Uno en Dos Capítulo 7

LA CHARLA

Antes de sentarse en una mesa que se había colocado en la entrada del Palacio Nacional, ya en esta, estaba sentado el Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, el Ministro de Gobernación el Presidente del Congreso y unas personas que no pude identificar, posiblemente diputados, las cámaras proyectándolo a él en las dos pantallas que se habían colocado a los lados de la mesa donde se iba a sentar él, pero como a unos cincuenta metros de distancia, tanto a la derecha como a la izquierda, con su respectivo equipo de sonido, dio la bienvenida a los presentes que serían unas mil personas más o menos y otras arribando por las calles y avenidas que circulan el Parque Central, algunos portaban unas pancartas en las que se podía leer Ya no más mentiras, otras pidiéndole que renunciara, otras preguntando que donde estaba el dinero de las carreteras y otras pancartas más, se sentó y uno de los edecanes, definitivamente de la secretaria de asuntos de seguridad de la presidencia, ya que estaba con su uniforme de militar, ajusto el micrófono para que este pudiese empezar con la charla, cuando las cámaras lo enfocaron a él, entre en su mente y empecé con mis apuntes y me dirigí a los presentes y a los que escuchaban por los radios de sus vehículos, unos en camino al Parque Central y otros a la playa o a descansar en sus hogares, les dije que conforme a los reportes de la cancillería y el ministerio del exterior, habían en los países del norte y Europa un gran número de connacionales desempeñándose en varias ramas de la economía de esos países y que sin hacer mucho ruido habían conformado una organización específicamente para ayudar a sus países de origen, entre ellos ya hay varios que laboran en el congreso de esos mismos y que contaban con los recursos asignados para la ayuda de los países del triángulo norte, que conforman los países de Guatemala, El Salvador y Honduras.

Estos connacionales me han contactado varias veces para que yo en este momento les presente a ustedes un panorama de lo que este gobierno ha hecho y dejado de hacer, ellos ya tienen un equipo de auditores nacionales, otros abogados constitucionalistas y otros abogados de distintas ramas que me estarán auditando a mí y a mis acompañantes como lo son los ministros, esto es para empezar ya que después de nosotros vendrán el resto de ministros, gobernadores, alcaldes y también a los señores del congreso, es por eso que los he invitado para que todo lo que estoy diciendo quede grabado, escrito y firmado por nosotros cuatro incluyendo al presidente del Congreso, quien en pláticas anteriores ha estado de acuerdo en una autodepuración de este, enfrente de ustedes, la prensa y la radio, los responsables de esta situación somos, yo especialmente y el resto de mi gabinete, por lo que hoy estoy solicitándole a ustedes que no dejen de asistir estos sábados que vienen hasta que yo termine el periodo que me resta para informarles de los adelantos que este equipo de auditores encuentren, ya que si encuentran algo que yo tenga, al igual que el resto de mi gabinete que no va acorde a nuestros salarios, será expropiado y puesto a la venta y lo que se recaude irá directamente a las arcas nacionales, también les pido, ya que el poder está en el pueblo y la soberanía también radica en el pueblo, que se organicen y que el próximo sábado traigan un par de peticiones en las que ustedes no estén de acuerdo a lo que se prometió a cambio de sus votos, lo arreglaremos cívicamente y si hay que hacer algunas manifestaciones que se hagan conforme a la ley respetando la propiedad privada y a ustedes mismos.

