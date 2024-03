Viajes, berrinches y juergas, así es la Nueva Primavera

Amo Guatemala

¿Qué tienen en común estas frases: la solidaridad es el camino, con mano dura, ni corrupto ni ladrón, vamos por una Guatemala diferente, ¿la nueva primavera democrática?

Muy sencillo son las frases populistas que políticos corruptos han utilizado para engañar a votantes pendejos, mal informados que no indagan antes de emitir el tan sagrado voto, condenando de esa manera al país.

Pero esta vez fue diferente, el Movimiento Semilla no solo engaño ahora a los ignorantes sino que también falsificaron firmas e inscribieron gente muerta para poder participar, sin contar que usaron el adoctrinamiento de estudiantes, prueba de esto son los semilla lovers, que dicen que por ser universitarios, ellos saben por quien votar y tratan de convencer a otros utilizando su “educación” para votar por ellos, cuando desconocen la trayectoria del candidato, el plan de gobierno y el equipo de trabajo, convirtiéndose en Pendejos titulados, un titulo no quiere decir que se sepa analizar, pensar y elegir bien.

Pero estas tácticas macabras no hubieran tenido éxito si Bernardo Arévalo, Karin Herrera y Samuel Pérez no hubieran vendido su alma y a Guatemala a los demonios estadounidenses del partido demócrata, convirtiendo al Guatemala en un estado libre asociado a USA de manera no oficial donde los sucios representantes demócratas, quieren controlar todo desde la creación de leyes del país hasta temas ilícitos como el narcotráfico por que ya se dieron cuenta del excelente negocio que es.

Ahora que ya mencionamos como estos macabros llegaron al poder, sin pelos en la lengua, analicemos lo que han actuado en poco más de 60 días en el poder.

Los viajes

Para empezar como siempre he dicho los “corruptos buenos” de movimiento semilla y Bernardo Arévalo le vieron la cara de tontos a todos los que votaron por el y creyeron su falsa promesa de que se iba a rebajar el sueldo al llegar a la presidencia, cosa que jamás hizo, pero que esperaban si cobro 6 meses de salario como diputado sin ir a trabajar.

El país actualmente está atravesando una crisis de violencia, corrupción, desnutrición, etc… pero nuestro flamante presidente en vez de gobernar se ha pasado la mitad del tiempo viajando, que, al interior, que, a Europa, que a Estados Unidos (Para rendirle cuenta a sus amos y recibir instrucciones en inglés).

Esta cantidad de viajes innecesarios, no solo son una perdida de tiempo, sino que también es un gran gasto de recursos del estado que podrían ser utilizados de una manera eficiente en educación, seguridad alimentaria o en seguridad ciudadana, en vez de estar inflando el ego del remedo de presidente lacayo e impuesto por los gringos.

Los Berrinches

La otra mitad del tiempo en vez de estar gobernando Bernardo Arévalo, lo gasta haciendo berrinches junto a su amiguito Samuel Pérez Alvarez, uno berrinchando por echar a Consuelo Porras del Ministerio Público y así obtener impunidad por sus delitos y el otro berrinchando en que como coloquialmente se dice a puro huevo quiere ser presidente de algo, aunque sea de la cuadra de su colonia.

Pero esos no son los únicos berrinches de estos oscuros personajes zurdos, ambos se han emberrinchado en las contrataciones, que nada cambiaron de los otros gobiernos pues se pueden ver barrabasadas y compadrazgos como en la elección de los gobernadores o como en los siguientes 2 caso:

La contratación del fotógrafo Daniel Fernando de Jesús Hernández Salazar quien devengará 30 mil quetzales al mes, su especialidad son fotos degeneradas de hombres desnudos, Bernardo Arévalo ordeno a la SAAS que lo contrataran como su fotógrafo personal.

Utilizaron como excusa para el extravagante salario que Daniel Fernando es un artista (Se recuerdan cuando Alejandro Giammattei contrato a un artista y toda la sociedad civil rebuzno ¿Por qué ahora no?), lo peor de esto es que la secretaria de comunicación de la presidencia ya tiene 5 fotógrafos que se les paga 8 mil a cada uno, cual es la razón de esta contratación si no un berrinche de Arévalo para inflar su ego y ¿Qué tiene que hacer la SAAS en esas contrataciones?

