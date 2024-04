Textos para reflexionar

Debemos Saber La Verdad

Hay que darse cuenta, el porque las personas entran en nuestra vida:

Por la razón de llenar necesidades que se tienen, ayudan dando apoyo, orientación, ayuda física, emocional o espiritual. Estas personas algunas veces mueren o simplemente se van.

Por un tiempo para enseñar algo, repartir algo o para hacer crecer o mejorar, traen experiencia, conocimientos y comparten. Dan apoyo, enseñan y hacen sentirse bien, pero es temporal y se van

Para la vida entera y enseñan cosas para toda la vida, tener una formación espiritual y emocional sólida y usarlas para mejorar las relaciones de la vida

Hay que darse cuenta que las necesidades han sido atendidas, deseos cumplidos, entonces el trabajo está hecho.

Hay que aceptar lo que enseñan las personas que entran a la vida, aprenderlo y usarlo durante toda la vida y agradecer que hayan sido parte de la vida.

El mayor riesgo de la vida es no hacer cosa alguna, hay que trabajar como si no se necesitase el dinero, amar como si no hubiesen lastimado y actuar como si nadie estuviese observando.

El destino de muchas personas es el abandono, no lo permitamos y recordemos que el llanto que se provoca hoy, puede ser el propio mañana.

Cada persona que se relacione contigo en tu vida tendrá algo que enseñarte, no existe nadie en esta vida que no tenga algo que enseñar.

Tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro es fácil, lo difícil es criar el hijo, regar el árbol y leer el libro.

El que calla no siempre otorga, a veces no quiere discutir con idiotas.

Los débiles son vengativos, los fuertes perdonan y los inteligentes ignoran.

El saber es nuestra mejor arma.

No des muchas explicaciones, tus amigos no las necesitan, tus enemigos no las creen y los estúpidos no las entiendes.

La envidia existe solo en las personas que no saben aceptar la felicidad de los demás.

Son izquierdistas hasta que se enriquecen, son feministas hasta que se casan y son ateos hasta que el avión comienza a caer.

La única lucha que se pierde es la que se abandona. Soy la alegría de quien me ama, la tristeza de quien me odia y la preocupación de quien me envidia.

El que no sabe lo que busca, no se conforma con lo que encuentra.

Si haces un favor no lo recuerdes y si lo retornan nunca lo olvides.

Cuando tengas una gran alegría no hagas promesas y cuando tengas un gran enojo no respondas mensajes.

Una persona cambia por tres razones: Aprendió demasiado, sufrió lo suficiente o se cansó de lo mismo.

Suelta el pasado, para tener manos para agarrar el futuro.

Lo bueno de los tiempos difíciles es que ahuyenta a las falsas amistades.

Cuando un pájaro canta no significa que esta feliz.

La vida sin esperanza no tendría sentido.

Todos los problemas tienen solución.

A veces cuando aparece un amigo es sólo una ilusión.

A veces hay que limpiar los ojos con lágrimas.

La sonrisa más bella llega después de lágrimas dolorosas.

Alguien pequeño no significa que sea débil.

Siempre va a faltar tiempo.

A veces el mejor amigo, resulta ser la persona que menos pensamos fuera.

Nunca te olvides de sonreír, el día que no sonrías será perdido.

Las miradas dicen lo que el corazón calla.

El silencio es el ruido más fuerte.

Cerca de ti siempre habrá alguien falso.

Cuando todo parece gris, recuerda que el gris también es un color.

Se puede arrepentir de algo que se hizo, pero nunca de algo que no te atreviste a hacer.

Arriesgarse es perder poco, no arriesgarse es perder todo.

Cuando se esté en la cima, no hay olvidarse de los demás.

Hay que hacer algo que sea bueno todos los días.

Cuantas veces en la vida has dicho que es bella.

No hay que pensar que mañana cambiaré, hay que empezar hoy.

Los animales también tienen sentimientos, solo necesitan un poco de amor para ser felices.

Los jóvenes quieren a los animales para amarlos, los adultos los quieren para sentirse amados.

La amistad con un perro demuestra que la amistad no necesita palabras.