Lo que no se permitirá serán bloqueos de caminos y carreteras, si quieren que se auto depure el congreso plántense enfrente del lugar y no tengan pena que ni el ejército ni la policía intervendrán con ustedes, mientras todo se haga correctamente, habrá presencia de ambas instituciones, únicamente para su protección y si hay alguna otra institución que no esté funcionando adecuadamente manifiéstense enfrente de ellas y de igual manera lo arreglaremos. Con el mal estado de las carreteras también es culpa nuestra ya que permitimos que muchos congresistas formaran empresas de cartón y a estas se les asignaban los trabajos, claro, ellos no tienen empresas constructoras de carreteras, pero como a ellos se les asigno determinado tramo de construcción de estas carreteras, ellos contactaban a las empresas existentes que si saben cómo hacerlo a cambio de un porcentaje para ellos, ya casi vamos llegando, según rumores al veinticinco por ciento que estos diputados piden y lo piden por adelantado, es por eso que yo menciono junto al presidente del congreso la autodepuración del congreso y los que puedan asistir a un plantón enfrente del congreso el día miércoles a las nueve de la mañana que se presenten, yo estaré allí acompañándoles. Sugiero que sean tres diputados por departamento, se les subirá el sueldo para que ellos proporcionen su vehículo, todos los carros del congreso se pondrán a la venta y con ese dinero se pagara la indemnización de todos los trabajadores del congreso, haciendo números rápidos, ciento sesenta diputados a veinticinco mil quetzales por cabeza son varios millones y con ese dinero se le puede doblar el salario a sesenta y un diputado, sobraría dinero en caso no alcanzase para las indemnizaciones de los laborantes y habría un ahorro en las arcas nacionales, aparte de los salarios de los asesores con los que cuenta cada uno de los diputados, varios de ellos pasan de seis asesores, no sé cómo estos diputados llegaron al congreso si la mayoría no sabe nada, podría ser que ese sea el retroceso que estamos teniendo como país, el aplauso de los presentes no paraba y ya se escuchaba en coro Auto depuración Ya. Con los impuestos del combustible y lo poco del petróleo que vendemos deberíamos tener carreteras del primer mundo, hemos tenido más de cincuenta o sesenta años para codearnos con los países grandes y en ese tiempo creo que lo que logramos es estar a la par de Haití y otros, así de mal, otra ronda de aplausos y los coros de Auto depuración Ya, otros ¿porque no empezó así?

Los ministros presentes estarán velando por la seguridad de ustedes no solo en esta oportunidad si no que, de ahora en adelante, otra ronda de aplausos. También quiero decirles que he tomado la decisión de liberar a quienes se encuentren detenidos, sean estos políticos o periodistas, quienes pasaran a situación de arresto domiciliario, no tenemos las facilidades ni el dinero suficientes para mantenerlos alimentados, cada uno de ellos portara un brazalete para su localización. Esta organización que está financiando estas auditorías han estado trabajando con los países vecinos a modo que las personas cuyos nombres estén en la lista de los que saldrán de los centros de detención no les permitan la entrada a sus países, volteando a ver al Ministro de Gobernación le dije, ¿de acuerdo señor Ministro?, a este no le quedo más que contestar de acuerdo señor Presidente. Ahora si el equipo notarial tiene los documentos para que lo firmemos que por favor los pasen para su respectiva firma, se escucharon los aplausos de los presentes y las voces de muchos en apoyo a lo que se firmaría en este sábado, en lo que llevaban las actas por firmar dije que este sábado y los que vendrán se llamaran Sábados Cívicos, esto si ustedes están de acuerdo, otra ronda de aplausos y en coro Aquí Estaremos y otros Depuración Ya, al terminar esta declaración les recuerdo que están abiertos todos los restaurantes esperándolos para que celebren o para que discutan lo firmado en este día, llevaron las actas y la primera la firme yo, los dos ministros me miraban incrédulos y se miraban uno al otro, cuando les pasaron la que le correspondía a cada uno entre en la mente del primero y firme al igual que la del segundo, y regrese a la mente del presidente quien estaba incrédulo viendo lo que pasaba, en ese momento me pare y me despedí de los presentes y les prometí que si yo no regresase el próximo sábado que el Vicepresidente estaría tomando mi lugar, los presentes aplaudieron más fuerte que al principio. Salí de la mente de él y desde el estudio de mi casa a la par de mi esposa vimos cómo le ayudaron al presidente a entrar al palacio acompañado de los dos ministros y el presidente del Congreso. Todos los reporteros entrevistando a los presentes, se notó que muchos creían que tal vez el Presidente había sido iluminado por alguna fuerza Celestial o de algún poder fuera de este mundo.

