Uno en Dos Capítulo 4

CUARENTA Y DOS HORAS

En la tierra ya habían pasado cuarenta y dos horas y el paciente ya tenía movilidad en un dedo y podía medio abrir un ojo, una sensación extraña ya que quien estuviese en el cuarto con él, era seguido con el ojo medio abierto, esto no se lo habían dicho al Doctor, los familiares incrédulos de lo que estaba pasando, querían verlo, pero el Doctor no lo permitía, diciéndoles que les enseñaría un video en el teléfono ya que el neurólogo y él, no querían ninguna contaminación que pudiese interferir en el proceso de recuperación del paciente, a lo que ellos estaban muy agradecidos por haberlo vuelto a la vida y que esperarían lo que fuese necesario. Mi hijo si entro a ver al paciente y se dio cuenta del progreso de este y recordó lo de su padre, ya que este les había contado con detalles, como había sido su recuperación, al salir de la visita, mi hijo se fue a encontrar con mi esposa, quien ya se encontraba en la sala de espera y le había llevado ropa para cambiarse y estaba en la sala de espera para poder ingresar e ir a visitarme, mi hijo llamo al Doctor quien llamo para que los dejaran ingresar directo a la sala de intensivo, en el camino se juntaron con el Doctor en el mismo momento ya los tres se fueron a la sala de cuidados intensivos donde estaba mi cuerpo, con lágrimas en los ojos se acercó y me dio un beso en la frente, y como le había sucedido a mi hijo había besado un cuerpo inerte, sin embargo se percató que la temperatura estaba normal y le pregunto al Doctor si la maquina a la cual yo estaba conectado estaba dando toda información correcta en la pantalla, él le dijo que si, que todo estaba normal, lo único que yo no estaba allí, los tres viendo atrevés de la ventana, la cual estaba completamente abierta, ellos no quitaban la vista del paciente, como que si allí fuese a aparecer yo, en ese momento se percataron los tres al mismo tiempo que el paciente había medio abierto el ojo y que lo había cerrado y abierto dos veces y lo cerró, el Doctor les dijo que jamás dejaba de asombrarlo su esposo, pero que iba a ir a visitar al paciente ya que quería ver como estaba su recuperación y les dijo probablemente este le iba a hablar, los tres se rieron y antes de salir les dijo que ordenaría que los dos podrían entrar y salir del hospital cuando quisieran, que a la salida habrían dos gafetes de identificación para ellos, mi esposa le contesto que no saldrían de allí sin su esposo, a lo cual el Doctor le contesto que no esperaría otra actitud de parte de ellos, el tampoco dejaría el hospital ya que serían unas horas más para ver qué pasaba y cuál sería el resultado del viaje.

El Doctor entro en la sala donde estaba el paciente y se percató que ya tenía un ojo medio abierto y que lo veía directamente a los ojos, este le pregunto que si lo podía escuchar que parpadeara una vez a lo que el paciente medio apacho el ojo una vez, este casi se desmayó, tuvo que pedirle a la enfermera que le proporcionase una silla y se sentó, le pregunto a la enfermera que hace cuanto tiempo había medio abierto el ojo y ella le dijo que un par de horas, él le dijo al paciente que si ya podía mover alguna de sus extremidades que parpadeara una vez y si no que parpadeara dos veces y él le contesto con dos medio parpadeos, este le dijo que iba a pinchar ciertas partes de su cuerpo para ver sus reacciones, el paciente asintió serrando el ojo una vez, él se paró y empezó con el mismo instrumento que había usado conmigo, no había respuesta donde el aplicaba la presión, el Doctor le dijo que con el tiempo recuperaría sus movimientos ya que la temperatura, la presión y latidos del corazón y su oxigenación que la maquina reportaba era la de cualquier ser viviente, que mañana regresaría para continuar chequeando su progreso y que lo acompañaría el neurólogo, le dijo que se recordara que hacía cuarenta y dos horas estaba casi completamente muerto, si no fuese por la maquina a la que estaba conectado y ya habían instrucciones de desconectarlo, ya que no había chance de que se recuperara, sin embargo conseguimos tratarlo con un método usado en la parte sur del país que ha tenido mucho éxito y su familia accedió pues dijeron que lo que fuese necesario para que usted no muriese que se usase, este medio cerró el ojo por unos tres segundos, seguido de un parpadeo y un par de lágrimas le brotaron en sus ojos, el Doctor le pregunto que si quería que le tomara un video corto para enseñárselo a sus parientes y el asintió parpadeando una vez, el Doctor le dijo que le contestase parpadeando a las preguntas que le haría a modo que sus familiares se dieran cuenta que él estaba consciente, se paró empezó a tomar el video el cual fue corto y le dijo que se lo llevaría a la sala de visitas para que lo intercambiaran entre ellos y lo pudiesen mandar a donde estaba el resto de la familia ya que muchos estaban haciendo preparativos para venir a enterrarlo.

