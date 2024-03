Uno en Dos Capítulo 5 3

Capítulo Cinco

Un Nuevo Gobierno

Una semana después de mi visita al cielo, viendo las noticias me percate de lo mal que han gobernado nuestro País en los últimos treinta años o más, pensé que podría yo hacer para ayudar en algo, me recordé que, en mi visita al cielo, San Pedro me dijo que tal vez podría yo tener alguna idea de cómo ayudar para el mejoramiento de nuestro mundo, pensé que se podría empezar con nuestro País, termine de ver noticias y me dormí. Al día siguiente después de desayunar y platicar un rato con mi esposa, le dije lo que tenía en mente, que ya que mi hijo estaba a cargo de la Fundación y de la compañía de aspersiones aéreas en el sur del País, que yo tendría suficiente tiempo para hacer algo para un nuevo Gobierno, con miras a la buena conducción de este, ella solo me vio y me dijo que si tendría yo que viajar por largos periodos de tiempo, que ella no estaba de acuerdo, le conteste que todo lo haría desde nuestra casa, que si iba a remodelar el estudio, ya que tendría que traer un par de televisores para el proyecto, ella me dijo que bajo esas condiciones estaba de acuerdo. Me despedí y llame al mi amigo el Licenciado que se hacía cargo de lo legal de la Fundación y la compañía de fumigación aérea en la costa sur del País y le pregunte si quería almorzar en el restaurante de mi sobrino, el accedió diciéndome que si podría ser media hora más tarde de lo que usualmente convenían, le conteste que sin problema lo haríamos a esa hora, llame al restaurante y les dije que me reservaran una mesa lo más privado posible en donde fuese, la señorita me dijo que el salón privado no tenía reservación para ese día y que lo podría usar, se lo agradecí y le di la hora y le dije que si alguien llamaba para ese salón que lo diesen, que yo estaría de acuerdo con una mesa de esquina, me lo agradeció y me dijo que nos esperaban y que cuanto éramos a lo que le conteste que únicamente dos, me fui a la oficina para platicar con quien estuviese allí, o me pondría a ver en la computadora lo nuevo en aviación y en lo que a lanchas y sistemas de propulsión de estas.

Estuve allí un par de horas y llego el tiempo de enfilar hacia el restaurante, me despedí de quienes laboran con nosotros y me fui, había bastante gente pues me costó parquearme, sin embargo habían varias mesas desocupadas, como que todos vinieron solos y en su carro, al llegar la señorita me dijo que como nadie había solicitado el salón privado que había preparado un espacio para dos, se lo agradecí y la seguí al salón en el camino al salón salude a un par de amigos que también frecuentan el restaurante que es uno de los mejores de la ciudad, luego le dije a la señorita que el Licenciado que ella conoce es quien almorzara conmigo, me pregunto que si me serbia lo usual como aperitivo y le conteste que sí y que de una vez le trajera lo que el al Licenciado le gusta. Cuando regreso con los aperitivos ya la acompañaba el Licenciado, nos sirvió y nos preguntó si queríamos ordenar o esperábamos, le dije que en quince minutos nos trajera otro aperitivo y ya estaríamos listos para ordenar sabiendo que con la poca cantidad de gente que había, posiblemente se tardarían uno diez minutos, lo cual era suficiente tiempo para plantearle la idea al Licenciado.

Empecé diciéndole que había un conglomerado que estaba comprendido de conciudadanos ya residentes y varios que ya eran ciudadanos en el país del norte, entre quienes ya había unos en el gobierno y varios empresarios a quienes le ha ido muy bien, estos habían encontrado un nicho para financiar proyectos en países tercermundistas, de un par de millones o más, de dólares americanos anuales y que habían contactado a mi socio de la fundación a modo que él se hiciese cargo de lo que era la formación de un grupo de abogados constituyentes y una empresa de auditoría, esto para llevar a un partido político honesto a gobernar el país, el me contesto que tendría que platicar con varios de ellos ya que la clase política está muy mal vista a todo nivel, más sin embargo habrá que involucrarse de cualquier modo para que el país no se acabe, yo le dije que conociendo a mi socio, él no se involucraría en nada al igual que yo, que este grupo sería anónimo, que lo que era necesario seria que conociendo la constitución de la república ayudaran a que todas las ideas y cambios que se propusiesen estuviesen bajo un marco legal y que fuese económicamente viable, el me contesto que así sería más fácil conformar esta agrupación. Llego la segunda tanda de aperitivos y le pregunte al Licenciado que iba ordenar, le dijo a la señorita que una sopa de espárragos y una ensalada de atún y que lo acompañaría con una cerveza, yo le pedí lo mismo ya que tendría que salir a cenar con mi esposa. Mi amigo me dijo que él creía que ya era hora que los que están afuera pensasen en sus familias y su país, que le participaría este pensamiento a con quienes estuvieren interesados en ser parte de este proyecto. Los alimentos fueron servidos, los degustamos y la idea de la cerveza fue excelente combinación nos despedimos y me dijo que en lo que quedaba de la semana tendría el equipo necesario y que la cita seria para el próximo martes en su oficina.