Muchos de los asistentes ya en los restaurantes haciendo apuestas, unos apostando a que el presidente no llegaría el miércoles al plantón enfrente del congreso y otros que sí. Con mi esposa salimos a cenar y regresamos rápido, ya que el domingo quería hacer una prueba con el jardinero, nos dormimos después de ver las noticias en las que nadie se podía imaginar las declaraciones hechas por el presidente en esta primera Charla sabatina, también se preguntaban si sería factible que el Presidente asistiese al plantón enfrente del congreso. El domingo en el periódico todavía seguían con el cambio tan brusco del comportamiento del presidente, casi todos los noticieros también hacían referencia a lo mismo y también preguntándose si el Presidente estaría como parte del pueblo en el plantón del congreso o como Presidente. Pasamos el fin de semana tranquilos en casa, yo contestando varias llamadas en el teléfono ya que el licenciado y el resto del grupo de auditores preguntaban que, si el presidente los llamaría, o como iba a ser el inicio de las auditorias, yo les dije que definitivamente sería el, indicándonos el proceso a seguir, ya que con un congreso menor posiblemente se podrían agilizar los cambios que estarían por venir.

El lunes después de la rutina de los ejercicios y el desayuno llame al jardinero y le pedí que fuera a pararse enfrente de una de las cámaras de seguridad que tenemos en el interior del jardín por unos momentos antes de empezar a cortar la grama, lo localice y entre en su mente y cuerpo, él se retiró de la cámara y se fue a cortar la grama, yo en su mente pero solo como acompañante, sin intervenir en sus pensamientos y movimientos, me puse a silbar una canción que él definitivamente jamás la había escuchado, ya que era parte del entrenamiento de la escuela de paracaidismo, a la que asistí en mis tiempos de juventud y él nunca había estado cerca de ella, por lo que no la sabia, me fui al estudio y en una de las cámaras lo observaba cortando la grama, cuando pasaba frente a ella, a los quince minutos regrese a su mente, apague la cortadora de grama y caminamos a la puerta de la casa y toque la puerta, en ese momento salí de su mente y me levante de la silla y fui a abrir la puerta, le pregunte que si necesitaba algo y me dijo que no, que había tenido otro de sus momentos de olvido, yo le dije que no se preocupase que a mí me pasa lo mismo, especialmente con las llaves de los carros, tengo un lugar para ponerlas en la entrada de la casa, pero muchas veces las encuentro en la cocina o en otros lugares, le pregunte si sabía silbar y me dijo que no, ya que su padre le había dicho que era mala educación y que solo los vaqueros lo hacían para captar la atención del ganado, le dije que continuara con la grama y se marchó.

