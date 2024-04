Uno en Dos Capítulo 6 3

Capítulo 6

La Organización

El viernes llego el técnico que había instalado la televisión en la oficina, eran alrededor de las diez de la mañana, platicamos un rato y entramos al estudio y le dije donde quería las televisiones instaladas, hizo una inspección y me recomendó que tendría que hacer un tendido eléctrico por separado para que no hubiese un recargo en el sistema eléctrico, ya que lo que yo tenía, todo salía de un tomacorriente y con extensiones por todos lados para los aparatos que yo tenía en el estudio y me recomendó también un sistema solar con un banco de baterías que me mantendría la corriente por doce horas en caso que hubiese un corte de corriente por cualquier circunstancia, tampoco había yo pensado en la corriente solar por lo que su idea fue genial, me dijo que eso lo había pensado cuando el jefe de compras de la oficina le había dicho de lo importante que sería para mí el no perder señal en las conferencias con los doctores del interior del país, el me dijo que traía ya una cotización básica para ese efecto, que lo único que podría alterar el precio seria la distancia del cableado y la distancia la colocación del banco de baterías, buscamos el lugar con el espacio que el necesitaba y recorriendo el interior de la casa me dijo que lo podría poner aéreo en el garaje si yo no fuese a cambiar el modo de parqueo de los vehículos, le dije así es como hemos parqueado los carros desde que construimos la casa, dijo que él nunca recomendaría un banco de baterías adentro de la casa, le pregunte que cuando podía empezar y me contesto que si yo estaba de acuerdo con el estimado que ya traía el en el carro, podría ser el lunes, y que las televisiones me las dejaría conectadas hoy, le dije que fuésemos al carro a ver la cotización, saco un radio pequeño de su bolsa y llamo a su asistente y le dijo que le trajera el bolsón con sus papeles, nos fuimos caminando hacia su carro y el asistente le entrego los papeles y entramos los tres al estudio, el asistente le dijo que el pickup con las televisiones estaba afuera yo llame al jardinero a su celular y le dije que dejara entrar al vehículo y que si necesitaban ayuda que les ayudase, este fue al portón y el pickup entro, el técnico le dijo al asistente que fuera a ver si todo venia en orden que entraran los aparatos al estudio, nos sentamos y me enseño la proforma, solo vi el precio de las televisiones y le pregunte que porque estaba cobrando más barato que el de la oficina y me contesto que eran tres aparatos en lugar de uno, luego saco el estimado del equipo solar y le dije que empezara lo más pronto posible le firme lo requerido y ya el asistente traía el primer televisor.

El técnico me pregunto la altura que yo necesitaba que las colocaran, le conteste que las quería un pie del techo y que las dejase lo más separado posible entre ellas, el saco su metro, tomo unas medidas y me dijo que me recomendaba que pusiésemos una en el centro de la pared y las otras dos un poco anguladas para que no estuviesen tan juntas, me pareció excelente la idea y así se lo indico a su asistente, entraron dos personas más con los aparatos y el técnico les dijo como colocarlos, entraron un par de escaleras y con sus metros en mano midieron y según las instrucciones marcaron y empezaron a colocar las repisas donde se montarían los aparatos, mientras dos hacían eso el otro tomo medidas y se fue al pickup, cuando los aparatos ya estaban montados entro el que se había ausentado y traía el cableado de los aparatos, los cables de las televisiones colgaban verticales y este coloco una pieza que traía como de tres metros y medio de largo la pego a la altura pre medida en la pared, luego los cables de los aparatos los enchufo a esa pieza y luego conecto un cable a un aparato que coloco en el piso debajo de la televisión central y este al único tomacorriente que había en el estudio en esa pared, luego le pregunto al técnico que si ponían el cable de señal satelital como habían colocado el cableado eléctrico y él le contesto que sí y procedieron con el trabajo, para mi había quedado mejor que si yo lo hubiese hecho, no me percate del tiempo pero no se tardaron más de hora y media, el técnico me pregunto que si quería las cajas de los aparatos a lo que le respondí que no, ordeno que las llevaran al pickup y que se fueran a su bodega, se despidieron y se marcharon, el técnico me dijo que el Lunes estaría de regreso para la instalación de los paneles solares y que como se había dado cuenta que había una terraza me pregunto que si habían gradas para subir, le dije que sí y que me siguiera, subimos y me pregunto que si los querría escalonados a modo de no usar mucho espacio, le conteste que sí, me pregunto que si mi jardinero podría cortar dos ramas que bloquearían uno o dos de los paneles a lo que le dije que si lo podría hacer, bajamos y fuimos al estudio, tome los controles de las televisiones y las probé, las tres perfectamente sincronizadas y con excelente señal y me percate que eran iguales a los de la oficina y las apague lo encamine a su carro y nos despedimos.