El Doctor salió del cubículo de intensivo y paso a la vecindad donde estaban, mi señora y mi hijo, no tuvo necesidad de enseñar el video ya que ellos habían visto y escuchado todo lo que acontecía en el otro cubículo ya que el Doctor había interconectado el audio entre los dos cubículos. El Doctor entro en la sala de espera y les mostro el video a los familiares quienes lo empezaron a intercambiar con el resto de la familia y era una alegría que contagiaba a los demás que se encontraban en la sala de visitas, el Doctor les dijo que siguiesen rezando pues todavía faltaba mucho para que el saliese, pero antes les dijo que esta sería la segunda vez que un paciente salía caminando de una situación similar, varios familiares le fueron a dar las gracias y la esposa del paciente casi llorando le dio un abrazo. Entre los visitantes en esa sala se encontraban personas del sistema de gobierno ya que un alto funcionario de este había salido con golpes severos de un accidente y un contingente de seguridad acompañados de un par de periodistas cubriendo el caso, quienes al ver la alegría empezaron a indagar al respecto y se le acercaron al Doctor haciéndole varias preguntas, ella le dijo que el funcionario quien estaba recluido en el hospital había sido declarado con muerte cerebral y que si sería posible que lo trataran de igual manera que el familiar de las personas que estaban celebrando él les dijo que el solo seguía el protocolo del hospital y no podía dar más información a menos que fuesen parientes cercanos y se marchó dejándolos a ellos entrevistando a los familiares, al cerrar la puerta en ese momento el Doctor creyó haber hablado de más sin embargo, se fue a la oficina y averiguar quién era el Doctor a cargo del funcionario y platicar con él.

