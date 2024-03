¿Qué hacer para mejorar Guatemala?

Debemos Saber La Verdad

Guatemala no debe involucrarse en la globalización actual, que quiere obligar a los países a seguir sus instrucciones o intereses, que solamente ve los derechos humanos de mareros, delincuentes y corrputos, sin considerar los derechos humanos que tiene la gente honrada y trabajadora del pueblo.

Así mismo en las declaraciones públicas de funcionarios de derechos humanos, se ha visto que siempre las enfocan sobre los derechos humanos de los mareros, los corruptos y los delincuentes.

Se debe luchar por las libertades y los derechos de la gente buena del pueblo, teniendo la visión, la valentía y lo que sea necesario, para identificar las fuerzas oscuras que conspiran en contra de Guatemala y para reconocer cuando un problema puede salirse de control.

Hay que acabar con la corrupción, la delincuencia y los mareros antes de que se agrave la situación del país, porque si se espera mucho tiempo sería muy tarde y tendríamos un gobierno paralelo controlado por la corrupción, a delincuencia y los mareros.

Se debe lograr tener el respaldo de la población y enseñarle lo que se debe hacer en Guatemala, para arreglar los problemas causados por las fuerzas del mal y no permitir que seamos controlados por estas fuerzas.

No se debe dejar que la gente del pueblo sea complaciemte y que se crea que la situcaión del país está bien, hasta que se van dando cuenta que todo se está poniendo peor cada día. No hay que dejar que sea muy tarde para arreglar lo malo que está pasando.

En la sociedad guatemalteca en los últimos años se han tenido muchos problemas y la gente no se dio cuenta o no quiso darse cuenta de lo malo que esta pasando, por eso se debe reaccionar antes de que sea muy tarde y se destruya la sociedad.

Muchos de los burócratas, diputados y alcaldes de los últimos gobiernos, alcaldías y Congreso han llegado a sus puestos públicos sin tener programas, soluciones o la intensión para arreglar los problemas de corrupción, de delincuencia y de mareros en el país, no han presentado políticas públicas para resolver los problemas del pueblo, sino que unicamente trabajan para arreglar sus problemas personales o de su grupo.

También muchos de estos burócratas, diputados y alcaldes, por muchos años, se han acomodado en sus puestos o ubicaciones públcas y con publicidad o propaganda dicen que hacen cosas para hacer sentir bien a los ciudadanos de pueblo.

Además, para elegir presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados los ciudadanos deben ver todo lo anterior para emitir su voto y no solo votar por simpatía o abstenerse de votar.

En las elecciones hay que saber por quien votar para presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados y fijarse que los candidatos demuestren que son personas capaces, inteligentes, decentes, honrados y que den a conocer que tienen programas para evitar la corrupción, la delincuncia y a los mareros en Guatemala.

Un buen líder debe estar cerca de Dios y así es respaldado para enfocarse en el bienestar del pueblo y su gente.

También se necesita la buena volutad de la gente del pueblo y un milagro para arreglar la sociedad de Guatemala y evitar que la sociedad toque fondo. Así se logra que los ciudadanos del pueblo se sientirían bien y tranquilos, trabajarían mucho para ganar más y vivir mejor.

Lo que se vaya logrando para no caer en manos de maras, delicuencia y corrupción, se debe dar a conocer con humildad y se debe compartir el bienestar, dejando a un lado el rencor, el odio, sin agudizar las dificultades y diferencias de origen y de opinión, sino buscando sin distinción del bienestar de todos los ciudadanos del pueblo.

Hay que considerar a las nuevas generaciones para mejorar la sociedad de Guatemala, ya que el futuro lo ven a través del comercio, la industria, análisis de economías, analisis gremiales, profesiones, etc. y por eso no participan en la política para solucionar el futuro del país, y si les pide lo hagan, se preguntan porque participar en política si no funciona.

La solución para mejorar la sociedad del país debe ser el desarrollo sostenible y sustentable a largo plazo y sobre esa base las nuevas generaciones si participarian en la política para lograr vivir mejor.

El desarrollo sostenible a largo plazo busca satisfacer necesidades de las actuales generaciones, sin comprometer las posibilidades de desarrollo de las fururas generaciones, considerando tres factores principales que son la sociedad, la economía y el medio ambiente.

Y lo sustentable es la argumentación para explicar razones y defender lo sostenible que es lo que se puede mantener a largo plazo sin agotar recursos.

En resumen se puede definir el desarrollo sostenible y sustentable como la forma de conseguir homogeneidad y coherencia entre el crecimiento económico de la población, los recursos naturales y la sociedad, de manera que se evite poner en peligro la vida en el planeta y la calidad de vida de la gente de la sociedad y de los humanos.

Debemos tener la voluntad política para que todos en el pueblo tengamos una vida decente con libertad individual, alimentación, salud y educación. Esto si se puede lograr si influimos en los políticos y los funcionarios públicos para que sean responsables, honrados y hagan bien las cosas en forma realmente transpararente sin corrupción, ya que ellos ganan sus sueldos que son pagados de nuestros impuestos.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...