Cuando se encuentra el amor o algo bueno, no hay que olvidar a los demás.

Si alguien se cree libre, es porque conoce el tamaño de su encierro.

A veces la ambición no deja ver las mejores soluciones.

La victoria o el triunfo sabe a derrota si no se tiene con quien compartirla.

Si la gente viviera dos veces, la segunda sería premio o castigo.

Solo alguien con gran corazón tiene fuerza para defender a los débiles cuando están en peligro.

Todos quieren hablar, pero pocos saben escuchar.

El silencio es la cosa más importante que podemos escuchar.

A veces la soledad es el precio de la libertad.

La verdadera belleza se revela si hay luz interior.

En los malos momentos te busco, porque en los buenos te sobran amigos.

Adoptar el secreto de la naturaleza en la paciencia.

El trabajo más difícil y más importante es el que hago conmigo mismo.

Cada momento feliz hay que disfrutarlo como si fuera el último.

Lo que se busca se encuentra y lo que se descuida se pierde.

Basta solo una mentira, para poner en duda todas las verdades.

El amor no se puede fingir donde no lo hay.

Antes de juzgar a los demás hay que ponerse en lugar de ellos.

No hay que decir todo el tiempo que las cosas irán mal, porque así haces que las cosas vayan mal.

Hay que aprender aunque a veces pueda doler.

No importa hasta donde se llega, hay que recordar de donde se viene.

Hay que mirar a los ojos para no mentir ni ocultar.

El éxito no siempre se ve.

Cuando más peros se pongan, más difícil es alcanzar las metas.

La hipocresía es de los mediocres.

No hay que ir a donde no inviten, meterse en lo que no importa y hablar de lo que no se sabe.

No hay que tomar decisiones importantes sobre emociones temporales.

No hay tiempo para odiar porque el tiempo hay que invertirlo en amar a los demás.

Lo que se hace en la vida será recordado siempre.

La felicidad en lugar de ser una bendición es una conquista.

Las personas que se deben valorar son: las que te dicen la verdad, las que te quieren ver bien, las que se preocupan por ti, las que están contigo en la buenas y en las malas y las que te corrigen.

No soy lo que muchos quisieran que fuera, pero la vida me enseño a no callarme y actuar ante la mentira e injusticia.

Amigos verdaderos son las personas que te dicen las cosas de frente y te defienden por la espalda.

No hay que tener todo para disfrutar la vida, la vida es para disfrutarlo todo.

La vida es igual que un libro: algunos amigos están en una página, otros solo en un capítulo, mientras los verdaderos amigos están en toda la historia.

La preocupación es como una mecedora, te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte.

Hay que cultivar la bondad, la sabiduría y la amistad.

Hay que buscar la verdad, la filosofía y la comprensión.

Hay que apreciar a cordialidad, la alegría y la decencia y hay que defender el honor, a los amigos y los débiles.

Aceptar ante alguien que piensa de manera diferente no es debilidad, sino aprecio y comprensión.

Los grandes cambios en tu vida empiezan de adentro hacia fuera.

El inteligente es el que sabe a donde quiere ir y más inteligente es el que sabe dónde ya no quiere regresar.

Educar la mente sin educar al corazón no es educar.

Primero Dios hizo al hombre y después tuvo una mejor idea, hizo a la mujer.

La mejor obra de ARTE es lo que alguien puede dARTE: buscARTE, amARTE, valorARTE y respetARTE.

CON DINERO

puedes comprar una casa, pero no un hogar

puedes comprar un reloj pero no el tiempo

puedes comprar una cama pero no dormir

puedes comprar un libro pero no sabiduría

puedes visitar un médico pero no tener buena salud

puedes tener una posición pero no respeto

puedes comprar sangre pero no vida

puedes comprar sexo pero no amor.

Si me das un pescado comeré hoy, si me enseñas a pescar comeré toda la vida.

Hay que aprender y preguntar a la persona con experiencia, no solo a la que tiene estudios.

Todo empieza siempre desde el principio.

Vive cada día como si fuera el último y estarás bien.