De repente sentí la mano de San Pedro en el hombro y me dijo que ya iba siendo tiempo de regresar y también me dijo que sabía que tenía unas preguntas en mente y que trataría de ayudar a esclarecer para tu paz mental, el ángel que te ha acompañado te las responderá y espero verte mucho mas tarde y se retiró. La primer pregunta fue, le pregunte porque muchos niños morían sin ninguna razón y me contesto que para que estos no sufriesen los regresaban acá ya que estos fueron concebidos en sesiones entre drogadictos, borrachos y gente enferma que sabiendo que las posibilidades de tener un hijo sano eran casi nulas aun así arriesgaban la vida del niño, sin embargo existen casos de gente que no tienen esa clase de problemas y sin embargo tienen hijos con problemas de salud, esto es debido a que existen deficiencias en el organismo de uno de los padres y en otros casos cuando se produce un embarazo por medios no convencionales. Otra que le hice fue, porque se permite que muera tanta gente en los accidentes y me dijo que ellos son el resultado de las malas decisiones de los pilotos operadores ya que quienes sabiendo que existen posibilidades de que pueda suceder un improviso, arriesgan esas vidas por un ahorro económico, o por la pésima educación vial de los pilotos, muchas veces escuchando los malos consejos de sus colaboradores, recuerda resultados de grandes embarcaciones que se han hundido, aeronaves que por un par de tornillos se vienen a tierra, trenes que por un ahorro en la construcción, usan materiales no adecuados, así causando un descarrilamiento y muere mucha gente, también le pregunte porque el hambre en el mundo, el me contesto que si todos pensaran como tú, eso no pasaría, pero la arrogancia y el amor al dinero de quienes ustedes eligen para que los gobiernen jamás piensan en eso y en lugar de educar a su pueblo lo mantienen ignorante para así manejarlos a su discreción, el amor al dinero y al poder son los frenos del desarrollo en tu tierra. Al escuchar tu tierra, la otra pregunta fue si habían otras tierras o mundos, él me dijo que si hay otras tierras, unas más avanzadas y que todas no se rigen por una orden celestial ya que si así fuese, todo estaría como tú lo has visto aquí, todos tienen la oportunidad de actuar conforme a lo que dicta el libro sagrado o conforme a lo que ellos decidan, para bien o para mal, muchos de ustedes actúan para mal y por eso tienen los problemas que están afrontando, no solo a nivel mundial, también a nivel personal, tú eres libre para actuar a tu discreción, en otras tierras que están más avanzados que ustedes y son quienes los visitan y los han ayudado desde sus inicios y los continúan visitando y ayudando, muchos están entre ustedes y nunca los podrás diferenciar ya que todos fuimos hechos a imagen y semejanza, como tú, entran en las mentes de algunos terrícolas y los ayudan a realizar obras para el bien de la tierra y viven entre ustedes, sin embargo no pueden hacer lo que quisiesen para arreglarles a ustedes su tierra, ellos respetan el libre modo de vida de ustedes, son ustedes los que toman las decisiones últimas, en esas otras tierras no existen fronteras entre regiones, todos pueden viajar de país a país sin restricciones, pero siempre regresan ya que están conformes y felices con lo que tienen, ellos en lugar de gastar trillones de moneda para fabricar armas para matarse entre sí, lo han usado para la educación, la salud y el bienestar de su tierra, sus científicos están en contacto todo el tiempo para lograr desarrollar mejoras en lo que al bienestar de su mundo o tierra, ellos no necesitan gastar en buscar otros mundos ya que en el que viven lo tienen todo, muy cerca de lo que has estado viendo por aquí, claro tienen enfermos y existe el dolor, hay accidentes y tienen sus problemas pero todo se soluciona de inmediato, tienen sus leyes y sus obligaciones que se cumplen y respetan, algo que ustedes en su inicio lo trataron pero no le dieron seguimiento y es por eso que hay tanta pobreza, enfermedades, hambrunas y por eso se siguen matando y tienen tanto problema.

También me dijo que en un par de oportunidades le había tocado ser mi ángel guardián y que era un trabajo completo, tú lo tendrás que hacer el día que regreses, lo harás con tus familiares y amigos al igual que ellos cuando regresen por acá, luego me dijo que ya era hora de regresar, le agradecí su compañía, él me dijo que en nuestra tierra hay varias personas que empiezan a purgar sus pecados, a ti no se te olvida y lo recuerdas muy a menudo las cosas malas que has hecho y sientes que te duele la mente y te arrepientes y quisieras regresar el tiempo para haber evitado esa mala acción, como lo viste en el túnel, en donde viste lo malo y lo bueno que habías hecho en la tierra, que eso es una purga de tus malas actitudes, es una ventaja que muchos de ustedes tienen ya que al entrar acá y ser juzgado, quien lo haga tomara esos pesares en cuenta, estar dominando tus males pensamientos y deseos que constantemente te acosan y decides actuar bien antes de mal, también será tomado en cuenta, continua como lo has estado haciendo y a pesar lo tormentoso que mentalmente el mal te acose sigue dominándolo, cuando te cuentan chistes de nosotros y tu no los repites, todo eso será tomado en cuenta para el día que regreses con nosotros, se desapareció y yo me encontré otra vez en el túnel solo que esta vez de regreso, salí de la parte donde estaban las proyecciones hasta ver la parte iluminada con la misma brillantez cuando empezó mi viaje, luego me sentí en mi cuerpo, escuche a las enfermeras en el cubículo vecino decir que les tocaba ir al cubículo vecino, para la terapia del muerto en vida, se rieron y entraron a donde yo estaba y escuche cuando le dijeron a mi esposa y a mi hijo si se querían quedar que lo podían hacer, ellos dijeron que si se quedaron, empezaron con los movimientos de los pies, luego las piernas, los brazos y las manos y dedos, en ese momento le sujete la mano a la enfermera y abrí los ojos, la pobre enfermera grito y casi se desmaya, mi señora y mi hijo que estaban en el cubículo, también se asustaron y se pararon a la par de la camilla donde yo permanecía, moví los pies y se percataron que estaba con ellos, mi esposa con lágrimas en los ojos me dijo que nunca volviese a hacer eso y me agarro la mano, mi hijo solo se sentó en la cama y me apretó con sus manos mis piernas y se percató que me habían dolido un poco, por lo que se disculpó pero que se había emocionado un poco. Fueron casi cincuenta y seis horas, El Doctor entro y también se alegró de verme y me conto del progreso del paciente y me dijo, es casi un regreso de lo que a usted le paso, me pregunto que si quería algo de comer o tomar a lo que le respondí que iríamos a comer algo al salir y que le tendría que platicar en un par de días, antes de despedirse me dijo, que no sean más de un par de días ya que yo también estoy curioso, llamo a la enfermera y le dijo que le desconectase todo lo que le habían conectado, siendo la misma enfermera le dijo, entro caminando, se va a vestir solo y va salir caminando de la unidad de intensivo, como para ponerlo en el libro de lo increíble, pero me alegra que haya despertado, termino de quitarme el suero y la manguera para líquidos y me dijo que solo había descargado sólidos, dos veces y seis veces los líquidos que posiblemente tendría que pasar al escritorio de enfermería que le iba a tener un laxante por si lo necesitaba, saco la ropa que estaba en el closet y se volteó y le dijo a la esposa como entro así se lo entrego, se sonrieron y se despidió, con la ayuda de mi esposa y mi hijo trate de sentarme y no pude después de veinte minutos y varios movimientos con la ayuda de mi esposa y mi hijo logramos que me sentara, luego me quitaron la bata y me ayudaron a vestirme, después de quince minutos de movimientos lentos logre pararme y sentarme, ya en cuarenta minutos más estaba parado y listo para salir.

