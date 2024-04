¿Quiénes deben hablarles a nuestros hijos acerca del sexo?

Conversemos Acerca De:

Si bien el tema en cuestión: sexo, sigue siendo en muchos casos un tabú, la orientación al respecto debe iniciar en casa, ¿por qué?

Posiblemente hoy en la noche, o tal vez desde la mañana misma, una vez que suene el despertador, las parejas, casados, no casados (los que se “juntan”) al ver a la persona con que amanece, brindará una sonrisa, recibiendo una de respuesta, por ser el día de la amistad, y para otros el día del amor.

Para culminar el día los que están cerca, de alguna forma u otra, por humildes que se sea, de alguna manera hará llegar un presente (no necesariamente un regalo, puede ser una llamada telefónica, un correo, etc.) a la persona o personas que estima.

Muestra de ello es que esta noche, los lugares públicos de paseo, estarán atiborrados de novios, matrimonios, familias, amigos, y tal vez para muchos, será una noche de romances.

Sin embargo, hoy haré referencia a la pregunta que encabeza el presente artículo. Si bien el tema en cuestión: sexo, sigue siendo en muchos casos un tabú, la orientación al respecto debe iniciar en casa, ¿por qué? Son los padres (mamá y/o papá) los máximos responsables de la educación en general, de orientar a los descendientes, ya que estos últimos deben descansar su confianza en los primeros.

Los adolescentes sienten que hablar con sus padres acerca del sexo puede facilitar importantes decisiones sexuales. Posiblemente un adolescente bien orientado podría posponer su actividad sexual más fácilmente y evitar quedar el compromiso de un posible embarazo (por parte de ambos el/la joven) lo cual dependerá primero si realmente pudieran hablar de estos temas más abiertamente con sus padres.

Por otra parte también prioritaria, y es que los padres deberán – diría que tienen la obligación – de atender estos problemas y no tratar de esquivarlos, ya que de no establecer la comunicación con sus hijos en este sentido, puede ocasionar grandes riesgos a los jóvenes involucrados en la relación, a la posibilidad de una nueva vida, no planificada.

Pero existe un problema, algunos (¿muchos?) padres que no son conscientes de la importancia que tiene lo que ellos piensan acerca del sexo para sus adolescentes.

Hay padres que consideran que no pueden “luchar” contra la influencia de los “amigos” y “amigas”, ni la información presente en las redes y por supuesto sería un craso error, cruzarse así de brazos ante dicha negativa.

¿Cómo lograr deshacer esa inadecuada relación de amistad? Desarrollando relaciones muy estrechas y cariñosas con sus hijos/as desde que son pequeños/as, por ejemplo, tratando de ser un ejemplo en cuanto a los tipos de comportamiento y las actitudes que usted quiere que imiten sus hijos/as.

Además, deben ser escuchados y tratados con respeto, hablándoles de sexo, de sus propios valores y por qué los sostiene; de igual modo ayudarlos a sus hijos/hijas adolescentes a pensar en sus metas para la vida, incluyendo la educación, y cómo la actividad sexual podría afectar sus sueños y su propia vida, insistiendo en que la toma de decisiones sexuales puede ser duro para los adolescentes hoy.

Los padres y los adolescentes pueden ayudarse mutualmente siendo buenos amigos y comunicándose. No siempre es fácil, pero las recompensas pueden ser significativas.

Libre emisión del pensamiento.