Jamás te desesperes, aún en las peores aflicciones, siempre encontrarás solución.

Todo necesita ser tallado para ser una joya.

Cuando termines algo siempre agradece.

Quien pregunta es ignorante un rato, quien no pregunta es ignorante siempre.

Es mejor rectificar y corregir que estar perdido siempre.

El que sabe no dice lo que sabe, el ignorante no sabe lo que dice.

No prometa algo cuando estés eufórico y no respondas cuando estés iracundo.

Necesito apoyo cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito.

Hay que arreglarse todos los días el corazón y los sentimientos.

Para planificar toda la vida hay que educarse y educar a otras personas.

Los sentimientos hacen flotar a una persona pero también pueden hundirlo.

No se pueden guiar los sentimientos se pueden orientar.

Nada es un error, es un aprendizaje.

Las personas humildes son buenas porque llegan a lo máximo pero nunca olvidan como subieron.

No me subestimes porque se más de lo que digo, pienso más de lo hablo y me doy cuenta de más de lo que crees.

Me gusta que me corrijan, por lo menos se que me hablan con cariño.

Ponte algo que combine, la cabeza que haga juego con el corazón y las palabras con la buena educación y respeto.

El brillo no depende del sol, sino de la sonrisa que sale de tu corazón.

Lo mejor es vivir cerca de gente positiva y recordar que así hay luz.

La genta más importante es la que quiere estar contigo, cuando tu no quieres estar contigo.

Tu vida mejora cuando te rodeas de personas amables, positivas, inteligentes y que lo que dicen y te beneficia.

Que te quieran o aprecien te puede dar tensión o temor porque no lo habías sentido y eso es normal, pero sientes tu no quien te quiere o aprecia.

Hay que llenarse cada día de fantasías, para no morir de realidades.

Tu peor enemigo eres tu mismo, porque conoces tus debilidades.

La gente buena busca cambiar, porque a pesar de muchas heridas y desilusiones recibidas siguen pensando con el corazón.

Yo aprendí a dar, no porque tengo, sino porque se lo que es no tener nada.

Dicen que no tengo sentimientos, pero si los tengo, lo que pasa es que no los encuentro.

Lucha siempre sin descansar por lo que desea. Aprende a valorar lo que posees. Conserva con amor lo que tienes. Trata de olvidar lo que duele. Pero sobretodo, trata de disfrutar y sentirte bien con los que realmente te quieren.

Un líder no te dice lo que tienes que hacer, te enseña como hacerlo. Y esto hace que lo sigan no por obligación, sin porque desean seguirlo. Además el verdadero líder busca lo mejor para sus seguidores y amigos y siempre comparte lo bueno.

No vivas para que tu presencia se note, vive para que tu ausencia se sienta.

Te decepcionarás si vas por la vida pensando que la gente hará por ti, como tu haz hecho por ellos. Haz bien y no esperes nada a cambio, no todos tienen un corazón como el tuyo.

El que quiere superarse no ve obstáculos ve sueños.

Si lo que se quiere hoy no resulto, es por otra cosa mejor tiene que venir, lo que hoy es una decepción tendrá una explicación.

No importe lo que hagas, pero si no arreglas tu mal modo, soberbia, envidia, etc. te estas engañando a ti mismo.

El silencio en la única persona cercana que nunca te traiciona.

Un amigo no solo es por lo que sabe de ti, si no porque a pesar de ello te quiere.

El tiempo es el juez más sabio porque no sentencia de inmediato, si no porque al fina da la razón.

A veces lloramos o estamos tristes no porque seamos débiles, sino porque nos cansamos de ser fuertes.

La disciplina y el orden permite pensar primero y actuar después.

El líder es una persona que sabe a donde quiere ir, actúa y va.

Por mucho tiempo fui todo lo que pude ser, ahora soy todo lo que quiero ser.

Defiendo lo que crees, aunque ese sea estar solo.

La humildad es callar nuestras virtudes y permitir a los demás a descubrirlas.

Sin valores éticos y principios sólidos nos queda nada, solamente personas delincuentes, corruptos y malas personas.

Libre emisión del pensamiento.

