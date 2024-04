Reconectar la política con la gente

Una Guatemala Diferente Es Posible

En algunos países democráticos, la tensión social ha estado al límite con protestas multitudinarias, movilizaciones sociales que tienen diferentes o similares detonantes, pero al final, todos estos detonantes actúan como un reguero de pólvora generando actos violentos que en muchos casos son incontrolables pero, igualmente, hay otros factores como la falta de oportunidades, la pobreza, la desigualdad, la crisis de representación, que generan un polvorín social acumulado por mucho tiempo y que alimentan y justifican las explosiones sociales en las calles, aparte de que hoy la ventaja es que los manifestantes se organizan y planifican con la ayuda de las redes sociales las que se han convertido en el mecanismo de información y comunicación por excelencia, desatando múltiples tormentas de protesta entre las cuales aparentemente no hay conexión entre unas y otras, pero la comunicación y la información fluye tan rápido que las reproduce y fortalece aceleradamente, y si a eso le agregamos otros elementos como la desconfianza y el hartazgo de la ciudadanía hacia los políticos, se construye la tormenta perfecta.

Analistas e investigadores manifiestan que en la actualidad vivimos en sociedades impacientes y volátiles en las que se pasa del miedo al malestar o a la incertidumbre en cuestión de minutos y pareciera ser que el principal problema radica en que los políticos son incapaces de generar confianza en el presente, mucho menos interpretar un futuro mejor, el futuro para la ciudadanía ha dejado de ser un destino promisorio y de progreso y esto tienen graves consecuencias en la política y en la percepción de la democracia; Anne Applebaum, periodista, historiadora, columnista y escritora estadounidense, advierte que el mundo democrático esta envejecido, frio y cansado, en otras palabras estamos viviendo en democracias fatigadas, en donde los ciudadanos cada vez se sienten más vulnerables y sin un futuro prometedor.

De esa cuenta es que tenemos que retornar y retomar la política en su sentido más estricto, no solo como una práctica, sino también como una propuesta de principios y valores que se centren en atender y resolver las necesidades de las personas, y de esta manera poder reconectar la política con la ciudadanía, y a la vez darle a la democracia un sentido y un equilibrio como sistema político y forma de vida, porque el problema surge cuando no se cumplen con estas exigencias mínimas hacia la población en política y en democracia y, como consecuencia, los ciudadanos no le encuentran sentido a vivir en democracia, y cuando un pueblo no tiene un rumbo trazado por parte de los dirigentes políticos para llevar la democracia a buen puerto, se termina la confianza y las expectativas depositadas en los políticos y se abre paso al abismo social y al atajo autoritario.

Es una realidad innegable como la política se ha desconectado de la ciudadanía, porque entre el discurso político, y el reclamo de respuestas a sus problemas por parte de la ciudadanía, hay un gran vacío, casi siempre las demandas no son atendidas por los políticos, creando en la población frustración e insatisfacción ante la incertidumbre o el miedo al futuro que provoca el dilema de no saber que rumbo tomar. Ante el desorden que se produce en una gran cantidad de democracias en el mundo, se necesitan liderazgos fuertes que entiendan las necesidades de la población, pero que sobre todo dejen a un lado la retórica política, y de una manera autentica trabajen en beneficio de la población, que es la base para reconectar la política con la ciudadanía.