El segundo gran berrinche lo hizo el que daría su alma por una presidencia, la caprichosa Samuel Pérez, quien, si ó si le presupuesto una plaza para su amante Marcela Blanco en el Ministerio de Educación, el peligro y lo incongruente es que una ex presidiaria ligada a un proceso penal tenga que ver con la educación de las nuevas generaciones no tiene lógica, lo peor es que su salario para su primera chamba es de 12 mil quetzales al mes, ¿Qué tiene que ver una comunicadora como asistente de la ministra de educación? Parecido al caso de una diseñadora gráfica como asistente de una fallecida ministra de salud, pero no hay problema Marcelita Blanco ya prometió que va a mejorar el MINEDUC con ideas frescas y nuevas vibras, dando a notar su ignorancia en una entrevista en Canal Antigua donde prácticamente dijo que su trabajo es hacer encuestas.

Pero estos dos casos no es nada, Pérez y Arévalo también están de berrinche para que se aprueben todas las iniciativas de ley de la agenda 2030 y las que sus amos que les dan ordenes en ingles les indican, convirtiendo en un circo el congreso, donde incluso se habla que si los diputados no se alinean intentaran otro serranazo y van a abolir el congreso es tanto su descaro que incluso citaron a varios diputados por medio de su pelele Nery Ramos y Ramos, para una reunión con sus patrones los demócratas y así alinearlos, pero para su sorpresa los demás diputados los mandaron al carajo.

Las Juergas

Como un milagro Bernardo y Samuel no aparecen en esto, pues al parecer despues de insultar a un guardia de seguridad y ahorcar a su pareja luego de una buena borrachera, ha aprendido la lección o por lo menos ya no lo hace en público.

Pero como este gobierno es WOKE no podían falta las juergas en horario de trabajo, primero salió a la luz un reporte de la Conred donde sus empleados venden equipo de computo para comprar licor y poder disfrutar de estas bebidas espirituosas, sin importar que el país se esté quemando.

Que se puede esperar de una socióloga zurda como Claudinne Ogaldes era obvio que apoyaría a sus empleados en sus juergas.

Otra Woke de este asqueroso gobierno es la vicepresidente Karin Herrera que en plenos horarios de trabajo la señora se pega grandes borracheras y lo peor es que da entrevistas públicas con ese severendo estado etílico, pero bueno comparado con el exvicepresidente del gobierno anterior, los guatemaltecos ya se acostumbraron que los que están en ese puesto ya no huelen ni hieden.

Pero lo peor es nuestro MINISTRO DE GOBERNACIÓN Francisco Jiménez, mientras que en Guatemala la criminalidad se incrementa y los asesinatos subieron a un índice de entre 9 y 12 personas brutalmente asesinadas al día, pero como buen amante de las juegas el señor en vez de combatir eso decidió poner marimbon para taparle el ojo al macho.

Pero si moviliza de 3 a 4 patrullas para cuando su asesor que a la vez es su amante se moviliza de la zona 15 para llevarlo a sus juergas, juergas que el día que brutalmente asesinaron a un agente del sistema penitenciario casualmente a el se le fue la mano y se puso la borrachera de su vida que en zopilotillo lo sacó su seguridad y ni articular una palabra podía.

Pero el señor es tan cobarde que, en lugar de aceptar su error, intento excusarse con la diabetes diciendo que lo que le pasó fue que se la bajó el azúcar, no señor ministro un bajón de azúcar no produce esos síntomas y menos la estocada que dicen que usted tenia, eso solo pasa cuando se le sube el alcohol.

Pero ya que se puede esperar de este asqueroso gobierno que en poco más de 60 días ha demostrado ineficiencia, ignorancia, arrogancia y nada bueno, al final son más de lo mismo y como indique en columnas anteriores los semilleros solo vinieron a robar.

En realidad, espero que los ignorantes, los pendejos y los adoctrinados que apoyan a Movimiento Semilla abran los ojos, se den cuenta de su error y que sean conscientes en la próxima elección no sean tan tontos.

Tenemos que ponerle un hasta aquí a este gobierno corrupto y que Guatemala no sea otro ejemplo más del ya popular dicho get woke go broke.

Libre emisión del pensamiento.

