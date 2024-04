Preludios Opinionistas

Presentación por el autor de su vigésima obra literaria 4

En esta obra literaria EN EL TIEMPO Y DESPUÉS DEL TIEMPO Bayardo Quinto Núñez ahora nos trae catorce (14) relatos ambientales en sintonía, para disfrute de la mente, en la imaginación del lector. Aunque, nunca se dice con suficiente fuerza, pero con bastante cuidado, un juicio que se hace útil durante el tiempo en diversas dimensiones.

El autor Quinto Núñez en dicha obra creo micro mundos poblados en cuestión al acogerse cada relato a esa simultaneidad de efectos, congregando acreditables situaciones en diferentes épocas en este tiempo y para todos los tiempos.

En la interioridad EN EL TIEMPO, Y DESPUÉS DEL TIEMPO, es la significación de un mundo de superación, de una herencia, instrucción del pasado latente, para el futuro, en la existencia de una corriente subterránea en los diques de la vida, gritos de rebeldía, para ser y alcanzar plena paciencia de si mismo; la historia hay que contarla de atrás, incluso, retroceder a un más, yendo mas allá de la lejanía que solamente la mente puede alcanzar.

Así. Cada historia, que se suscite en el ambiente del mundo es eterna, maravillosa para ser transformada en cultura de las Artes, es digno de atención.

ESTA OBRA LITERARIA EN EL TIEMPO, Y DESPUES DEL TIEMPO está conformada por 14 relatos, confluye el acendrado amor a la vida, donde se suscriben realidades de toda índole que podrán ser disfrutadas en el tiempo y después del tiempo, pues Las Artes siempre cobran vigencias en el tiempo que se lean, se observen se hagan, como gran importancia que tiene el origen a la vida del futuro porque las Artes son un importante territorio plegado de mucho porvenir.

Porqué estos relatos, la primera idea se me ocurrió en los pasillos de la mente. Soñé aquella grata oportunidad que me daba la vida ahora y después de la muerte y al final de cada tiempo la severidad de la ceremonia.

Saboreen cada obra- relato- insertado acá pues solo ustedes los lectores sabrán hacerlo a su gusto, lo del autor ya va impreso.

FRAGMENTOS DE DOS RELATOS

MIRA EL RÍO DE LA VIDA DONDE LA REALIDAD SOMOS TODOS COMO LEY NATURAL DEL MISTERIO.

Resultó curioso, es una especie de locos sobre una obsesión mental, seguro creía era un chiste, por eso no lo tomaba enserio. Mientras la mente de Javier era amplia y hospitalaria. Pero suele darse, entonces el conductor del taxi, volvió a ver por el espejo retrovisor.

-Usted es el escritor y Poeta «Odrayab»

– le preguntó el taxista al pasajero -.

– Quizás casualmente, pero en efecto soy

– respondió el Escritor y Poeta-. La conversación prosiguió haciendo una raya imaginaria en el aire imborrable, que fue impregnada de mucho realismo. Cuando el taxi llegó al destino él Escritor y Poeta se bajó, se despidió y, discurría internamente desde su mente hacía el mundo exterior: Todo saldrá bien. Muéstrame tus manos, tu alma. A lo mejor no me refiero a esto. La gran mayoría ve en los hombres y mujeres de arte, algo que no pueden alcanzar. Esa concepción equivoca y/o errónea suele proyectarse en estás personas del mundanal ruido, y no, pero no se dan cuenta que ellos hacen historia densa que presumiblemente se podría saborear. Solamente hace falta que la escriban o la comenten,

HÍBRIDO DE LA LOCURA A LA RAZÓN

Esto dicta la orden del día y sus propios misterios, enfilados como ser rojos. Furtivamente, la impiedad del tiempo se desliza, ante la necesidad imperiosa del deseo de olvidar, recordar como eje fundamental del placer de dirigir telescópicamente de la pérdida, para en su momento leer infolios, con el objeto de rememorar y a su vez olvidar, para simbolizar lo ido. Así , era la retahíla del instante de ese tiempo que, con sus númenes del texto apolillado y terminuchos, nunca se logró descifrar si era dios, o demonio o héroe. Eso sí, era algo.

Así iniciaban la conversación los amigos, con un hermoso cigarrillo que saboreaban antes de compenetrar a la casa de cultura de los muertos, y el uno y al otro se argüían.