Nosotros no salimos por donde está la sala de espera de los pacientes, nos fuimos a la oficina del Doctor y por allí salimos y fuimos al parqueo y nos subimos al carro de mi hijo y nos dirigimos a casa. En el camino le dije a mi hijo que ordenara por teléfono una sopa del restaurante Chino que con su esposa frecuentan, que se sentía con hambre, ya en camino del hospital les pregunte si querían que les contase como me había ido, a lo que los dos me contestaron con un sonoro si y me sonreí y les empecé a contar, de cómo al salir de la primera parte brillante de este túnel, que es el que todos los que vuelven a la vida experimentan y cuentan al respecto, ya que ellos no han muerto, luego pase a la parte de este túnel donde ves todo lo bueno y lo malo que has hecho en tu vida, es como si estuvieses en una sala con pantallas de los dos lados, en la izquierda esta lo malo y en la derecha lo bueno y esperas que las dos terminen al mismo tiempo ya que si lo bueno luego que al salir de este, la primer persona que vi, había sido San Pedro, les conté de cómo era su vestimenta, de los colores celestiales, que había visto a nuestras familias, que no a todos, pues varios estaban purgando sus pecados, pero que nuestros padres estaban allí, también de los amigos que se habían arrepentido de sus faltas, habían logrado colarse, que no había logrado hablarle a nadie ya que solo fue una introducción, les conté como nuestros amigos vivían, lo que hacían y lo que comían y que habrá que portarse bien, ya que es el cielo como se los describí, lo que nos podríamos perder, pasamos y recogimos la sopa que habíamos ordenado y seguimos en camino para la casa a degustarla, claro ellos ya medio habían almorzado por lo que la sopa alcanzaría para la cena.

Llegamos a mi casa y mi hijo nos dijo que ya la cena estaría lista en su casa y que estaba muy contento de estar juntos otra vez, que definitivamente regresaría otro día para que con pormenores le contara lo del viaje, se despidió y se fue a su casa. Cuando el llego a su casa, su esposa le pregunto al respecto de su papa, y él le dijo ya llevaba como una semana de estar afuera del país. La cena ya estaba servida cenaron y él le dijo que tendría que acostarse temprano ya que tendría que bajar a la costa al día siguiente. Él era quien también se hacía cargo de una operación de Aviación Agrícola y también hacia el trabajo como Piloto cubriendo el vacío de cualquiera de los demás Pilotos que quisiesen vacaciones o padeciesen de alguna enfermedad. Esta empresa la habíamos fundado con mi socio hace como veinticinco primaveras atrás, en la zona sur del país donde el Algodón era el cultivo Rey, su hijo al igual que el mío ya eran socios de esta.

