bien. A manera de ejemplo, supongan que: Toda Centroamérica incluyendo Panamá y los países del Caribe, y cualquier otro país que guste ser miembro, inventan una alianza y crean la organización BENEMERITO ORDEN INTERNACIONAL (BOI) para resguardo de la soberanía, la paz, y para ello podrán adquirir bombas atómicas, nucleares, misiles de largo alcance, todo tipo de armamento, para sus defensas de elementos foráneos. ¿Esto quién lo avala? ¿existen Asamblea Legislativa Internacional como: Congreso, Diputados, Senado que tenga esa facultad, atribuciones como creador de ley coercitiva para tales efectos? Y si existe díganlo. Por supuesto que no existe. Eso mismo han hecho los organismos, potencias que he referido, que se las dan de legales, legítimas, de puros, pero les fascina imponer, someter, girar ordenanzas a ciertos gobiernos, a los pueblos. Ellos saben que, no es razonable, mucho menos justo. Es un descaro. Y el orbe lo sabe.

Son unos abusivos y protervos. Es mucho mejor que EEUU., honre la deuda que le debe al pueblo de Nicaragua hasta por la suma en dinero de diecisiete mil millones de dólares, por haber auspiciado a la contrarrevolución y debido a ello miles tras miles de nicaragüenses quedaron afectados. Y no crean que, falleciendo el afectado están exonerados, pues no, los herederos suben por derecho de representación a reclamar esa deuda personal o colectiva. Y el gobierno que esté de turno tiene la obligación de entregar ese dinero a los miles de ciudadanos nicaragüenses afectados o a sus herederos. No sean sinvergüenzas. Paguen lo que adeudan por Ministerio de Ley, ordenado conforme a sentencia que aún esta firme dictada por la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Ni a ese máximo tribunal del mundo respetan. Hey les va a caer el poder omnisciente o a saber qué. Rememoren, ese derecho no precluye. Ahora bien. Si son tan humanos las llamadas ONU Y OEA, y otros ONG como estos, gestionen ese pago y muchos más que debe el gobierno de EEUU.

En consecuencia, hasta se creen los amos, policías y señores del planeta, para andar cabildeando derrumbes de gobiernos, porque a ellos o a sus amiguitos no les satisface determinados gobernantes. Eso es agitar un estallido. Es lindo ladrar de lejos. Les gustaría, les socaven el piso o que les inventen algo social en sus países, verdad que no. Entonces, respétense y respeten. Es más provechoso que atiendan su nación. Dejen de estar manipulando.

La ONU Y OEA, y otros organismos internacionales, y etc., lo que más bien hacen es fomentar la discordia entre el o los pueblos y gobiernos, o pueblos contra pueblos. Eso no es justo, y se las dan de “cristianos”

Reitero. No están facultados para ello, incluso, con la venia del máximo GORILA del mundo los EE.UU., de Norteamérica, lo han tramado durante años, ello no es legal, mucho menos legitimo. El gobierno de EEUU., se inclina donde mejor le conviene, son como el camaleón. Ahora bien. ¿Estos llamados organismos internacionales ya intervinieron cómo amigables componedores entre la problemática Rusia y Ucrania, el problema de Israel, Palestina entre otros países para buscar un arreglo, la paz, y la amistad. Por supuesto que jamás lo harán y el día que lo hagan, ese día se hunde EEUU., y sus aliados, y por extensión a su pueblo inocente dañarán y están dañando. No sean mediocres. No se ve su intervención de Paz. No les interesa se resuelvan esos y otros problemas del orbe. Como empresas politiquera que son únicamente velan por sus intereses o negocios financieros empresariales. Pues, lo menos que buscan es el orden, la paz. No crean el mundo lo sabe.

Muchos podrán decir, pero gusta o les gusta el producto fabricado en EEUU., eso es falso porque más del ochenta porciento el producto que se consume en ese país es chino, japonés, en si asiático. EEUU., no es productor de nada, ni de lo que comen, todo lo compra al exterior. Claro, producen cuasi la nada, lo cual, para su inmensa población no se da abasto, por eso y más son mediocres e ignaro. Hasta hay duda de que, el papel moneda que tienen no es de ellos, lo que hacen es imprimirlo, y por qué no decir que son los máximos lavadores de activos y pasivos financieramente hablando. Recuerden, a los Iluminatis, la Gran Sociedad Secreta. Incluso, en EEUU., es el mundo es donde más drogas se consume ¿será que por eso tienen un inmenso capital y son poderosos? Hay que investigar al de los EEUU., y sus aliados, en ese y otros sentidos, pues, están haciendo mucho daño al orden mundial

Fijémonos en algo, pasó Ronald Reagan, los Bush, Barack Obama, Trump y etc., y no hicieron nada, más bien enlodaron a su gobierno de los EEUU., y por antonomasia a su pueblo. Ya es hora que entiendan, porque conforme a sociedades que ha parido la humanidad, ustedes como muchos potencias, su herencia será lo que actualmente poseen como Estado Social de Nuevo Tipo. Ahora bien, si quieren guerra, guerra van a tener. Es lógico que, el que quiere paz, esa será. No se dejen guiar por sus ímpetus o asesores, ni se engañen, revisen, que siempre donde se han metido han perdido, y que, son CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD. La Corte Internacional de Justicia de la Haya debería considerar ese capítulo, solamente basta darle una revisada a la historia y encontraremos las toneladas de crímenes que han cometido por injerencistas con ciertas naciones.

Libre emisión del pensamiento.