Después de ese episodio yo estaba seguro de que podría estar en la mente de cualquiera sin interrumpir sus pensamientos o sus actividades. Era lunes y me fui a la oficina, después de saludar me fui a mi escritorio, había un par de papeles para firmar lo cual hice y me puse a ver lo nuevo que sale en internet relacionado con aviación y motores, el tiempo pasaba rápidamente hasta que mi teléfono se activó y era el licenciado invitándome a almorzar, accedí y en media hora estaba en el restaurante de los sobrinos, al entrar la encargada de encaminarlo a uno a la mesa reservada, me llevo al salón privado, allí estaba el Licenciado con dos personas más, los tres se levantaron y nos saludamos, eran dueños de unas empresas del país vecino y querían abrir una sucursal de su negocio, aquí en nuestro país y que estarían terminando mañana martes pero que se iban a quedar para ver si el presidente se presentaría frente al congreso el miércoles, que si nos juntábamos para desayunar en el hotel donde se quedaban e irnos caminando a ver el evento, ya que a ellos les gusta quedarse en el centro de la ciudad y visitar todos los restaurantes en el área ya que cada vez que vienen o ya serró uno de ellos, o ya hay uno nuevo, quedamos de acuerdo que así lo haríamos, era la primera vez que visitaban el restaurante de los sobrinos pedimos unas bebidas y después de otra ronda, pidieron el menú, yo solo pregunte si había algo nuevo para probar y me dijo el mesero que no, le pregunte al licenciado si él iba pedir algo liviano y me dijo que no, que iba pedir un pedazo de carne, por lo cual después de él ordenar uno de los invitados del licenciado me pregunto qué era lo que yo le recomendaría, le pregunte que si prefería mariscos o carne, me dijo que mariscos, yo le dije que yo iba a pedir una trucha en salsa de almendras, él me dijo que nunca la había probado aquí pero que me secundaba con la trucha, le recomendé que la acompañara con unas croquetas de papa y vegetales al vapor que era lo que usualmente ordenaba, el otro invitado opto por la carne y con el licenciado ordenaron un corte de carne, café de parís y una botella de vino rojo para ellos y una de blanco para nosotros, en ese momento entro otro mesero con unas dolmas acompañadas con un recipiente lleno de yogurt que había ordenado el licenciado como entrada, otro plato que no habían probado ellos aquí en el país, después de la explicación de cómo se elaboraban estas (el licenciado sabia como se elaboraban), ya que mi sobrino se lo había explicado hacia varias visitas.

Cambiando la conversación, ellos tampoco creían en el cambio que había dado la forma de conducir el gobierno del presidente, sabiendo que nuestros gobiernos solo llegaban a enriquecerse y dejan poca obra a todo nivel, uno de ellos dijo que ojalá tomaran nota del cambio, todos los presidentes del área, ya que, si iba a cumplir con lo publicado y firmado, sería un beneficio para el país a todo nivel. Seguimos charlando hasta que vino el mesero con las botellas de vino que había recomendado el capitán de meseros descorchadas ya que se tenían que airear un rato antes de degustarlo, nos gustó la sugerencia y lo cataron los invitados y les gusto, nos sirvieron las copas y en ese momento entraron dos meseros más con los alimentos, muy bien programado el servicio, exclamo uno de los invitados, espero les guste dijo el licenciado y empezamos con nuestros platos fuertes ya que las dolmas habían volado, uno de ellos quería pedir más de ellas pero se le dijo que si lo hacía no iba a terminar su carne, entre bocado y bocado platicamos del mismo tema y que definitivamente habría que ver el resultado de ese plantón frente al congreso. Terminamos y los dos quedaron satisfechos con la comida y el servicio y dijeron que al formalizar su negocio y empezarlo tendrían que venir con sus familias y que por seguro este sería uno de los lugares a visitar. El licenciado se hizo cargo de la cuenta y en ese momento el capitán de meseros entro y nos saludó, luego preguntando que aperitivo se nos antojaba, nos comentó que les acababa de entrar unas muestras que habían mandado quienes surten las bebidas para degustar entre los clientes, habían unas cremas y unos licores también de frutas, yo le pregunte que cual le había gustado a mi sobrino y él me respondió que si a licores nos inclinábamos que el de albaricoque y si cremas preferíamos, recomendaba la de menta, yo pedí la crema de menta y uno de ellos también, el Licenciado y el otro invitado pidieron el licor de albaricoque, pedimos otra vuelta, solo que esta vez cambiamos y los de crema pedimos licor y los otros menta, antes que nos despidiéramos el Licenciado me pregunto que si nos íbamos a juntar antes del plantón, le respondí que si tenía alguna duda que me llamase. Nos despedimos y quedamos que a las siete y media sería buena hora para desayunar y llegar a tiempo al congreso. Cuando llegue al hotel ya estaban con su primera taza de café los dos clientes del Licenciado y el, pedí una taza yo también, nos saludamos y ordenamos nuestro desayuno, ellos unos homelets con jamón y queso y yo unos huevos a la ranchera, todos ordenamos más café y yo pregunte si tenían champurradas, el mesero dijo que si por lo que yo pedí una, siempre me gusto mojarlas en el café, muchos dicen que es mala educación hacerlo, pero con el permiso del grupo moje la mitad de ella y me la deguste, uno de ellos llamo al mesero y le dijo que trajera un par más ya que él quería probarlas como yo lo estaba haciendo, le gusto y nos contó que en su pueblo natal así lo hacían pero él había dejado esa costumbre hacía mucho tiempo, pero que estaba recordando esos buenos tiempos, terminamos y la cuenta la cargaron a uno de los cuartos que habían ocupado. Salimos del hotel y nos encaminamos al congreso, faltaba como media hora para que llegase el Presidente, había mucha gente que con prisa se nos adelantaban, unos llevando carteles que leían DEPURACION YA, en ese momento abrí mi billetera en la cual tenía unas fotos, una del Presidente y una del Presidente del congreso, me concentre en la del Presidente y entre en su mente, él y el Ministro de gobernación discutiendo al respecto de asistir al plantón en el congreso, yo le dije que si él no quería ir que no fuera pero yo si iba a ir y le dije que llamara a uno de los motoristas que usualmente acompañaban la caravana presidencial para que me llevase al congreso, el llamo para que estuviese listo ya que el Presidente y yo íbamos ya en camino a la puerta de la casa presidencial, el motorista con la moto arrancada se bajó para saludarnos pero yo le dije que ni se bajase de ella y nos montamos en ella y le dije al congreso por favor y sin sirena ni mucho ruido yo le avisare en donde nos deje y allí nos recoge, yo en la mente del presidente.