Al entrar yo a la casa mi esposa estaba en el estudio, le gusto como había quedado y me comento que para todo lo que habían hecho no se habían tardado la décima parte del tiempo que yo use para colgar la que yo había instalado, solo me sonreí y llame al jardinero para que se llevara la televisión a su casa. Le dije a mi señora que si quería ir a almorzar algo liviano y me dijo que si, nos arreglamos un poco y nos fuimos a comer al restaurante chino que usualmente frecuentábamos, yo pedí una sopa de wantán de res para los dos, unos wantanes fritos y un Chao Mein mixto para los dos, de tomar pedimos media botella de vino blanco, terminamos de almorzar y regresamos a la casa, le dije que fuéramos al estudio y que practicásemos para estar listos para lo que se nos venía en un cercano futuro, encendí dos televisores y le di el control de una de ellas y le dije que buscase un programa en vivo mientras yo buscaba otro en alguno de los canales locales, después de varios canales ella encontró uno donde una persona estaba practicando tiro con arco y flecha, observamos por un rato, era novata y el instructor le estaba indicando como apuntar y el momento preciso para soltar la cuerda, seguimos observando y ni siquiera pegaba cerca de la silueta de un venado, le dije a mi señora lo que yo iba a hacer ella sabiendo lo que yo podía hacer me dijo que yo nunca había usado un arco, le dije que no pero yo al entrar en la mente de ella la podría guiar a modo de que su puntería fuese certera y el instructor no iba a creer lo que ella estaba por hacer, yo espere hasta que la cámara le enfoco la cara y en ese momento entre en su mente y cuerpo, ya yo en ella le dije al instructor que necesitaba cinco flechas y le demostraría que las cinco darían en el blanco, el se rio pero al ver la cara de su alumna le dio las cinco flechas, ella las coloco en la funda cerca de donde estaba parada, se apretó el guante que tenía en la mano izquierda y un protector para los dedos de la mano derecha, tomo la flecha la coloco en la cuerda, halo como no lo había hecho antes, apunto y soltó la cuerda y la flecha acorto la distancia en el mismo tiempo que se tardaban cuando el instructor lo hacía, la flecha dio en el blanco y la silueta casi se cae, la flecha incrustada en el hombro del venado, tomo la otra haciendo lo mismo y le dijo al instructor que esta daría en el anca de la silueta, esta igual que la anterior hizo temblar la silueta, tomo la tercera y le dijo al instructor que estaba con la boca abierta que si le podía tomar un video de las tres flechas que quedaban y este le dijo que si pues ni él lo iba a creer, apunto y antes de soltar la cuerda le dijo que repetiría la del anca y que luego la del hombro y la última en el estómago, lo hizo en medio minuto, el instructor la felicito y le dijo que ella debería ser el instructor pues el no creía que él lo pudiese hacer tan bien como ella lo hizo, salí de su mente y cuerpo y nos quedamos observando con mi esposa la reacción de esa intervención, mi señora me pregunto que como había logrado que alguien sin experiencia lo pudiese hacer, yo le dije que la concentración y el poder de la mente hacen cosas maravillosas, el instructor le enseño el video a su alumna y esta le dijo que no sabía cómo lo había logrado pues no se recordaba haberlo hecho, sin embargo algo había aprendido de ver el video ya que después de unos minutos el instructor le dijo que viese el video otra vez y le dio una flecha y ella la cargo y soltó la cuerda, no le dio a la silueta pero paso cerca y con mucha velocidad, una mejoría de un ochenta por ciento en menos de diez minutos.

