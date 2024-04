Lazy Girl Jobs: la última tendencia de la generación Z

En contraste con la ambición profesional que ha definido a los millennials volcados en grandes aspiraciones profesionales y abocados a tener un gran éxito profesional, la generación Z está demostrando una tendencia diferente y busca empleos menos demandantes y más compatibles con su vida personal.

Los trabajos enfocados en el equilibrio entre la vida laboral y privada están en aumento entre esta generación. El trabajo y las responsabilidades son importantes pero el ocio y placer también. Es muy probable ver en TikTok o Instagram el hashtag #LazyGirlJob pero, ¿qué es este hashtag y por qué se está viralizando esta tendencia?

¿Qué es #LazyGirlJob y por qué es tan popular?

En el mundo digital, surgió el término «#LazyGirlJobs«, gracias a la influencer Gabrielle Judge, una creadora de contenido que compartió su experiencia y razones detrás de optar por un trabajo que requiere menos esfuerzo. Su video en TikTok se hizo viral y resonó con una amplia audiencia.

Los Lazy Girl Job (o trabajo de chica perezosa en español) se pueden denominar como aquellos que brindan seguridad con un salario justo, horarios flexibles para lograr el equilibrio entre vida personal y laboral, y la posibilidad de trabajar de forma remota. Esta tendencia refleja cómo las generaciones actuales priorizan el desarrollo personal por encima del profesional.

Es importante aclarar que esta tendencia no significa que los jóvenes no deseen trabajar o se conformen con estar en el sofá todo el día. Más bien, buscan evitar un sistema que no les garantiza la misma satisfacción profesional. La generación Z está mostrando una clara necesidad de equilibrar su vida laboral, priorizando su bienestar y calidad de vida sobre la ambición y proyección profesional.

Sin embargo, este hecho se refleja en los resultados de la última encuesta de Deloitte sobre salud en el trabajo, que destaca un aumento del estrés y la ansiedad entre los miembros de la generación Z en sus puestos de trabajo. En este artículo, se profundiza en cómo ellos están redefiniendo su enfoque hacia el trabajo y la importancia de un equilibrio saludable entre vida laboral y personal.

Trabajo vs vida personal ¿Es posible el equilibrio real?

Esta tendencia, junto con otras similares como el «quiet quitting» (también conocido como renuncia silenciosa y que implica aplicar la ley del mínimo esfuerzo en el trabajo) o los «bare minimum mondays» (que abogan por rendir a medio gas los lunes), no se limita exclusivamente al género femenino.

Estos movimientos han ganado popularidad entre los más jóvenes debido a su enfoque en el bienestar y la calidad de vida en lugar de la mera estabilidad laboral. Estas actitudes y enfoques hacia el trabajo son compartidos por personas de diferentes géneros. Esto indica que las nuevas generaciones están buscando un equilibrio entre su vida profesional y personal, independientemente de su género.



Las redes sociales nuevamente nos demuestran con este movimiento cómo los jóvenes de la generación Z comparten sus experiencias laborales. Todas ellas, tanto positivas como negativas, abogando por tener un futuro más próspero a nivel personal, apostando al 100% por el bienestar propio, en lugar de simplemente perseguir el éxito material o la estabilidad laboral a largo plazo.

Este cambio de mentalidad que se observa en las redes sociales ha llevado a una mayor disposición para cambiar de carrera si sienten que su trabajo actual no les brinda la felicidad y el cumplimiento que desean.

Es habitual ver en estas plataformas videos de creadores de contenido que cuentan su experiencia de cómo un cambio profesional a un trabajo menos exigente permite disfrutar de su tiempo libre y entrenar con amigos, leer en una biblioteca o incluso de tener citas. De esta manera son más felices y obtienen mayor satisfacción personal.

Las nuevas generaciones en busca de la felicidad

Los jóvenes apuestan sobre todo por evitar el denominado efecto del “burnout” el cual es una sensación de agotamiento físico y emocional que surge como resultado del estrés crónico y prolongado en el trabajo.

La generación Z, al valorar más el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, se encuentra en mayor riesgo de experimentar burnout si sienten que están sobrecargados de responsabilidades laborales y no pueden desconectar adecuadamente.



Para promover una mejor salud en el trabajo lo más recomendable es seguir los siguientes consejos:



Mindfulness y meditación: Fomentar estas prácticas puede ayudar a reducir el estrés y mejorar su capacidad para mantenerse enfocados y presentes en el trabajo.

Flexibilidad laboral: Ofrecer opciones de trabajo flexible, como horarios flexibles o incluso la posibilidad de hacerlo de forma remota, puede ayudar a equilibrar mejor las responsabilidades laborales y personales, reduciendo así el riesgo de burnout.

Programas de bienestar en el trabajo: Implementar programas de bienestar que incluyan actividades físicas, talleres de manejo del estrés y sesiones de asesoramiento puede fomentar la salud mental y emocional de los empleados.

Fomentar una cultura de apoyo: Crear un entorno de trabajo que promueva el apoyo y la comunicación abierta puede ayudar a sentirse más conectados y valorados en el lugar de trabajo.

Disponer de Focus times personales: Está demostrado que los tiempos de concentración aumentan positivamente la productividad laboral. Por ello es necesario también establecer una serie de focus time personales para dedicar tiempo a las prioridades de cada uno. Puede ser a uno mismo, a personas cercanas, a tener actividades como tocar la guitarra, a pintar un cuadro o incluso tener un encuentro con un amante puede ayudar positivamente a nivel emocional.

En definitiva, la generación Z está liderando un cambio en la forma en que se concibe el trabajo, priorizando su bienestar y calidad de vida por encima de la ambición profesional. Estos jóvenes buscan un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y personales.

Están dispuestos a explorar nuevas oportunidades profesionales que les permitan disfrutar de su tiempo libre y llevar una vida más satisfactoria en todos los aspectos. Es importante que tanto empresas como individuos se adapten a esta nueva mentalidad y promuevan prácticas que fomenten un enfoque más saludable hacia el trabajo.



Escrito por: Ana Cardo