Nos bajamos pero era muy difícil caminar entre la gente, había mucha asistencia y todos viendo a la puerta del congreso, ya que adentro en los balcones no había espacio, la prensa presente adentro del edificio y reporteros afuera entrevistando a la gente, nosotros pidiendo permiso para llegar a la puerta de entrada, alguien nos reconoció y empezó a gritar que dieran permiso ya que el Presidente quería pasar, se nos abrió espacio y logramos avanzar hasta las gradas de la entrada, uno de los que estaba allí con un megáfono nos dijo Señor Presidente quiere usar este megáfono para decirnos unas palabras y saludar a los presentes, le dijimos que con mucho gusto y le dijimos a la concurrencia que estaba muy agradecido por haber tomado el tiempo para asistir a este plantón y que en ese momento iba a llamar al Presidente del congreso para que saliera y les dijese de cómo se iba a auto depurar el congreso, que con el ya habíamos platicado y que lo explicaría en este día si iba a haber un grupo que lo quisiese escuchar, tomamos el celular que tenía el Presidente en la bolsa de su saco y empezamos a marcar el número del Presidente del Congreso, todos los presentes callados, solo se escuchaban las bocinas de los automotores en la lejanía y las voces de los reporteros con sus estaciones centrales, en ese momento salí de la mente del Presidente y ya estando con el Licenciado y sus clientes volví a sacar mi billetera y viendo la foto del Presidente del congreso entre en su mente, él estaba en su oficina contándole a sus acompañantes lo que el Presidente estaba solicitándole, que saliera a las gradas donde él se encontraba y que iba a salir y hablar con él, unos nos dijeron que no lo hiciéramos pero nos levantamos y dirigimos que si no lo hacíamos de repente los del plantón entraban a sacarme o sacarnos, cuando salimos saludamos al Presidente que estaba contento ya que mucha gente lo estaba saludando y felicitándolo por las decisiones que había estado tomando últimamente, tomamos el megáfono y después de saludar a la concurrencia les dijimos que al regresar al hemiciclo hablaría con los jefes de bloque y el resto de los diputados presentes para que lo más pronto posible hicieran una lista de quienes seguirían en el congreso y quienes no seguirían y que esa lista la presentarían en el sábado cívico que viene y que les agradecía el tiempo que se habían tomado para asistir a este plantón y que continuaran con ellos y que el sábado llevaran unas propuestas de algunas dependencias del gobierno para ver donde sería el siguiente plantón, devolvimos el megáfono dimos media vuelta y nos encaminamos a nuestra oficina dentro del congreso, salí de la mente de él rápidamente pues no quería dejar de ver al Presidente para entrar en su mente lo cual casi no lo logro ya que lo estaban saludando mucha gente pero ya en su mente tomamos el megáfono y saludando a los concurrentes nos despedimos, no sin antes preguntándole a los de la prensa y televisión si habían grabado lo que el Presidente del Congreso acababa de informar y al oír el sí de los miembros de estas, nos despedimos y nos fuimos a la esquina donde el motorista nos estaba esperando, la gente muy agradecida y haciendo espacio para que pasáramos sin ningún problema, le dijimos al motorista que regresáramos a la casa presidencial y en ese momento salí de la mente de él y regrese con el Licenciado y sus clientes.