Le dije a mi esposa que si quería ver más ya que van a empezar las noticias de las seis de la tarde y me dijo que si y en la otra televisión ella empezó a buscar un canal de noticias, estaban en un comercial pero oprimiendo el botón de programas por seguir estaba en la pantalla que empezarían con las noticias nacionales seguido de las internacionales y luego deportes, se me ocurrió llamar a mi amigo el abogado y decirle que sintonizara ese canal y que llamara a los que estaba tratando de convencer para formar esa organización, ya que en las noticias el presidente había filtrado un avance para una charla que tendría con el pueblo en una fecha cercana, que mi socio había recibido una llamada del norte y que sintonizásemos ese canal a las seis de la tarde y en otros canales en las noticias de las diez de la noche, el Licenciado me dijo que llamaría a las personas que estaba tratando de convencer, él no había salido de la oficina y siendo viernes que tal vez nos juntábamos después de las noticias en el restaurante de mis sobrinos, le dije que sí pero que yo tenía que estar en casa antes de las diez ya que estaba pendiente de una llamada, me dijo que no había problema ya que él se iba a su casa en la playa y saldrían a las nueve, para evitar el tráfico de los días viernes ya que muchas personas que trabajan en la ciudad y no trabajan los fines de semana, se van a donde viven sus padres y ese lapso de tiempo tarda como cuatro horas ya que salen de trabajar a las cuatro de la tarde y los buses extra urbanos los están esperando en determinados lugares y ya a eso de las ocho u ocho y media ya todos van con destino a sus hogares en la provincia, como llegue al restaurante antes que el abogado le pedí al el encargado, ya que mi sobrino no estaba, que me sintonizara las noticias en la televisión de salón reservado ya que no lo estaban usando, lo hiso y me senté a ver y percatarme que ya habían empezado, llego el licenciado y nos saludamos, pedimos un par de tequilas con saben up platicamos un rato y le dije que uno de ellos iba a anunciar algo interesante relacionado a la Secretaría de Relaciones Públicas de la presidencia y que lo viésemos, me concentre en la cara de uno de los conductores de las noticias y entre en su cerebro y su cuerpo, estaban hablando del tráfico que ya la circulación en varias de las avenidas principales estaba punto de colapsar, cuando el otro conductor del programa se volteó y viendo a su compañero le dijo que había recibido una primicia de la Secretaría de Relaciones Públicas en la cual informaban de una charla que el Señor Presidente tendría en un tiempo prudencial con el pueblo, no había terminado de pronunciar la palabra pueblo, cuando la cámara paso al otro conductor del programa, este continuo con lo del tráfico y el otro fue suplantado por una señorita muy atractiva que cambio para hablar de lo cálido que estarían las playas este fin de semana, salí del cuerpo y mente del otro conductor esperando que no lo fuesen a despedir, el licenciado me pregunto que como sabía lo que acabábamos de ver y escuchar, le dije que mi socio de la fundación me había pasado la información y que posiblemente en las noticias de las diez de la noche estaría en otros canales, cenamos algo ligero y nos despedimos.

Antes de llegar a mi casa recibí una llamada del Licenciado mi amigo y me dijo que uno de los del grupo ya lo había llamado y sorprendido le había preguntado qué era lo que estaba pasando, ya que no habían dejado que la noticia de la Secretaría de Relaciones Públicas pasara a más y el Licenciado le dijo que a las diez estaría la noticia en otros canales y este le contesto que estaría frente a su televisión para ver si se ampliaba la noticia, yo le dije que mi socio el de la fundación en la misma llamada del Norte, que estaban forzando al Presidente a una confesión pública ante el pueblo y ante la prensa nacional y que si no podría parar en la cárcel, ya que este grupo de Guatemaltecos en el norte están muy bien acuerpados por los dos partidos políticos del Norte, me dijo que lo llamara al nomas despertarme, yo le contesté que sería tipo nueve ya que desayuno con mi esposa alrededor de las ocho, antes de colgar me dijo que los posibles del grupo ya estaban pendientes de las noticias y que estaban pensando que el proyecto del nuevo gobierno podría hacerse realidad.

Llegue a la casa y mi señora ya tenía las tres televisiones encendidas, nos sentamos y espere después de los encabezados y entre en la mente del presentador y este anuncio que el Presidente quería tener una charla con el pueblo y que habían tratado de contactarse con la Secretaría de Relaciones Públicas, pero no contestaba las llamadas, en ese momento las noticias cambiaron rápidamente y pasaron a lo pesado que estaba el tráfico, en el otro canal entre en la mente de una de las presentadoras del programa repitiendo lo del acercamiento del Presidente y su gabinete con el Pueblo y en ese mismo momento las noticias cambiaron pero ya el mensaje había sido difundido en tres noticieros diferentes, me pregunto mi esposa si iba a probar con otro y le dije que sí, mientras difundía el mensaje, lo cual lo hice de la misma manera y el corte del programa inmediatamente pasaban a otras noticias, al igual que los otros canales de televisión. Apagué los televisores y le dije que de repente alguno de los periódicos que no están bajo el dinero y el poder del gobierno y que no les dio tiempo de informarles que, por orden presidencial, esto no lo publicaran, nos fuimos a dormir y el día paso como lo planeado.