En camino a mi oficina me recordé de lo eficiente que era este mi amigo, varias veces se me adelanto con las soluciones a problemas que la fundación tuvo en sus inicios. Ya en la oficina enfrente de la computadora, empecé a elaborar un programa de acción a modo de que esta agrupación lo viese y lo corrigiese si fuese necesario. Primero no creerían que el Sr. Presidente actual estuviese de acuerdo con lo que les iba yo a presentar y proponer, pero que, si él lo decía en público y con su secretaria a la par transcribiendo todo y al final el presidente lo firmaría enfrente de la prensa y la televisión, esto ya sería bastante formal para que tuviese un fundamento legal, tendría yo que decirles que con una llamada del país del norte para que el tomase esa decisión, esta llamada está pendiente de hacerse, la organización del norte están en espera. Y que, si esas decisiones estuvieran conforme a la ley, lo mismo pasaría con el presidente del Congreso y otras instituciones gubernamentales, sería como una confesión en público, de quienes nos están mal gobernando. Lo que concierne a la conferencia de prensa y televisión del presidente reconociendo que no ha actuado conforme a lo prometido, que con el tiempo que le queda tratara de llevar a cabo todo lo que no se ha hecho para el bienestar público. Lo mismo seria con el ministro de gobernación, él también tendría una conferencia de prensa con su secretaria transcribiendo toda su declaración y con respecto a malos contratos de los negocios y las contrataciones de mantenimiento y de nuevas carreteras, anularía todos los contratos hechos con empresas de cartón y se contratara nuevas empresas seleccionadas por el nuevo congreso después de su autodepuración, en el cual constara de tres diputados por departamento, quienes contaran con su propio vehículo y sin seguridad.

Después de una auditoria lo que se compruebe que fue mal habido se pondrá a venta al mejor postor y ese dinero será para pagar la cesantía de quienes dejaran de trabajar ya que nunca fueron necesarios en el congreso y el resto de las instituciones públicas y al mismo tiempo, estaría firmando su suicidio político al igual que el del presidente. El vicepresidente asumiría el cargo inmediatamente ya que mentalmente el presidente no se sentirá competente para dirigir el país y de una vez autorizaría que se le investigase a modo de que lo que con su salario no fuese realmente posible que yo lo haya obtenido, que se me expropie y que pase al estado para su uso o venta. En ese momento el Vicepresidente asumirá el puesto y el presidente desorientado sin saber que está pasando y por orden del vicepresidente será llevado al hospital para una evaluación. Eso pensé que podría convencer al grupo que el Abogado está conformando, también habrá que hablar con el alto mando militar para que declare su total respaldo al presidente en funciones, todo esto lo estaba apuntando para futuras referencias.

Mi señora me llamo para ver si iba a cenar sola o si la iba a acompañar, me fui al comedor y me disculpe ya que era la segunda vez que me llamaba, el tiempo se me estaba pasando aceleradamente pensando en todo lo que tendría que hacer, ya que si el abogado juntase al grupo en una semana estaría en la necesidad de que ella me ayudara, buscando fotos de varios funcionarios públicos y pegándolas en las paredes del estudio para yo tener acceso a la mente de cada uno de ellos, durante la cena le conté como iba y me dijo que si necesitaba ayuda que contara con ella, esto paso sin yo entrar en la mente de ella, que por cierto nunca lo había pensado hacer, nunca habría o habrá necesidad de eso. Terminamos la cena y le ayude a limpiar la mesa y lavar los platos, nos fuimos a ver un rato de televisión y nos dormimos.

Al día siguiente después de desayunar me fui temprano a la oficina, salude al equipo de trabajo, entre a la oficina y llame al encargado de compras y le dije que iba a necesitar dos televisores iguales al que acabábamos de comprar para el comedor de la oficina, este lo compramos para que pudiésemos ver el mundial de futbol, ya que los juegos eran a la hora de almuerzo, estos los quería para mi casa, también que le dijese al técnico que la instalo las fuese a instalar el día que las llevasen, que se pusieran de acuerdo y que me dijeran el día y la hora para yo estar presente, ya que es de carácter urgente, se retiró preguntándome si quería una taza de café que me la mandaría, le dije que sí y salió de mi oficina. Llame a mi hijo que andaba por la costa para que me mandara un informe de cómo estaban operando los hospitales en esa parte del país ya que el último reporte de la parte norte estaba mejorando cada trimestre, me dijo que en dos días subiría a la ciudad y que nos sentaríamos a platicar. Tenía muchas ganas de hablar con mi amigo el licenciado, pero apenas llevábamos tres días de haber platicado, por lo que decidí esperar ya que él se caracterizaba por su eficiencia. Me puse a ver mis correos electrónicos ya que eso me entretiene y necesitaba entretención en esos momentos del impase por los que estaba atravesando. Dos días después ya estábamos platicando con mi hijo al respecto de cómo la fundación estaba operando a nivel nacional y que ya había recibido un par de llamadas del país vecino queriéndose asociar a la red de hospitales de nuestra fundación, ya teníamos el cuarenta por ciento de estos asociados y varios en espera, pero que si él creía que nos podríamos extender, que tendríamos que conseguir más gente en la rama de administración, el me menciono que en esas esta, ya estaban entrevistando a los que mejor habían salido en el examen de admisión, eran cuatro en total, tres mujeres entre ellos, él se iba a quedar con el hombre y una mujer ya que no le estaba alcanzando el tiempo, habían muchos interesados en trabajar con la fundación ya que los sueldos que esta paga son mayores que lo que las mejores empresas del país pagan, sin contar con los beneficios que se le otorgan a las familias de los que en esta fundación trabajan, como por ejemplo en lo que a educación se refiere, los hijos de los empleados cuentan con una beca para sus estudios, también cuentan con un seguro médico, ya que el seguro social del estado los atiende alrededor de dos meses o más después de su examen para determinar su afección.

Continuará…