Ellos no creían lo que acababan de presenciar, nos encaminamos al hotel y yo les dije que iría a mi oficina y que si querían y tenían tiempo podríamos cenar, ellos declinaron ya que tenían los boletos para el vuelo de regreso en la tarde, nos despedimos y tome mi carro y me fui a la casa, al llegar deje el carro en la entrada de la casa y me fui al estudio y vi la foto del Presidente y me concentre en la foto y entre en su mente, estaban hablando del problema en que estaba metiendo a todo el gobierno, y que muchos de sus integrantes no estaban de acuerdo en todo lo que él estaba prometiendo, poniéndolo y firmando, todo eso por escrito y grabado en las cámaras de televisión, ya yo como presidente les dije que ya no había vuelta de hoja y que de ahora en adelante teníamos que cumplir con lo se había firmado y no solo yo, ya que varios Ministros y el Presidente del Congreso también han firmado y de los que estamos aquí el único que no ha firmado nada es el que nos está sirviendo las bebidas, y que si no lo hacemos, ahora que el pueblo ya se siente con poder y que cada día se suma más gente, creo que podríamos estar creando un problema que no sabemos qué magnitud podría tomar, ya veremos la cantidad de gente que se presentara este sábado que viene, el Ministro de Gobernación pidió otra ronda de bebidas, el bar tender que ha estado en ese trabajo en por lo menos seis gobiernos y ha sido investigado por los servicios de inteligencia de cada uno de esos gobiernos y lo mantienen en su lugar, jamás han oído de alguna falta que este personaje haya cometido, cuando el regreso con las bebidas y las repartió, le dijo al Ministro de Gobernación que si les podía hacer saber de lo que paso hace cuatro o cinco gobiernos y este les dijo a los presentes que oyeran a Camilo el bar tender, todos callaron y este empezó diciendo lo que ellos estaban experimentando ya había pasado, les dijo que unos empresarios de las farmacéuticas internacionales grandes, habían venido a ver cuál era la razón porque las ventas de sus productos habían bajado considerablemente y el Ministro de Salud de ese Gobierno le conto que en la costa sur del País había un hospital que con medicinas caseras y algo que hacían con la sangre de los pacientes, estos se curaban en un tercio del tiempo que con cualquier otro método y medicamento tradicional, y a este hospital ya se le habían empezado a unir otros hospitales, todos privados, pero como les dije al principio ellos hacían cosas que ellos no sabían porque lo habían hecho, igual le pasaba al Ministro de Salud y al propio Presidente, no sabían cómo y porque actuaban de una manera que ellos no recordaban lo que habían hecho o dicho, al punto que uno de ellos se iba a suicidar saltando de ese balcón y apunto al lugar en que este estaba y era el balcón que daba al parque central, luego se fueron y no ha regresado nadie que tenga que ver con medicinas a este lugar, recordé que fui yo quien en el principio de poder hacer lo que hago, les había hecho imposible su estadía aquí en el País y que yo en la mente de uno de ellos había hecho creer a los presentes en esa oportunidad que me iba a suicidar, se fueron y como dijo Camilo, no ha regresado nadie que tenga que ver con las empresas farmacéuticas a investigar a esos hospitales, claro que vienen muchos representantes de ellos pero solo a comercializar sus productos, ya que en las administraciones pasadas que he servido, no ha venido nadie a entrevistarse con los Presidentes, hasta ahora que estoy presenciando lo que les paso al Presidente y sus ministros y los representantes de las farmacéuticas, no quiero especular, pero como que si fuese un espíritu que se adueña de la mente de quien él quiera, pero siempre protegiendo una causa noble.