Al día siguiente en la primera plana del periódico al que yo estoy suscrito, la información al respecto del confuso reporte de las declaraciones de varios canales de televisión con referencia a la plática que el Presidente quiere tener con el pueblo, en el artículo hace referencia que ninguno de los directores de los programas había recibido información oficial de esta plática y que los locutores no se recordaban de lo que habían informado. Llame a mi amigo el Abogado y también él se extrañó de lo confuso de la información, sin embargo estaría en contacto con el resto del grupo ya que algo había empezado y no se querían perder lo que viniese en el futuro, el desayuno fue lo que tenía en mente y nos lo disfrutamos con mi señora nos levantamos de la mesa y me fui a bañar y rasurar y le dije que encendiera los televisores para ver cómo podría localizar a algún personaje del gobierno para que el mensaje fuese más creíble, en uno de los canales estaba un par de reporteros tratando de sacar algo de información al respecto de la plática que el Presidente quiere tener con el pueblo, en ese momento llego la comitiva del Ministro a su despacho y los dos reporteros cortésmente lo saludaron y le preguntaron al respecto de la charla, aproveche el momento y entre en su mente y como Ministro les dije que si era cierto y que en ese momento iba a llamar al Presidente para fijar una fecha no muy lejana para la charla con el pueblo, salí de su mente y el siguió a su despacho como si nada hubiese pasado, los reporteros con sus cámaras habían filmado y grabado todo lo que estaría en las noticias del medio día, llame al Abogado y le dije que les dijese a los del grupo que no se perdieran las noticias ya que esta convocatoria del presidente la daría el Secretario de Relaciones Públicas.

En las noticias del medio día solo un canal paso la noticia, los otros no, apareciendo el Ministro dando las declaraciones del Presidente, el abogado no podía creer al igual que el resto del grupo que ya estaba en la parte final de su composición, ya dos personas más se habían agregado ya que no creían que fuese suficientes, los agregados eran parte del grupo que labora en las oficinas de los integrantes del grupo, gente de mucha confianza y muchos años de trabajo con ellos. En mi estudio tenía las fotografías pegadas a pared de cuatro o cinco ministros y de un coronel quien está a cargo de los asuntos de seguridad del presidente, entre en la mente de él, sin embargo no estaba en la reunión, luego viendo la foto del Ministro de Gobernación entre en su mente, iba en camino a una reunión con el Presidente, llegamos al palacio presidencial tocamos la puerta del despacho y entramos, antes de saludar vi a una persona que parecía que no fuese a tener que dar ninguna opinión y entre en su mente y escuche al Presidente preguntarle que sabia el, de lo que estaba aconteciendo en las noticias y este le contesto que habían logrado callar a un canal pero al llegar al otro ya había sido tarde, ya la noticia la había visto la mayoría de quienes se interesan de los asuntos gubernamentales, el Presidente se volteó hacia el Secretario de Relaciones y le volvió a preguntar que de donde le había salido la noción de la charla, este le contesto que no tenía la menor idea, el ministro de Gobernación intervino y le dijo al Presidente que al igual que los comentadores de noticias, no tenían la más vaga idea de lo que habían dicho durante esos segundos frente a las cámaras de televisión en sus programas de información, lo que si era importante es que tratasen por todos los medios posibles de acallar la charla, se despidieron y a la salida yo ya en la mente del Ministro de Gobernación salimos y lo primero que busque fue a un reportero, habían varios y les dije que si en efecto el Presidente acababa de informar que la charla seguía en pie y que esperaba que esta se llevase a cabo con la prensa y los canales de televisión presentes y un par de escribientes y notarios para darle seriedad a este encuentro.

Salí de su mente y di un poco de tiempo pues sabía que en unos minutos estaría este de regreso confrontando al Presidente, usualmente no tomo café, sin embargo, me dieron ganas de una taza, fui a la cocina y me la serví , agregue un poco de azúcar y leche ya que así es como yo lo tomo, entre en la mente del Ministro y cabal ya estaba subiendo las gradas para el despacho del Presidente, al nomas entrar estaba una secretaria esperando por órdenes para tomar notas o hacer algo, entre en la mente de ella y escuche al Presidente preguntarle al Ministro que de donde había sacado esa historia de la charla, que en la plática que habían tenido con él no se había hablado al respecto, le enseno lo que había traspirado, ya que estaba grabado en el sistema de cámaras de video y audio de la casa presidencial, este le respondió que no se recordaba de nada y que al igual que los presentadores de la televisión, no sabía lo que había dicho. En ese momento entre en la mente del Presidente y este le dijo a la secretaria que tomara nota y que chequeara su agenda para una charla con el Pueblo ya que no se había comunicado en meses con el Pueblo, ella tomo notas y le dijo que vería en su agenda como estaban las fechas en que se podía llevar a cabo, entre en la mente de la secretaria para ver qué pasaba entre el Ministro y el Presidente, el Ministro le dijo a la secretaria que le mostrase lo que había anotado de lo dicho por el Presidente, le entregue las notas al Ministro y este se las mostro al Presidente, incrédulo de lo que había sucedido, el tampoco se recordaba de eso, al igual de lo que le había pasado al Ministro, el Presidente ordeno que ni una palabra de lo que había sucedido saldría de esa oficina y le dijo a la secretaria que esas notas las pasara por la trituradora de papel, pero que mejor se las diera ya que lo haría el mismo. Salí de la mente de la secretaria y regrese a casa, sabiendo que en la próxima entrevista que le hagan al presidente entrare en su mente y lo anunciare a la prensa con puntos y comas.

Continuará…

