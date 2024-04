¿Fue el gobierno responsable del ataque terrorista en contra de una Fiscal del MP?

Amo Guatemala

Antes de iniciar con esta columna quiero dejar claro que repudio los hechos de violencia y asesinatos de los cuales los guatemaltecos son víctimas ante la incapacidad de un pusilánime gobierno de combatir a los criminales.

Mis condolencias a la fiscal Miriam Reguero por el fallecimiento de su señora madre en este brutal ataque, a la vez mis condolencias a los familiares de Carlos Humberto González, quien también fue víctima de los terroristas que perpetraron este cobarde atentado.

Por varios motivos en el modus operandi de este ataque terrorista en contra de Miriam Reguero, atando cabos, se llega a la conclusión de que el gobierno de Movimiento Semilla si bien puede o no puede que sea el responsable, si es el culpable.

Pero para hacer este análisis, primero tenemos que volver al pasado en aquellos tiempos de terror del gobierno de Alvaro Colom y su sanguinaria esposa Sandra Torres, donde sus jefes de sicarios Carlos Menocal y Francisco Jiménez, convirtieron el Ministerio de Gobernación en su ejecito personal, donde por medio de CIACS asesinaban a diestra y siniestra.

En aquellos tiempos del gobierno de la UNE, los asesinatos estaban a la orden del día, existiendo ente 15 y 18 asesinatos diarios, la población vivía atemorizada,

Aquel tiempo donde Sandra Torres le entrego el poder y las vías de distribución al grupo de narcotraficantes conocidos como los Z, había masacres en aldeas, en centros comerciales en restaurantes pues se encargaban de asesinar a los narcotraficantes rivales y a cualquiera que por casualidad estuviera cerca.

También con la CIACS conocida como los riverita, ese gobierno se dedicaba al sicariato y a tumbes, no digamos que eran especialistas en asesinar a quien se opusiera al régimen de la UNE.

Peo más que una CIACS esto era una célula terrorista incrustada en la PNC y conformada por los hermanos Rivera, Nery Ramos y Ramos (Si el actual presichonte del congreso) la jefa era Marlen Blanco Lapola (La hermana de Orlando Blanco Lapola diputado por el partido VOS, ex integrante de la UNE) y comandado por Carlos Menocal quien luego fue sustituido como ministro de gobernación por Fransisco Jiménez, la estructura estaba al servicio de Sandra Torres.

Por esta estructura criminal fue que se solicitó la CICIG cuya función era identificar, investigar y erradicar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (pero perdió el rumbo), pues estos además de cobrar la vida de cientos de guatemaltecos, tomo relevancia hasta que fueron asesinados personalidades como Marjorie y Kalim Mussa, Eduardo Rossemberg y el periodista Hugo Arce, casos que quedaron en la impunidad, pero se sabe que fueron órdenes del gobierno.

Fue el gobierno

Ya les volvió un poco la memoria sobre esos tiempos de terror que vivimos todos los guatemaltecos, ahora vamos a analizar por que este atentado la culpa la tiene el gobierno de SEMILLA, en diferentes pasos, lo invito a usted a que saque sus propias conclusiones.

Modus Operandi de los sicarios

Una de las razones por que es evidente que fue el gobierno es por el modus operandi de los sicarios, en motos, ataque directo, con previa inteligencia y seguimiento, “disfrazados de policía”, igual que en el tiempo de los riverita solo que no estaban disfrazados eran policías en ese tiempo, y ahora si se hace una prueba de balística es muy probable que el arma esté registrada como equipo de la PNC, nuevamente se confirmara que los sicarios eran policías.

Razones posibles del gobierno para atentar contra la vida de la fiscal del MP

Para nadie es secreto que este fraudulento gobierno de Bernardo Arévalo ha luchado una infructuosa guerra en contra del Ministerio Público, buscando la destitución de la fiscal general Consuelo Porras.

El gobierno ha pasado más en esta guerra que gobernando, esta inútil guerra se origino gracias a las investigaciones de la FECI sobre el partido Movimiento Semilla donde se determinó que dicho partido fue inscrito de manera ilegal.

Además, hay investigaciones avanzadas que determinan que hubo fraude electoral, por lo que el atentado pudo ser por parte del gobierno para intimidar a los empleados del Ministerio Público.

También otra de las razones para que Bernardo Arévalo ordenara este atentado terrorista es por una reunión que tuvo con Thelma Aldana donde sale abrazando a la prófuga de la justicia, luego ella sale amenazando con su lema nos verán volver y junto a los demás prófugos advierten que se vienen sorpresas.

Da la casualidad de que la fiscal Miriam Reguero es la encargada de un caso en contra de Thelma Aldana, en concreto es un hotel localizado en avenida las américas cuya propietaria es Thelma Aldana por medio de testaferros.

Si la ex fiscal general Thelma Aldana es hallada culpable en este caso, acabaría con su show de victimización y con el poco prestigio que le queda, por eso es probable que de ahí viene la orden.

Recuerden que los prófugos así operan, así asesinaron brutalmente a Jean Pierre Motta quien era el único testigo en un caso en contra del prófugo Juan Francisco Sandoval Alfaro.

Aunque el gobierno no diera la orden la culpa si es de ellos

Imaginemos hipotéticamente que la orden no vino del gobierno de turno, pero aun así son los culpables no solo de este caso si no que por su inútil esfuerzo para frenar la ola de delincuencia y violencia que hay en Guatemala.

Solo a Bernardo Arévalo se le ocurre nombrar a un inepto vinculado a una CIACS como ministro de Gobernación, que, en vez de combatir el crimen, pone marimba y se la pasa en juergas con un alto estado etílico, olvidando sus funciones y dejando a la población desprotegida.

Como es posible que la fiscal solo tuviera 2 guardaespaldas, pero para cuidar al amante del ministro Francisco Jiménez, lo custodian 2 patrullas llenas de policías, eso es una desfachatez, por su mala gestión este remedo de ministro debería de renunciar o Bernardo Arévalo lo debería de despedir de manera inmediata.

Por qué Bernardo lo eligió ministro, ¿Será porqué ese nombramiento fue una de las negociaciones que hizo Arévalo para tener el apoyo de los diputados de la UNE?

Otra de las razones del porque este gobierno fue el culpable es que en la guerra que mantiene Movimiento Semilla en contra del Ministerio Público, han difamado por medio de netcenters y faferos como la drogadicta de Michelle Mendoza al personal del MP y a sus familiares, creando una ola de odio hacia ellos entre sus huestes, esto puede llega a desembocar en violencia.

Es lamentable esta situación y una semana después de los atentados no hay capturados, peor aun ni siquiera un comunicado por parte del Coyolón Bernardo Arévalo y el Marimbolo Francisco Jiménez.

Reitero nuevamente mi total apoyo al personal del Ministerio Público y mis deseos que a los responsables de este atentado les caiga todo el peso de la ley.

#AmoGuatemala Nadie está por encima de la ley y quien quiera que cometa un delito debe pagar, así sea el mismo presidente de la Republica.

Saque usted sus conclusiones de esta supuesta nueva primavera que estos zurdos están haciendo.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...