Por unos minutos no se oyó nada más que el tilín de los hielos en los vasos de cristal. Como presidente les dije que nada de esto estaría sucediendo si desde el principio hubiésemos hecho lo que se prometió en la campaña presidencial y no hubiese permitido las mieles de la corrupción y el dinero fácil, que creía que si estas empresas de auditoría, que no sé cómo autorice encuentran lo que tengo que no es mío si no del pueblo, no habrá más remedio que devolverlo y hacer una negociación a modo de no ir a la cárcel y les recomiendo que ustedes hagan lo mismo, luego salí de su mente y regrese al estudio de mi casa y le dije a mi señora que tenía ganas de comida china y que si quería ordenarla o nos íbamos al restaurante, ella me dijo que prefería salir, por lo que nos fuimos a cenar. En el camino le conté lo acontecido con el Presidente y un par de Ministros que estaban con él y solo se rio diciéndome que definitivamente de arriba estas recibiendo ayuda, me sonreí y le dije que sí. Quedaban cuatro días para llegar al sábado.

Después de desayunar espere un rato en el estudio y entre al canal de televisión del congreso, usualmente como a las diez llega la mayoría de diputados, otros no llegan si no hasta las once o ya no llegan, pero yo creí que estos días estarían todos a tiempo ya que lo que el Presidente del Congreso había prometido al pueblo, que el sábado tendría el listado de los sesenta y tres que iban a quedar en el congreso, eran más de noventa que tendrían que abandonar el congreso y de una vez firmando la carta de lo que se le ha denominado suicidio político ya que jamás podrán formar parte de ningún partido político o desempeñar un puesto público, aparte que le abren las puertas a las empresas auditoras para que los investiguen contablemente. No creí que lo lograría en un solo día, pero llegaría hasta donde se pudiese y continuaríamos al día siguiente y ya con un congreso con menos diputados, ya que los firmantes tendrían que entregar sus credenciales y no podrían entrar al congreso de por vida. Llame al mi amigo el Licenciado y le dije que me elaborara una carta en la cual el diputado XX estaba voluntariamente renunciando a su curul y suicidándose políticamente ya que no podría participar en política y desempeñar algún cargo público de por vida, y que voluntariamente daba permiso para que las empresas XX lo puedan auditar, que le iba a proporcionar el listado del nombre de todos los diputados y a qué partido pertenecen, él me dijo que ese listado ya lo tenía ya que estaban elaborando un programa para darle seguimiento a la investigación de los miembros del congreso pero que eso sería mucho más tarde ya que estaban terminando la auditoria del Presidente y el Ministro de Gobernación, le dije que la organización del norte iba a seleccionar a los diputados que seguirían siendo parte del congreso, en unos casos ni el jefe de la bancada del partido político estaría entre los seleccionados a quedarse, me pregunto el Licenciado si yo había tenido contacto con algunos de ellos, le conteste que solo mi socio era el que se comunicaba y se juntaba con ellos, pero que ya se había elaborado una carta con el nombre de los nueve jefes de bancada renunciando a su curul, suicidándose políticamente y autorizando ser objeto de una auditoria por parte de la empresa auditora que había autorizado el Presidente de la república para que a él, los ministros y los diputados y otros funcionarios del gobierno también fuesen objetos de una auditoria, esa carta ya la había elaborado yo y estaba en un sobre de manila que estaba en el escritorio del Presidente del congreso, está la mande ayer por medio de una empresa que hace esa clase de mandados, sabiendo que él no estaría en el congreso.

Continuará…

