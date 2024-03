Sigamos buscando la verdad

Vocación de Libertad

De la misma manera que está comprobado e nivel mundial por alcohólicos anónimos, el principio de una posible solución al problema individual y por supuesto social, es el reconocimiento y aceptación de la llana y pura verdad: se es alcohólico, lo que extrapolado al tema de las drogas, seria: soy/somos drogadictos.

Como ya lo he venido señalando en varios artículos, creo que es de reconocer el valor con que varios colegas columnistas están practicando, cuando abordan el tema del narcotráfico y el crimen organizado en general, como una, si no, la más importante amenaza para nuestro país en su presente y futuro, sobre todo en un contexto de vulnerabilidad total en las condiciones que una gran mayoría de nuestra población viene desenvolviéndose en su vida cotidiana. Desde hogares desintegrados y familias disfuncionales, hasta arquetipos que surgen de todos los estamentos de nuestra sociedad.

El colega columnista de Siglo GT, Cristóbal Pérez Jerez toca el tema en su artículo bajo el título: Cómo gerenciar el narco en democracia y del cual tomo dos párrafos para comentar, no sin antes valorar esta valiente actitud de ayudarnos a buscar nuestra verdad, la cual, aunque lacerante, es necesario tener presente para poder actuar con responsabilidad. Cito:

“La droga nos acompaña.

El mundo está conmocionado, el negocio de las drogas es un alto porcentaje de la producción nacional en todos los países. La división del trabajo se expande al mundo de la delincuencia, que desde mediados del siglo pasado se presenta como un negocio rentable, resiliente, innovador, emprendedor, generador de altos ingresos y que conforma, al generar la plusvalía un elevado número de rentistas, como el mejor negocio capitalista pueda soñar.

Ahora ya no existen solamente los agricultores que producen hortalizas, frutas, y todo tipo de productos agrícolas, los abogados que generan litigios, los medios que producen diversión y noticias, los curas y pastores producen sermones, los profesores clases, los banqueros manejo del dinero, etc. El narco se ha diversificado tiene los productores directos de materia prima para las drogas en el agro, industriales que manipulan la materia prima y la transforman en productos más complejos y éxtasis más profundos, los transportadores y distribuidores que son los canales de traslado de drogas, incluso entre continentes. Además, de los vendedores al por menor y al por mayor, los organizadores de la venta, mercadeo y convencimiento del consumo, los contadores que reciben el dinero y lo lavan en la banca, las finanzas, los negocios, la política, etc. En fin, todo un nuevo mundo económico, violento y organizativo que pone en bancarrota la existencia de los Estados.”

Es frente a esta realidad, frente a esta nuestra verdad, incomoda, pero finalmente nuestra verdad, que en nuestra calidad ciudadana, como padres de familia; como ciudadanos que deseamos, según se dice y reza en nuestra Constitución Política, construir una democracia republicana y constitucional en la que el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de nosotros mismos prevalezca, que no podemos seguir cerrando los ojos como lo hemos venido haciendo y sin darnos cuenta, hoy, estimulados para las multimillonarias ganancias que estos negocios ilícitos generan, aquellos que manejan estos negocios han cooptado nuestras instituciones y no solamente las del mundo gubernamental, sino también las del ámbito económico, político, social y cultural.

Hay claramente sectores de nuestra geografía por un lado y de nuestros liderazgos institucionales en diferentes campos, que hoy sirven a los intereses que mueve el enorme flujo de dinero que las prácticas de la llamada “cocacolonización” movilizan para hacer funcionar la dinámica del libre mercado en casi todos los campos. La política, la religión, los emprendimientos sociales y económicos son muestras de lo que nos sucede y que el buen amigo Columnista, Cristóbal Pérez Jerez nos hace ver.

Una vez más, acudo para terminar con esta columna, al discurso transcrito del Presidente Colombiano Petro en el Congreso realizado para revisar el tema:

“la mayoría y nuestros estados hoy tienen regiones bajo control mafioso, no bajo control de la democracia. Hemos tenido presidentes que son narcotraficantes y políticos y dirigentes en todas las vertientes de la ideología y el culpable ha sido el campesino el humilde que los hemos llevado a la cárcel y les hemos bombardeado sus cultivos…

…empieza a aparecer el comando rojo en Brasil por Jalisco y Sinaloa y no sé qué vainas, ejércitos privados cada vez más fuerte con capacidad de derrotar o comprar estados y esa se ha vuelto América latina el país de los poetas y los escritores y la belleza como digo yo, se han vuelto como resultado de una política desastrosa y equivocada a la cual hay que ponerle punto final.

…Es América latina, la que tiene que hablar y decir porque es la víctima, no la victimaria y están engañados los de la unión europea y están engañados los centros de poder mundial porque están escapándose de una discusión en donde el culpable es el campesino andino y no se cuestionan por qué en su sociedad tantos jóvenes consumen solitariamente drogas hasta matarse ese es el problema central como esa discusión lleva un cuestionamiento del estilo de la sociedad”.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...