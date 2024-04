¿Somos más felices con hijos? Mientras que para algunas personas tener hijos puede ser una fuente de felicidad y realización personal, para otras puede conllevar serias dificultades y sacrificios que afectan su bienestar emocional. ¿Qué dice la ciencia al respecto?

¿Somos más felices con hijos o sin hijos?

Tradicionalmente, se considera que tener hijos es la piedra angular de la felicidad y la realización. Sin embargo, ¿es esta afirmación tan simple como parece? La respuesta a esta cuestión es tan multifacética como la propia vida, y depende de muchos factores.

Algunos estudios respaldan que tener hijos proporciona un sentido de propósito y significado en la vida, así como momentos de felicidad. Y es que, es innegable que muchos padres disfrutan de ratos compartidos en familia y experimentan gran satisfacción al ver cómo sus hijos crecen y se desarrollan.

¿Tener hijos nos hace más felices?Pexels

Pero otras investigaciones han relacionado la maternidad y la paternidad con niveles de felicidad más bajos en ciertos momentos, especialmente durante los primeros años de crianza, cuando los padres pueden experimentar estrés, fatiga o preocupaciones económicas. Y a todo ello, se añaden otros condicionantes como el número de hijos, la falta de apoyo cercano o la inestabilidad económica.

En este sentido, un reconocido trabajo publicado en la revista Science en 2004 encontró que, en promedio, las parejas experimentan una disminución de la felicidad después de tener hijos, especialmente durante los primeros años. Un estudio que, no obstante, ha sido objeto de debate y críticas, ya que no contempla todas las variables.

¿Tener hijos nos hace más felices?AsiaVisión/iStock

Sin embargo, las investigadoras Trudy Meehan y Jolanta Burke, del Centre for Positive Psychology and Health (Irlanda), que han profundizado en la compleja relación entre maternidad y felicidad, aseguran que la realidad no es tan tajante.

Estas expertas destacan que numerosos estudios sobre mujeres que optan por no tener hijos por elección propia revelan que muchas de ellas experimentan un sentido profundo de identidad y libertad personal. “No se sienten definidas por su papel dentro de la familia y sienten que tienen más libertad y control sobre su cuerpo, su vida y su futuro”, en palabras de Meehan y Burke.

¿Por qué los milenials no están teniendo hijos?

Por ejemplo, una revisión de artículos científicos publicada en 2022 en la revista Journal of Family Studies corrobora estas afirmaciones, al asegurar que las mujeres sin hijos viven en general con menos estrés y reconocen mayor satisfacción en sus relaciones de pareja. Al mismo tiempo, muchas de ellas disfrutan de una mayor estabilidad económica, lo que refuta la idea de que tener hijos sea un requisito previo para la realización personal y profesional.

No obstante, la complejidad de esta cuestión se hace aún más evidente al examinar la experiencia de la maternidad y la paternidad. Aunque la llegada de un hijo puede ser una fuente de gran alegría y significado en la vida de los padres, también conlleva algunas dificultades que pueden impactar de manera provisional en la felicidad.

¿Tener hijos nos hace más felices?Pixabay

Se trata de lo que algunos investigadores llaman la ‘paradoja de la paternidad’, una teoría que alude a este fenómeno. “Al principio, muchos padres experimentan una disminución temporal del bienestar después de tener un hijo”, tal como afirman Meehan y Burke.

De hecho, según el argumento de estas investigadoras, ese período de ajuste puede ser abrumador para algunos progenitores ya que estos luchan por satisfacer las demandas de cuidado de un recién nacido al tiempo que intentan mantener un equilibrio en otras áreas de sus vidas.

¿Tener hijos nos hace más felices?iStock

Precisamente, hay estudios que han demostrado que, en particular, las mujeres experimentan niveles más bajos de felicidad al convertirse en madres, lo que puede atribuirse en parte a la carga desproporcionada de responsabilidades que recae sobre ellas.

Así lo constataba un estudio publicado en 2016 por la revista Developmental Psychology. Ahora bien, factores como el apoyo de los más cercanos y la igualdad de género en las tareas de crianza pueden mitigar ese impacto negativo y fomentar una experiencia más positiva de la maternidad.

Una decisión determinante

Con todo, pese a los desafíos iniciales, la maternidad y la paternidad también pueden conducir a una sensación gratificante conocida como ‘bienestar eudaimónico’, que se caracteriza por la seguridad de haber vivido una vida que merece la pena, y que va más allá de la felicidad a corto plazo. Eso es precisamente lo que plantea un estudio publicado en 2011 en la revista Early Childhood Research Quaterly.

Y según el argumento de Meehan y Burke, tanto hombres como mujeres pueden experimentar este tipo de bienestar positivo cuando se convierten en padres, pero la experiencia puede verse influenciada por la calidad de la relación coparental y el equilibrio en las responsabilidades de crianza.

¿Tener hijos nos hace más felices?iStock

A todo ello hay que añadir una preocupación común para muchas personas que es el miedo a arrepentirse por no haber tenido hijos. Sin embargo, la evidencia científica sugiere que este temor puede ser infundado.

“Parece que la clave principal para ser feliz con la decisión de tener o no tener hijos depende de si se maneja el control sobre este asunto. Cuando sentimos que hemos elegido nuestro camino, tendemos a aceptar nuestras decisiones y a ser más felices con ellas”, concluyen las investigadoras.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...